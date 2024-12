Mhoni Vidente: los horóscopos de diciembre de 2024

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aries: El amor te llega sin límites, una pareja estable viene a tu vida. Eres muy intenso y de carácter fuerte, sé tolerante. Tendrás mucho trabajo para el cierre del año. Recibirás un dinero extra, por cuestiones laborales o por una deuda del pasado. Es probable que compres un boleto de avión para pasar la Navidad con tu familia o amigos. Pagas impuestos. Cuídate de chismes, ya que tu energía puede despertar envidia en los demás. En diciembre, te salió la carta “El Mago”; será un mes lleno de éxitos y triunfos. Tus mejores días serán el 3, 4, 7, 11, 13, 20, 24 y 30, días de energías fuertes y positivas, ideales para hacer cambios en tu vida. Tus números mágicos son el 2 y el 11, y tus colores de poder serán el azul y el rojo. Los signos con los que serás más compatible son Sagitario y Capricornio. El arcángel Uriel será tu guía y protector, invócalo. Tu mejor día será el viernes.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tauro: El arcángel Rafael es tu guía y protector, invócalo. Diciembre estará lleno de trabajo, y exámenes finales. Debes estar ocupado para que su energía fluya y puedas avanzar. Necesitas siempre tener una pareja a tu lado para avanzar con sexualidad y pasión. Tramitas un crédito bancario para un carro nuevo; un familiar se va a casar. Ten cuidado con problemas legales. Ayudarás a tus padres en la construcción de la casa. Ya no te pongas trabas a ti mismo para ese negocio, necesitas tener más ingresos. En este mes de diciembre, tu carta del tarot es “El Diablo”, protégete de enemigos ocultos. No caigas en excesos de confianza, aléjate de personas negativas. Recibirás un premio de lotería con los números 06 y 05. Tus colores son el amarillo y el naranja, y tu mejor día es el jueves. Tus signos compatibles son Géminis y Virgo. Tus días mágicos son el 02, 05, 08, 10, 12, 20, 21, 25 y 31.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Géminis. Tus colores son verde y naranja, tus números de la suerte son el 04 y el 27, y tu mejor día de la semana es el martes. Tus signos compatibles son Libra y Sagitario. El arcángel Metatrón será tu guía y protector. Eres el pilar de la familia. Serán días de oportunidades de trabajo. Cuidado con enfermedades pulmonares. Trata de no alterarte por cualquier cosa; evita peleas. Recibirás dinero extra. Empiezas a decorar tu casa con motivos navideños. En el amor, seguirás cosechando muchas relaciones. Necesitas tener más control sobre tus vicios y el alcohol. En este mes de diciembre te salió la carta de “El Juicio”, es momento de resolver todos los problemas del pasado y avanzar. Serán unos días de grandes retos y nuevas oportunidades de crecimiento laboral. Tus mejores días son el 06, 07, 11, 13, 18, 20, 21, 30 y 31, en los cuales las energías de la riqueza estarán muy presentes.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cáncer: El 7 de diciembre, córtate el cabello y usa mucho perfume para renovar tu buena energía. No dejes de asistir a todas las posadas, podrías ganar un premio. En el amor, seguirás con tu pareja estable. Harás compras de última hora, incluyendo un vuelo para las fiestas navideñas. En este mes tu carta es “El Mundo”, te indicará que es momento de explorar nuevos horizontes. Busca un nuevo reto laboral que te aporte más ingresos. Es un mes significativo en temas de amor verdadero o casamiento con los signos de Escorpión y Acuario. Tus mejores días serán el 3, 7, 10, 15, 20, 25, 27 y 30, que serán mágicos. Tus números de la suerte en la lotería son el 20 y el 28. Los colores que te favorecen son el azul y el blanco, y tu mejor día de la semana es el jueves. El Arcángel Miguel será tu protector. Renuévate por completo y libera tu mente de rencores; perdona y empieza desde cero.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Leo: Tus signos compatibles son Aries y Tauro. El Arcángel Metatrón será tu protector. No caigas en fraudes; infórmate bien sobre lo que vas a firmar o comprar. Ten cuidado con vicios, no tienes mucho control sobre eso. Estarás lleno de regalos y sorpresas agradables por parte de nuevos amores. Cuidado con problemas del intestino; ten una alimentación más saludable. Te invitarán de viaje con tu familia para pasar la Navidad. Te llegará una propuesta de trabajo para enero. Limpia tu clóset para renovar energías. En este mes, la carta de “El Carruaje” te guiará; es el momento de tomar decisiones importantes en cuestiones de trabajo. La buena suerte te sonreirá con más riqueza. Tus números de la suerte son el 10 y el 35, tu color es el azul y amarillo, y tu mejor día de la semana es el lunes. Tus días mágicos que estarán llenos de suerte son el 02, 07, 10, 12, 13, 20, 22, 28 y 31.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Virgo: Presta atención a tu salud. Cuidado con pérdidas y fraudes al firmar documentos, especialmente con créditos. No te dejes llevar por chismes; ignóralos y trata de controlar tus impulsos de enojo. Participa en rifas de carros o casas, podrías ganar un gran premio. Una expareja podría buscarte para regresar. Inicia tu propio negocio, te irá muy bien. En el mes de diciembre te salió la carta de “El As de Oros”, estarás lleno de abundancia y prosperidad. Recibirás una invitación para vivir en otro país; analiza esta oportunidad antes de tomar una decisión. Tu mejor día será el lunes, y tus números mágicos son: 05, 07, 11, 15, 17, 20, 21, 24 y 31. Tendrás la oportunidad de cerrar negocios. Tu color es el blanco y el azul. Además, tus números adicionales de la suerte son el 09 y el 47. Tus signos compatibles serán Capricornio y Aries. El Arcángel Uriel será tu protector y guía.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Libra. Tus signos compatibles son Acuario y Aries. Trata de tener plantas y mascotas cerca de ti para que llegue la paz en tu hogar. El Arcángel Gabriel será tu protector. Cuídate de envidias. Acepta las invitaciones a los eventos, la suerte está de tu lado y ganarás un premio. No gastes demasiado en regalos; ahorra para enero. Habrá cambios en tu trabajo, habla con tus superiores para una mejor oportunidad. En diciembre te salió la carta de “El Sol”, vas a recibir buenas noticias y un ascenso laboral. Vas a viajar dos o tres veces, así que ve preparando tus maletas. Te llega dinero extra por la venta de una propiedad o coche. Tu mejor día es el miércoles, y tus números mágicos son el 16 y el 31. Tus colores son el amarillo y el azul. Este será un mes de casamiento o compromiso firme. Tus mejores días serán el 4, 7, 10, 13, 15, 20, 21, 24 y 31, reinarán las energías positivas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Escorpión: Vas a viajar y regresarás a casa para pasar la Navidad y el Año Nuevo. Estarás preparando un informe de cierre de año para tus jefes. Cuidado con problemas de salud. Arreglas deudas y pagarás una tarjeta de crédito. Procura moderarte con el alcohol y la comida. Es un buen momento para renovar tu look y verte más jovial. En diciembre, la carta de “El Loco” te indica que la buena suerte te acompañará en juegos de azar y loterías. Tus números de la suerte son el 07 y el 18. Los colores que te favorecerán son el rojo y el amarillo, y tu mejor día será el martes. Es momento de madurar para tener un mejor futuro. Las oportunidades laborales llegan. Hay posibilidades de embarazo. Tus mejores días serán el 04, 07, 08, 11, 15, 20, 21, 25 y 31. Los signos compatibles contigo serán Piscis y Tauro. El Arcángel Uriel será tu protector. Es momento de pedir perdón.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Sagitario. Cuídate de dolores en la espalda. Organizas la posada en tu trabajo. Recuerdas a un amor del pasado; trata de contactarle en Navidad y pide perdón para estar en paz. Procura no gastar demasiado en los regalos navideños. En diciembre, te sale la carta de “La Fuerza”, no temas a los cambios. Toma el camino para ser feliz. Es necesario ser egoísta y pensar primero en ti. En el mes de tu cumpleaños tus energías estarán potenciadas. No dudes en recibir con alegría las felicitaciones y regalos de las personas que más te quieren. Tu mejor día será el viernes; tus colores de la suerte son el rojo y el amarillo. Los signos compatibles contigo serán Aries y Géminis. Los mejores días del mes serán el 4, 5, 8, 11, 12, 15, 21, 25 y 31. Tus números de la suerte en la lotería son el 15 y el 19. El Arcángel Miguel será tu protector. No te metas en problemas que no son tuyos.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Capricornio: Un amor te buscará para invitarte a viajar en tu cumpleaños. Te llenarán de regalos y fiestas. Descansa a tus horas. Tendrás un golpe de suerte en posadas. En el mes de diciembre te salió la carta de “El Emperador”, no dudes en cambiar de trabajo. Es tu momento para destacar y atraer abundancia. Reconoce tus errores y corrígelos, para estar en paz. Recibirás una invitación para viajar a otro país. Tu mejor día será el viernes. Tus números de la suerte para la lotería son el 13 y el 30. Tus colores son el rojo y el blanco, y tus signos compatibles son Aries y Escorpión. El Arcángel Metatrón es tu protector. Es mejor ser paciente con quienes te rodean y alejarte de personas tóxicas. Serán días de mucho trabajo por el cierre anual, además de estudiar para los exámenes finales. Organiza bien tu tiempo y evita pensamientos negativos. Llega dinero inesperado y un bono laboral.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Acuario: Trata de no comprar demasiados regalos. Un amigo te invita a una boda, y tomarás unos días de vacaciones para Año Nuevo. Comprarás un celular nuevo y decidirás estudiar un curso de redes sociales. En el mes de diciembre te salió la carta de “La Estrella”, tendrás riqueza y prosperidad; lo mejor está por venir. Aléjate de personas que solo buscan un interés económico. Resuelves asuntos legales a tu favor y tendrás la oportunidad de poner en marcha tu propio negocio. Tu mejor día de la semana será el miércoles. Tus números de la lotería son 01 y 03. Los colores que te favorecen son el azul y el verde, y tus signos compatibles son Tauro y Géminis. Tus mejores días serán el 02, 08, 09, 12, 15, 20, 21, 25, 30 y 31. El Arcángel Uriel será tu protector. Eres el alma de las fiestas y siempre serás invitado a todas las reuniones. Cambias tu carro por uno más reciente.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Piscis: No pidas opiniones sobre tu vida. Decidirás cambiar tu carro por uno más reciente. Cambiarás tu look y comenzarás a llevar una dieta más saludable. El espíritu de la Navidad llega a tu casa con la decoración. En diciembre te salió la carta de “La Rueda de la Fortuna”, es momento de crecer y estar en la cima con nuevas oportunidades de trabajo. El dinero fluirá; evita energías negativas. Podrías ganar la lotería, con tus números mágicos: 12 y 66. Los colores que te favorecen son el rojo y el amarillo, y tu mejor día será el martes. Tus días mágicos serán el 04, 05, 10, 11, 17, 21, 25, 30 y 31. Los signos compatibles contigo son Sagitario y Escorpión. Podrías recibir una propuesta de matrimonio. El Arcángel Metatrón será tu protector. Será un mes de suerte para ti, especialmente porque eres uno de los signos más místicos y cercanos a Dios. Te invitarán a salir de viaje para Año Nuevo.