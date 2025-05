Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 5 al 8 de mayo

Si sientes que tu corazón revolotea en la búsqueda de un amor, descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente con qué signos tendrás mayor compatibilidad esta semana, así como si alguna pareja del pasado quiere aparecer de nuevo en tu vida.

Mhoni Vidente también te dice en sus horóscopos cuál es la carta del tarot que te protegerá estos días, los colores que te ayudarán a conseguir, fortuna, prosperidad, abundancia y buena energía.

Además de los números que puedes usar en los juegos de azar para tener un impulso económico para saldar tus deudas o emprender algún negocio que te proporcione mayor solvencia.

Descubrirás en los horóscopos si debes poner mayor atención en algún problema de salud, ya que debes cuidar tu cuerpo, acudir al médico en caso necesario, pues la fortuna también debe ir acompañada de un cuerpo en optimas condiciones.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás ayuda espiritual y cualquier ritual te funcionará gracias a tu fuerza. Lleva un limón en tu bolsa para protegerte, recuerda que tú eres el poder de la transformación. En la carta del tarot te salió “As de Oros”, la cual te ayudará a alinear tus metas a futuro, pero lo primero es sanar tu economía y que pagues tus deudas, después podrás iniciar un negocio propio o comprar una casa. Te llegará un nuevo amor, posiblemente de los signos Capricornio, Leo o Libra. Tus números mágicos son 09, 27 y 40; tus colores son el rojo y amarillo, y tu mejor día es el viernes. Tu punto débil son los huesos y piernas. Tendrás días de abundancia, sorpresas y proyectos nuevos. Mantén el orden para aprovechar mejor tu tiempo, no des importancia a las críticas, tienes el poder de liberarte de la negatividad con solo desearlo. Sales de viaje por trabajo y recibes la visita de familiares. Un amigo te busca para proponerte un negocio.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Evita fraudes y revisa bien todo antes de firmar. Limpia tu espacio para atraer energía positiva, eres muy fuerte para atraer el dinero, ¡no desaproveches tu buena racha! Cuida tu celular. En el trabajo habrá juntas para cambios de puestos por renuncia o despido. Es momento de que busques la paz y dejer de castigarte por tus errores del pasado. Recuerda: “como es adentro, es afuera”, fortalece tu interior y atraerás lo mejor a tu vida. Te salió la carta del tarot “El Loco”, la cual te llama a madurar y pensar en tu futuro. Organiza tus gastos, estás en una etapa ideal para invertir por temporada de cumpleaños. Recibes una invitación para un viaje y un regalo inesperado. Cuida tu punto débil: el estrés; medita, haz ejercicio y procura el equilibrio emocional. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 03, 17 y 20; tus colores son el azul y blanco, y tus signos compatibles, Virgo, Escorpión y Capricornio.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te pagan una deuda. Los que están casados pasarán por una etapa de celos, así que busquen dialogar. Ten cuidado con accidentes, camina con precaución. Te invitan a un viaje familiar para el verano. Confía más en tus decisiones, libérate de traumas del pasado y aprende a valorar lo que tienes, es tu momento para avanzar. Te salió la carta del tarot “El Mago”, así que es momento de que tomes decisiones positivas y pienses en ti, deja de preocuparte por los demás. Reestructura tu vida sentimental y profesional, no tengas miedo de cambiar de trabajo o iniciar un diplomado en finanzas o relaciones internacionales. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 05, 16 y 39; tus colores, azul y blanco, y tus signos compatibles, Capricornio, Acuario y Libra. Recibes un regalo inesperado. Dialoga antes de discutir, y sé sabio al hablar. Harás compras para tu hogar, posiblemente pintura o decoración.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Harás cambios personales positivos en tu vida amorosa. Sales de viaje por trabajo. Prepárate para exámenes si estudias, recuerda que la vida es una aventura: sal de tu zona de confort, apuesta por lo que deseas y protege tu energía de trabajos que no lo merezcan. Te llegan días clave para tu crecimiento. La carta del tarot que te salió es “La Torre”, la cual te anuncia que estás en tu momento para construir un negocio propio. No compartas tus planes para evitar envidias. Todos merecen una segunda oportunidad, si estás pensando en regresar con una expareja, habla con sinceridad. Tu punto débil es la tiroides y problemas hormonales por estrés, consulta a tu médico. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos 07, 11 y 19; tus colores, el amarillo y el rojo, y tus signos compatibles, Piscis, Tauro y Escorpión. Recibes una herencia o pago pendiente. Podrías adoptar una mascota y un familiar te invita a una boda.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con traiciones de amigos o pareja; mantente alerta y no confíes en nadie. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 04, 06 y 25; tus colores el rojo y el blanco, y tus signos compatibles, Sagitario, Aries y Géminis. Tu punto débil es la depresión y angustia. Te invitan a una fiesta, pero cuidado con los excesos. Haces pagos pendientes. Tienes un viaje familiar a la vista. Recibes un reconocimiento académico. Arreglas tu coche. No guardes rencores, es momento de que tomes decisiones clave, y recuerda el efecto mariposa: cada acción impacta tu destino. Te llegará un ascenso o puesto importante en tu trabajo. Te salió la carta del tarot “El Mundo”, lo que significa que estás en el camino correcto. No temas a los fracasos, te enseñan y te fortalecen. El dinero es como el amor: si no lo cuidas, se va, así que adminístrate bien para construir un patrimonio. Te haces cambios físicos o estéticos que te ayudarán a sentirte mejor.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El universo conspira a tu favor: deja fluir lo bueno y no desesperes, te llegará lo que tanto esperas. Es tiempo de que formes una familia o te mudes a un nuevo hogar, todo se dará sin obstáculos. Te salió la carta del tarot “La Estrella”, la cual indica que la buena suerte te rodea. Es momento de que crezcas económicamente. Tu energía se fortalece con la naturaleza, así que camina bajo el sol y conéctate con la tierra. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 05, 09 y 28; tus colores el azul y el blanco, y tus signos compatibles, Virgo, Capricornio y Tauro. Sigue estudiando, incluso considera una maestría en el extranjero. Un amor del pasado podría regresar, pero solo busca tu energía, no le abras la puerta de nuevo. Resuelves un asunto legal a tu favor. Es momento de independizarte del entorno familiar y madurar. Tienes una reconciliación contigo mismo y con los demás. No niegues tu felicidad ni tu éxito.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor del pasado ronda queriéndote hacer daño o llenarte de mala energía, corre lejos de esa persona. La carta de “El Diablo” te recomienda no confiar en cualquiera, porque la envidia anda suelta y el mal de ojo, ni se diga; eres muy buena gente y te meten el pie sin que te des cuenta. Ponte mucho perfume antes de salir, y no se te olvide llevar un limón verde en la bolsa, es tu escudo contra lo negativo. Juega con los números 01, 14 y 26; tus colores de protección son amarillo y naranja; el miércoles será tu día de la suerte, y te veo muy compatible con Leo, Géminis y Acuario esta semana. Todo lo que toques se convertirá en oro. Debes cuidarte de la garganta y los ojos. Aléjate de la gente chismosa, que solo te roba energía. Tu carta te da una fuerza increíble para salir adelante de cualquier problema legal. Si andas tramitando un crédito, tendrás una respuesta favorable.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día será el lunes, prepárate para la abundancia; tus números mágicos son 16, 19 y 25, y te recomiendo vestir de naranja y azul para atraer la buena vibra. Cuida tu cabello y piel del sol, son tus puntos débiles. La carta de “La Rueda de la Fortuna” te sonríe esta semana, indica que es tu momento de crecer como la espuma en lo profesional. Ya no te sabotees, sal de esa zona de confort y ve por más ingresos, que los astros están contigo. Esta carta también te dice que te alejes de los problemas familiares, recuerda que no siempre tienes que cargar con lo que no te toca. Deja a un lado lo negativo y enfócate en todo lo bueno que te da la vida. El amor no es complicado, uno lo complica, deja a un lado los prejuicios y aprende a amar sin condiciones. Es tiempo de que escojas una pareja para tu vida, y más si es alguien de Sagitario, Acuario y Leo. Sales de viaje para cerrar un contrato importante.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “El Carruaje” te salió en el tarot, lo que implica que no debes dejar que la vida se te vaya como agua entre los dedos, aprende a ser feliz aquí y ahora. No sabotees tu presente viviendo siempre en el pasado, sigue con el cambio de trabajo que tanto anhelas, esa oportunidad está a la vuelta de la esquina. Vas a sentir cómo las energías de la riqueza te envuelven más fuerte que nunca. Tu mejor día será el jueves; tus números mágicos son 17, 21 y 60, y la pasión y abundancia te llegarán con los colores rojo y naranja. Cuida tu estómago, esa gastritis te anda molestando, aliméntate bien y haz más ejercicio. Es tiempo de que crezcas en lo económico, no dejes que la envidia y malas intenciones te desanimen. Los apegos y culpabilidad te tienen estresado, no te dejan ver tu presente ni aclarar tu futuro; entierra eso que te hace daño y vive en plenitud. La mejor compatibilidad la tendrás con Leo, Libra y Cáncer.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te veo compatible con Aries, Tauro y Virgo. En el tarot te tocó la carta de “La Justicia”, así que es momento de que lo bueno llegue y se quede en tu vida. Deja esas decisiones que no te dejan ser feliz, recuerda que eres fuerte e impulsivo, así que piensa dos veces antes de actuar. No pierdas tu tiempo, es hora de que crezcas en lo profesional y sigas con tus estudios. Te abrirán puertas en el gobierno o en alguna institución política. Tu punto débil es el cuello y espalda, relájate más. Tus números mágicos son 10, 20 y 47; vístete de azul y amarillo para atraer armonía y abundancia. No veas los problemas como fracasos, son experiencias para hacerte fuerte. Vas a conocer gente muy importante que te hará crecer en lo profesional, sé positivo con tus comentarios y verás cómo te toman más en cuenta. No trates de controlar a tu pareja, dale su espacio para que esa relación funcione mejor.

Acuario

Prepárate para un ascenso en tu trabajo. Si estás pensando en empezar un negocio, este es el momento. En el amor, seguirás con tu pareja muy estable. Tu mejor día será el lunes, empieza la semana con toda la fuerza; tus números mágicos son 03, 15 y 18, y la prosperidad la conseguirás con los colores amarillo y naranja. Cuida tu colesterol y presión alta, son tu debilidad. “El Emperador” es tu carta y te anuncia que es momento de que crezcas como la espuma en lo profesional, no le tengas miedo a los retos, que tú puedes con todo y más. Tu signo está en una etapa de estabilidad económica, aprovéchala. Recuerda que en boca cerrada no entran moscas, sé más discreto con tus metas para que la envidia no te alcance. Te ofrecerán un cargo de jerarquía en estos días, di que sí sin dudarlo. Ten cuidado con brujerías y envidias que andan rondando. Tus signos compatibles son Tauro, Géminis y Virgo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vístete de verde y blanco para atraer salud y paz; te veo compatible con Libra, Escorpión y Leo esta semana; tu mejor día será el miércoles, pues la mitad de semana te trae buenas vibras, y tus números mágicos son 08, 31 y 66. La carta de “El Juicio” te afirma que es momento de cerrar cualquier problema legal. La buena suerte te sonríe, verás el triunfo en tus manos. Cuidado con las anginas y el estrés, son tus puntos débiles, pues tiendes a exagerar mucho y caer en lo dramático; ponle modo positivo a tus pensamientos. Nunca te rindas en tu propósito de vida. Semana de mucho trabajo que te tendrá alterado y de mal humor, trata de controlarte y respira hondo para que no te afecte. Son tiempos de estar en paz con tu pareja y decidirte a madurar, recuerda que eres el último signo en tomar la decisión de vivir una relación estable y duradera; cambia ese chip y busca ese amor que es para ti.