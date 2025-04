Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 25 al 27 de abril

Para este último fin de semana de abril, Mhoni Vidente te revela en sus horóscopos qué te depara el destino para estos tres días, tanto en el amor, la fortuna, la economía y las relaciones familiares. También te dice si debes protegerte de alguna persona que solo espera el momento indicado para traicionarte.

Sabrás qué colores te ayudarán a tener una racha de buena energía en tu vida, así como los números que te ayudarán a tener un premio económico en los juegos de azar, solo apuesta con responsabilidad y no presumas demasiado para no atraer envidias.

Sabrás también si es el momento ideal para cambiarte de trabajo o animarte a pedir el aumento salarial que tanto deseas y que mereces. Aunque no descartes que debes animarte a poner el negocio que tanto sueñas.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor estarás muy pensativo por alguien del pasado, pero recuerda que eso ya quedó atrás, es momento de que vuelvas a enamorarte y dejes ir a quien no era para ti. El sábado sales a cenar con amigos, y el fin de semana es ideal para que tomes un curso de idiomas que te ayudará en tu desarrollo personal y laboral. El domingo será de mucha convivencia familiar, recuerda que la base de tu signo son tus seres queridos, no te alejes de ellos, pues son lo más importante que tienes en la vida. Controla tu carácter y evita los celos, que son malos consejeros. Tus números de la suerte son 00 y 21, y tu color, el Naranja. Tendrás un fin de semana con buena vibra en todo lo relacionado con ventas y negocios propios; sin embargo, debes aprender a tener más orden en tu vida si quieres progresar profesionalmente. Te llega una deuda o un pago atrasado, trata de ponerte al corriente y no te olvides de tus compromisos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amigo te pedirá prestado; trata de decirle que no para que no arriesgues tu buena suerte y tu abundancia. El domingo estarás celebrando y rodeado de alegría, pues se acerca tu cumpleaños. Tus números de la suerte son 07 y 28, y tu color de la fortuna es el rojo. Este viernes analizarás qué te hace bien en tu vida y qué no. Deja de ser una persona tóxica, es hora de que madures y pongas en orden tu vida sentimental y laboral. El 27 de abril podrías recibir una sorpresa de alguien especial, quizá un regalo o incluso una propuesta de matrimonio; aprende a querer y valora a esa persona especial. También podrías recibir una invitación para salir de viaje y la pasarás muy bien. Tendrás un fin de semana lleno de alegría y sorpresas agradables con tus amigos o familiares. Cuida lo que comes y modera tu consumo de alcohol durante tus festejos; no dejes la dieta ni el ejercicio, porque te está haciendo muy bien.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte este fin de semana, tus números de la fortuna son 11 y 29 y tu color es el amarillo. Recuerda que tú eres el maestro del Zodiaco, enseñar se te da naturalmente. Cuídate de dolores de espalda y huesos, considera cambiar tu colchón, ya está muy dañado y eso puede afectar tu columna. Intenta ordenar tu casa para mover las energías y atraer la abundancia a tu vida. Este viernes traerá cambios importantes en tu vida sentimental, un nuevo amor podría llegar a tu vida, y abordarte con intenciones serias, así que mantente positivo y visualízate en una relación estable, porque pronto podrás ser muy feliz con tu pareja ideal. Ten cuidado con pérdidas y robos, sé más precavido. Llegan familiares del extranjero a tu casa. Fin de semana ideal para que hagas ejercicio y comas más saludable, no dejes la vida sana. Estás en una etapa de reinvención, por lo que te verás más atractivo.

Cáncer

Viernes de mucha presión laboral: podrías tener auditorías o revisiones de tus superiores, así que controla tu carácter, mantén todo en orden y evita discusiones en el trabajo; aleja las malas energías de tu vida. Recibirás una invitación para un viaje este fin de semana, ¡di que sí y disfruta! Comienzas una dieta y retomas el ejercicio. Eres encantador por naturaleza, pero es momento de centrarte en una sola pareja, deja ya los amores fugaces y elige a quien más te convenga. Te compras ropa nueva y cambias de look, incluso de celular por uno más reciente. El lunes podrías recibir una oferta laboral con mejor sueldo, acéptala porque te irá de lo mejor. El amor te llega con fuerza, tal vez con alguien del signo Piscis o Aries; no lo dejes escapar. Tus números de la suerte son 28 y 39, mientras que el color que te dará suerte este fin de semana es el blanco.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, cuida las traiciones: si enfrentas problemas, habla con tu pareja y considera tomarte un tiempo para valorar lo que quieres tener en la vida. Vas al dentista para un chequeo, recuerda que tu sonrisa es tu mejor carta de presentación. Un amigo te propone emprender un negocio, y deberías considerarlo. Descansa más para recargar energía. Tus números de la suerte son 03 y 77, y tu color es el rojo intenso o vino. Gozas de un fin de semana lleno de eventos sociales y ocupaciones en casa. Será un buen momento para que resuelvas pendientes y aligeres tu carga emocional, aprende a perdonar a quien te hizo daño porque todos merecemos una segunda oportunidad. No cargues con problemas ajenos; te cargarán de malas energías y vibras pesadas. Te invitan a una boda familiar donde te divertirás mucho y conocerás a alguien del signo de Capricornio. Arreglas papeles relacionados con tu título de licenciatura o maestría.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Rodéate de personas positivas para elevar tu energía y tu abundancia este fin de semana. Recibirás un regalo inesperado de alguien especial, es lo que has estado esperando por mucho tiempo. Compras una llanta para tu coche y decides arreglarlo para venderlo y comprar uno nuevo. Tus números de la suerte son 06 y 20, y tu color es el verde, úsalo en la ropa para mayor suerte en la riqueza y el dinero. Este viernes tendrás buena suerte en cierres de proyectos laborales y compras importantes, podría ser un terreno o un local para poner por fin tu negocio propio y generar más ingresos económicos que te ayudarán a salir de tus deudas. Invierte en tu patrimonio y deja de gastar tanto dinero en cosas que no necesitas ni son indispensables para vivir. Habla con tu pareja sobre lo que sientes, si hay señales de desinterés, es mejor que lo aclaren y valórate más, no permitas que te lastime.

Signo Libra

Un familiar te buscará para pedirte dinero prestado por su divorcio, pero analiza la situación antes de abrir tu cartera, recuerda que ayudar está bien, pero debes hacerlo con inteligencia. Este fin de semana la fortuna te sonreirá en los juegos de azar con los números 04 y 33, y para atraer más abundancia, vístete de blanco, te abrirá los caminos de la prosperidad, así que úsalo sin miedo. Recuerda que somos lo que comemos, pórtate bien con tu estómago, evita comidas pesadas y trata de alimentarte de manera más saludable. Andarás recordando amores del pasado, eso te puede poner un poco melancólico; si sientes la necesidad, habla con esa expareja para cerrar ese ciclo de una vez por todas y así poder avanzar sin cargas; la paz interior no tiene precio. Si estás casado, este fin de semana podría traerte una sorpresa muy especial: un embarazo, felicidades por esa bendición que viene en camino.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate porque te vas de fiesta, y un amor fugaz llegará a tu vida; disfruta el momento, pero recuerda que lo que rápido llega, rápido se va. El domingo será de mucha comunicación y convivencia con tus seres queridos, será un día para fortalecer lazos. Rodéate de gente que te quiere y te hace sentir bien. Estos días vienen cargados de energía muy positiva a tu alrededor, será el momento perfecto para que te sacudas esos malos amores que no te dejan avanzar. Empieza a vivir más para ti, a veces ser un poco egoísta no está mal, piensa en tu bienestar. realizarás un viaje corto, pero que vas a disfrutar mucho, desconéctate de la rutina y goza de esa escapada, te vendrá de maravilla para recargar pilas. La fortuna llegará con los números 19 y 31, y tu color de la abundancia es el azul. Hay gente a tu alrededor que te envidia mucho, protégete de malas vibras y no cuentes tus asuntos personales.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tus números de la suerte 01 y 19 te llaman, te traerán una sorpresa agradable en este fin de semana, mientras que para atraer pasión y buena fortuna, vístete de rojo, te dará la energía que necesitas. Este viernes la suerte te sonríe en el ámbito labora, será el momento perfecto para que hagas esos cambios que tanto necesitas para progresar. Aprovecha esta buena racha económica y lánzate sin miedo, el universo está de tu lado. Ya no le hagas caso a tu ex, no caigas en sus juegos, esa persona solo te está dando vueltas; pon un alto definitivo y sigue adelante. Vienen amores más compatibles y sinceros para ti, así que no pierdas tu valioso tiempo. Te llega una invitación para salir de viaje a un día de campo, no lo pienses dos veces y lánzate, esa conexión con la naturaleza te ayudará a renovar energías y a llenarte de paz; te hará muchísimo bien. Tus problemas de úlceras son por enojos guardados.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sientes una dicha muy grande, aprovecha esta buena racha, pero trata de controlar esos impulsos que a veces te ganan. La vida es un regalo y hay que vivirla con una sonrisa de oreja a oreja. Amores de antaño te buscarán para revivir la llama, pero mejor cierra esos ciclos de una vez por todas y ábrete a conocer amores que te hagan vibrar de verdad. Una visita al dentista es lo mejor para que evites problemas mayores. Un amigo te buscará para invitarte a ser padrino de su boda. Este sábado lo pasarás de lo más alegre con tu familia, disfrutando de un día de campo, aprovecha para crear recuerdos inolvidables. Recuerda que la clave del éxito está en la perseverancia, no dejes las cosas a medias y termina todo lo que empiezas. Un romance fugaz pero muy apasionado podría tocar a tu puerta, prepárate para sentir la intensidad. Tus números de la suerte son 21 y 30, y tu color de la fortuna es el azul.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuidado con la energía negativa, recuerda que eres un signo de éxito y abundancia, pero no sacudirte el estrés provoca que te frustres, que sientas que no avanzas en el trabajo. Ponte las pilas en positivo, este fin de semana es perfecto para que busques nuevas oportunidades laborales, activa esa mente creativa y lánzate sin miedo. Amores del pasado tocan a tu puerta, un Libra o Tauro te buscará para revivir el romance o tener una cita. Todo mundo merece una segunda oportunidad, pero analiza si esa persona vale la pena en tu presente, escucha a tu corazón, pero también a tu razón. Arreglarás asuntos de una cuenta bancaria, y es bueno que empieces a ahorrar para formar tu patrimonio. Recibirás dinero extra por la venta de tu coche, aprovéchalo con inteligencia. Juega con los números 15 y 26, porque te traerán una sorpresa económica, y combina los colores verde y blanco en tu vestimenta.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estás en el momento perfecto para adoptar una mascota y hacer crecer el amor en tu hogar, esa criatura te llenará de alegría y compañía. Las energías del dinero se alinean a tu favor, prepárate para una etapa de progreso sin límites; es hora de que dejes atrás esos miedos al fracaso y te lances con todo. El azul y amarillo te ayudarán a conseguir abundancia, aprovecha para invertir, ahorrar y darte esos gustos que mereces; el universo te abre las puertas de la prosperidad. Te invitan a salir de viaje con tus amigos en estos días, sobre todo porque necesitas despejar tu mente, relajarte y disfrutar de la buena compañía y esa escapada te llenará de energía positiva. Decides ponerte a dieta y comer más saludable, tu punto débil es cenar mucho y eso te hace sentir pesado, por lo que unos hábitos alimenticios más ligeros te harán sentir de maravilla. El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 08 y 66.