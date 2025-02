Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 24 al 27 de febrero

En sus horóscopos de esta semana, 24 al 27 de febrero, MhoniVidente te revela si la abundancia económica llega a tu vida para recompensar todo tu esfuerzo, debes valorar si en tu trabajo actual te aprecian o es mejor buscar un sitio en donde tu talento sea pagado con el salario suficiente.

Sabrás también cuáles son tus colores de la prosperidad para que los uses en tu ropa, en la decoración de tu vivienda o de la oficina, estos deben ser lugares que te proporcionen calma y cobijo.

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos qué carta del tarot te impulsará estos días en muchos terrenos, como en el amor, para que encuentres a la persona ideal que dará calor y alegría a tu corazón, no olvides que mereces ser feliz, ya sea con una pareja, amigos o la familia.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En cuestiones amorosas seguirás estable, y si eres soltero llega un Capricornio a tu vida. Te busca un amor del pasado, pero mejor cierra ese ciclo, son tiempos de madurar y avanzar. Sigue con ejercicio y buena alimentación. Ten cuidado con problemas de gastos excesivos, aprende a ahorrar. En la carta del tarot te salió “La Rueda de la Fortuna”, la cual es de buena suerte en asuntos de proyectos nuevos y trabajos en el extranjero. Tienes que tomar acciones drásticas para cambiar tu futuro a lo positivo y dejar la indecisión que te retrasa cumplir tus metas. La última semana de febrero es ideal para que pagues deudas. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 02, 14 y 31; tus colores son el azul y amarillo, y tus signos compatibles son Leo, Virgo y Sagitario. No tengas miedo, que la fuerza espiritual estará de tu lado en todo momento para superar cualquier dificultad. Es momento de que tomes más fuerza en el ámbito laboral.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás la oportunidad de conseguir un mejor trabajo y mejor pagado. Ya es momento de que inicies una relación más formal en tu vida y dejes a un lado el estar saliendo con varias personas a la vez, es tiempo de que tengas un compromiso firme y no solo sexual. Ten cuidado con caídas en la calle, sé más precavido. Por el momento no saques ningún crédito, mejor trata de pagar todo de contado para que no te endeudes más de la cuenta. En la carta del tarot te salió “La Estrella”, lo que implica que estás en tu momento de brillar, pero debes aprender a no opinar de nada ni de nadie para no cargar situaciones negativas. Empieza un negocio propio para tener más estabilidad económica. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 15, 20 y 24; tus colores son el rojo y blanco, y tus signos compatibles son Virgo, Capricornio y Acuario. Haz limpieza de todo, depura lo que ya no sirve y deja atrás a las personas tóxicas.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es momento de que empieces ese negocio que tienes en puerta o cambies de trabajo. No descuides tu relación de pareja, ya que es la base de tu vida. Te llegará una invitación a una fiesta donde te divertirás mucho. Compras ropa o cambias tu look, y sales de viaje con tu familia. En la carta del tarot te salió “El Diablo”, lo que implica que es el momento de que te quites el mal de ojo y envidias. Cambia tu entorno, quédate con los buenos amigos y personas de tu familia que te aprecian, y evita cargar con culpas y malas amistades. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 10, 26 y 29; tus colores son el naranja y el azul, y tus signos compatibles son Virgo, Libra y Acuario. Sigues con tu buena racha económica, solo ten paciencia, tu recompensa llegará por tanto esfuerzo en todo lo que has realizado. Cuida las envidias y mal de ojo, te recomiendo cargar un limón verde para cortar todo lo negativo.

Cáncer

Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 16, 17 y 33; tus colores son el amarillo y el verde, y tus signos compatibles son Escorpio, Sagitario y Capricornio. Debes darle más prioridad a todo lo que tienes planeado y no te dejes vencer por comentarios negativos, eres demasiado sentimental, pero es momento de que tengas grandes logros en tu vida personal y laboral. Todo lo que realices saldrá bien, regresa a estudiar o toma un curso de publicidad o comunicaciones. Preparas un viaje para el mes de marzo con tu familia. En la carta del tarot te salió “El Sol”, lo que implica que estás en tu mejor momento. En esta última semana de febrero te brilla el dinero y la fuerza de trabajo, así que no tengas miedo de tomar esa decisión que necesitas para crecer más profesionalmente. Te hacen una propuesta de matrimonio o amor verdadero, lo cual, ya que eres un signo cariñoso, será bien recibido.

Signo Leo

Ten cuidado con los préstamos económicos, evita las deudas. Es tiempo de que dejes atrás ese mal amor y amistades que solo vieron interés en ti. Tendrás el poder suficiente para enfrentar todos tus miedos y salir adelante. En el amor, alguien con mucha luz llegará a tu vida y te llenará de paz. Es momento de que estudies otra vez y tomes un curso de leyes o administración. Trata de dormir más para reponerte de la fiesta. En la carta del tarot te salió el “As de Bastos”, eso significa que eres un líder natural en todo lo que realizas. Tienes la capacidad de llevar a cabo cualquier negocio propio. Recuerda que si lo piensas y te lo crees, se realizará lo que tienes en mente. Enfócate más en tu estabilidad económica. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 01, 11 y 28; tus colores son el azul y naranja, y tus signos compatibles son Libra, Sagitario y Aries. Te invitan a hacer ejercicio y llevar una buena alimentación.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Atraes muchas envidias, pero no hagas más grande esa fuerza negativa; si hablan de ti, es porque estás avanzando. Te salió la carta de “El Mago”, así que pide, que se te dará. Son tiempos de que crezcas económicamente y dejes de victimizarte, puedes enfrentar los problemas con fuerza y determinación. Tendrás suerte en todo lo que realices en cuestión de proyectos para salir adelante. Arreglarás asuntos legales y de títulos de propiedad. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 08, 22 y 35; tus colores son el blanco y naranja, y tus signos compatibles son Capricornio, Aries y Tauro. Recibirás dinero de una deuda del pasado. Es tiempo de que tomes las riendas de tu vida en lo relacionado con tu relación de pareja, trata de saber con quién compartir tu tiempo y deja que todo fluya. Vendrá un cambio muy positivo en el trabajo, aprovecha esta buena racha. Tendrás ayuda divina de alguien que ya está con Dios.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la semana son azul y blanco, con ellos conseguirás paz y claridad. Para el amor y los negocios te recomiendo relacionarte con Géminis, Acuario y Piscis. La abundancia toca a tu puerta, la carta el “As de Oros” te augura una semana de riqueza y estabilidad. Por fin te darás esos gustos que tanto mereces. Un amor del pasado te busca, no le cierres la puerta, aún hay chispas, así que tomarás decisiones importantes en los temas del corazón, pero no andes contando tus planes amorosos porque la envidia anda suelta. Te invitan a dar clases o conferencias, aprovéchalas para crecer. Los pagos que tenías pendientes se resolverán para que tu economía sane y florezca. Renueva tu espacio para que te sientas mejor. Ten cuidado con la presión alta y hormonas, visita a tu médico para un chequeo. Tus números mágicos son 07, 09 y 23. Tu conexión con los animales te traerá mucha paz. Tu mejor día será el jueves.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Despierta, es el momento de que tomes decisiones importantes en tu carrera universitaria, contempla que el conocimiento y buena suerte se unen para que alcances el éxito. Los Escorpión en pareja vivirán momentos de pasión y entrega. Si estás soltero, encontrarás un amor verdadero, pero vete con calma, que la pasión no te gane, dale tiempo al amor para crecer. En el trabajo prepárate para juntas de última hora y cambios de personal, tu esfuerzo será recompensado. Cuida tu alimentación, la gastritis y colitis te acechan, procura una dieta balanceada. Tus números mágicos de esta semana son 04, 05 y 47; el verde y el blanco te ayudarán a conservar la salud y paz, mientras que Acuario, Piscis y Cáncer son tus signos más compatibles. Te invitan a una fiesta de cumpleaños, así que diviértere, pero con moderación en el alcohol. Deja el drama, evita la energía negativa, aprovecha las oportunidades de aprendizaje. Tu mejor día de la semana será el viernes.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

El cambio laboral que esperabas llega, así como la buena racha económica, pero ten cuidado con los chismes y envidias, no dejes que nadie te robe la energía, aprende a quitarte ese tipo de personas en tu vida. La carta de “La Rueda de la Fortuna” gira a tu favor para que te llegue la prosperidad. Deja atrás los rencores y disfruta del presente. Enfrentarás una crisis de pareja, busca un consejo antes de tomar una decisión promovida por el enojo o la duda. Ten cuidado con asuntos legales, mantente alerta. No permitas que la negatividad te detenga, avanza con confianza y determinación. El cansancio te acecha, cuida tu energía y aprovéchala al máximo. Tus números mágicos son 18, 21 y 36; el rojo y blanco serán los colores con los que conseguirás pasión y paz; Leo, Cáncer y Aries son tus mejores aliados, y tu día se la semana será el martes. Te llega un bono en tu trabajo o te pagan una deuda.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para una semana de sacudidas y transformaciones, la carta de “La Torre” llega con noticias de cambios radicales, así que ponte a construir una nueva vida. Es tiempo de que cambies tu actitud, deja atrás lo que te estanca, como amistades tóxicas y amores que no suman. Te harán una propuesta de negocio en el extranjero, aprovecha esa oportunidad de crecimiento económico. También participarás en cierre de contratos y tendrás una semana de prosperidad. Experimentarás un cambio profesional, prepárate para nuevos retos. Aunque enfrentarás conflictos económicos en casa, soluciónalos con calma. Aprende a respirar y renueva tu energía. Prepárate para lucir radiante en primavera, empieza una dieta y rutina de ejercicio. El 06, 30 y 40 serán tus números mágicos; usa rojo y amarillo para la pasión y prosperidad; Aries, Tauro y Libra son tus signos más compatibles, y tu mejor día será el miércoles.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vendrá a tu vida un amor que será muy correspondido y duradero, solo trata de no sabotear tú mismo la relación. Vivirás una semana de poder y decisiones importantes. Te tocó la carta de “El Emperador”, que te llega para marcar un nuevo rumbo en tu vida, así que toma el control de ella. Es tiempo de que tomes decisiones, no temas al amor, forma una familia y construye un patrimonio. Conseguirás un nuevo trabajo como director o jefe, acepta el reto porque el éxito te espera. Cerrarás varios ciclos, por eso tienes que avanzar sin demoras. Recuerda a tus seres queridos y dedícales una oración. Tu mejor día será el jueves; tus números mágicos para esta semana son 27, 29 y 31; el rojo y naranja te ayudarán en la pasión y energía, y tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Virgo. Te darán un regalo atrasado, que te causará mucha alegría inesperada. Te irás de vacaciones porque es tiempo de descanso y renovación.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para mantener tu salud te recomiendo usar más la bicicleta y disfrutar de la naturaleza. Tus números mágicos serán 12, 13 y 30; tu mejor día será el lunes; los colores verde y blanco traerán a tu vida salud y paz, y Sagitario, Escorpión y Cáncer son tus mejores aliados en el amor. La energía cósmica está a tu favor, la carta de “El Loco” te dice que tendrás una semana de sorpresas, prosperidad y mucha alegría, prepárete para vivirla al máximo. Experimentarás la sinergia perfecta para la abundancia. Celebrarás con todo tu cumpleaños y tendrás una buena racha económica, cambios positivos y viajes. Enfrenta con valentía las situaciones amorosas, no temas al qué dirán, pero quédate con quien te hace feliz, es tu tiempo de amar. Te animarás a poner un negocio para tener la estabilidad económica deseada. Sales de viaje, recuerda que los mejores momentos se viven en compañía de personas que uno quiere.