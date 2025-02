Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 17 al 20 de febrero

¿Tu vida de soltería estaría por llegar a su fin? Mhoni Vidente te lo dice en sus horóscopos de la semana, en donde te revela cuáles son los signos con los que tendrás mejor compatibilidad, así que abre las puertas de tu corazón para dejarte querer porque mereces ser feliz.

También descubrirás cuáles son tus colores de la prosperidad, solo trata de usarlos en tu ropa, accesorios o en la decoración de tu casa. Sabrás cuáles son los números de la suerte que puedes usar en los juegos de azar.

Recuerda mantener la discreción en tus planes, para que no despiertes la envidia de las personas que no quieren verte triunfar, es mejor celebrar hasta que se concreten tus proyectos.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Decides cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo fuera para experimentar esa sensación de libertad. Eres muy impulsivo y no controlas la pasión. Eres idealista, orgulloso, soberbio, apasionado, líder natural y carismático. Trata de protegerte. En estos días, las energías estarán a tu favor para cerrar contratos y cambiar de trabajo. Ten cuidado con lo que pienses, ya que tu mente estará muy elevada espiritualmente, así que mantén un enfoque positivo. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Mago”, que te dice que tendrás nuevas oportunidades de crecimiento económico. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son el 07 y el 49; tus colores son el rojo y plateado, y tus signos compatibles son Capricornio y Leo. Esta semana será muy buena, sobre todo por la fuerza que tendrás frente a los demás. Serás el líder indiscutible en todo lo que realices.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viajarás después de abril. Cuidado con pérdidas o robos, no presumas demasiado. Se te presentarán demandas legales. Te invitan a trabajar en el gobierno. La carta del tarot que te tocó es “El Mundo”, es momento de hacer cambios para ser feliz y no mirar atrás, tomar decisiones importantes. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son el 20 y el 25; tus colores son el verde y amarillo, y tus signos compatibles son Acuario y Virgo. Esta semana será de éxito. Los negocios más favorables para ti son los relacionados con ropa y comercio. Es recomendable que estudies diseño gráfico, moda, arquitectura, comercio internacional, idiomas o administración. En el amor, tendrás la oportunidad de cerrar círculos con exparejas. Semana de crecimiento económico; decides pedir un préstamo. Si eres mujer, cuida problemas hormonales, y si eres hombre, presta atención a tu riñón o intestino.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de cambios positivos y buena suerte. Deberás trabajar en tu mal carácter y en tu forma de ser para lograr el éxito. En el amor, buscarás parejas nuevas y compatibles con tu forma de pensar, ya que tiendes a aburrirte fácilmente, lo que te llevará a tener amores fugaces y prohibidos. Eres bueno en estudios de abogacía, relaciones políticas, sistemas, enfermería y también en la gestión de restaurantes o bares por lo sociable que eres. Cuida tus rodillas y huesos. También te preocupas mucho por tu apariencia, por lo que esta semana te renovarás en todos los sentidos. En la carta del tarot te salió el “As de Oros”, estás pisando la riqueza. Solo trata de no sabotearte y mantén siempre pensamientos de prosperidad. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son el 08 y el 27; tus colores son el blanco y naranja, y tus signos compatibles son Libra y Acuario.

Cáncer

Eres el alma de las fiestas, tendrás muchos eventos sociales. El día 21 de febrero será de suerte; recibirás buenas noticias. Trata de no estresarte en el trabajo. Decides hacer dieta y entrar al gimnasio. En la carta del tarot te salió “El Sol”, estarás bendecido en temas de salud y buena fortuna. No te dejes engañar por personas sin escrúpulos y sé más selectivo. Festejas a un familiar por su cumpleaños. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son el 04 y el 15; tus colores son el amarillo y naranja, y tus signos compatibles son Piscis y Aries. Tendrás progreso laboral, especialmente en administración o en una empresa internacional. Terminas tu maestría y obtienes tu título universitario. Arreglas asuntos legales. Cuidado con los problemas de huesos, los cambios de clima te podrían afectar. En el amor, será una semana para hablar con una expareja y cerrar el ciclo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres muy bueno para hacer negocios. Recibirás una oferta de trabajo en el extranjero. Terminas de pagar tu auto o una deuda del pasado. Es momento de continuar con el ejercicio y cuidar tu alimentación. Ten cuidado con las mentiras de las personas que te rodean; es mejor no confiar demasiado y ser selectivo. Realizas compras de ropa y zapatos para vestirte con más elegancia y personalidad. En el horóscopo del tarot te salió “La Torre”, no tengas miedo a los cambios, ya que la energía cósmica positiva te rodeará. Es tu momento de hacer un patrimonio e invertir en una propiedad. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 09 y el 31; tus colores son el azul y rojo, y tus signos compatibles son Aries y Géminis. Estás en un tiempo de rectificar el camino y perdonar el pasado. El amor te llegará, tendrás sorpresas de amores del signo de fuego que buscarán una relación formal.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Comienza de nuevo en cuestiones amorosas. Si la persona con la que estás no es para ti, date un tiempo y busca a alguien más. Te invitarán a un nuevo negocio que te ayudará a mejorar económicamente, pero asegúrate de dejar claras todas las condiciones. Arreglas asuntos de migración y pasaporte. Ten cuidado con problemas en el cuello y la espalda por tensión nerviosa. Cuida tu dinero y evita prestar para no afectar tu buena suerte. En la carta del tarot te salió “La Rueda de la Fortuna”, indica que debes cuidarte de las malas amistades que te rodean. Deja de ser tan confiado con tus proyectos, no todos son buenas personas. Esta será una semana para poner orden y eliminar lo negativo. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son el 18 y el 22; tus colores son el azul y blanco, y tus signos compatibles son Capricornio y Tauro. No dudes en finalizar esos trámites pendientes.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Semana de grandes decisiones y oportunidades, la carta de “La Templanza” te revela que es tiempo de soltar lo que no te hace bien. Aprende a desprenderte de situaciones y personas tóxicas, tu destino está en tus manos y puedes mejorarlo. El martes será tu día de la suerte, aprovéchalo al máximo. Números mágicos: 17 y 33, la fortuna estará de tu lado con ellos. El amarillo y naranja te llenarán de energía positiva. Tu conexión con Géminis y Leo será explosiva. Prepárate para una propuesta de matrimonio; si estás en una relación, esta semana podría ser momento de dar el siguiente paso. Si estás soltero, el amor podría sorprenderte. Recibirás un dinero extra por una deuda del pasado, tramitarás un crédito para un coche y podrías recibir una propuesta de ascenso. Tu esfuerzo será recompensado. Cuida tu presión alta y lleva una dieta saludable. Mantente en forma y luce radiante.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es importante que limpies tus energías, ve al campo, camina y toma el Sol. Purifica tu cuerpo y recuerda que es fundamental mantener una conexión espiritual. Confía en tu intuición y todo saldrá bien. Semana de cautela y decisiones importantes. La carta de “El Diablo” te advierte que no es momento de confiar en todos los que te rodean. Sé precavido en tus decisiones para evitar fraudes y malos negocios. Juega con los números 02 y 26 en la lotería. El negro y amarillo te darán protección y energía. Con Piscis y Virgo la conexión será muy favorable. Debes tener cautela con todo lo que realices. No compartas tus planes, podrías ser víctima de envidias. Mantén tus proyectos en secreto hasta que se concreten. Si estás en trámites de divorcio, trata de llegar a un acuerdo pacífico. Evita conflictos y busca la mejor solución para todos. Es momento de hacerte una cirugía dental.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Te recomiendo usar los colores verde y naranja porque te llenarán de vitalidad. El lunes será tu mejor día, por eso iniciarás la semana con toda la energía. El 15 y 40 te traerán muy buena suerte. Tu conexión con Aries y Leo será muy positiva. Días para poner los pies en la tierra, la carta de “El Emperador” te recuerda que no todo lo que brilla es oro. Presta atención a las propuestas de negocio que te lleguen, pero no te dejes llevar por las apariencias. Podría llegarte una oferta de trabajo en el ámbito de la política. Momento de crecimiento profesional, pero analiza todas las propuestas antes de tomar una decisión. Cuidado con las caídas, presta atención al caminar por la calle. Es importante que visites a tu médico para un chequeo general, la salud es lo más importante. Sentarás cabeza y formalizarás tu relación. Si estás soltero, el amor está a la vuelta de la esquina.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Podrías enterarte de un divorcio en tu familia, brinda apoyo emocional a quienes lo necesiten. La unión familiar es muy importante en estos momentos. La conexión más favorable la tendrás con Aries y Virgo. Semana de maduración y estabilidad, la carta de “La Estrella” te indica que es tiempo de dejar atrás viejos patrones y enfocarte en tu bienestar. Lograrás lo que te propongas. El martes será tu día de la suerte. Tus números mágicos son 28 y 30, con ellos la fortuna estará de tu lado. El verde y blanco te traerán paz y prosperidad. Momento de enfocarte en tus proyectos. Podrás concretar ese trabajo que tanto deseas y alcanzar la estabilidad económica. También arreglarás asuntos pendientes de la escuela. Recibirás una invitación para salir de viaje con tu pareja, serán días de mucha felicidad y amor. Si estás soltero, es momento de abrir tu corazón y dejarte querer porque lo mereces.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás dinero extra por comisiones, invierte en ti y tu futuro. Semana de crecimiento profesional y amor. La carta de “El Ermitaño” te indica que es tiempo de enfocarte en tu desarrollo laboral y económico. No te conformes con lo que tienes y busca nuevas oportunidades. El jueves será tu día de la suerte. Tus números mágicos son 13 y 24, la fortuna estará de tu lado. Para llenarte de energía y vitalidad, usa los colores rojo y blanco. Libra y Aries son tus signos más compatibles. Es tiempo de dejar de ser conformista y buscar tu mejor momento laboral. Aprovecha tu cumpleaños para iniciar nuevos negocios y proyectos. Recibirás regalos inesperados que te harán muy feliz. Tus jefes te buscarán para ofrecerte un nuevo puesto y un mejor sueldo. Sentarás cabeza y tendrás una relación estable. Deja de ser el conquistador y coqueto del Zodiaco para enfocarte en una sola persona.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El naranja y rojo te llenarán de energía y pasión. La conexión con Cáncer y Virgo será muy favorable. Semana de soluciones y grandes sorpresas, la carta de “El Juicio” te anuncia que resolverás todos los problemas que te rodean. Lleva tus conocimientos al límite para un mejor desempeño laboral. El martes será tu día de la suerte. Tus números mágicos son 21 y 36, juega con ellos y la fortuna estará de tu lado. Vivirás cambios positivos en el trabajo. Los que no te valoraban se irán de tu lado y llegarán personas más positivas y con una gran fuerza espiritual. Grandes sorpresas económicas te ayudarán a mejorar tu situación financiera. Prepárate para una explosión de amor correspondido. Si estás soltero, el amor podría sorprenderte en cualquier momento. Recuerda que tu signo siempre necesita una pareja para sentirse completo. Cuida tus finanzas y no gastes más de lo necesario.