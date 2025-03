Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 24 al 27 de marzo

Para esta semana, Mhoni Vidente te brinda sus mejores consejos para que con la mejor actitud vayas por tus metas, ya sea en el amor, el trabajo, la familia o los negocios, así que descubre que te tienen preparados los horóscopos.

Además, Mhoni Vidente te revela qué colores te ayudarán a conseguir la abundancia que necesitas para saldar tus deudas o comprar lo que tanto deseas, solo recuerda que tienes que ser responsable con tus gastos para que después no vivas angustiado.

Sabrás también qué números te favorecerán en los juegos del azar, así como el mejor día de la semana para que te concentres en lo que tanto deseas.

En cuanto al amor, sabrás si alguien del pasado aparecerá en tu vida para intentar de nuevo conquistarte, si eso pasa analiza con cuidado la situación para que no salgas lastimado; Mhoni Vidente te dice también qué signos son los más compatibles contigo.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tuviste problemas de altibajos económicos, pero estos días tendrás un buen ingreso que te dará tranquilidad. El amor no se compra, sigue con tu pareja, pero no lo consientas mucho. Te llega un dinero en la lotería con los números 00 y 21, y tu color es el rojo. Recuerda que no debes dar poder a los demás sobre tus sentimientos y estado de ánimo, aprende a controlar mejor tu carácter. Te llega la invitación a un proyecto laboral importante que hará crecer tu carrera profesional; estás en tu mejor época, así que no dudes, haz tus planes en lo profesional. Te haces arreglos estéticos para verte más jovial. Recibes un regalo sorpresa. Consejo de la semana: cuida tu dieta y salud, analiza tus obligaciones y cumple con todos tus propósitos. Presta atención a tu familia y pareja sentimental, a veces se te olvida que ellos están a tu lado. Tu día de la semana es el martes, y tu punto débil es la cabeza.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibes dinero extra por una deuda del pasado que te hará sentir más tranquilo económicamente. Ya no busques ese amor del pasado, olvídalo; recuerda que así lo quisiste tú. Arreglas asuntos de papelería y te llega una propuesta para salir de viaje con tus amigos. Eres muy terco en situaciones que no te dejan nada en la vida. Tus números de la suerte son 07 y 66, y tu color para atraer la fortuna es el verde. Consejo de la semana: ten calma y tranquilidad, que todo tiene solución; aprende a esperar tu tiempo. La buena suerte te seguirá, especialmente esta semana. Es importante que cuides tu salud, busca un equilibrio entre lo espiritual y lo terrenal. Siempre debemos tener un ángel custodio que nos ayude, así que trata de invocarlo más. Tu día de la semana es el viernes y tu punto débil es el cuello. Esta semana te llamarán la atención en el trabajo debido a tus compañeros, aléjate de las malas influencias.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten control y prudencia en tu pasión amorosa, ya que tarde o temprano se darán cuenta de tu infidelidad, así que actúa con cautela y no busques problemas donde no los hay. Tus números de la suerte son 17 y 88, y tu color es el azul. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas, así que trata de ser más discreto en tu vida. Consejo de la semana: armoniza tu hogar y tu entorno, es el santuario donde habitas. Mantén el equilibrio espiritual para evitar ataques de envidia, colocando agua bendita en todos los rincones y encendiendo una vela blanca como protección. Consolida tus relaciones laborales, aprende que no todo lo puedes hacer solo. Controla tus gastos y aprende a ahorrar, deja de comprar ropa y productos innecesarios. Tu día de la semana es el miércoles, y tu punto débil son los huesos, sé más cuidadoso con el ejercicio. Te llega dinero extra por parte de un negocio pasado.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de no involucrarte en conflictos ajenos. Tu día de la semana es el lunes, y tu punto débil es el estómago e intestino. Estás en uno de tus mejores meses, no dejes escapar el amor. Recibes un regalo inesperado de un amigo. Cuida tu mascota, ya que podría estar un poco enferma. Este es un tiempo para que madures, ten en cuenta que no todo es fiesta, empieza a pensar en tu futuro. Tus números de la suerte son 19 y 88, y tu color es el blanco. Consejo de la semana: cuida tu actitud y aprende a valorar a las personas que están a tu alrededor, a veces no te das cuenta de lo importantes que son para ti. Personaliza tus horarios de trabajo para no afectar tu vida diaria. Encuentra una nueva forma de comunicarte, es importante que diversifiques tus estudios para que sigas avanzando en tu carrera universitaria. Esta semana sentirás muchas energías encontradas que te causarán problemas laborales y personales.

Signo Leo

Esta semana será ideal para que te organices en cuestiones de juntas laborales y posibles cambios de puesto repentinos. Te enterarás de un amor del pasado que se está divorciando y querrá regresar contigo, pero recuerda que no eres plato de segunda mesa. Cómprate un regalo para consentirte, ya que la mejor inversión eres tú mismo. Tus números de la suerte son 13 y 50, y tu color es el rojo. Consejo de la semana: aplícate en tu aprendizaje diario, lleva a cabo toda esa buena actitud y la energía positiva que te caracteriza y tendrás el éxito en tus manos. Sé más creativo, tu inteligencia estará al 100% estos días; debes aplicarla en todo lo que realices. Presta atención al amor y enamórate, es el momento de que tengas una pareja estable y dejes de tener aventuras efímeras. Tu día de la semana es el lunes, y tu punto débil es el corazón y la espalda; deja el alcohol y los vicios que afectan tu salud.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Deja de buscar la aceptación de los demás, lo importante es que tú te sientas bien con lo que haces en tus proyectos. Arreglas asuntos legales a tu favor. Te llega un dinero extra por lotería con los números 09 y 21, y tu color es el azul. Consejo de la semana: no dejes que el trabajo te estrese recuerda que no todo en la vida es hacer dinero, también debes saber disfrutarlo. Date tiempo para ti y disfruta de unas buenas vacaciones, cómprate lo que deseas para sentirte feliz. Consolida tu relación de pareja, ya es tiempo de que dejes la casa de tus padres y vivas con alguien más. Tu día de la semana es el miércoles, y tu punto débil es el intestino, cuida tu salud. Esta semana debes tener todo listo para un proyecto laboral, tómalo con concentración, y verás que saldrá bien. Te invitan a una reunión donde te sentirás con mucho magnetismo sexual, así que aprovecha esa racha amorosa.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana marca el inicio de una nueva etapa en tu vida. Consejo de la semana: deja lo viejo y mejor enfócate en abrazar lo nuevo, la primavera te trae una vibra de abundancia y prosperidad, no tengas miedo de emprender un negocio. Momento perfecto para que generes más ingresos y alcances tus metas. Basta de dudar, es hora de que tomes las riendas de tu destino y decidas hacia dónde quieres ir, recuerda que el presente es un regalo, vive el aquí y ahora con intensidad. Deja los remordimientos y heridas del pasado, sana por completo y libérate de todo aquello que te impide avanzar, especialmente en el amor, deja ir lo que no fue y abre tu corazón a nuevas oportunidades. Tu día de la fortuna es el martes, la suerte te llegará con los números 08 y 15, y la prosperidad la conseguirás si usas el color naranja. Olvida romances pasados, alguien de Aries o Acuario está en el horizonte.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu salud es el mayor tesoro, pon en orden tu seguro social, haz ejercicio y come sano; un cuerpo sano es clave para una mente poderosa. Tu consejo de la semana: enfócate en el trabajo, fortalece relaciones laborales, rodéate de gente inteligente y no dejes que nadie robe tu energía. El éxito lo tienes a la vuelta de la esquina. Ojo con los gastos innecesarios, es tiempo de que ahorres y construyas un patrimonio para el futuro, no dejes que el dinero se te escape de las manos. El martes será tu día de la fortuna, te recomiendo usar los números 05 y 49 en juegos de azar, y usa el verde en tu ropa para llamar a la abundancia. Cuida tus riñones y espalda baja. Es tiempo de tomar decisiones importantes, analizarás si te quedas o no con tu pareja. Explora la posibilidad de comprar casa o departamento y volver a estudiar. Ten cuidado con chismes en el trabajo, no te metas en problemas ajenos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu consejo de la semana: no olvides tus responsabilidades, a veces te enfocas en cosas que no te dejan nada de provecho y te hacen perder el tiempo. No te detengas, continúa estudiando y preparándote para el futuro, tu carrera universitaria será la base de tu éxito. Tu mejor día de la semana será el jueves, y tu color de la prosperidad es el amarillo, úsalo en tu ropa o accesorios. Tus números de la suerte son 00 y 39. Ponte al día con el trabajo atrasado y ten cuidado con las pérdidas de celular o dinero, tienes que ser más precavido. Un amor verdadero del signo Aries o Leo llegará a tu vida. Prepara tu pasaporte y visa, un viaje al extranjero está en camino. Cuida tus huesos y piernas de posibles caídas o fracturas, recuerda que no todo en la vida es juego, en estos tiempos debes ser lo más profesional posible para que consigas las metas que deseas, esto te ayudará a empezar tu patrimonio.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para días llenos de energía y determinación que te impulsarán a alcanzar tus metas. Consejo de la semana: confía en tu inteligencia y en tus proyectos, eres una persona de mentalidad muy fuerte. Tu inteligencia y determinación son tus mayores cualidades para llegar a la cima. Es tiempo de que cuides tu salud y alimentes tu espíritu. Conéctate con tu interior y encuentra el equilibrio que necesitas para alcanzar el bienestar. No descuides tu salud, acude con tu dentista y al oculista para cambiar tus lentes. Tu día se la prosperidad será el miércoles; tus números de la suerte 09 y 30, y tu color de la fortuna es el rojo. Debes estar listo para una semana intensa de trabajo y estudio. Sigue ahorrando para comprar lo que tanto deseas y que te será de utilidad. Ten cuidado con traiciones de amigos, no confíes demasiado en la gente. Tu pareja necesitará de tu apoyo y comprensión.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día será el miércoles, y en los juegos de azar te recomiendo usar los números 02 y 27. Para llamar a la buena energía usa en tu ropa el color naranja. Vivirás emociones intensas y revelaciones cósmicas que iluminarán tu camino. Consejo de la semana: no detengas ningún proyecto, sea sentimental o laboral, es el momento de que des continuidad a todo, la constancia es la clave de tu éxito. Cuida mucho tu salud mental, dedica tiempo a la diversión y disfruta de tus seres queridos; no permitas que el estrés y angustia te afecten. Presta atención a tu pareja, es momento de formalizar la relación y quizás dar el paso de ser padres. El amor está de tu lado. Serán momentos de recordar a personas del pasado, permítete la melancolía, pero no caigas en el papel de víctima; si hay algo qué decir, tienes que hacerlo. En el trabajo, un nuevo supervisor traerá cambios importantes.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un dinero inesperado llegará a tus manos, así que ponte al día con pagos y organiza tus finanzas. Deja de buscar ese amor que se fue, es momento de que te ames a ti mismo y estés en paz. Continuarás arreglando tu hogar para crear un espacio de paz. Consejo de la semana: tienes que ser constante en lo laboral, esta frase es una de las mejores para tu signo. Es muy importante que hagas con determinación todo lo que realices, no te dejes llevar por el desánimo y enfoca la energía en tus metas. Un ascenso o aumento de sueldo podrían estar a la vuelta de la esquina. Ten cuidado con arranques de ira, tu impulsividad podría generar conflictos con seres queridos. No busques refugio en compras compulsivas, aprende a manejar las emociones de manera saludable. El jueves será tu día de la fortuna ese día el amarillo te ayudará a conseguir abundancia. En los juegos de azar usa los números 04 y 71.