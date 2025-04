Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 7 al 10 de abril

En sus horóscopos de esta semana, Mhoni Vidente te dice cuál es la carta del tarot que te acompañará para cumplir tus metas en la vida, solo recuerda ser constante para alcanzarlas y aprender a desechar lo que te estorba, como esas amistades tóxicas que solo te buscan cuando necesitan algo, pero no para brindarte su apoyo.

Descubrirás también cuáles son los colores que te ayudarán a conseguir abundancia, prosperidad y buena fortuna, para que sepas cómo y dónde usarlos. Mhoni Vidente te dice cuáles son tus números de la suerte y que puedes usar en los juegos de azar.

Para los terrenos del amor, sabrás cuáles son tus signos más compatibles, además de saber cómo seguirás con tu pareja, si la relación continuará fortaleciéndose o es mejor darse un espacio para pensar las cosas y tomar la mejor decisión.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te invitan a salir de viaje esta semana. Realizas trámites relacionados con tu maestría y tu título. Una hermana se casa y serás padrino. Eres el signo más fuerte y líder del Zodiaco, y eso te da una misión en la vida: ayudar a los demás. En el amor, seguirás con tu pareja. Te compras ropa para un evento muy importante. Trata de dormir más y deja de pensar en lo que no fue. Esta semana seguirás con tu meta de ser un triunfador. En la carta del tarot te salió “El Sol”, significa grandeza y estabilidad, pero ten cuidado con problemas legales. Esta semana siguen tus festejos a lo grande por tu cumpleaños, solo cuídate de enemigos ocultos; protégete de energías negativas visualizándote dentro de un capullo de luz y energía del arcángel Miguel. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos 13, 22 y 54; tus colores el verde y el rojo, y tus signos compatibles son Géminis, Leo y Capricornio. Te relacionas con gente de poder.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Realizas trámites relacionados con estudios universitarios. Ten precaución con el ejercicio fuerte o deportes extremos. Te invitan a un cumpleaños. Tendrás suerte en el amor y podrías conocer gente nueva, solo recuerda no confundir la amistad. Recibes dinero extra por una deuda del pasado. Tu meta es seguir avanzando y no mirar atrás. La carta del tarot que te tocó es “El Emperador”, así que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Es tiempo de que alcances tus metas, ya que las energías cósmicas estarán a tu favor. Libérate del miedo y de los complejos del pasado, una cosa es no rendirse en proyectos positivos y otra es ser terco en situaciones que no te corresponden: aprende a diferenciar. Tu mejor día es el lunes; tus colores son el rojo y el amarillo; tus números mágicos el 03, 17 y 24, y tus signos compatibles Virgo, Capricornio y Acuario. Tendrás una semana de muchos cambios, los ángeles te ayudarán a mejorar tu vida.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás días de renovación espiritual.Te estás enamorando de alguien que no es tu pareja, pero esa persona solo te está usando. Gozarás de días de abundancia personal. Tendrás un examen muy difícil, así que prepárate. En el trabajo continúan los cambios, por lo que debes dar lo mejor de ti. Hablas con un abogado para resolver temas de divorcio o pensión alimenticia. Cuida tu salud, especialmente la presión alta y el exceso de grasa. Tu meta es seguir en la búsqueda de la felicidad. La carta del tarot es “La Estrella”, por lo que tendrás una semana mágica para tu signo, lo que tanto esperabas llegará. Recuerda que lo más importante eres tú. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos 05, 21 y 29; tus colores el amarillo y el naranja, y tus signos compatibles son Virgo, Libra y Acuario. Corta lazos del pasado que solo te llenan de pensamientos negativos. Tendrás la oportunidad de resolver problemas sentimentales y familiares.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el comunicólogo del Zodiaco, todo lo relacionas con medios y viajes. Intenta luchar por tu pareja o acaben en buenos términos. Tu meta será dejar los pensamientos negativos y avanzar. La carta del tarot que te tocó es “El Diablo”, eso significa que estás en el momento perfecto para asumir nuevos retos y salir de situaciones complicadas. Las energías cósmicas se alinearán a tu favor, no dejes que nada ni nadie te quite la felicidad. Protégete, puedes ser traicionado. Tus números mágicos son 02, 10 y 66; tus colores el azul y el amarillo, y tus signos compatibles son Escorpión, Sagitario y Piscis. Visualiza tu éxito. El tiempo pasa y no regresa, pero podrás crecer y renovar tu energía. Recuerda que tu signo, siendo de agua, te conecta con lo divino: báñate con agua bendita y prende una vela blanca para limpiar tu energía. Cambios en el trabajo: no te dan el puesto prometido y decides renunciar.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el más carismático del Zodiaco. Cuídate de dolores de cabeza y tensión nerviosa, el ejercicio te ayudará. Un amor del pasado te busca, pero mejor aléjate de esa energía y corta lo negativo. Cuida tus pertenencias y asegura bien tu casa si te vas de vacaciones. No pienses en vengarte de alguien que te hizo daño, son días de perdón. Tu meta es seguir ganando en la vida. Tu carta del tarot es “El Mago”, así que pide y se te dará. Es tiempo para que renueves energías y hagas cambios positivos. Te llegará ese trabajo, ese dinero y ese amor compatible, pro que tu mal carácter no arruine tu futuro. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 08, 23 y 30; tus colores son el rojo y el blanco, y tus signos compatibles son Piscis, Aries y Sagitario. Pide la ayuda del arcángel Rafael para curarte de cualquier enfermedad, verás cómo tienes más luz en tu vida. Pon atención a revisiones de tus jefes, podrían traer cambios de puesto.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Haces trámites de migración o residencia, están verificando información. Hablas con un familiar para ayudarlo con un divorcio. En el amor seguirás muy bien. Tu signo es muy querido y siempre está rodeado de personas buenas, así que aprovecha para encontrar pareja si estás soltero. Enfrentas cambios importantes en el trabajo o negocio, mantente atento. Te haces una cirugía de rodilla y todo saldrá muy bien. Renuevas tu recámara y sacas todo lo que no sirve. Tu meta será encontrar resultados concretos y crecimiento espiritual. La carta del tarot que te tocó es “El Mundo”, por lo que es tiempo de que cambies de casa, ciudad o incluso de país; las energías de la riqueza te acompañarán. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos 01, 07 y 55; tus colores el verde y el blanco, y tus signos compatibles son Capricornio, Aries y Tauro. Prende una vela blanca y ponte agua bendita en la frente. Te invitan a una boda.

Signo Libra

La carta “As de Oros” en el tarot te grita que la suerte te sonríe como nunca. Es momento de que cambies lo que tanto has postergado en el trabajo o en tu negocio. La vida te va a recompensar con creces por todo lo que has deseado. No te me confíes de más, guarda tu dinero, no lo prestes a nadie; tampoco andes contando tus planes a diestra y siniestra, que hay mucha envidia suelta y te pueden robar la buena vibra. En el amor no te hagas bolas, este no se compra y mejor busca a alguien de Acuario, Aries o Géminis. Tus números mágicos son 20, 56 y 77; la suerte la tendrás con los colores naranja y blanco, y el lunes será tu mejor día. Tu meta de la semana es tener más fe y confianza en ti mismo. Es tiempo de que sueltes el pasado y cierres esos círculos que te tienen atorado. Vive el presente y resuelve los problemas conforme vayan llegando. Un viaje te vendrá de mil maravillas para reavivar la llama de la pasión.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un viaje al mar o a unas cascadas te renovará por completo. Eres un conquistador nato, pero sé sincero y elige a una sola pareja. Un bono te alegrará la semana. La carta de “La Rueda de la Fortuna” gira a tu favor, así que esta semana no dejes que nadie te robe la energía positiva, es tu momento de brillar y ser feliz. Ser un poco egoísta no te hará daño, aléjate de esas personas que solo buscan su propio beneficio. Tus números mágicos son 04, 06 y 11; tus colores de la suerte verde y amarillo; tu mejor día de la semana es el miércoles, mientras que Cáncer, Piscis y Capricornio son tu mejor compatibilidad. Tu meta es seguir cambiando para bien en tu vida. Tu energía es poderosa, manifiesta tus deseos con fuerza. El ejercicio te llenará de endorfinas y te mantendrá alejado de la depresión. El universo te acompaña en tu camino, todo llega a su tiempo, no te desesperes por esos cambios que anhelas.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu meta para esta semana es seguir ahorrando. Es momento de que desarrolles una mejor actitud ante la vida. Paga tus deudas y libérate de cargas del pasado. Aprovecha las oportunidades, te invitarán a un negocio que te dará mucho dinero. Si aún piensas en un amor del pasado, háblale y haz las paces. Si tu negocio no funciona, cámbialo de lugar, y también toma un curso de ventas o administración para crecer en tu trabajo. La carta de “El Juicio” te trae grandiosas noticias. Es hora de que sueltes todo lo negativo que venías cargando. Dile adiós a las malas amistades, amores tóxicos, comida chatarra y gastos innecesarios. Aunque eres fuerte, no le tengas miedo a los cambios. Al principio te costará un poco, pero tú puedes con todo. Tus números mágicos son 16, 25 y 61; el amarillo y el naranja son tus colores de la suerte; el mejor amor te llegará con Aries, Tauro y Leo, y el viernes será tu mejor día.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Perdonar y olvidar te hará crecer como persona. La carta de “El Loco” en el tarot te trae una advertencia y una oportunidad. Suelta ese mal carácter y rencores que te amargan la vida. Abre las puertas a la abundancia, que la suerte está de tu lado; es tiempo de riqueza y prosperidad para ti, ya sea con un negocio o un trabajo mejor pagado. Tus números mágicos son 15, 18 y 30; tus colores de la suerte naranja y blanco, y el martes será tu mejor día de la semana. Si buscas el amor, te recomiendo que sea con alguien de Aries, Virgo o Libra, sé encantador y poderoso. Visualiza un mundo mejor para ti. A veces se gana perdiendo; si no te gusta tu trabajo, renuncia y busca algo mejor, tu meta es crear para crecer. Si te vas de vacaciones, deja a alguien de confianza a cargo. No confundas sexo con amor, busca estabilidad emocional. Compra ropa nueva y cambia tu look. Debes estar atento a los dolores de huesos y espalda baja.

Acuario

Tu meta es alcanzar el éxito en todos los aspectos de tu vida. Eres un alma libre, la carta de “La Templanza” te trae un mensaje de calma y prosperidad. Estás en tu mejor momento, abre las puertas a la abundancia sin pensarlo dos veces. Limpia tu entorno y depura todo lo que no te sirve, verás cómo la vida se llena de felicidad. Tus números mágicos son 19, 27 y 90; la suerte te llegará con los colores amarillo y naranja; tu día de la semana es el jueves, y tus signos compatibles serán Sagitario, Libra y Géminis. Tendrás una revelación divina a través de un sueño, no la ignores. Eleva tu espíritu, tu signo tiene una gran conexión espiritual, mantén tu energía limpia. Prender una vela roja te ayudará a purificar tu aura y evitar conflictos. Una sorpresa económica te alegrará la semana. Un embarazo familiar te llenará de alegría. Un viaje de campamento y pesca te renovará por completo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos de esta semana son 09, 12 y 26; la mejor compatibilidad la tendrás con alguien de Virgo, Acuario y Cáncer; la prosperidad la conseguirás con los colores verde y amarillo, y tu mejor día será el martes. Te tocó la carta de “El Carruaje”, lo que implica que te trae un gran mensaje. Eres el más poderoso del Zodiaco y Dios te ha dado dones increíbles: liderazgo, inteligencia y una gran capacidad para resolver problemas. No temas tomar decisiones, el cosmos está de tu lado. Deja ir lo que no te pertenece, no busques a quien no quiere estar contigo, es tiempo de que madures. Tu meta es mantener la mejor actitud para avanzar hacia tus sueños. Buenas noticias laborales, te llegará una oferta de trabajo mejor pagada. Semana de diversión y convivencia con tus seres queridos. Compra un boleto de avión y lánzate a la aventura. Tu energía atrae a amores del pasado, utiliza tu don para sanar heridas.