Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 10 al 13 de marzo

En los horóscopos de Mhoni Vidente de esta semana sabrás con qué signos tendrás la mejor compatibilidad para que tus planes se concreten, no importa si son en los terrenos del amor, la amistad o los negocios.

Mhoni Vidente también te revela qué carta del tarot te acompañará en la aventura de la vida, podría ser “El Mago”, “As de Oros”, “El Emperador”, “El Ermitaño” para que sigas sus recomendaciones y tu buena suerte se haga más fuerte.

En los horóscopos de este semana también sabrás qué colores son los que te ayudarán a conseguir fortuna, amor, paz, abundancia o prosperidad. También sabrás cuáles son los números que te ayudarán en los juegos de azar para conseguir un gran premio.

Mhoni Vidente en sus horóscopos también te explica cómo te irá en el terreno del amor, aunque te hayan lastimado, no te niegues por completo a una relación, solo debes ser cuidadoso y elegir con el corazón y la mente para tener el mejor equilibrio.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En tu trabajo realizan cambios de personal, prepárate. Compras un boleto de avión para Semana Santa. Eres muy bueno en las relaciones públicas, trata de tomar un curso para sacarle provecho. En el amor, te busca alguien del signo de Virgo. Sigue con el ejercicio. Los que están casados deben evitar pelear por celos. Te compras ropa y cambias de look para verte más juvenil. Decides operarte de la vista. Trata de darte baños de agua bendita con un poco de sal en grano el día 13 de marzo para atraer la abundancia, y enciende una veladora blanca. En la carta del tarot te salió “La Estrella”, así que sigue adelante con tus proyectos de vida, las energías se alinearán a tu favor. Cuídate de las envidias y mal de ojo, eres presa de personas tóxicas. Ten cuidado con problemas de piel y cabello. Tu mejor día es el 13 de marzo; tus números mágicos son 15, 24 y 33, y tus colores son el rojo y blanco. El arcángel Miguel te protegerá.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te despides de un ser querido. Recuerda siempre crecer como persona, trata de no meterte en chismes. Estás dominado por la comunicación, y a veces eres muy inocente. Realizarás trámites de crédito. Busca a una persona similar a ti: progresista, ambiciosa, temperamental en el sexo y fiel. El 13 de marzo será un día de cambios positivos en tu vida, te recomiendo que ese día tomes baños de sol y uses ropa blanca; reza una oración y pide que venga a ti la abundancia. Tendrás mucho trabajo esta semana y te llega dinero extra. En la carta del tarot te salió “El Diablo”, lo que implica que debes tener cuidado con las personas que te rodean y no peques de confiado. Tus números mágicos son 01, 02 y 19; tus colores el rojo y el amarillo; tus signos compatibles son Acuario, Capricornio y Virgo, y tu mejor día es el martes, perfecto para realizar cualquier trámite legal. Debes mirar hacia el futuro. Tendrás propuestas de matrimonio.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te pones a dieta y dejas el alcohol por un tiempo. En tu trabajo se realizarán cambios importantes, prepárate para salir bien librado. Ten cuidado con dolores de estómago. Mandas a arreglar tu carro. Tomas clases de primeros auxilios o enfermería. Sabrás de la enfermedad de un familiar. Tendrás un golpe de suerte el 13 de marzo, con abundancia económica; ese día enciende una vela blanca y toma un baño con agua bendita y 13 pétalos rojos. En la carta del tarot te salió “El Mundo”, así que cambia lo que te rodea y busca tu estabilidad emocional y económica. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 05, 16 y 29; tus colores son el amarillo y el verde, y tus signos compatibles son Libra, Sagitario y Acuario. Tienes un poder mental y de manifestación muy fuerte. Deja ir ese amor que no es para ti. Tu signo es muy mental y si no te sientes bien, te bloqueas. Busca mejores oportunidades de trabajo. Te invitan de viaje para Semana Santa.

Cáncer

Embarazo en puerta para los casados. Tramitas un crédito para comprar un departamento. Cuídate la piel y trata de no tomar mucho sol, ya que es tu punto débil. En la carta del tarot te salió “El Emperador”, lo que implica que es el momento de que estés en la cima. No dudes en darte la oportunidad de ser grande en tu profesión. Ten cuidado con los fraudes. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 06, 33 y 40; tus colores son el verde y el blanco, y tus signos compatibles son Aries, Piscis y Libra. Tienes que soltar para avanzar. Tendrás una semana para recordar mucho a las personas que ya no están contigo. Te reunirás con amigos de la escuela. Tomas un curso de inglés. Te vas de viaje en Semana Santa. Te comprometes en todo lo que realizas. Tendrás un golpe de suerte el 13 de marzo; ese día usa ropa clara y zapatos nuevos para la aumentar tu energía. Recuerda no prestar dinero para que no te roben tu buena fortuna.

Signo Leo

Di todos los días que eres un ser de luz poderoso y que serás invencible ante las adversidades. Ten en cuenta que tu signo tiene como elemento el fuego, por lo que el 13 de marzo se renovará por completo tu energía, así que debes cortarte el cabello y tomar baños de flores blancas. Tramitas un permiso para trabajar en otro país. Cuídate de dolores en la parte baja de la espalda. Ya estás preparando tus vacaciones. No pelees con tu pareja; es difícil para ti convivir tanto tiempo con una sola persona, pero ten calma. La carta del tarot que te salió es “El Sol”, así que estás en tu mejor momento para recibir buenas energías, solo manifiéstalas todos los días a primera hora y verás realizada tu buena racha en lo económico. Esta semana te recomiendo seguir haciendo ejercicio. Te busca un amor del pasado para reclamarte o pelear. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 10, 25 y 34, y tus colores son el amarillo y naranja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuida tu salud, ya que tienes problemas de colesterol y grasa. No pienses tanto en los demás y priorízate a ti mismo en lo que necesites. En estos días arreglas visas y papelería de pasaportes. La fortuna sonríe a tu vida. En la carta del tarot te salió “Los Amantes”, lo que implica que te llegará un amor correspondido. Te cuesta tener pareja estable debido a tu temperamento. Estudia relaciones públicas o política. Tus números mágicos son 20, 22 y 31; tus colores son el azul y el blanco, y tus signos compatibles son Tauro, Aries y Sagitario. Invoca al arcángel Miguel todos los días para que tengas protección. El 13 de marzo tu energía estará en un ciclo de metamorfosis, ese día ponte agua bendita en la nuca y la frente, y vístete de colores claros para mantener tu buena vibra. Tendrás una semana de mucho trabajo. Sabrás de un embarazo familiar. Un amor del pasado te buscará para cerrar el círculo y pagarte una deuda.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para esta semana, tus colores de la abundancia son blanco y naranja, te brindarán paz, claridad y prosperidad. La carta de “El Ermitaño” te indica que la luz al final del túnel está muy cerca, por lo que te llegó el tiempo de introspección y encontrar las respuestas dentro de ti. Eres el justiciero del Zodiaco, pero no puedes cargar con el peso del mundo, así que suelta lo que no te corresponde y enfócate en tu bienestar. El miércoles la energía cósmica estará a tu favor. En los juegos de azar usa los números 07, 18 y 32, y Cáncer, Géminis y Acuario son con quienes tendrás mayor compatibilidad. Pide al arcángel Rafael que te libere de cualquier dolencia física o emocional. El 13 de marzo las puertas de la abundancia se te abrirán con oportunidades económicas. La pasión te envolverá, especialmente con amores prohibidos. Para los que tienen pareja, la estabilidad y los planes a futuro estarán en el aire.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El 13 de marzo prende una vela roja y córtate el cabello, pues iniciará para ti un nuevo ciclo de espiritualidad. Conocerás a personas influyentes que impulsarán tu crecimiento profesional. En el tarot te salió la carta de “El Loco”, lo que te invita a la reflexión e implica que es momento de que cuestiones tu rumbo y definas tus metas. Tu elemento agua te brinda intuición, pero también te puede generar indecisión. Pon orden en tu vida y visualiza el futuro que deseas. Esta carta te trae la promesa de dinero rápido y fácil. Tus números de la suerte son 04, 11 y 13; tus colores de la prosperidad son rojo y naranja, te darán fuerza y pasión y abundancia, mientas que Cáncer, Piscis y Acuario son tu mejor compatibilidad. Eres un regalo de Dios, agradece cada día de existencia. Saldarás deudas pasadas y pondrás en orden tus cuentas bancarias; es decir, tu estabilidad económica está cerca. Prioriza el descanso, apaga el celular y duerme lo suficiente.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Recuerda que el amor se da, no se ruega ni se compra, así que abre tu corazón a amores verdaderos. Tu carta del tarot es “El Mago”, la cual te anuncia una semana mágica y todo lo que pidas se te concederá. La buena suerte te rodeará; sin embargo, la prudencia será tu mejor aliada, no compartas tus planes con nadie. Te recomiendo hacer cambios en tu hogar, la energía positiva fluirá con más fuerza. El miércoles, la energía cósmica estará a tu favor, usa con sabiduría los números 08, 17 y 35; el azul te brindará paz y armonía, y el amarillo atraerá abundancia, mientras que Virgo, Leo y Aries serán los signos con los que tendrás conexión profunda y enriquecedora. Es hora de que te pongas a dieta, deja las frituras y los dulces. Saldarás una deuda bancaria para conservar tu estabilidad financiera. El 13 de marzo saca de tu clóset todo lo que no uses, renueva tu energía. Tu elemento fuego te hace impulsivo, piensa antes de hablar.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El amarillo y el naranja son tus colores de la fortuna, alegría y abundancia. El 13 de marzo recibirás una elevación espiritual, así que prende una vela blanca y bebe agua. Cambiarás muebles para renovar tu hogar. Cuida tus nervios, recuerda que tu bienestar es primordial. El éxito profesional te espera en un nuevo negocio o trabajo. Aprovecha las oportunidades para conocer personas importantes. Ten presente que el amor es una parte de la vida, no el todo, así que mejor busca relaciones que te impulsen a crecer. Tus signos compatibles son Virgo, Tauro y Aries, con los que tu conexión será sólida y duradera; tus números mágicos son 12, 14 y 30, úsalos con sabiduría. El jueves la energía cósmica estará a tu favor. Visualiza tu éxito cada mañana, el poder de tu mente es infinito. Deja atrás el rencor, aprende a perdonar y ser mejor. Tu carta del tarot es “El Juicio”, implica que es tiempo de que cierres ciclos, sueltes el pasado y te enfoques en el presente.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “As de oros” te anuncia que la solución a tus problemas económicos está en camino, saldarás deudas y sanarás tus finanzas, pero ten en cuenta que la verdadera tranquilidad no se compra con objetos materiales, tienes que ser administrado. Es momento de que emprendas en un negocio y generes mayores ingresos. Ten cuidado con los amores interesados, a veces es mejor la soledad a una mala compañía. El viernes, la energía cósmica estará a tu favor. Tus números mágicos son 21, 27 y 66; tus colores de la prosperidad, paz y pureza son azul y blanco, y la conexión más armoniosa la tendrás con Tauro, Géminis y Leo. Tu carisma y alegría te hacen irresistible, serás el alma de la fiesta. Recibirás la noticia del nacimiento de un bebé. Tendrás juntas importantes con tus jefes. Cuida tus pertenencias, especialmente el celular. Alguien del trabajo se está enamorado de ti, habla con claridad para evitar situaciones incómodas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la prosperidad, esperanza y pasión son verde y rojo; con Cáncer, Virgo y Sagitario tendrás una conexión muy profunda. Libérate del pasado, el presente te espera. “La Rueda de la Fortuna” es tu carta y te anuncia que estás en tu mejor momento. Las energías positivas te rodean, así que no dudes en hacer los cambios que necesitas para ser feliz. Evita discusiones familiares, busca acuerdos y vive en paz. Un viaje inesperado renovará tus energías y un regalo te llenará de alegría. Tus números de la suerte son 09, 23 y 30. El 13 de marzo la buena suerte y elevación espiritual te acompañarán, ese día báñate con flores y bebe agua. Tu excelencia te lleva a destacar en tu ámbito laboral para conseguir un aumento o que te busquen de otra empresa. Invierte en tu imagen, un cambio de look te hará sentir de maravilla. Confía en tu intuición y déjate llevar por la corriente de la buena fortuna.