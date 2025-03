Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 28 al 30 de marzo

En sus horóscopos de este fin de semana, Mhoni Vidente te dice qué puedes esperar en el amor, si continuarás con el fortalecimiento de tu relación o decidirás tomarte una pausa para volver más enamorado que nunca. Te dice también si alguien del pasado comenzará a buscarte de nuevo, así que debes estar alerta por si se acerca con malas intenciones o ánimo de venganza.

Te dice cuáles serán tus números de la fortuna, colores de la abundancia que puedes usar en los juegos de azar, así como en tu vestimenta o decoración del hogar.

Mhoni Vidente también te revela en sus horóscopos cómo será la relación con tu familia y amigos durante este fin de semana, así como los planes que concretarán para las próximas semanas, solo tienes que cuidarte de los excesos, pues se trata de celebrar con medida.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás más abundancia en estos días, trata de ahorrar para el futuro. Recibirás un mensaje de un amor del pasado que querrá volver; cierra ese ciclo. Te compras ropa o cambias de look. Te operas la vista o decides ya no usar lentes de aumento. Tus números de la suerte son 02, 21, y tu color es el rojo. Fin de semana para continuar con tu proyecto de negocio propio. Recuerda que cuando cumples años tu energía se renueva totalmente y hace que te lleguen más ingresos y estabilidad. Tendrás un golpe de suerte el día 30 de marzo; ese día te llegará la oportunidad de crecer en cuestiones de trabajo. Debes seguir haciendo ejercicio; tu punto débil son los nervios, y el ejercicio te ayuda a estar mejor mentalmente. Sigues con el curso de idiomas. Cuídate de dolores de cabeza y cuello, y trata de ir al médico. Compras boletos de avión para irte de vacaciones en Semana Santa.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Arreglas papeles con abogados o vas con un notario a actualizar tus pendientes. Te invitan a una boda. Cuídate de dolores de intestino o estómago; no comas tanto en la calle. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 28 y 99. Tu color es el azul. Domingo para salir a pasear con la familia. Fin de semana para resolver pendientes atrasados y ponerte al corriente en cuestiones de trabajo y escuela. Recuerda que debes administrar mejor tu tiempo y tu dinero para estar más tranquilo. Tendrás juntas muy importantes en el trabajo, con cambios de puestos. Trata de prender una vela roja el día 28 de marzo, que será tu día de suerte, para conseguir el trabajo que deseas. Recuerda controlar tu mal carácter para no tener problemas con tus amigos, pues quien se enoja, pierde, así que mantén la calma; con tu pareja controla los celos. Trámites de pasaporte o visa.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con pérdidas de celular o dinero; trata de ser más precavido y deja de confiar tanto en las personas. Tendrás un golpe de suerte el día 29 de marzo, cuando te buscarán para hablar de un nuevo proyecto de trabajo o negocio que te ayudará a mejorar tus finanzas. Tus números de la suerte son 06 y 23, y tu color es el amarillo y verde; úsalo en tu vestimenta para atraer la suerte y la abundancia a tu vida. Fin de semana para estar pendiente de un familiar que te pedirá ayuda económica y moral, así que saca toda tu fortaleza y ayuda a los demás. Trámites de escuela y curso de idiomas los sábados. Trata de dejar los malos hábitos alimenticios y sigue una dieta saludable; recuerda que primero está tu salud, y debes continuar con el ejercicio porque ya te ves espectacular. En cuestiones de pareja, seguirás en paz y tranquilo, y ya hablarás de casarte y vivir juntos.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no busques tanto el amor, que llegará por sí solo, y en estos días podría aparecer alguien de los signos Libra o Escorpión. Lo que no sirve en tu vida se irá, y lo bueno se quedará, así que no extrañes lo que no era para ti. Tus números de la suerte son 00 y 24, y tu color es el blanco. Fin de semana de muchas actividades importantes en tu vida; decides poner orden todo lo que te rodea. Recuerda siempre crecer profesionalmente y mejorar en todos los sentidos, especialmente en lo económico. Así que trata de ahorrar para un futuro mejor. Ten cuidado con lo que platicas y trata de no meterte en chismes, recuerda que tu signo es muy influenciado por la comunicación. Te llegará dinero en estos días, y tu golpe de suerte será el día 29 de marzo, cuando los astros se alinearán para ayudarte a progresar. Trata de darte baños de agua bendita para mantener la buena vibra.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te harás una cirugía estética; recuerda que tu signo siempre tiene que verse lo mejor posible. Tendrás un golpe de suerte el sábado con proyectos nuevos de negocios propios; vístete con colores fuertes como el rojo o verde. Tu número de la suerte es 07, 66. Este domingo será mágico para tu signo; empezarás a recibir buenas noticias y sorpresas económicas. Fin de semana en el que estarás algo pensativo por todo lo que te ha pasado. Recuerda que debes experimentar esas situaciones para poder avanzar en tu vida personal. Más aún siendo Leo, es necesario que sigas siendo fuerte en todos los sentidos; las caídas son fortaleza para el éxito, no te rindas y sigue adelante. Te invitan a ir al cine este viernes, ve, que también necesitas disfrutar de la vida. Cuida tu estómago y la gastritis, ya que tendrás muchas fiestas este fin de semana, así que trata de no comer tanto.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tramitarás un crédito personal para pagar tarjetas y deudas del pasado de las que te deslindarás por completo. Ten cuidado con tu espalda y cuello, recuerda que necesitas ir al médico para una revisión y hacer más ejercicio para reducir el estrés. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 01, 20. Tu color es el amarillo. Te recomiendo darte unos baños de pétalos de rosa rojos y sal gruesa para purificar tu energía, atraer la abundancia, la suerte y la prosperidad a tu vida; servirá para cortar las malas energías que te rodean y no te dejan brillar. Viernes con muchos compromisos de trabajo y cierre de mes. Recuerda que tu labor es muy importante, por lo que debes organizarte mejor en tus tareas y desempeño laboral; te están observando los directivos para una promoción, así que siempre busca la excelencia. No hagas caso a los chismes, recuerda que es pura envidia de tus enemigos.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu encanto natural te convierte en el alma de la fiesta. Disfruta de la vida social, pero no olvides dedicar tiempo a esa persona especial que te hace vibrar. El estrés laboral puede pasar factura, así que no olvides relajarte y consentirte. Prepárate para un fin de semana lleno de sorpresas y energías cósmicas que te harán brillar. El cierre de mes exige tu atención, sobre todo con el tema de impuestos. Recuerda que tu don para la coordinación y liderazgo te llevará lejos en el ámbito laboral. Mantén los ojos bien abiertos, porque el amor te tiene preparada una sorpresa que te dejará sin aliento. Las estrellas te invitan a emprender un negocio familiar. Tu intuición y su carisma serán la clave del éxito. Prepárate para viajar en abril, Semana Santa te espera con los brazos abiertos. Los números 13 y 99 te traerá un golpe de suerte, tu color de la abundancia es el amarillo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Confía en tu intuición y déjate guiar por las energías del universo. Este fin de semana será de transformación y crecimiento. La melancolía te invade con recuerdos y dudas, que te harán cuestionarte tu vida amorosa. Pero no te precipites, permítete tiempo para la introspección y valora tu soledad. Es tiempo de reencontrarte contigo mismo. Una grata sorpresa te espera al final del día. Un dinero inesperado llega a tus manos, producto de un trabajo pasado. Aprovecha para saldar deudas y sanear tu economía. El 30 de marzo, los números 05 y 44 te traerán un golpe de fortuna. Vístete de azul para atraer la prosperidad. La preocupación familiar puede afectar tu bienestar. Dediquen tiempo a relajarse y recargar energías. Las energías cósmicas te impulsan a emprender, una propuesta de negocio llega a tus oídos, no la desestimes. Solo ten cuidado con quién decides asociarte.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La suerte te acompaña con los números 04 y 17, así como con el color naranja que te llenará de vitalidad. No olvides invertir en tu futuro, como en una casa o un carro. Tu espíritu inquieto te impulsa a transformar tu entorno. Te recomiendo llenar el hogar de energía positiva, para eso deja fluir tu creatividad, las ideas brillantes te rodearán. A disfrutar de la naturaleza, una invitación a un día de campo te espera. La diversión y alegría serán tus mejores compañeras. Y en el amor, déjate llevar, es el momento de abrir tu corazón y recibir todo el cariño que mereces. Tus amigos te invitarán a una aventura en Semana Santa, acepta sin dudarlo. La relajación y la renovación te esperan. Pero cuidado con los amores prohibidos, tu naturaleza apasionada puede traerte problemas. El estrés puede afectar tu bienestar. Dedica tiempo a actividades que te llenen de paz y armonía.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No abandones el ejercicio y la dieta, tu esfuerzo está dando frutos. Prepárate para disfrutar de la playa. Pero cuidado con los vicios, el alcohol puede convertirse en tu peor enemigo. Un amor del signo de fuego busca un compromiso serio contigo. Una mascota te traerá mucha alegría. Debes estar atento a todo lo que firmes para evitar fraudes. Te enfrentarás a exámenes y revisiones laborales que pondrán a prueba el temple. Controla los nervios y deja que tu excelencia brille. La dedicación y organización serán recompensadas. Prepárate para una cena romántica, un amor busca tu compañía. A rodearse del cariño familiar, escucha consejos de tus seres queridos, siempre quieren lo mejor para ti. La suerte te acompaña con los números 30 y 47. Usa el azul para atraer abundancia. Confía en tu capacidad y mantén el equilibrio en la vida, este fin de semana será de retos y recompensas.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te aconsejo usar el color verde para atraer prosperidad. Los números 22 y 55 te traerán un golpe de fortuna. A expandir los horizontes. El trabajo y un curso de idiomas te mantendrán ocupado. Aprovecha este tiempo para crecer y brillar. Un amor del pasado de Tauro o Virgo busca reavivar la llama. Pero cuidado, no repitas viejos errores. Cierra ese capítulo y abre tu corazón a nuevas aventura. A conectar con la naturaleza, una invitación a viajar en Semana Santa te espera, no la rechaces. La paz y renovación te aguardan, solo debes estar atento para evitar pérdidas y robos. La precaución es tu mejor aliada. Prepárate para una fortaleza imparable, los trámites legales pendientes se resolverán a tu favor. El estrés laboral y vida social pueden afectar el bienestar. Dedica tiempo a relajarse y recargar energías. Confía y déjate llevar por las energías positivas que te rodean.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La reflexión te invade, tu naturaleza acuática te lleva a sumergirte en tus pensamientos. Debes salir a caminar, medita y deja ir lo que ya no te pertenece. Experimentarás cambios radicales y es tiempo de fluir con ellos. Un amor del pasado busca aclarar malentendidos. Escúchalo, pero mantén tu corazón protegido. Un dinero extra llega para saldar deudas. Limpia el clóset y prepárate para recibir nuevas vibraciones. Un viaje inesperado te espera, la naturaleza te revitalizará. La suerte te acompaña con los números 08 y 89, el color rojo te llenará de pasión. Disfruta de la compañía de tus seres queridos con un carne asada, es tiempo de celebrar la vida y alegría, solo ten cuidado con los excesos. Cierra ciclos y abre tu corazón a nuevas oportunidades. El pasado no define tu futuro. El amor verdadero te espera. El estrés pueden afectar su salud, dedica tiempo a relajarte.