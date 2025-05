Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 2 al 4 de mayo

En este primer fin de semana de mayo, Mhoni Vidente comparte en sus horóscopos lo que los astros tienen preparado para ti en temas de amor, dinero, bienestar familiar y oportunidades laborales. También te alerta sobre personas con doble cara que podrían traicionar tu confianza, así que mantente alerta.

Descubrirás cuáles son los colores que potenciarán tu energía positiva y qué números podrían acercarte a un golpe de suerte en los juegos de azar.

Además, sabrás si este es el momento ideal para dar el paso y buscar un nuevo empleo, pedir ese aumento que tanto mereces o finalmente emprender ese negocio que has soñado durante tanto tiempo.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana es ideal para que prepares cambios importantes en tu vida a fin de que progreses más en lo laboral. No lo dudes: te llegará una oportunidad del extranjero para iniciar un negocio propio, aprovecha esta racha de buena suerte, especialmente el 5 de mayo, cuando los astros se alinearán para que todo te salga bien. Cuida tu salud y toma suficientes líquidos para no deshidratarte. Te invitan a salir de viaje este domingo. Una expareja te buscará con intenciones serias, deberías tomarlo en cuenta. Mientras que los solteros de este signo vivirán romances fugaces. Recuerda que eres el líder del Zodiaco, lo que te da fortaleza para resolver cualquier obstáculo o problema que te presente, tendrás la sabiduría para solucionarlo. Deja las angustias a un lado y avanza. Tus números de la suerte son el 03 y el 29, y tu color, el amarillo. Debes estar atento, porque tendrás un golpe de suerte el día domingo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes estarás muy feliz, pues por fin hablas de formalizar tu relación de pareja y ya es momento de que lo tomes con mayor seriedad. Tendrás días de festejo por tu cumpleaños y mucha convivencia familiar. El día 2 de mayo es ideal para que resuelvas pendientes laborales y pagos de impuestos u otros asuntos relacionados con el gobierno. Recuerda que somos lo que comemos, así que mantente firme con tu dieta y el ejercicio, cuando veas más resultados te motivarás a seguir con ese nuevo estilo de vida. Recibes dinero extra por una deuda atrasada, es hora de que dejes esos baches en el pasado. Evita discusiones sin motivo con compañeros y amigos, es mejor que pienses dos veces antes de hablar. El domingo será ideal para que salgas de paseo, tu cuerpo ya lo necesita. Tus números de la suerte son 04 y 05, y tu color, el rojo. Es momento de que crezcas profesionalmente y tomes un curso de ventas.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Acudes este viernes a reuniones laborales y para hacer los cambios necesarios en tu entorno a fin de tener más oportunidades de crecimiento, haz trabajado mucho por ello y es momento de que emprendas ese viaje. Estás en un buen momento para pedir un aumento de sueldo o una promoción, enfócate en lograr tus objetivos. Podrías terminar con tu pareja por un chisme, así que aclara todo desde el principio. Cambiarás tu look y te compras ropa para mejorar tu estilo. Realizas trámites relacionados con migración, en los que todo irá por buen camino. El sábado te buscan unos amigos para una fiesta, la cual le hará bien a tu alma. El domingo tendrás descanso y tranquilidad. Estás organizando una fiesta familiar, eres el pilar de tu casa, así que trata de tener cerca a tus seres queridos. Tendrás un golpe de suerte el domingo, debes estar pendiente de las señales para apreciar eso bueno que se avecina. Tus números son 07 y 11, y tu color, el azul.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El fin de semana te servirá para realizar trámites de visa estadounidense o para otro tipo de permisos migratorios. Mantén la calma y no te dejes llevar por los celos: vive tu relación con armonía, recuerda que la confianza es la base de toda buena relación humana. Recibirás un dinero extra, gracias a comisiones o la venta de un negocio, solo administra bien ese ingreso. Tendrás encuentros amorosos muy apasionados con personas de Libra o Escorpión, así que disfruta el momento. El domingo visitarás a tu familia, siempre es bueno que regreses a tu origen para tomar fuerzas y seguir adelante en tu camino. Una amiga te pedirá dinero prestado, analiza bien la situación para que no tengas futuros dolores de cabeza. Organizarás y limpiarás tu casa, tu hogar siempre debe estar en orden. Cuida tus rodillas y evita ejercicios extremos. Tus números de la suerte son 21 y 55, y tu color, el blanco.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estarás colmado de buena suerte y oportunidades para avanzar en todos los aspectos este viernes, debes estar abierto a todo lo bueno que la vida te pone enfrente. Recibirás una sorpresa amorosa y hablarás de comprometerte con tu pareja, es el momento de que comiences a ser feliz. Aléjate de malas amistades y no te dejes manipular, debes tener cuidado con las personas que eliges para tener en tu entorno. Arreglas tu carro y considerarás venderlo para comprar uno más reciente; recuerda que es fruto de tu esfuerzo, no debes escatimar en adquirir esta herramienta. Familiares te invitan a una fiesta, te recomiendo que vayas, es muy probable que te sientas bien de estar ahí. Continúa con la dieta y analiza bien si necesitas una cirugía estética. El domingo es buen momento para que agradezcas a Dios por todo. Recuerda que tu signo es líder nato, no te estanques. Tus números de la suerte son 00 y 02, y tu color, el verde.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un fin de semana lleno de reuniones y momentos alegres rodeado de personas valiosas que son quienes se han convertido en tu red de apoyo. Este viernes te buscan para resolver un problema legal del que saldrás victorioso, pero tú debes estar tranquilo. Recuerda que todo lo que vives es una lección para mejorar, así que no te deprimas, la vida no te envía obstáculos que no puedas superar. El domingo estarás de lo mejor, es un buen momento para que descanses. Un nuevo amor, de Aries o Tauro, te llega con mucha intensidad, debes estar abierto a nuevas experiencias. Te compras un reloj y un perfume, debes consentirte, así que no te arrepientas de invertir en ti. Realizas trámites relacionados con multas del gobierno, atiende ese asunto para que puedas estar en paz. Tendrás un golpe de suerte el domingo, con tus números 03 y 14, y tu color es el amarillo. Domingo ideal para que organices una carne asada con tu familia.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este viernes no hagas caso a los chismes, si hablan de ti, es porque eres importante y no debes estancarte en esas historias, que bien sabes son falsas. Protégete y sigue adelante. Tendrás un día de mucho trabajo y cierre de semana. Tramitas tu licencia y credencial, mantén toda tu documentación en orden, sabes que son temas tediosos pero importantes para poder estar tranquilo. Gozarás de una gran alegría familiar, siempre es bueno que estés cerca de las personas que por ningún motivo te desearán el mal. Recibes dinero extra por lotería, así que haz que suceda y arriésgate a jugar con la suerte. Tus números son 07 y 23, y tu color, el rojo. Compras ropa y zapatos para una boda, te divertirás como no tienes una idea, así que por nada del mundo faltes a ese gran evento. Tomas clases de inglés los sábados, te ayudará a crecer; es importante que sigas aprendiendo nuevos idiomas.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Enfrentas problemas en el trabajo y lidias con malos comentarios este viernes, pero eres fuerte, así que no temas, saldrás victorioso de este obstáculo. Tu signo atrae muchas envidias, protégete con perfume de sándalo y usa un listón rojo con tres nudos en el tobillo izquierdo para que cortes energías negativas, es importante que tomes estas acciones extra para que puedas avanzar en tu camino. Te invitan a un empleo en el gobierno, analiza los pros y contras, la consciencia te dictará lo que es mejor para ti. Arreglas papeles de migración, es algo que no debes dejar para después, no sabes en qué momento podrás utilizarlos. Cuídate del estómago y la gastritis, aliméntate mejor y más si ya tienes padecimientos de este tipo, recuerda que no puedes recaer. Comienzas un curso de música y arte, son temas que siempre alimentan tu alma. Tus números de la suerte son 06 y 18, y tu color, el blanco.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Fin de semana con mucho ánimo, y más porque sientes que el amor llegó a tu vida para quedarse, no dejes pasar esta oportunidad y aprovecha que este sentimiento toca a tu puerta. Este viernes es ideal para que cierres negocios pendientes, ya que todo lo que firmes saldrá favorable, ten confianza en ti mismo, eres bueno en lo que haces. Cuídate de dolores en la espalda baja y no te estreses demasiado, quizá sea momento de que visites al médico para que estés de lo mejor en estos días. El sábado irás de fiesta con amigos. Tomas un curso de meditación y espiritualidad en la naturaleza, visitar esos lugares de consciencia beneficiará tu alma y cuerpo. Compras boletos de avión para viajar este verano con tu pareja, es un momento que ambos se deben. Un familiar te pedirá dinero prestado, piénsalo bien. Cumple con tus obligaciones. Tus números son 14 y 50, y tu color, el rosa mexicano.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tienes mucho trabajo y te pones al día este viernes con tus pendientes, aprovecha tus tiempos libres para alejarte de los pendientes que te anclan. Llegan nuevos clientes a tu negocio, y este día será ideal para que cierres contratos, así que ten confianza en quién eres y lo que haces. Ten cuidado con deudas del pasado, trata de ponerte al corriente, son temas que no te dejan avanzar. Te invitan a una fiesta el fin de semana, sal sin remordimientos, ya que divertirte también te ayudará a despejar tu mente. En el amor, si tienes pareja, hablarán de compromiso, y es momento de que lo tomes con seriedad. Arreglas el techo de tu casa y comienzas a construir un nuevo cuarto. Eres el maestro del Zodiaco, por eso todos buscan tu consejo, no dudes en compartir lo que eres y lo que has aprendido. Tendrás un golpe de suerte el sábado, debes estar atento a las señales. Tus números de la fortuna son 17 y 30, y tu color , el naranja.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cambias de actitud este viernes y pones toda tu energía en superarte, hacer algo por ti siempre será una excelente inversión. Tu signo suele ser el apoyo de todos por la buena energía que transmites, no prives a las personas de tu entorno de tu luz. En el amor, estarás bien acompañado por Aries y Libra; podrías salir con más de uno a la vez, por lo que es mejor que dejes en claro todo desde el principio. Realizas trámites para obtener un permiso de conducir, tener tu propio auto te ayudará más de lo que te imaginas. Evita los chismes en el trabajo, no compartas tu vida privada, recuerda que es trabajo y los amigos no siempre se encuentran en la oficina. Planeas un viaje en junio, debes prepararte para gozar al máximo esa gran experiencia. Cuídate de virus o malestares de salud. El domingo será ideal para que pasees con tu familia. Tendrás suerte en juegos de azar, tus números son 14 y 58, y tu color, el verde.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Viernes de mucha alegría, por fin resuelves problemas del pasado y la buena suerte vuelve a sonreírte, acepta todo lo bueno que la vida te ponga enfrente. Realizas trámites relacionados con la venta de una propiedad, pon mucha atención en el siguiente paso que debes dar al respecto. Un familiar te busca para emprender un negocio, que es un tema que debes tratar en plena consciencia, pues es tu momento para crecer económicamente, ya que has trabajado por ello. En el amor, todo mejora: regresa alguien especial o conoces a tu pareja ideal, es momento de que empieces a ser feliz. Compras ropa para el trabajo y firmas un nuevo contrato de renta, nuevas aventuras te están esperando. Eres el signo consentido de Dios y tendrás siempre comunicación divina, aprovecha y no te pierdas en el camino: pide y se te dará. Recibes un regalo inesperado de un nuevo amor. Tus números son 27 y 88, y tu color, el blanco.