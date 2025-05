Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 9 al 11 de mayo

Inicia el fin de semana con las mejores recomendaciones de Mhoni Vidente que te dice en sus horóscopos cómo te irá en tu trabajo, si te conviene seguir en el mismo sitio o es preferible empezar a buscar otros horizontes para demostrar toda tu capacidad y conocimientos que te distinguen como profesional.

Mhoni Vidente también te revela cuáles son tus colores de la fortuna y colores de la abundancia para que los combines como mejor te convenga, solo te advierte que no andes contando todos tus planes porque hay gente que te envidia y desean que te vaya mal.

Sabrás también si debes poner especial atención en algún tema de salud, recuerda que todo debe ser con moderación para no tener ninguna complicación, más si se trata del consumo de alcohol en las fiestas, recuerda que los vicios no te dejarán nada bueno.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este Día de las Madres a las mami del signo de Aries les encantaría un regalo hecho a mano y una convivencia con toda la familia, recuerda son muy protectoras y siempre quieren a todos sus hijos junto a ella, y por eso debes regalarle también un viaje y aparte un anillo, que seguro le encantará. Tu carta del tarot es “El Sol”, que te indica éxito, alegría y claridad. Tus números de la suerte son 00 y 13, y tu color es el rojo. Fin de semana de alegrías y buenas noticias, estás en tu mejor etapa porque te sientes enamorado, y de hecho este viernes es ideal para que salgas de paseo. Visitas al médico para un chequeo de hormonas. Te llega dinero extra por un pago de comisiones. Un amor prohibido llegará, pero ojo, mereces una pareja no compartida. Tendrás problemas en el trabajo. Sigue con la dieta, pero olvídate de las pastillas, es mejor lo natural, recuerda que tus nervios se alteran mucho con ese tipo de medicamento.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuídate de dolores de cadera y huesos, es tu punto débil. Ten cuidado con los chismes entre amigos, recuerda ser más discreto. Este Día de las Madres, las mamis de este signo tendrán como regalo ideal un ramo de flores y, sobre todo, el amor de todos sus hijos y familiares juntos, lo que más les emociona es estrenar ropa en este día. Tu carta del tarot es “La Estrella”, que representa esperanza, inspiración y armonía. Tus números de la suerte son 03 y 26, y tu color es el verde. A los que están cumpliendo años, les va a llegar una sorpresa que les dará mucha alegría. Viernes de estar analizando un cambio de trabajo y casa, pues estás en esa época de cambiar por completo y modificar tu vida para bien. Tendrás discusiones con tu pareja por cuestiones económicas. Ya no quieras vengarte de esa persona que te hizo daño, es mejor que olvides y recuperes tu tranquilidad emocional.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A los que están solteros les vendrá el verdadero amor, que será del signo de Acuario o Libra. Cuídate de dolores de estómago e intestino; enséñate a comer más saludable. Sigue con tus estudios los fines de semana para que te capacites más. Tu carta del tarot es “El Carro”, que indica avance, viajes y superación. Tus números de la suerte son 05 y 40, y tu color es el naranja. Viernes ideal para que salgas de viaje por trabajo, solo recuerda tener un poco de tiempo para ti y sal con tu pareja para que ese amor no se enfríe. Te llega dinero por una deuda del pasado. Decides cambiarte de casa y vivir cerca de casa de tus papás. Este Día de las Madres, a las mamis del signo de Géminis les encantaría pasarla con sus hijos en un lugar lleno de música, y su mejor regalo es que todos estén felices y sin rencores, a las mamis Géminis les encanta la moda y los perfumes, ese sería el regalo ideal.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de pagar deudas y no estés con el dicho de “mañana”, pagar hace que te liberes de una mala energía. Te viene una sorpresa amorosa en estos días. Tendrás un golpe de suerte será con los números 12 y 66, y tu color es el amarillo. Recuerda siempre estar al pendiente de tu familia, porque tú eres su pilar. Cuídate de dolores de estómago. Para las mamis, este Día de las Madres les encantaría estar con sus hijos en un lugar de playa, y su regalo ideal es algo relacionado con lo espiritual o un reloj. Tu carta del tarot es “La Luna”, que simboliza emociones profundas y revelaciones ocultas. Fin de semana de buena suerte para ti. Sales de viaje por trabajo, trata de aprovechar el tiempo para divertirte. Recuerda hablar claro con tu pareja y decirle lo que sientes, y así estarás más tranquilo. Terminas con amistades tóxicas, y eso permitirá que tu energía se renueve, aprende a seleccionar con quién convives.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres muy fuerte y eso hace que siempre tengas la respuesta correcta a los consejos. Sigue con tu curso de meditación o yoga, te hace más espiritual. Tendrás un golpe de suerte con los números 17 y 88, y tu color es el azul. A las mamis del signo de Leo, este Día de las Madres les gustaría como regalo algo relacionado con la joyería o un tratamiento en un spa, ya que como signo de Leo te gusta siempre verte de lo mejor. Tu carta del tarot es “La Fuerza”, que refleja valentía, pasión y autocontrol. Fin de semana de estar con buena actitud y retomar el ejercicio, te recomiendo que estos días salgas a caminar para que experimentes el bienestar de la naturaleza. Deja los celos que solo te causan problemas. Te vas de fiesta este sábado y verás amigos que hace mucho no frecuentabas. Tramitas tu permiso de migración o residencia. No seas tan rencoroso para que tu energía positiva crezca.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de mediar las situaciones complicadas. Este sábado tomas un curso y el domingo te harás un cambio de look. Ya no lo pienses más, vende tu carro y cómprate uno nuevo, eso te ayudará a que tu mentalidad esté en un nivel más superior. Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 13, y tu color es el blanco. Este Día de las Madres, les encantaría como regalo que sus hijos sean felices y convivir todos juntos en una comida. El regalo ideal para las mamis de este signo es un celular nuevo o un viaje. Tu carta del tarot es “El Ermitaño”, que sugiere introspección, sabiduría y nuevos caminos. Viernes de estar con mucha suerte monetaria, te pagan una deuda y te dan un bono. Cuidado con las envidias y no platiques tus planes de cambios de casa. Siempre buscas estar con pareja y familia para vibrar a una elevación espiritual mejor, por eso es muy importante la unidad con tus seres queridos.

Signo Libra

Tu bondad es un faro que ilumina a quienes te rodean, eso es hermoso; sin embargo, no permitas que esa nobleza sea aprovechada por amistades que no valoran tu gran corazón, pon límites y rodéate de gente que te impulse. Este viernes viene cargado de suerte para ti, las puertas del crecimiento laboral y económico se abrirán de par en par, una oportunidad dorada tocará a tu puerta, así que mantén los ojos abiertos y el corazón dispuesto. Eso sí, ten cuidado con los chismes, guarda bajo siete llaves tus planes para que las envidias no ceben tus proyectos. La discreción será tu mejor aliada. Los números que te traerán fortuna este fin de semana son 24 y 50, y tu color de la abundancia y la pasión es el rojo. Prepárate porque un dinero extra está en camino para ayudarte a saldar esas deudas que te traen de cabeza. Es momento de que respires con más tranquilidad, úsalo con confianza.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Con ese corazón tan apasionado y tan testarudo es tiempo de ser honesto contigo mismo, si sientes que una relación no fluye y te estanca, es valiente cerrarla y permitir que nuevas oportunidades lleguen a tu vida. No te aferres a lo que ya no te nutre, es tiempo de que avances. La suerte te guiña el ojo este viernes, si te sientes aventurero, los juegos de azar podrían traerte una grata sorpresa, ponle atención a los números 06 y 77 que vibran con tu energía, y para atraer aún más la fortuna, vístete de amarillo, tu color de la prosperidad. Este viernes también marca el cierre exitoso de esos contratos que tenías en la mira. Es un momento excelente para invertir en tu futuro profesional tomando un curso los fines de semana, aprovecha ese tiempo para expandir tus horizontes. Un familiar podría acercarse a pedirte un préstamo, analiza bien la situación antes de tomar una decisión.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La fortuna te sonríe con los números 11 y 18, y la prosperidad la conseguirás con el color rojo, úsalo para atraer la buena energía. Este viernes marca un antes y un después en tu vida personal, se abren caminos muy positivos para ti, recuerda que cada cosa tiene su momento. Tiempo de que te enfoques en tu crecimiento económico y dejes atrás esa indecisión que a veces te paraliza, así que toma las riendas de tu prosperidad. Ten cuidado con las desveladas, esas horas de sueño perdidas no regresan, prioriza tu descanso para tener la energía que necesitas para alcanzar tus metas. Aunque sientas la intensidad de todo lo que te rodea, debes aprender a soltar las cargas que no te pertenecen, libérate del nerviosismo por situaciones que escapan a tu control. Este sábado la pasarás de maravilla, disfrutando de momentos de alegría y conexión. Deja que la energía festiva te recargue de buena vibra.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate para una gran compatibilidad con Aries y Libra en todos los aspectos de tu vida, estas conexiones te traerán armonía y crecimiento. Cosecharás los frutos de tu esfuerzo, tendrás golpe de suerte con los números 12 y 30, mientras que el color naranja te traerá vitalidad y optimismo. Este viernes viene cargado de juntas donde tu mente talentosa y organizada brillará con luz propia, tu capacidad para encontrar las soluciones correctas te convertirá en la pieza clave para darle un giro positivo a tu vida laboral. Pero cuidado con los fantasmas del pasado en el amor. Es momento de que cierres ese capítulo y no permitas que viejas crisis amorosas vuelvan a tocar a tu puerta. Mira hacia adelante, nuevas y mejores oportunidades te esperan. Cuida tu templo, esos dolores de espalda son una señal de que necesitas moverte, incorpora el ejercicio a tu rutina y aléjate de los vicios.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Siente cómo las buenas vibras te envuelven, recuerda que tu mente tiene un poder increíble, todo aquello que visualizas con fuerza tiende a materializarse, así que enfoca tus pensamientos en lo positivo y prepárate para recibir lo que anhelas. Una invitación para tomar un curso de ventas y relaciones públicas llega a tu vida, esta oportunidad te abrirá puertas y brindará herramientas valiosas para tu crecimiento personal y profesional; aprovecha al máximo este aprendizaje. Atento con ese corazón inquieto, tu impulsividad en el amor te lleva constantemente a iniciar relaciones que no siempre son compatibles contigo, te recomiendo darte un respiro, disfruta de tu compañía y permite que el verdadero amor llegue a tu vida en el momento perfecto, la paciencia será tu mejor aliada. La fortuna te guiña el ojo con los números 15 y 99, y tu color de armonía y tranquilidad es el azul.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana te sentirás motivado a invertir en tu crecimiento, será una excelente idea iniciar un curso de idiomas, pues expandir tus horizontes siempre trae cosas maravillosas. Este viernes se abre un portal de abundancia en tu vida profesional, las energías cósmicas te impulsan a buscar nuevas oportunidades laborales. El universo conspira para que esas puertas se abran sin obstáculos, confía en tu talento y lánzate a conquistar nuevas metas. Ese corazón tan noble a veces te pone en encrucijadas. Este fin de semana te encontrarás navegando entre dos amores, lo que te tendrá pensativo, pero no te presiones demasiado, escucha la voz de tu corazón y deja que tus sentimientos te muestren el camino hacia la persona que realmente debe estar a tu lado, la claridad llegará cuando menos lo esperes. La fortuna te sonríe con los números 18 y 41, y tu color de paz e intuición es el azul.