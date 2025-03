Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 7 al 9 de marzo

Mhoni Vidente te revela en sus horóscopos del este fin de semana, del 7 al 9 de marzo, qué te depara el destino en tu trabajo. Sabrás si es un buen momento para emprender el negocio que deseas o si recibirás un mejor salario en tu actual empleo.

En los terrenos de los sentimientos, descubrirás con qué personas podrás tener mayor compatibilidad, así como lo que te espera si estás en pareja, como sería vivir juntos, comprometerse para casarse o incluso darse un tiempo para analizar las cosas, lo importante es hablar con honestidad.

Mhoni Vidente también te recomienda qué colores usar en tu ropa o decoración de tu casa para que fomentar que el universo te llegue la abundancia, la prosperidad, la buena fortuna, el amor y más. Sabrás también con qué números conseguirás un premio en la lotería.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con las energías negativas que te rodean, te dolerá la cabeza. Piensa positivo. Recuerda darte baños de agua bendita el 7 de marzo para cortar esa corriente y atraer más abundancia. Tendrás un golpe de suerte con los números 20 y 07; trata de agregarle tu día de nacimiento para personalizar tu suerte. En el amor, todo muy estable y tranquilo. Tu pareja te pedirá salir en Semana Santa, ve preparándolo. Recuerda que es buen momento para poner un negocio, estás a tiempo de hacerlo para generar más ingresos. Fin de semana para consentirte y comprarte lo que necesitas para ti. Recuerda que estás en tu tiempo de renovación en todos los sentidos. Te invitan a salir de viaje a un lugar cercano a tu casa. Terminas un curso de idiomas y decides empezar otro de liderazgo. Festejas a un amigo el sábado, y te vas a divertir mucho. Recuerda que no todo es trabajo, vive tu vida.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Empiezas a planear un negocio que te irá de maravilla; la suerte está de tu lado. Recuerda descansar bien para rendir en tu trabajo, trata de dejar un poco el celular y las redes sociales de lado. Tu familia te busca para convivir el domingo en un rancho, done la pasarán muy bien. Tendrás un golpe de suerte el 9 de marzo con los números 23 y 10. Trata de ayunar el viernes hasta las 11 de la mañana para que tu buena energía se multiplique. Viernes de mucho trabajo atrasado y pendientes de pagos. Recuerda que necesitas organizarte mejor en tus gastos y ser más ahorrador; deja de comprar cosas que no necesitas. Terminas una relación sentimental porque sentías que no era para ti o mantenías otra pareja en secreto. Recuerda que tu signo siempre busca la perfección en sus parejas, lo cual es difícil de encontrar, así que trata de ser menos exigente. Te llega la invitación a una boda.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Deja los vicios y comienza a hacer más ejercicio, recuerda que como te ven te tratan. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 22, el 9 de marzo. Trata de usar más el color rojo en tu día a día para atraer la buena suerte y la fortuna. Viernes de estar en un curso de superación profesional. Recuerda que a tu signo le atrae lo místico y busca la sanación de su cuerpo por métodos naturales, así que trata de llevar una dieta más balanceada para mantenerte lo más saludable posible. Decides pagar la tarjeta de crédito para no tener más deudas; ponte al corriente. Ten cuidado con problemas de infección en la piel y picaduras de insectos. Un amor del extranjero te busca para invitarte a salir de viaje; acéptalo, te irá muy bien. Eres muy cambiante por ser el gemelo del zodiaco, pero trata de ordenar tus ideas y enfocarte en un objetivo. Piensa bien antes de actuar.

Cáncer

Te compras ropa y cambias tu look; un nuevo estilo de peinado hará que te veas más moderno y juvenil. Tus números de la suerte son 09 y 41. A los solteros les llegará un amor apasionado. El 7 de marzo será un día de buena suerte en todo lo relacionado con trabajo y la convivencia con tu pareja sentimental. Recuerda que estás lleno de buenas energías y eso te ayudará a resolver problemas personales y avanzar para mejorar tu futuro. Tu pareja te busca para invitarte a salir de viaje en abril, acéptalo, te ayudará a saber si ese amor es para ti. Te invitan a una fiesta familiar el sábado; solo trata de no comer demasiado, recuerda que a tu signo le afecta la gordura; regresa a la dieta y al ejercicio para que te sientas y te veas bien. Eres muy bueno en la comunicación, así que considera tomar un curso los fines de semana para estar más preparado y obtener un mejor puesto de trabajo.

Signo Leo

Trata de salir al campo y convivir más con la naturaleza, te ayudará a estar más saludable. Habrá amores nuevos estos días, y los encontrarás en fiestas. Viernes para estar en paz contigo mismo y en armonía espiritual. Te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y ayunar hasta las 11 de la mañana para fortalecer tu energía positiva. Este fin de semana recibirás una buena noticia relacionada con un negocio o cierre de contrato; la suerte estará contigo. Trata de calmarte y no pelear tanto con tu pareja, recuerda que tu signo es muy explosivo; actúa con la cabeza fría. Trámites de visa y pasaporte para un viaje al extranjero. No te realices ninguna cirugía en estos días, podría ser que no obtengas el resultado que esperabas, es mejor esperar un poco más. Tendrás un golpe de suerte con los números 04 y 10 el 9 de marzo, cuando las buenas energías estarán de tu lado.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de no sacar nada a crédito para mantener tus finanzas bajo control y evitar deudas que no podrás pagar. Los casados estarán muy bien con su pareja y saldrán de viaje en familia. A los solteros les espera un fin de semana de muchos amores apasionados y fugaces. Recuerda que estos días son para divertirse y aliviar el estrés. Tus números de la suerte son 50 y 99. Un compañero de trabajo te pedirá prestado dinero, piensa bien tu acción y no seas tan confiado. Fin de semana para renovarte por completo, eliminar rencores y malas energías de tu vida. Si vives cerca del mar o un río, báñate allí para fortalecer tu aura y atraer las buenas energías en este mes de marzo. Si no puedes, también puedes ayunar el 7 de marzo y prender una vela de color blanco para fortalecer tu energía. Cuídate de dolores de espalda y cuello por estrés, recuerda que no puedes controlarlo todo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Las estrellas se alinean a tu favor en el trabajo y te llega dinero extra que no esperabas. Recuerda que los días 7 son de suerte, prende una vela blanca para intensificar esa energía positiva y que te vaya muy bien. No te me vayas a pelear con tu pareja este fin de semana. Ten paciencia, no todos son tan cumplidos como tú, respira profundo y cuenta hasta diez. Tus números de la suerte en la lotería son 47 y 08. Vístete de colores fuertes, como amarillo o naranja, te darán un empujón extra de energía positiva. Te llega la aprobación de un crédito para comprar el carro que tanto deseas. Para celebrar, tus amigos te invitan a un campamento o a la playa. Te mereces un descanso y un poco de diversión. Un familiar te invita a una boda. El domingo dedícate a recargar esas baterías que tanto necesitas para la semana que viene. Consiéntete con un masaje o tu pasatiempo favorito.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para este fin de semana tus números de la suerte son 00 y 21, juega con ellos y a lo mejor te ganas un gran premio. No seas tan confiado, aprende a guardar tus secretos y alejarte de las personas tóxicas. La vida es un juego y tú eres la estrella. Viernes de suerte total, todo lo que toques se convertirá en oro. No todo el mundo es tan buena persona como tú, por eso ten cuidado con las malas energías de un ex. Aléjate de esa persona que aparecerá con intenciones de perturbar tu tranquilidad. Que se olvide de ti de una vez por todas. A renovar tu casa, harás mejoras, como pintarla y comprar muebles para que se vea tu estilo. Te visitan familiares y organizas una carne asada para celebrar la abundancia. Disfrutarás de la compañía y buena comida. No te olvides de ejercitarte, es hora de regresar al gimnasio y ponerte en forma. Tus colores de la fortuna son azul y amarillo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Conseguirás prosperidad si usas los colores rojo y negro. Tendrás un viernes de energía desbordante. Aprovecha que la primavera te llena de vitalidad para resolver todo lo pendiente. Eres fuego puro y nada te detiene. Pero ten cuidado en el amor, no prometas lo que no vas a cumplir. Sé sincero y honesto con tus sentimientos. Prepárate para la reunión familiar, visitarás a tus abuelitos o celebrarás un cumpleaños con tus seres queridos. No le hagas caso a los envidiosos, tú brillas con luz propia y eso les molesta. A viajar se ha dicho, te llega una invitación para una escapada de Semana Santa con tus amigos. Renovarás tu celular, es hora de un modelo más reciente. Ponte manos a la obra con la limpieza de tu casa, déjala reluciente. Los astros te favorecen en las relaciones con Aries y Leo. No te olvides de poner orden en tus cosas personales. Números de la suerte: 26 y 81.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Los solteros prepárense para amores nuevos sin compromiso. Tus números de la suerte serán 05 y 30. Te recomiendo vestirte de rojo y blanco para atraer la buena suerte. Viernes de sorpresas agradables, especialmente en cuestiones de compras o venta de inmuebles. Aunque este día es de muy buena energía, no prestes dinero porque te pueden robar esa racha positiva. Eres muy imaginativo, pero no te dejes llevar por pensamientos negativos. Habla con tu pareja y aclara cualquier duda. Sábado de fiesta, te invitan a un cumpleaños y te vas a divertir mucho, solo ten cuidado con el alcohol. Domingo de reflexión y conexión espiritual, pide ayuda divina para mejorar tu vida. Tu signo es muy espiritual y necesitas esa conexión. Y prepárate para un golpe de suerte el 7 de marzo. La vida es un camino de aprendizaje y crecimiento, así que a disfrutar de este fin de semana al máximo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El viernes la suerte está de tu lado en el trabajo, tiempo de cambios para progresar. Deja de perder el tiempo y empieza ese negocio que tanto deseas para ser tu propio jefe. Prepárate para un viaje, tu signo ama la convivencia con sus amigos y la naturaleza, disfruta de esa escapada. Sábado de regalos y renovación, compra un regalo para un familiar que cumple años y renueva tu look. Te sentirás como nuevo. Y en el amor, basta de mentiras, habla claro con tu pareja. Si necesitan un tiempo, tómenselo, es mejor para tu signo no sentirse presionado. Domingo de energía renovada, ponte mucho perfume para revitalizar tu energía en todos los sentidos. Embarazo en puerta para las Acuario casadas. Números de la suerte: 04 y 21, juega estos números en la lotería. Alguien de Aries o Virgo te ayudará a tener más suerte en tu vida. Tus colores de la prosperidad son verde y amarillo.​

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de convivencia y celebración, rodéate de tus seres queridos y disfruta de su compañía. Te hace mucho bien viajar y renovar tu energía positiva, así que no dudes en darte una escapada. Viernes de suerte para tu signo, recibirás un regalo inesperado y tendrás un golpe de suerte en los juegos de azar. Atento a los números 08 y 77. Y en el amor, sientes que es momento de hablar con alguien del pasado. Dile lo que piensas y resuelve esa situación amorosa. Te ayudará a sanar tu corazón. Te recomiendo vestir con los colores verdes y blanco para atraer prosperidad. Sábado de trabajo, ponte al día con todo lo atrasado. Si estás pensando en construir una casa, adelante porque tu creatividad es tu mayor fortaleza. Los solteros prepárense para un fin de semana de fiesta y amores fugaces. Domingo de reflexión y descanso, dedícate tiempo a ti mismo y recarga tus energías.