Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 25 al 28 de noviembre

En sus horóscopos de la semana, Mhoni Vidente te dice qué le depara a tu signo en varios aspectos de la vida, como en el dinero, el amor, la familia y el trabajo, así que abre tu mente para aplicar su consejos en tu vida diaria.

También te dice qué colores te ayudarán a conseguir la abundancia, además de tus colores de la suerte para que los uses en los juegos de azar, solo recuerda no contarles a todos tus planes para no atraer envidias.

Si estás en busca del amor, Mhoni Vidente también te aconseja que busques a personas de algún signo en especial, pues con algunos tienes mejor compatibilidad, pero no olvides que el cariño y respeto son fundamentales en cualquier relación.

Sabrás si todo tu esfuerzo se verá recompensado con un aumento salarial que te permitirá estabilizar tus finanzas y acabar con las deudas que tienes, aunque tampoco descartes pensar en otros horizontes en los que puedas desempeñarte y satisfacer tus inquietudes profesionales.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es momento de mirar al futuro y pensar en lo que deseas para ser feliz, sobre todo porque una pareja estable se acercará a ti para formalizar la relación. Eres muy controlador, debes empezar a moderarte y ser tolerante. Descansa y haz ejercicio, cuídate de dolores de cabeza y cuello. Recibirás el aguinaldo y podrás pagar tus deudas, pero ten cuidado con tus inversiones; sé prudente y evita problemas. En la carta del tarot te salió “La Templanza”, lo que implica que la abundancia y la armonía prevalecerán. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 28 y 47; tus colores son el amarillo y verde, y tus signos compatibles Capricornio y Sagitario. Comprarás un boleto de avión para pasar Navidad en familia. Te proponen un negocio de venta de ropa o celulares. Tramitarás papelería para comprar una casa. Ten cuidado con los chismes, tu luz es la envidia de los demás; usa perfume para cortar el mal de ojo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no te pongas trabas a ti mismo para iniciar ese negocio para tener ingresos extra, te vendrá un premio en una rifa o sorteos. Tu punto débil son los riñones y las infecciones. En la carta del tarot te salió “La Rueda de la Fortuna”, eso te indica que no hay mal que por bien no venga, es momento de mover las energías positivas a tu favor. Vienen oportunidades de trabajo y la posibilidad de acumular más riqueza. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 10 y 26; tus colores son el azul y verde, y tus signos compatibles son Acuario y Piscis. Pide un deseo, este se cumplirá inmediatamente. Te invitan a salir de viaje para finales de año, serán días de sorpresas y emociones nuevas. Un familiar se va a casar. Piensas mucho en un amor del pasado al que dejaste ir o los problemas con tu pareja se intensificarán. Ayudarás a tus padres en la construcción y remodelación de su casa.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un gran motivo para sonreír y ser feliz, te llegan oportunidades de trabajo o de poner un negocio, y recibirás dinero extra por tu trabajo. Ten cuidado con enfermedades pulmonares y anginas. Comenzarás a decorar tu casa para Navidad y organizarás una fiesta para celebrar a un familiar. Un amigo te pedirá consejo sobre divorcio. En el amor, seguirás cosechando muchos éxitos, pero ten cuidado con la inestabilidad emocional. Ten precaución con robos o pérdidas. Serán días para renovarte espiritualmente y acercarte a Dios. Tu carta del Tarot es “El Mago”, eso indica que tendrás poder y cambios positivos. Sigue la buena racha en todos los aspectos, evita chismes y malos entendidos. Las personas que te rodean te envidian, protégete y sigue avanzando. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 14 y 18; tus colores son el azul intenso y blanco, y tus signos compatibles son Sagitario y Libra.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te recomiendo sacar todo lo que no uses de tu armario y casa para permitir que las energías positivas se multipliquen. Comprarás un vuelo de última hora para visitar a tu familia. Cuídate de dolores de estómago o infecciones. A las mujeres, les recuerdo que ya es hora de formar una familia y ser madres. En la carta del tarot te salió “La Estrella”, que significa confianza y determinación, ya que estás en una etapa decisiva para cumplir tus objetivos. Nunca es tarde para llevar a cabo tu plan de vida, busca nuevas oportunidades de ingresos que se te presentarán sin problemas, te propondrán un negocio. Recibirás dinero por un trabajo extra, invierte en ti mismo y cómprate ropa. No debes dejarte llevar por chismes, necesitas concentrarte más y dejar a un lado el celular, te quita mucho tiempo. Deja atrás los recuerdos de un amor que no te valoró y busca una pareja más estable.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Pon en orden toda tu papelería. Tu mente es muy fuerte y siempre logras lo que te propones, solo ten cuidado con problemas legales y deudas del pasado. Te invitan a viajar para Navidad. No juegues con los sentimientos de los demás. Renueva las energías de tu hogar y tu closet. Cuida a tu mascota, los animales absorben las malas energías; báñala con agua bendita y ponle un listón rojo en el cuello para protección. En la carta del tarot te salió “El Carruaje”, así que es momento de hacer cambios radicales en tu forma de ser. La libertad es muy importante en tu vida, no te sientas atado a nada ni a nadie. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 15 y 21; tus colores son el rojo y blanco, y tus signos compatibles son Sagitario y Aries. Tendrás días llenos de emociones. Se te presentarán oportunidades para cerrar proyectos y cambios positivos. Ten cuidado con los vicios y el alcohol.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Empezarás un nuevo proyecto relacionado con ingeniería o arquitectura, o tus jefes o los dueños de la empresa te buscarán para darte un bono. Cuídate de dolores de cabeza y estrés; evita chismes, déjalos pasar y controla tu impulso de venganza. Participa en rifas de carros o casas, ganarás un premio grande. Una expareja, del signo Aries o Capricornio te buscará para intentar retomar la relación. Decidirás hacer las fiestas navideñas en tu casa. En la carta del tarot te salió “El Emperador”, por lo que es momento de que mejores y liberes el rencor del pasado que no te deja avanzar. Recibirás una invitación para un puesto de poder en el gobierno o en una empresa extranjera. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 03 y 17; tus colores son el rojo y blanco, y tus signos compatibles son Capricornio y Tauro. Ten cuidado con las pérdidas o fraudes al momento de firmar documentos.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Usa mucho perfume y recita una oración al arcángel Miguel para protegerte de las energías negativas. Si estás pensando en una cirugía estética, este mes es ideal para hacerla y elevar tu autoestima. Prepárate para vivir una semana llena de sorpresas y oportunidades, el universo conspira a tu favor, la carta “As de Oros” es prueba de ello. Estás en el momento ideal para dar un giro radical a tu situación laboral, un nuevo puesto te traerá ingresos inesperados y te acercará a la estabilidad financiera que tanto anhelas. Tus números de la suerte son 08 y 20 y te harán ganar en juegos de azar. El amor está en el aire, deja de analizar tanto y ábrete a nuevas experiencias. Encontrarás a alguien especial que te hará sentir completo, o si ya tienes pareja, fortalecerán su vínculo, pues eres la balanza y ahora es tu turno de disfrutar. Tus colores son azul y naranja, y tus signos compatibles Acuario y Aries.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te sientes fuerte y decidido, este es tu momento para brillar. La política y el gobierno podrían ser áreas donde destaques, busca oportunidades laborales en esos sectores. Prepárate para una semana llena de intensidad y cambios, el “As de Bastos” te impulsa a tomar las riendas de tu vida y alcanzar tus metas con determinación. Aries y Piscis son tu mejor compatibilidad para el amor y negocios; tus números de la suerte son 11 y 35, y la prosperidad te llegará con los colores azul y naranja. Los solteros se verán rodeados de admiradores, incluso algunos del pasado, solo ten cuidado con las falsas promesas. Para los que están en pareja, la semana será de mucha armonía y complicidad. Un ingreso extra el 25 de noviembre marcará un antes y un después en tu economía; invierte sabiamente y no te excedas en gastos. Una cirugía o tratamiento de belleza te hará sentir renovado, convierte tus sueños en realidad.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “El Loco” te indica que estás a punto de vivir una etapa de gran suerte y abundancia, será una semana llena de sorpresas y oportunidades. El dinero te sonreirá, los números 04 y 30 te traerán grandes ganancias en juegos de azar, prepárate para recibir una lluvia de billetes. Deja de dramatizar y permite que el amor fluya naturalmente, tu carisma innato te hará irresistible, así que tendrás nuevas oportunidades a la vista. Te invitarán a participar en un negocio relacionado con comida o publicidad, acepta sin dudarlo, recuerda que eres un gran líder, aprovecha tus habilidades. Tus colores de la suerte son naranja y blanco, y tus signos de mayor compatibilidad son Sagitario y Aries. Sal a caminar por las mañanas para mantenerte activo y en forma. Te espera una celebración llena de regalos y sorpresas. Una nueva compañía llegará a tu vida: una mascota te llenará de alegría.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Alguien de Escorpión o Sagitario podría intentar engañarte, confía en tu intuición. El 12 y 16 son tus números de la suerte; la abundancia te llegará si usas los colores naranja y amarillo en tu ropa, y tu mejor día será el viernes. La carta de “El Mundo” te indica que estás a punto de alcanzar tus metas y expandir tus horizontes, el éxito está a tu alcance con nuevas oportunidades laborales que se presentarán. Es momento de que tomes decisiones importantes que marcarán tu futuro, tienes cerca la prosperidad. Renueva tu energía con un mejor colchón para aliviar tus dolores de espalda. Fortalece tus lazos familiares, te invitarán a un cumpleaños; disfruta de estos momentos especiales. Pagarás deudas y te sentirás más seguro financieramente. Evita los chismes y las habladurías, eres fuerte y capaz de lograr todo lo que te propongas. Prepárate para un viaje y renueva tu guardarropa.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El martes será tu mejor día de esta semana; tus números de la suerte son 02 y 27, y te recomiendo que en tu ropa uses los colores verde y naranja. Prepárate para días de cambios y crecimiento personal, la carta de “El Juicio” te invita a reflexionar sobre tu pasado y tomar decisiones importantes para tu futuro. Es momento de que dejes atrás lo que ya no te sirve y abraces nuevas oportunidades. La vida te está poniendo a prueba, pero saldrás fortalecido de esta experiencia. El amor está en el aire, conocerás a personas interesantes y vivirás experiencias inolvidables. Tu carisma es irresistible, pero no te apresures a comprometerte. El éxito está cerca, terminarás trámites importantes, como el de un crédito para un auto. El estrés laboral aumentará, pero mantén la calma y la concentración. Prepárate para una aventura, un viaje al extranjero o una escapada están en tus planes.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Sol” te indica que estás en un momento de gran vitalidad, el universo te brinda energía sanadora, aprovecha para cuidar de tu salud. Deja que tu corazón te guíe y no te aferres a expectativas. Se presentan nuevas oportunidades o un aumento de sueldo, aún así evita tomar decisiones impulsivas. Tu intuición está a flor de piel, confía en tus corazonadas y sigue tus sueños. Eres muy especial y tienes mucho para ofrecer al mundo. No te apresures en el amor, deja que las cosas fluyan naturalmente. Cuida tu alimentación y descansa lo suficiente. Organiza tus finanzas y evita gastos innecesarios. Si estás estudiando, seguirás adelante para alcanzar tus metas. Tus números mágicos son 06 y 07; el amarillo y rojo son tus colores de la fortuna; tendrás más empatía con Cáncer y Virgo, y el lunes será tu mejor día, conecta con tu yo interior y deja que la luz te guíe.