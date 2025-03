Monhi Vidente: horóscopos de la semana del 17 al 20 de marzo

Mhoni Vidente te indica en los horóscopos del fin de semanadel 17 al 20 de marzo de 2025 cuál es la carta del tarot que te corresponde; cómo te irá en tu vida profesional y amorosa durante el transcurso de la semana.

En los horóscopos sabrás qué te espera en los caminos del amor, puede ser que alguna persona del pasado aparezca de nuevo, pero evalúa con cuidado si deseas darle otra oportunidad. Lo mejor también podría ser que tu corazón abra la puerta a alguien nuevo con quien tengas muy buena compatibilidad.

También sabrás qué colores te ayudarán a conseguir abundancia y prosperidad, los cuales puedes usar en tu ropa o decoración de tu vivienda, así como los números con lo que tendrás suerte en los juegos de azar.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Se rompe el hechizo y encuentras la persona ideal, que hablará de formalizar. En cuestiones económicas, deberán estar atentos con inversiones y ahorrar. En salud, cuídate mucho de los nervios, evita pastillas de dieta. Decides terminar tu carrera universitaria. Tu lema esta semana: “Siempre ver para adelante y aprender a vivir plenamente”. En la carta del Tarot te salió “El Mundo”, estarás conociendo personas de otros países con fines de negocios. Tu mejor día es el 21 de marzo, llega la abundancia. Te invitan a salir de viaje, tus números mágicos son 26 y 30, y tus colores son el azul y el rojo. Serán días de riqueza, si lo crees, lo realizas. Siempre te verás rodeado en estos días de gente muy positiva y con mucha luz para ayudarte a salir adelante en cuestiones de trabajo y proyectos. Tendrás mucha ayuda divina y comunicación con lo místico para abrir más puertas al éxito.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Debes administrar tu tiempo y cumplir en el momento. Tendrás juntas en el trabajo muy importantes que traerán cambios de puestos, así que trata de prender una vela roja el día 21 de marzo, que será tu día de suerte. Controla ese mal carácter, el enojo te hace perder. Tendrás trámites de pasaporte y visa americana. Cuídate de dolores de intestino o estómago; no comas en la calle. Ten cuidado con una expareja que está hablando mal de ti. Un amor nuevo del signo de Cáncer o Acuario vendrá a ti o lo buscarás. En el horóscopo del Tarot te salió “El Emperador”, vienen cambios de proyectos y la llegada de dinero extra. Recuerda que lo mejor de tu signo es ser previsor. Suelta el pasado y las personas que no eran para ti. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 21 y 77, y tus colores son el blanco y el naranja. Eres el pilar de tu casa y eso hace que siempre estés buscando ayudar.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás trámites para pagar impuestos. Ten cuidado con las pérdidas del celular. Tendrás un golpe de suerte el 18 de marzo; te buscarán para un nuevo trabajo o negocio. Trata de no estar de mal carácter y pensar antes de hablar. En la carta del Tarot te salió “El Mago”, tendrás nuevos comienzos laborales. Es momento de tomar decisiones y buscar estabilidad económica. Debes estudiar medicina, política, leyes o veterinaria. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 61 y 95, y tus colores son el verde y blanco. Es importante que hagas deportes y te mantengas saludable. Un familiar o tu pareja te pedirán ayuda económica y moral. Tendrás trámites y pagos de escuela, además de tomar un curso de idiomas. Trata de no seguir con los malos hábitos de alimentación. En cuestiones de pareja, seguirás en paz y tranquilo, y ya hablarás de casarte o vivir en pareja. Sacas tu licencia de conducir.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te recomiendo que te pongas ropa clara y uses zapatos nuevos para que la suerte se mantenga más tiempo. Recuerda no prestar dinero, porque tu signo no sabe cobrar. Embarazo en puerta para los casados. En la carta del Tarot te salió “El As de Copas”, es momento de hacer un patrimonio. Piensa en ti y después en los demás. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 08 y 57, y tus colores son el azul y el naranja. Debes empezar ese curso de relaciones públicas y liderazgo. Tendrás días de mucho trabajo y supervisión de tus jefes. Será una semana de recordar mucho a las personas que ya no están contigo, ofrecerles una oración. Sacas un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en Semana Santa. Algo muy importante para ti es comprometerte en todo y no dejarlo a la mitad. Tendrás un golpe de suerte el 21 de marzo; vendrá a ti una corriente de energía positiva.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recordarás a las personas que ya no están contigo, reza para encontrar paz en tu alma. Te reunirás con un amigo para planear un viaje. No dejes las cosas a medias. Tendrás un golpe de suerte el día 17 de marzo, una corriente de energía positiva te ayudará a avanzar en tus proyectos. También es importante que dejes de lado el egoísmo. Para los casados viene un embarazo. Te recomiendo encender una veladora blanca y dar limosna a alguien que lo necesite para mantener la buena suerte. Si vas a viajar, asegúrate de revisar bien tu casa para estar tranquilo. En la carta del Tarot te salió “La Fuerza”, tendrás más poder y claridad en la toma de decisiones personales. Deja atrás a las personas que no son para ti. Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos son 28 y 77, y tus colores de la suerte son el amarillo y el naranja. Estos serán días mágicos, en los que las energías positivas fluirán.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte el día 19 de marzo. Ese día te llegará una abundancia económica que no esperabas. Te compras un traje de baño y ropa deportiva para ir a clases de natación. En la carta del Tarot te salió “La Templanza”, te pide calma. Eres fuego puro y tiendes a ser impaciente. Serán días para tener serenidad y prudencia. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 58 y 67, y tus colores son el amarillo y el naranja. Serán días de superación personal. Decides cambiar y dejar los malos hábitos. Compras boletos de avión y te vas de vacaciones en Semana Santa. Te pones a dieta. En el trabajo te ofrecerán otro puesto mejor. Recuerda que si no hablas, Dios no te escucha. Ten cuidado con dolores de estómago e intestino, trata de ir al médico. Mandas arreglar tu carro o le cambias una llanta. Tomas clases de baile o canto y aprovechas todos tus talentos como comunicador.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te haces una operación estética o dental. Sigues con el ejercicio. No somos perfectos y se vale equivocarse, pide perdón. En la carta del Tarot te salió “El Diablo”, tienes que hacerte tú mismo un examen de conciencia, debes madurar y saber qué quieres. Eso de andar con varios amores a la vez no te va a dejar nada bueno, es mejor tener una sola pareja. Cuidate de las energías negativas y mal de ojo. Tus números mágicos son 07 y 50, tu color es el azul y blanco. Estás en este tiempo como el rey Midas, todo lo que toques se convertirá en oro. Aprovecha inversiones y cambios de puesto laboral. Tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo, vendrán a ti oportunidades que te harán estar mejor económicamente. Te recomiendo prender una vela blanca para que la renovación solar esté más tiempo en tu vida. Trata de seguir estudiando publicidad o algo relacionado a las ventas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Días de darte cuenta de que necesitas empezar a renovarte por completo, sobre todo en lo laboral. Ya no puedes esperar más tiempo y no confiar tanto en las personas que no te quieren ayudar a crecer. Lo tuyo son las relaciones públicas o la administración. Tendrás unos exámenes esta semana. Prende una vela roja y trata de cortarte el cabello el día 21 de marzo para entrar a un nuevo ciclo de espiritualidad y renovación energética; piensa positivo. Tendrás un golpe de suerte y será con todo lo relacionado a conocer personas importantes. Trata de usar mucho perfume en estos días y estrenar ropa para que tu energía crezca más. En la carta del Tarot te salió “El Carruaje”, es momento de crecer en cuestión de negocios propios y seguir con esa buena suerte. Hazte una cirugía estética y empieza tu rutina de ejercicio. Tus números mágicos son 11 y 27, tu color es el verde y blanco.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La riqueza llega con los números 15 y 72, tu color es el amarillo y azul. Trata de imaginar y darle poder a tus propósitos. En el amor, por fin te llega la persona indicada. Sé que tu signo es fuego y eso te hace muy impulsivo y decir palabras que no quieres, piensa antes de hablar. Esta semana estarás festejando a un amigo o familiar. Te compras ropa y renuevas el look. Este 21 de marzo te recomiendo sacar todo lo que no utilices de tu clóset para que renueves tu energía. Por eso no dejes de prender una vela blanca y pedir a los ángeles que te ayuden a crecer. A los solteros por fin deciden ya tener una pareja formal y casarse. En la carta del Tarot te salió “As de Oros”, tendrás una nueva oportunidad de crecimiento profesional. Trata de no darle tanta importancia a lo que dicen de ti. Busca tener tu mente fuerte y aléjate de lugares y personas que no te quieren ver feliz.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En este 21 de marzo, tu signo va a estar cargado de buenas energías, especialmente a las 3 de la tarde. A esa hora recibirás una elevación espiritual, por lo que te recomiendo prender una vela blanca y tomar mucha agua durante el día para que tu energía positiva crezca. Cambias muebles de tu casa. Trata de cuidarte los pulmones y dejar el cigarro. Eres muy bueno para las leyes y la administración de proyectos. Te regalan una mascota, te compras unos tenis y ropa para hacer ejercicio. Con tu pareja, todo de lo mejor; salen de viaje. En la carta del Tarot te salió “La Estrella”, no dejes que las personas que te envidian tengan tanto poder sobre ti. Cuidado con las torceduras y dolores de espalda. Tus números mágicos son 14 y 30, tu color es el blanco y naranja. Días de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas. Tu signo es muy rencoroso y eso te provoca dificultades.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que el mejor motivo para ser feliz eres tú mismo. Días de mucha renovación personal. Ten cuidado con la espalda y rodillas. Tendrás juntas de última hora con tus jefes por cambios de puesto. Alguien casado o casada se está enamorando de ti. Las energías positivas estarán alrededor de tu signo el día 21 de marzo, te recomiendo hacer una oración y ponerte agua bendita en la frente y cuello. En el amor te busca una persona del signo de Aries o Libra que hablará de estar en una relación contigo. Sales de vacaciones de Semana Santa con tus amigos. En la carta del Tarot te salió “La Rueda de la Fortuna”, estás en un momento en el que la buena suerte te sonríe. Te ayuda mucho la primavera para renovar energías. No busques comprar el amor o las amistades. Tendrás una cirugía de emergencia, nada grave. Tus mejores números son 13 y 66, tu color es el naranja y amarillo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 05 y 18, tu color es el rojo y blanco. Siempre debes tener una visión más elevada de lo que deseas en la vida. El día 21 de marzo será de suerte para tu signo, tendrás una conexión espiritual muy fuerte, así que te recomiendo hacer una meditación profunda, prender una vela blanca y poner un vaso con agua para que tus energías fluyan mejor. Recibirás una propuesta laboral que te hará crecer económicamente. En cuestiones de amor, estarás algo confuso entre dos personas. Cuida tus rodillas y tobillos. Planeas un viaje para relajarte. En la carta del Tarot te salió “La Torre”, no le des importancia a personas negativas. Recuerda que tú tienes una luz muy fuerte y eso les molesta. Cuidado con problemas de estómago o gastritis. Sigues de cumpleaños y recibiendo regalos que no esperabas. Recuerda que debes dejarte querer y decirle sí a la felicidad. Te busca un amor del pasado.