Mhoni Vidente: los horóscopos de mayo

Mhoni Vidente te revela en sus horóscopos de mayo cuáles serán tus mejores días del mes para que cierres negocios, te animes a cambiar de trabajo, decidas dar ese paso que defina tu situación sentimental o familiar.

Sabrás también qué colores te ayudarán a conseguir abundancia y prosperidad, para que los uses en tu vestimenta o para pintar tu vivienda y atraigas las rachas de buena fortuna. Solo recuerda que debes ser un poco reservado para no atraer las envidias de algunas personas que te quieren ver fracasar.

Mhoni Vidente también te revela si algún amor del pasado buscará que le des otra oportunidad, no todos merecen una segunda oportunidad, así que valor con cuidado si decides abrir la puerta del amor a esa persona.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Terminas de pagar tu carro. Cuidado con chismes o malas energías. En tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad. Recibes un reconocimiento. Tus mejores días serán 01, 02, 05, 09, 12, 13, 17, 21, 23, 27 y 30. Te recomiendo poner una veladora azul y cortarte el cabello el primero de mayo para que venga más abundancia. El Arcángel Miguel será tu guía y protector. En la carta del tarot te salió la “Rueda de la Fortuna”, es tiempo de estar arriba. No te dejes vencer, estás hecho de fortaleza y sabiduría; este mayo será de grandes triunfos. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 07, 16 y 19. Tu color es el rojo y amarillo. Tu punto débil es el insomnio y la migraña. Sigue con el ejercicio y la dieta. Tendrás una metamorfosis. Sales de viaje este mes, y será con tu pareja. Cuidado con el dinero, no lo prestes para que no te roben la suerte.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres muy intenso, y eso hace que cometas muchos errores con las personas que quieres. Te llegan regalos que no esperabas y eso te pondrá muy feliz. Tus mejores días serán 05, 06, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 24, 25. Trata de no dejar nada sin concluir. Recuerda que el amor se da, no se compra, así que no trates de impresionar. El Arcángel Metatrón será tu guía y te hará un milagro. En la carta del tarot te salió “El Sol”, en mayo, junto a tu cumpleaños, tendrás estabilidad económica. Cámbiate de trabajo y vete de vacaciones. Trata de sacar todo lo negativo de tu vida. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 09, 27 y 40, tu color es el naranja y blanco. Tu punto débil es el estómago. El primero de mayo prende una veladora blanca y usar perfume de sándalo, y un listón rojo con tres nudos en el pie izquierdo para que tengas suerte. Tramitas tu visa. Te llega dinero por utilidades.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Debes aprender a diferenciar entre el amor y la pasión. Te invitan a un viaje. Tendrás que arreglar papelería de identificación. Recibes dinero por una deuda del pasado. Un familiar se divorcia. Recuerda no tomar los problemas de otros como tuyos. Tus mejores días serán 03, 04, 07, 09, 10, 17, 21, 24, 28, 29. El Arcángel Gabriel será tu guía y protector, te bendecirá con un embarazo. En la carta del tarot te salió “El Carruaje”, sigue con esa buena actitud. En mayo empiezas con nuevo negocio. No confíes en nadie para que no te puedan hacer daño. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 11, 33, 44. Tu color es el azul y amarillo. Tu punto débil es el riñón. Unas amistades se alejarán de ti por chismes y malas energías. El primero de mayo prende una vela blanca, carga un limón verde y ponerte agua bendita para la buena suerte.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El primero de mayo prende una veladora blanca, cortate el cabello y usa algo nuevo para que tengas éxito. Ten cuidado con tu pareja, recuerda que tu signo es agua, y esto te hace ser muy caprichoso y celoso. Trata de controlarte y ser feliz. Te llega dinero extra por utilidades. Un familiar te buscará para pedirte una opinión sobre la compra de una casa. Trata de no caer en fraudes. Sales de viaje. Tus mejores días serán 01, 05, 08, 09, 12, 15, 17, 20, 23, 26, 30. El Arcángel Uriel será tu protector. En la carta del tarot te salió “El Mago”, es tiempo de pedir para que se dé. Tienes la buena estrella alineada a tu favor, así que cualquier cambio que realices será positivo. Recuerda que debes seguir con tu carrera universitaria. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 17, 20 y 43. Tu color es el amarillo y verde. Tu punto débil es el dolor de cabeza; sigue con el ejercicio.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de ahorrar y ser más precavido en tus finanzas. Te rodean muchos amores del pasado. En este mes trata de cerrar círculos. Te viene un asunto legal. Tus mejores días del mes de mayo serán 01, 03, 07, 09, 11, 12, 18, 21, 24, 27 y 30. Debes aprender a ser constante en la vida. El Arcángel Metatrón será tu guía para solucionar problemas. En la carta del tarot te salió “El Emperador”, será un mes de reinventarse; no dudes en ser el mejor en todo, pero trata de que la soberbia y el ego no dominen tu vida para que no tengas problemas de envidias y mal de ojo. Tendrás propuesta de matrimonio. Tu mejor día es el jueves, tus números mágicos son 03, 16 y 39. Tu color es el rojo y azul. Tu punto débil es el intestino. Eres muy ingenioso y bueno para los negocios. En este primero de mayo, te recomiendo prender una vela azul, ponerte perfume de sándalo o loción de siete machos para que tengas mejor energía.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda ser más profesional. En el amor, tendrás que darle mucho apoyo a tu pareja por culpa de una enfermedad. El Arcángel Rafael será el que te guíe en este mes de mayo y te dará la sanación que necesita tu cuerpo y espíritu. La carta de “El Ermitaño” te salió en este mes de mayo y te dice que es el tiempo de buscar un patrimonio y saber administrar tus ingresos. Vendrá un dinero extra que no esperabas. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 08, 27 y 40. Tu color es el amarillo y naranja. Tu punto débil es el colesterol y la presión alta. Cuidado con los fraudes. Te recomiendo que el día primero prendas una veladora blanca y te pongas mucho perfume para las buenas energías. Sigue con el ejercicio y la dieta para que veas lo mejor en este mes. Saldrás de viaje a la playa. Tus mejores días del mes de mayo serán 02, 04, 07, 10, 11, 15, 19, 21, 23, 27.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Mayo siempre trae energía especial en lo económico y en el amor. Es probable que Cupido te flecha el corazón y encuentres una pareja estable. Eres muy bueno para las relaciones públicas, saca beneficio de esa virtud para conseguir un mejor trabajo. La carta de “As de Copas” te dice que vivirás una racha de salud y trabajo. El arcángel Jofiel te iluminará para que tomes las mejores decisiones, así que ponte alerta y escucha tu voz interior. Si estás pensando en mudarte, este es el momento. Busca un lugar donde te sientas más a gusto, donde la energía fluya. Tus mejores días del mes serán 01, 07, 09, 11, 13, 17, 19, 21, 27 y 30. El martes será el día de mayor suerte. Para atraer abundancia, usa los números 10, 18 y 44. Tus colores de la fortuna son amarillo y naranja. Para que las buenas energías te envuelvan, prende una vela blanca y guarda una raja de canela en tu bolsa.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Uriel será tu escudo y guía en mayo, encomiéndate a él. Tus mejores días serán 01, 07, 10, 11, 15, 19, 21, 23 y 28. Manténte alerta a las oportunidades que crucen el camino. La carta de “La Torre” te dice que será un mes para romper fronteras, conocerás gente de otras partes del mundo que cambiarán tu percepción. Tiempo de tomar decisiones firmes en el amor. Ya basta de tibiezas, o se quedan con todo o se van para construir algo más sólido. Momento de madurar y buscar esa estabilidad emocional que tanto mereces. El miércoles será tu día de poder, aprovéchalo para concretar todo. Tus números mágicos son 05, 31 y 88. Te aconsejo usar los colores rojo y naranja para encender la pasión. Si trabajas en gobierno o empresas internacionales, los cambios son para crecer. Un amor prohibido tocará tu puerta, será pura pasión, pero nada formal, no te hagas ilusiones.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tus días de más suerte para concretar proyectos serán el 02, 05, 08, 11, 15, 19, 21, 22, 27, 29 y 30. Mayo traerá una energía de abundancia y sorpresas que te dejará con el ojo cuadrado. El jueves será el día de la suerte, aprovéchalo al máximo. Te aconsejo usar los números mágicos 09, 15 y 41. Tus colores de la abundancia son azul y verde para atraer prosperidad y buena vibra. Cuidado con la presión alta, sigue tu tratamiento y no faltes a las citas médicas. La carta de “As de Oros” anuncia que vivirás una época de bonanza, pero trata de no contar tus planes a medio mundo ni presumiendo tus logros. Guardar silencio será el mejor arma para crecer como la espuma en lo profesional. Y en el amor, mayo viene cargado de sorpresas y una compatibilidad que te dejará suspirando. Tu arcángel Rafael será guía y protector en este mes. No dudes en pedirle su ayuda cuando la necesites.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La envidia anda suelta, no seas tan confiado y mejor mantente reservado para evitar el mal de ojo. Tu signo siempre atrae riqueza y eso genera envidias. El 01 de mayo prende una vela roja, córtate el cabello y usa perfume como protector. Tus días de más suerte serán 01, 03, 07, 10, 13, 17, 19, 21, 25, 27 y 30. Llegará una propuesta para trabajar fuera del país. Mayo siempre trae las mejores oportunidades laborales. Te darás una oportunidad con un amor del pasado, pero procura ir con calma. Tu carta del tarot es “As de Bastos”, días para dejar el pasado y empezar una vida nueva con vibras positivas. Es tiempo de que pienses más en ti, un poquito de egoísmo no caerá nada mal. El arcángel Uriel será guía, pídele con fe para que traiga estabilidad emocional. Usa los números 02, 13 y 30. Tus colores de buena suerte son rojo y amarillo. El miércoles será el día de mayor suerte.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “El Diablo” indica que la riqueza está a la vuelta de la esquina, más si usas los números mágicos 16, 21 y 60. No andes pregonando cuánto ganas o cuánto tienes, porque la envidia acecha. Más vale ser discretos con el dinero. Adiós al pasado tóxico, ya no vuelvas con esos amores que te roban la energía. Es tiempo de cortar esos lazos de una vez por todas. El martes será tu día de la suerte para todo. Tus colores de la abundancia serán el azul y blanco. Mayo te traerá con la pila recargada para dejar atrás los problemas y reinventarte en el trabajo. Organizarás una fiesta para tus hijos o pareja, será un bonito detalle. Tus días de más suerte serán 01, 04, 06, 09, 11, 13, 20, 21, 25, 30 y 31. El arcángel Miguel será guardián durante todo el mes. Encomiéndate a él para que te proteja de todo mal. Brillarás en todo lo relacionado a negocios o cierres de contratos.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores de la abundancia son amarillo y verde. La carta de “La Estrella” te alienta a seguir adelante con proyectos de trabajo. Este mes de mayo serás bendecido con nuevas oportunidades y estabilidad económica que mereces. El universo está de tu lado. También anuncia viajes, por cierres de contratos o vacaciones. El jueves será de la suerte para todo lo que emprendas. Ojo con la gente que trabaja contigo. Tu luz a veces despierta envidias, pero la conexión divina te protege de cualquier mala vibra. Confía en la intuición. Alguien del trabajo anda flechado por ustedes. Pon las cartas sobre la mesa y evita meterte en líos de amores prohibidos. El dinero fluirá como río crecido. Los días de más suerte serán 01, 03, 06, 09, 11, 17, 19, 26, 27 y 30. El arcángel Rafael será tu guía y sanador durante elmes. No dudes en invocarlo para que te acompañe en este bendecido camino.