Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 6 al 8 de diciembre

Este fin de semana, sigue los consejos de Mhoni Vidente para atraer la energía positiva que necesitas para alcanzar tus metas en cualquier área de tu vida, ya sea en el trabajo, los estudios o en temas de pareja.

En los horóscopos de esta semana, Mhoni Vidente te revela de qué color es mejor vestirte en estos días y cuáles son tus números de la suerte, mismos que puedes usar en los juegos de azar y para atraer la buena fortuna.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que el tiempo que se va, ya no regresa, así que trata de estar en movimiento y lograr todos tus objetivos para que te sientas pleno en tu vida. Trata de ir con tu médico y explicarle que tienes problemas de insomnio, que él sabrá qué darte para que tu mente se tranquilice, y verás que estarás de lo mejor, solo no pienses negativo. El día 7 de diciembre te recomiendo que prendas una vela de color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas, que verás que se cumplirá. Fin de semana de estar aprovechando tu tiempo, deja a un lado la flojera. Recuerda que, como te ven, te tratan, haz más ejercicio y tendrás cambios positivos en la vida. También en tu casa pon rosas blancas para que la buena energía reine en tu vida. Tus números de la suerte son 00 y 19. Te llega un regalo que no esperabas durante una posada, así que disfruta mucho este diciembre.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sigue con el ejercicio, ya que eso te va a ayudar a sentirte de lo mejor y va a dejar que tu mente esté más activa. En cuestiones amorosas, tendrás algunas diferencias y pleitos con tu pareja por culpa de malos entendidos que podrían terminar con tu relación. Tus números de la suerte son 05 y 66, y tu color es el blanco. Este domingo aprovecha para salir con tu familia a pasear. Fin de semana de estar pensando qué debes hacer para lograr lo que tanto necesitas. Recuerda que tu signo, que es de tierra, es de los más persistentes en sus asuntos laborales, y eso hace que llegues al éxito, aunque a veces debas lidiar con energías negativas; por eso, te recomiendo que este día 7 de diciembre prendas una vela de color rojo y le pidas a los seres de luz que te ayuden a crecer más en todo lo que necesitas, y verás como se cumplirá. Este día trata de ponerte mucho perfume antes de salir de casa.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de estar con tareas pendientes de tu trabajo, trata de organizar tu tiempo y terminar el día con optimismo. Sé que a tu signo le gusta mucho llamar la atención y que todo el mundo lo admire, pero recuerda que lo más importante es la labor que haces con los demás para que sean felices, y verás que así más personas te seguirán en tu vida social. Ya no pelees tanto con tu pareja, trata de comprender que a veces no estamos de buen humor y nos enojamos; lleva mejor tu relación de pareja. El 7 de diciembre te llega una sorpresa muy agradable, y además, la luz espiritual va a estar más fuerte en tu vida, así que te recomiendo que prendas una vela de color blanca y pidas lo que necesitas. Te regalan una mascota que te dará mucha alegría. Haces una posada navideña el sábado para reunir a los amigos y familia. Tus números mágicos son el 02 y 44, y tu color es el azul.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que en la época decembrina siempre los astros están a tu favor en juegos de azar. Tus números mágicos son 00 y 17, y tu color de la fortuna es el verde. A los del signo de Cáncer que ya están en pareja, les llegará un embarazo muy pronto. Trata de ahorrar y no gastar solo por gastar, recuerda que ya necesitas ahorrar para sentirte seguro y pagar tus deudas en el mes de enero. Domingo de estar arreglando tu casa con adornos navideños para disfrutar de las fiestas. Fin de semana de empezar de nuevo en todos los sentidos de tu vida, recuerda que tu signo atraviesa por una época de elevación espiritual, por eso te recomiendo que el 7 de diciembre prendas una vela de color blanco y le pidas a tu ángel de la guarda lo que necesitas para estar bien en tu vida. Toma baños de flores para que te llegue la abundancia.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En cuestiones amorosas, nunca esperes lo que no va a llegar, recuerda que a veces esa persona no es para ti, así que trata de no obsesionarte y dar vuelta a la página, que en estos días te va a llegar un amor nuevo del signo de Aries o Sagitario que será muy compatible contigo. Este día 7 de diciembre trata de ponerte ropa nueva y mucho perfume para estimular la buena suerte en tu vida, y prende una vela de color blanca para que la fuerza espiritual esté de tu lado. Domingo de organizar una posada navideña con tus amigos, recuerda que tu signo es el mejor para organizar eventos. Viernes de estar con muy buena actitud y sentir que las energías positivas rodean tu vida en los juegos de azar y conseguir premios grandes con los números 06 y 18, mientras que tu color es el naranja. Te llegará mucho dinero extra. Toma un curso de ventas y liderazgo, que eso te ayudará a desenvolverte más en tu vida.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Evita problemas con la familia, trata de quedar en paz en todo lo relacionado con tus pertenencias o herencia. Cuídate de dolores de cabeza y trata de no tomar mucho alcohol en las posadas navideñas, recuerda que es tu punto débil. Este día 7 de diciembre te recomiendo que te pongas agua bendita en la nuca y prendas una vela de color roja para la fuerza espiritual reine en tu vida. Tus números de la suerte son 13 y 21, y trata de usar más el color verde en todo lo que uses en tu ropa. Te llega un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría. Es tiempo de reacomodar tus muebles y pintar tu casa para que entre el próximo año con todas las buenas energías. Fin de semana de estar con muchas sorpresas agradables a tu alrededor. En cuestiones económicas, recibes un dinero que no esperabas y estarás de muy buen humor porque las energías positivas se alinean en tu vida.

Signo Libra

Date unos baños de rosas rojas y agua bendita para atraer el amor verdadero en tu vida. Trata de descansar de todo lo que haces, que a veces por ser tan cumplido con tus obligaciones no te da tiempo de relajarte y acumulas cansancio. La fuerza de los astros estará de tu lado, tendrás el máximo grado de espiritualidad, así que recuerda pedir, que todo se te dará, también pon en modo positivo tu mente para que te llegue todo lo que necesitas, y aleja de tu vida amores y amistades negativas. Recibes dinero que te debían y te llega el aguinaldo. Con tu pareja, seguirás muy estable, trata de no ahogar la relación. Tu golpe de suerte será con los números 15 y 70, y usa de colores fuertes para atraer más la abundancia. El 7 de diciembre trata de prender una vela de color blanca y pedir a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas, y verás que pronto se cumplirá.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, seguirás en paz con tu pareja y ya piensas en llevar un compromiso más firme, date la oportunidad de amar. Tus números de la suerte son 09 y 31, y tu color para atraer la fortuna es el amarillo. Este domingo la pasarás con la familia en una posada navideña en la que te vas a divertir mucho. La energía solar del día 7 de diciembre intensificará la buena abundancia que atraviesa tu signo, así que trata de prender una vela de color blanco y pídele a tu ángel guardián lo que tanto necesitas, y verás cómo se cumplirá. También te recomiendo cortarte el cabello para renovar energías. A veces tu signo se queda donde no quiere estar, y eso lo haces para no lastimar a los demás, pero recuerda que ya es tiempo de ver más por ti y no tanto por los otros, así que trata de poner en orden tus ideas y tus metas para cumplirlas, aunque a los demás no les guste.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Recibes un regalo por parte de un familiar por tu cumpleaños que te llenará de alegría. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 11. El día 7 de diciembre te recomiendo que prendas una vela de color rojo e invoques a tu ángel de la guarda para que le pidas todo lo que necesitas, y verás que pronto se cumplirá. Piensa en hacer un viaje con tu familia para fin de año, trata de ir planeándolo para que te salga lo mejor. Recuerda que la paciencia es básica en tu vida, así que ten calma en todo lo que vayas a hacer y piensa bien antes de actuar. Fin de semana de muchas buenas noticias a tu alrededor, sobre todo en lo amoroso. Por fin te llega la pareja ideal, y piensa en formalizar tu relación. Recuerda que cuando cumples años, las energías positivas te dan más fuerza. Viernes de ir a una posada navideña para divertirte y relajarte, y ganar un premio grande que no esperabas.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega una sorpresa económica por medio de los juegos de azar con los números 30, 99, y trata de combinarlos con tu fecha de nacimiento para personalizar tu suerte. El domingo, estarás con los amigos en un día de campo o saldrás de viaje rápido, lo que disfrutarás mucho. Planeas cambiarte de casa para el próximo año, trata de comenzar a vivir mejor. Fin de semana de sorpresas agradables alrededor de tu vida y tendrás una reconciliación amorosa que te dará mucha alegría. Recuerda que hay que dejar los rencores en el pasado y disfrutar del amor verdadero, aprende a perdonar. Te recomiendo que el día 7 de diciembre, que será un nuevo ciclo para tu signo, prendas una vela de color blanca y le pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas, y verás cómo se cumplirá en poco tiempo. También, si puedes, córtate el cabello ese día para renovar tus energías.

Acuario

El domingo, saldrás con los amigos a pasear. Sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha alegría. Te invitan a un evento deportivo que disfrutarás mucho. Será un fin de semana de cambios en tu vida sentimental, deberás decidir con quién compartir tu vida de pareja, piensa bien con quién quieres vivir el amor. Llegan familiares de otro lugar de residencia para pasar unos días de vacaciones. Este día 7 de diciembre estará lleno de bendiciones para tu signo, por eso te recomiendo que prendas una vela blanca y le pidas a tu ángel de la guarda su protección, y verás cómo te sentirás más fuerte. Tus números de la suerte son 12 y 33, y trata de usar mucho el color blanco para atraer más suerte. Fin de semana de nuevas ocupaciones en relación con un negocio propio que te dejará más ingresos, recuerda que lo tuyo es vender y tener más abundancia.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A los que están solteros les llegará un amor del signo de Cáncer o Leo que será muy compatible. Tus números de la suerte son 01 y 24, y tu color para atraer la abundancia es el azul. Te regalan un perfume en una posada navideña. Piensas en ser padre o madre sin casarte con tu pareja. Te invitan a salir de viaje para pasar fin de año, ve preparándolo porque eso te ayudará a descansar y tener un momento feliz. Fin de semana de estar ajustando tus ingresos y haciendo los pagos correspondientes a tus deudas. Recuerda que tu signo es ordenado con su dinero y, en este mes de diciembre, tienes que organizarte más en tus compras y regalos. El 7 de diciembre, el planeta Júpiter estará de tu lado y a tu signo le beneficiará un nuevo ciclo de prosperidad, por eso te recomiendo que prendas una vela de color blanca y te pongas mucho perfume antes de salir de casa para que crezca más la buena suerte en tu vida.