Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 4 al 6 de abril

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos cuál será el destino para las personas que están solteras, si conseguirán a una pareja o seguirán viviendo sin temor al qué dirán y disfrutando de los placeres de estar rodeado de familiares y amigos, porque la felicidad proviene de estar satisfecho con la vida que cada uno tiene.

Descubrirás también cuáles son tus números de la suerte que puedes usar en los juegos de azar, solo recuerda ser responsable y discreto para no despertar la envidia, no todas las personas que te rodean son tus amigos, así que cuida tu espíritu alejando la mala vibra.

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, Mhoni Vidente te revela si saldrás de vacaciones con amigos o familia, o si la pasarás con carga extra de trabajo, el cual será recompensado con un aumento salarial o con otro puesto en donde demostrarás tu talento profesional.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Esta semana hay un día que te recuerda mucho el amor de alguien que se fue, trata de ya cerrar ese círculo y mejor busca otras diversiones que despejen tu mente. Un amor te buscará el fin de semana para invitarte a salir, recuerda que tu signo es el conquistador del Zodiaco. Realizas el pago de un curso de idiomas este sábado. Ten cuidado con los enemigos ocultos, trata de siempre protegerte y no platiques tus planes para que se logren. Tus números de la suerte son 06 y 07, y tu color es el rojo. Recibes un regalo que te dará mucha alegría, recuerda que estás en tu mejor etapa: tu cumpleaños. Este viernes tendrás mucho trabajo y preparas informes de cierre de un proyecto, y también recibes una compensación salarial por un pago atrasado, úsala para pagar las deudas de tu tarjeta de crédito. Ten cuidado con problemas de insomnio y trata de no desvelarte mucho para que no enfermes de los nervios, que es tu punto débil.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no te engañes tú mismo, y deja en el pasado a esa persona que no es para ti, sobre todo si tú decidiste irte de su lado. Son tiempos de que cierres círculos y avances en tu vida sentimental. Sábado de salir de fiesta y festejar a un familiar. Ten cuidado con las enfermedades de estómago o no comas tanto en la calle, retoma la vida saludable. Domingo de reflexionar para qué dirección va tu vida, así que trata de definir qué quieres para poderlo conseguir. Tus números de la suerte son 01 y 29, y tu color para atraer la fortuna es el azul. Viernes de conocer personas muy afines a ti, recuerda que estás en una etapa de relaciones públicas, por eso trata de vestirte de lo mejor y usar mucho perfume para atraer la buena suerte. Te liquidan una deuda del pasado y piensas en arreglar trámites de escuela y pagar la colegiatura. Eres muy bueno para ingeniería o medicina, trata de tomar esas carreras profesionales.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Se enferma un familiar, pero no será grave, estarás dándole apoyo moral en todo momento. Terminas de hacer unos pagos y te actualizas en tus cuentas bancarias. Ya no seas tan rencoroso, trata de perdonar y empieza de nuevo, recuerda que ya no debes pensar en el pasado, mejor concéntrate en tu presente. Tus números de la suerte son 01 y 25, y tu color es el verde. Haces una renovación de tu celular por uno más reciente, te lo mereces. Este domingo es ideal para que salgas de paseo en familia. El viernes analizas un cambio de trabajo y buscas uno aparte del que tienes para recibir más ingresos y mejorar tu economía, recuerda que tu signo siempre necesita sentirse seguro económicamente para poder avanzar en la vida, y tienes que buscar nuevas formas de ganar dinero. Te buscan para invitarte a una fiesta este fin de semana, ten en cuenta que es importante que te distraigas para quitarte el estrés y la depresión.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que ni todo el dinero ni todo el amor, así que trata de ser más cauteloso con tu pareja y aprende a diferenciar el sentimiento puro de la conveniencia. Ya no le des vueltas a la situación de tu pareja, si estás casado considera darse un tiempo y comienza de nuevo con alguien más compatible para ti del signo de Virgo o Acuario. Será un fin de semana de mucha diversión y visitas de tus familiares. Tus números de la suerte son 02 y 40, y tu color para la buena energía es el blanco. Haces arreglos para salir de viaje este mes de abril con tu familia o amigos. El viernes hablas con varias personas para cerrar un negocio en el extranjero y decides vender una propiedad para recuperar tu economía. Recuerda que tu signo es muy bueno para las ventas, así que trata de tomar cursos para emprender y empoderarte. Te hablan para arreglar un trámite de abogados o demandas que saldrá a tu favor, nada de qué preocuparse.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 21 y tu color es el naranja. Te busca un amor del pasado que quiere regresar, recuerda que lo más importante es que tú estés feliz. Los que están casados tendrán muy buena convivencia y estarán hablando de ser padres. El domingo irás al campo a recuperar energías, que a tu signo le sienta bien estar en contacto con el sol y la tierra. El viernes tendrás una sorpresa económica y te pagan una deuda del pasado, pero recuerda que es mejor no prestar tu dinero para no pasar disgustos ni perder amistades pidiendo que te paguen. Debes tener cuidado con tu salud y no dejes nada a la desidia, ve con tu médico y atiéndete, que es importante que lleves un control de tu alimentación. Piensas en salir de viaje este mes de abril y visitar a tu familia; aprovecha y compra tu boleto de avión, que son tiempos para que disfrutes. El sábado convivirás con amigos para celebrar un cumpleaños.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás tres días de mucha suerte en todo lo relacionado con negocios propios, aprovecha y emprende o retoma tu proyecto. Recuerda que uno de tus mejores meses es abril, así que trata de aprovecharlo en todos los sentidos; te beneficiará vender los fines de semana ropa o comida para tener más ingresos y mejorar tu economía. Ya no discutas tanto con tu pareja, si estás casado, recuerda que el que se enoja, pierde, así que sé paciente en tu vida sentimental. Tus números de la suerte son 04 y 20, y tu color es el amarillo, úsalo en tu ropa para atraer la felicidad. El domingo estarás arreglando tu casa para vivir más cómodamente. El viernes ayudas a un familiar con un problema económico muy grave y resuelves deudas del pasado para estar más tranquilo en tu vida. Recuerda que tu signo es el pilar de la familia y siempre van a buscar tu apoyo, porque eres una persona incondicional que sabe brindar los mejores consejos y solucionar situaciones complicadas.

Signo Libra

El amor te sonríe, Cupido anda suelto y te tiene preparadas muchas sorpresas, así que abre bien los ojos, la persona de tu vida podría estar más cerca de lo que crees; disfruta de esta etapa de enamoramiento al máximo. Tendrás un fin de semana espectacular, el viernes será de mucho movimiento en el trabajo y reuniones productivas con tus jefes, es momento de que demuestres tu capacidad de organización y perfeccionismo, así que valorarán sus ideas y propuestas para mejorar la eficiencia. Los fantasmas del pasado podrían aparecer en forma de chismes amorosos, no te dejes llevar por habladurías y cierra esos ciclos de una vez por todas, mereces paz y tranquilidad. Tus números mágicos son 01 y 27, y el rojo te dará fuerza, seguridad y confianza para enfrentar cualquier reto. Un familiar te invitará a una fiesta este sábado, acepta y disfruten de la buena compañía y música, es momento de relajarse y divertirse.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El verde es tu color de fuerza, protección y equilibrio. El viernes se presenta complicado en el trabajo y escuela, sentirás una energía negativa rondando, así que no te dejes abrumar; te recomiendo cargar un elemento de plata y un limón verde en tu bolsa para cortar malas vibras. Tu luz propia atrae envidias, así que confía solo en tu intuición. Tus amigos te invitarán a un viaje de Semana Santa, acepta porque necesitas despejar tu mente y divertirte, esta escapada te recargará las pilas. La fortuna te sonríe, recibirás un dinero inesperado por la venta de una propiedad, aprovecha esta bonanza con sabiduría. El amor llama a tu puerta, un nuevo romance te hará perder la cabeza; no te resistas a la tentación y entrégate a la pasión, disfruten de esta nueva etapa sentimental. El domingo será de recuerdos familiares, extrañarás a alguien que ya no está físicamente. Tus números mágicos son 10 y 28.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Prepárete para días llenos de energía y emociones vibrantes. El fin de semana viene cargado de actividades deportivas y reuniones familiares, tu espíritu sociable estará al máximo. Disfruta de la compañía de seres queridos y recarga energías. Te recomiendo no te dejes llevar por las compras impulsivas, recuerda que los objetos materiales no curan la tristeza. Canaliza tu energía haciendo ejercicio y saliendo a caminar, tu bienestar emocional te lo agradecerá. La fortuna te sonreirá con los números 00 y 21 y el naranja es tu color de energía. El domingo te sorprenderán con una invitación a un viaje en pareja, acepta sin dudarlo, unos días de relax y aventura te vendrán de maravilla. Momento de que pongas tu casa en orden, arreglas tu ropa y reacomodas los espacios para que la energía positiva fluya libremente. Los solteros conocerán a alguien en el trabajo que los hará sonreír.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para este fin de semana tus números de la suerte son 07 y 30, mientras que el azul y el blanco son tus colores de tranquilidad y armonía. Estos días estarán cargados de trabajo y exámenes, pero no te agobies, organízate y ponte al día, recuerda que siempre hay tiempo para todo si sabes administrarlo. Controla tu temperamento y evita lastimar a tus seres queridos con palabras hirientes, la comunicación es clave para mantener la armonía en tus relaciones. El viernes te invitarán a una cena, acepta y disfruta de la buena compañía y diversión, te lo mereces. Es momento de darle un toque fresco a tu estilo, compra ropa y zapatos nuevos para el verano, con eso te sentirás radiante. Deja atrás el pasado amoroso, no te aferres a los recuerdos dolorosos, el amor te espera con alguien compatible, especialmente de Aries o Virgo. Decides ponerte a dieta y hacer ejercicio, tu salud y bienestar te lo agradecerán.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un curso de neurolingüística te abrirá las puertas al conocimiento interior, aprovecha esta oportunidad para crecer y evolucionar. Usa con sabiduría tus números mágicos que son 14 y 55, mientras que el rosa y el rojo son tus colores de pasión y vitalidad. El viernes se presenta cargado de trabajo y papeleo, es momento de que pongas en orden finanzas y resuelvas asuntos pendientes de impuestos y pagos. La organización es clave para que evites presiones económicas. Tu espíritu deportista estará al máximo, sigue ejercitándote para mantener la energía y vitalidad, recuerda que el deporte es tu mejor aliado para sentirte bien. El fin de semana te traerá suerte en el amor, tus signos compatibles son Tauro y Géminis, alguno de ellos te hará vibrar de emoción, prepárate para vivir momentos inolvidables. Una amiga necesitará apoyo en un difícil proceso de divorcio, bríndale tu hombro y sabiduría para que no se sienta desamparada.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sigues buscando a esa persona especial, pero no te aferres al pasado y permítete conocer gente nueva, recuerda que un clavo saca otro clavo y el amor te espera a la vuelta de la esquina. Momento de que resuelvas asuntos pendientes, arreglas tu coche para venderlo, eso te ayudará a pagar deudas, lo que te dará tranquilidad y estabilidad. El viernes se presenta cargado de trabajo y nuevas ideas para un negocio propio, tu intuición financiera estará al máximo, así que es el momento para que te reinventes y halles nuevas fuentes de ingresos. Ten cuidado con los excesos, las fiestas y reuniones sociales estarán a la orden del día, pero modera tu consumo de alcohol y evita caer en vicios; mantén la mente fuerte y elige la moderación. Tu naturaleza empática te hace absorber energías negativas, para protegerte toma baños de agua bendita, te ayudarán a cortar las malas vibras. El rojo y el amarillo te darán energía, pasión y vitalidad.