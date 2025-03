Mhoni Vidente: horóscopos del fin de semana del 21 al 23 de marzo

Mhoni Vidente te dice esta semana si es un buen momento para proponer matrimonio o si ya es hora de cambiar de trabajo. En el aspecto emocional, comenzarás un viaje para descubrir con qué personas te llevarás mejor, lo que te ayudará a entender más tu vida amorosa. Ya sea que estés en una relación, planeando vivir con alguien o pensando en un compromiso serio, lo más importante será ser sincero en tus conversaciones.

Además, te ofrecerá consejos sobre los colores ideales para tu ropa, los cuales atraerán hacia ti la abundancia, la prosperidad, el amor y la suerte. También te revelará los números que podrían acercarte a un posible premio en la lotería.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás muchos festejos y regalos inesperados por tu cumpleaños y alguien del signo de Capricornio o Sagitario te busca para felicitarte y retomar una relación. Tu mejor regalo será todo lo relacionado con oro o joyas, como un buen reloj, cadena o anillo. Sigue haciendo ejercicio y mantente en forma porque viajarás mucho a la playa y tienes que verte espectacular. Este fin de semana tendrás muy buena suerte. La conjunción del Sol y tu cumpleaños te hacen ser el más afortunado del Zodiaco, así que empieza a vivir intensamente estos días. Los rayos de la abundancia estarán sobre ti y te invitan a salir de viaje con tu familia, por lo que compras un boleto de avión para salir de viaje. Tu mejor día será el 21 de marzo, en el cual los números mágicos son el 03 y el 27, y tus colores son el rojo y el amarillo. Te llegará una propuesta de amor verdadero o matrimonio, la primavera te hace pensar en formar una familia.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz con alguien progresista, ambicioso y temperamental, del signo de Capricornio o Piscis. Deja ya de tener más de dos amores a la vez y sé fiel, o el karma te cobrará muy caro. Te recomiendo que te des baños de sol, es decir, que salgas a caminar y recibas los rayos del sol en la mañana con ropa blanca, rezando una oración y pidiendo que venga a ti la abundancia y que lo que no sirva en tu vida, se vaya. Tus números de la suerte son el 06 y el 44, y tus colores son el azul y el amarillo. No dejes la dieta ni el ejercicio porque podrías tener un rebote que afecte tu autoestima. Viernes de buena suerte para ti por el equinoccio de primavera; el 21 de marzo es buen día para que hagas cambios laborales o emprendas un negocio. No tengas prisa por realizar actividades, trata de estar en paz contigo mismo y con los que te rodean.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos durante la Semana Santa, eso te ayudará a renovar energías y a sentirte de lo mejor. Te pones a dieta y dejas el alcohol. Toma unas clases de primeros auxilios o idiomas, recuerda aprovechar siempre tu tiempo para hacer cosas productivas. Tendrás un golpe de suerte el 23 de marzo, te llegará un dinero que no esperabas con los números 03 y 22, y tu color de la abundancia es el verde. Fin de semana para que lo pases en compañía de tus seres queridos y te sientas de lo mejor, así que no lo dudes y vete de paseo con ellos a un día de campo. El 21 de marzo tu signo entra en una renovación profesional, es decir, decides ser alguien en la vida y dar el cien por ciento para lograr el éxito. Trata de ser prudente y no hablar de tus planes. El sábado, te busca un nuevo amor para salir a bailar, déjate querer, es tiempo de que tengas una pareja sentimental estable.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda no prestar dinero para evitar que te roben energías positivas. Tus números de la suerte son el 01 y el 26, y tu color de la abundancia es el blanco. Arreglas tu jardín o decides comprar plantas para decorar tu casa y vivir en armonía. Viernes mágico para tu signo este 21 de marzo, pues la fuerza del astro rey, el Sol, renovará por completo tus energías y sentirás una gran fuerza espiritual para lograr todo lo que deseas en la vida. Te recomiendo encender una veladora roja y ponerte mucho perfume para que la riqueza llegue para quedarse. Este fin de semana estarás arreglando tu casa y comprando muebles para vivir más cómodamente. Llegan a tu casa familiares de visita y te invitan a tomar clases de elevación espiritual, así que trata de meditar en estos días. Compras un boleto de avión junto a tu pareja para viajar en Semana Santa, por lo que es mejor que vayas preparando todo desde ahora.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tramita ya tu permiso de migración o tu pasaporte porque los vas a necesitar pronto. Recuperas el amor perdido y serán unos días de “miel sobre hojuelas”. Ya preparas tus vacaciones para Semana Santa, pero ten cuidado con lo que comes, trata de alimentarte de manera más saludable para que cuides tu figura. Domingo de irte a jugar un partido, recuerda que necesitas el ejercicio como parte de tu vida. Fin de semana de mucha prisa por resolver los problemas que se presenten. Recuerda que tu signo es de fuego y muy impulsivo, así que trata de respirar profundo, concentrarte y resolver paso a paso lo que te incomoda, verás cómo la vida te sonríe. Viernes de buena suerte en juegos de lotería, con tus números mágicos 08 y 90, así que juégalos estos días. Tu color es el naranja, úsalo en tu ropa para atraer la buena suerte. Sal a caminar en la naturaleza para que los rayos del sol de la primavera inunden tu vida de felicidad.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Adoptas una mascota que te dará mucha alegría. Tendrás que pagar colegiaturas y seguir con tu curso de liderazgo o cocina. Ya no pienses en los demás, ponte a ti primero en todo lo que necesites. Tendrás un golpe de suerte con los números 20 y 40, y tu color de la abundancia es el verde. Resuelves papelería de migración extranjera. Este viernes acudes a juntas de trabajo para cambios de puestos y reacomodos; te irá muy bien, así que siempre da el cien por ciento y verás cómo la vida te sonríe económicamente. Este 21 de marzo, con la entrada de la primavera, compra girasoles o flores amarillas y tenlas en tu casa para más prosperidad. Ponte un listón rojo en el tobillo izquierdo, amárralo con tres nudos para cortar lo negativo y las envidias. No mientas a tu pareja, si ya no quieres estar en su vida, es mejor que le digas. Domingo de celebrar el cumpleaños de un familiar, no olvides comprar el regalo.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, tendrás mucha suerte con personas de los signos Aries y Géminis, que serán tu pareja ideal. Este domingo visitas a tus abuelitos y haces una carne asada con la familia y amigos, recuerda que los mejores momentos son los que vives con tus seres queridos y las personas que te aman. Tendrás suerte en los juegos de azar con los números 04 y 50, y tus colores son el blanco y azul fuerte. Días de decir sí a la felicidad, es tiempo de que te sientas pleno en todo lo que realizas. Recuerda que la primavera siempre da a tu signo la fuerza para resolver problemas y vivir con más abundancia. No dudes en cambiar, lo primero es pensar positivamente y rodearte de personas menos conflictivas y más optimistas. Este 21 de marzo te recomiendo tomar mucha agua y ponte perfume de siete machos o de sándalo para atraer más suerte en el trabajo, con eso llegará a ti la abundancia.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes 21 de marzo será un día mágico, debes cortarte el cabello y usar ropa de color verde o blanca para estimular la buena suerte que te acompañará estos días, ya que en esta primavera recibirás una propuesta para vivir en pareja o con un amigo muy querido. Haces pagos de deudas de tu tarjeta de crédito y te pones al corriente con tus cuentas bancarias. Te realizarás una cirugía estética y todo saldrá muy bien, no tengas miedo. Tus números de la suerte son el 13 y el 28; usa mucho perfume en estos días y estrena ropa para que tu energía crezca más. Enciende una veladora blanca para atraer la abundancia. Fin de semana con muchas actividades que te harán sentir de lo mejor, aunque lo principal que aprenderás es vivir más para ti y no tanto para los que te rodean. La felicidad la crearás con tus buenas y malas acciones, así que siempre trata bien a quienes te rodean.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Este domingo estarás con tu familia haciendo una reunión y disfrutando de un día de campo. Recuerda seguir con el ejercicio porque en primavera irás mucho a la playa. Tus números de la suerte son el 02 y el 66, y tus colores de la abundancia son el rojo y amarillo. Sin duda, la riqueza te sonreirá en esta primavera, así que no dudes en llevar a cabo todos los cambios necesarios para tener más ingresos, como poner un negocio propio los fines de semana, lo que te dará un ingreso extra. Este 21 de marzo, cuando el sol y tu signo estarán en completa alineación, te recomiendo que uses mucho perfume y te apliques agua bendita en todo el cuerpo para tener esa energía atractiva. También enciende una veladora amarilla para atraer la riqueza. Te cobrarán una deuda bancaria, trata de actualizar tus pagos y evita retrasos. Te compras ropa y decides cambiar tu look para verte más juvenil.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sales de viaje con tu pareja, disfruta siempre mucho a donde vayas, recuerda que el mayor tesoro de tu vida es convivir con quien amas y generar bellos recuerdos. Eres muy bueno para los idiomas y las relaciones públicas, así que trata de estudiar algo relacionado con eso para mejorar profesional y personalmente. Tus números de la suerte son el 21 y el 30, úsalos en juegos de lotería, te van a hacer ganar un gran premio, y tus colores de la abundancia son el verde y blanco. Te regalan una mascota que te hará muy feliz. Recuerda que siempre necesitas convivir con la naturaleza, pues ahí está la divinidad. Te compras una bicicleta para hacer ejercicio y mantenerte en forma porque no te sientes bien contigo mismo. En el amor, todo será muy estable con tu pareja, gozarás de días de felicidad. Este fin de semana te sentirás alegre y con buena actitud para recibir la primavera con mucha fuerza.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana será ideal para que transformes lo negativo en positivo, la primavera te brindará las energías necesarias para lograrlo; recuerda que tu signo es volátil y necesitas del sol y el agua para mantener tu fuerza. No dudes en planear un viaje a la playa para Semana Santa; disfrutar del mar te ayudará a sanar el espíritu y renovar tus energías positivas. El viernes 21 de marzo, enciende una vela blanca y usa algo de plata; verás cómo la riqueza llega a tu vida de inmediato. Tus números mágicos son el 16 y el 31, y tus colores de la suerte son el naranja y el rojo; úsalos juntos para la buena suerte en tu día a día. Recibirás la noticia del nacimiento de un bebé de un familiar, lo que te llenará de alegría. El domingo disfrutarás de un día de campo o una reunión familiar. Esta primavera te traerá propuestas de matrimonio o un amor verdadero del signo de Virgo o Tauro.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Llegan días mágicos para tu signo, este fin de semana tendrás una oportunidad para reacomodar tus pensamientos y saber hacia dónde diriges tu vida. Recuerda que la primavera le sienta muy bien a tu signo, ya que te ayuda a alejar a personas negativas y a aprender a vivir más para ti mismo, así que este 21 de marzo utiliza perfume de pachuli o sándalo y córtate el cabello para obtener más energías positivas. Coloca flores amarillas o girasoles en tu casa, lo que te traerá más riqueza. El sábado será un buen día para que arregles tu hogar, y decidirás comprar muebles para estar más cómodo, recuerda que la mejor inversión eres tú mismo. El domingo, irás de compras con tu familia y pasarás un día mágico en compañía de tus seres queridos. Un amor del pasado te buscará; trata de cerrar ese ciclo y avanza en tu vida; no pierdas tu tiempo. Te invitarán a un concierto de música que te hará muy feliz.