Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 12 al 15 de mayo

Aunque quieras tener a una persona muy especial para compartir tus emociones, ten cuidado de exparejas que aparezcan como si nada de nuevo en tu vida, es mejor cerrar ese capitulo para no atraer mala energías que pueden frenar tu racha de buena suerte.

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana cuáles son las cartas del tarot que te ayudarán a concretar todos tus planes, así como las personas que serán tus mejores aliados, tanto para el amor o poner algún negocio, así que atento de las señales.

Sabrás también cuáles son tus colores de la fortuna para usarlos en los juegos de azar, solo hazlo con responsabilidad. También descubre qué colores son los que te convienen para la prosperidad, abundancia y pasión.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor se va de tu lado y piensas en volver con tu expareja. Te llega dinero extra el 13 de mayo, así que la abundancia fluirá a tu favor, pero no lo prestes a quien no lo merece, y sobre todo recuerda que el amor no se compra. Tomas un curso de idiomas y arreglas papeles de Hacienda. Date baños de flores con agua bendita para que tu energía crezca. Ten cuidado con los chismes. Tu lema de la semana es: “no tener límites en tu vida profesional”. Preparas un viaje. Te tocó la carta de “El Diablo”, lo que implica que debes abrir bien los ojos, no confíes en nadie y aléjate de personas tóxicas. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos 03, 15 y 36; tus colores el azul y amarillo, y tus signos compatibles, Capricornio, Aries y Leo. Tu punto débil es el estómago y el intestino, así que aliméntate mejor y sigue con el ejercicio. Arriesgarte a hacer ese negocio. Necesitas estar en constante movimiento para que tu energía se renueve. Ten cuidado con infecciones en la piel y sexuales.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Controla tu mal carácter para estar más tranquilo, trata de aliviar la tensión con ejercicio y meditación, ten en cuenta que estás en una racha de nuevas oportunidades de prosperar. Compras muebles para tu casa. Vas con el dentista. Tendrás un golpe de suerte el 15 de mayo. Los casados tendrán embarazo en puerta. Tu lema es “sigue adelante y no mires atrás, la suerte está en tu futuro”. Las cartas del tarot “El Mundo” y “La Fuerza” te dicen que no te rindas con tus proyectos de vida, si tienes tropiezos es porque estás luchando por un mejor porvenir; busca un mejor trabajo. Aprende idiomas y economía global. Recibes un regalo que te dará mucha alegría y te festejas con un viaje en familia. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos 14, 20 y 39; tus colores el naranja y el blanco, y tus signos compatibles, Acuario, Virgo y Capricornio. Tu punto débil es el cuello y el cerebro. Arreglas papeles de pasaporte o visa.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será una semana bendecida, es momento para que empieces un negocio o inviertas en bienes raíces. Estarás preocupado por tu futuro y situación económica, así que tomas un curso de sistemas administrativos. Te invitan a una boda. Cuídate de dolores de rodillas o huesos, evita caídas. Tu signo está lleno de talentos, explótalos. Tu lema esta semana es “ser el mejor en todo lo que hagas y ser más discreto con tu vida privada”. En las cartas del tarot te salió el “As de Bastos” y “La Muerte”, lo que significa que es momento de actuar conforme a tus planes. No hay tiempo que perder: la buena suerte está de tu lado en los cambios positivos de trabajo, aprovéchala y renuévate. Si estás pasando por un divorcio o un problema legal, trata de resolverlo rápido para liberar tu mente. Tus números mágicos son 09, 16 y 27; tus colores el verde y el naranja, y tus signos compatibles, Leo, Virgo y Libra. Tu punto débil es la tiroides y las hormonas.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu signo vive de emociones, anímate a conocer lo nuevo. Te pones al corriente en deudas, pero no cierres tu negocio, dale tiempo para que funcione mejor; píntalo de colores fuertes y mantén una sonrisa al vender. Acudes a un festejo familiar y preparas un viaje o vacaciones para julio. Tu lema: “no te rindas sin antes luchar por lo que deseas en la vida”. En las cartas del tarot te salió el “As de Oros” y “El Carruaje”, lo que implica que creces profesionalmente con disciplina y debes organizar tu tiempo. A veces te distraes con amigos y fiestas, pero recuerda que el éxito se forma con dedicación y constancia; cambia de amistades si es necesario. Tu punto débil son las caídas y torceduras, cuídate al hacer ejercicio. Tus signos compatibles son Libra, Escorpión y Piscis; tus números mágicos, 05, 11 y 24, y tus colores el verde y el blanco. Aprende a relajarte y ser feliz. Tienes días de juntas de trabajo y cambios de puesto, y además firmas un documento legal que te dará tranquilidad.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No tomes tan en serio los comentarios de amigos, relájate. Gozas de una buena racha en juegos de azar y lotería, tu mejor día será el 13 de mayo, recibirás sorpresas y regresa un amor del pasado para formalizar. Sigue con tu dieta y haz más ejercicio. Vuelve a estudiar inglés. Tu lema de la semana es “no vuelvas atrás, suelta lo que no era para ti y sé más feliz”. En el horóscopo del tarot te salieron las cartas del “Juicio” y “La Torre”, así que es momento de que actúes, no esperes más. La buena suerte te rodea, deja la indecisión, anímate con ese plan de trabajo que te permitirá mejorar económicamente. Si enfrentas un problema legal, resuélvelo. Tramitas papelería para visa americana y documentos de migración. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos, 19, 31 y 40; tus colores el rojo y el blanco; tu punto débil los riñones y vejiga, y tus signos compatibles, Sagitario, Piscis y Aries. Realizas viajes para cierres de contratos.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En las cartas del tarot te salieron “El Ermitaño” y “Los Amantes”, lo que significa que debes valorarte y buscar una pareja sentimental compatible; no seas el amante; eres fuerte y valioso, pero en el amor no te das tu lugar. Debes resolver tus problemas, terminar la universidad y seguir en lo profesional. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos, 07, 13 y 21, tus colores el amarillo y el naranja, y tus signos compatibles, Tauro, Aries y Capricornio. Tu punto débil es la la migraña y el estrés, así que sigue haciendo ejercicio. En estos días podrás proponer ideas en el trabajo y demostrar tus capacidades, te darán ese puesto que deseas. Te haces análisis de sangre. Un familiar te pide dinero prestado. Te invitan a viajar, y piensas tomar vacaciones en junio. Sé más discreto con tu vida privada para evitar chismes. Tu expareja te busca para volver; analiza si te conviene o no. Tu lema de esta semana: “siempre busca el éxito y la felicidad en tu vida”.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salieron las cartas “El Sol y “La Rueda de la Fortuna”, que te dan la fuerza para buscar un trabajo que te pague como mereces, deja de estancar esa buena suerte. Cupido anda flechando fuerte, esta semana puede llegar esa propuesta que tanto anhelas o un amor que te robe el aliento. El martes te trae buena vibra; tus números mágicos son 17, 49 y 60; tus colores de la fortuna el azul y el amarillo, mientras que Acuario, Sagitario y Géminis son tu mejor compatibilidad. Con tanta abundancia llegando, no se te olvide guardar para el futuro. Preparas maletas porque el verano saldrás con tus amigos, ¡a disfrutar se ha dicho!. Te van a pedir un favor con un tema legal. El 13 de mayo te llega una oportunidad para crecer como persona, deja la timidez a un lado, es tiempo de que enfrentes los retos con valentía. Tu lema de la semana: “Aprende a poner límites y busca gente que te sume, no que te reste”.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El 15 de mayo los astros se alinean a tu favor, prende una vela amarilla y pide con fe. Tus signos aliados sonVirgo, Cáncer y Piscis; el jueves trae buena vibra cósmica a tu vida tus números mágicos son 04, 18 y 42, y tus colores son azul y blanco. Las presiones pueden afectar tu estómago y traer agruras o úlceras, sobre todo porque esta semana tendrás presiones en el trabajo y en tu vida; respira profundo, piensa con cabeza fría y no exageres. Las cartas de “El Mago” y “La Templanza” son una combinación poderosa, te indican que es hora de que muevas esas energías y busques nuevos caminos para crecer. Es momento de que uses esa astucia para abrir puertas y buscar oportunidades laborales que te hagan brillar. Actúa con inteligencia conforme a tus planes, sin impulsos y dale un giro a tu vida profesional. Con esa energía de líder natural que tienes, analiza estudiar política o relaciones internacionales, ahí hay un camino brillante para ti.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Con tu carisma y personalidad que enamora, no te extrañe despertar envidias, así que protégete amarrando un listón rojo con tres nudos en tu tobillo izquierdo y ponte perfume para repeler malas vibras. Ahorrar es clave, con ello tendrás mayor facilidad de darte un gusto y asegurar tu futuro. Esta semana el universo te trae sorpresas con las cartas de “El Loco” y “As de Copas”. No dudes en decir que sí al negocio que te proponen, te dará un empujón económico muy poderoso. Ten cuidado con los chismes y los comentarios mal intencionados, no te metas en líos ajenos, mejor sé discreto y mantente al margen para evitarse dolores de cabeza. Tus números de la fortuna son 01, 02 y 26; tus colores de la suerte el rojo y el blanco, y tus signos aliados, Leo, Cáncer y Aries, su energía te impulsa. El 12 de mayo las puertas de la fortuna se abren para ti. Ni se te ocurra regresar con tu ex, no caigas con la misma piedra.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El 13 de mayo la suerte te sonríe con dinero extra, prende una vela roja para que tu energía positiva se multiplique, y usa perfume de sándalo o pachuli para atraer abundancia. Tu lema de la semana es: “l que se enoja, pierde”. Mantén la calma para resolver cualquier situación complicada con inteligencia y sabiduría. Tus cartas son “As de Oros” y “Caballo de Oros”, lo que implica que no dudes en hacer esos cambios que necesitas para crecer en lo profesional; estas dos cartas anuncian la llegada de gente poderosa a tu vida. Sigue estudiando, tu éxito está a la vuelta de la esquina. Ten mucho cuidado con los amores y amigos traicioneros, abre bien los ojos y no confíes tan rápido, no todo el que sonríe es buena gente. El martes te llegará una energía cósmica muy favorable; tus números mágicos son 10, 30 y 46; tus colores de la abundancia, el azul y el amarillo, y la vibra de Aries, Géminis y Virgo te complementa.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es momento de que salgas de esos apuros económicos, la prosperidad viene en camino; primero debes poner en orden las finanzas y pagar lo que debes para que la abundancia se quede. El tarot te recomienda estudiar ingeniería o administración, esas áreas te abrirán puertas y te darán un futuro más prometedor. Un amor del pasado tocará a tu puerta, pero viene con reclamos; no te enganches y cierra ese capítulo. El miércoles trae la mejor vibra cósmica para ti; tus números mágicos son 22, 28 y 32; tus colores de energía el blanco y el naranja, y Leo, Cáncer y Sagitario son tu mejor compatibilidad para el amor. Pon atención a la salud de tus riñones, toma más agua y modera tu consumo de alcohol. En el trabajo, mantente al margen de dimes y diretes, no te metas en problemas ajenos; siempre busca tu felicidad y no permitas que personas tóxicas te manipulen. Tus cartas son “La Justicia” y “El Emperador”.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El martes trae las mejores energías. Ya no busques explicaciones para todo, solo debes dejarte llevar por el cariño y afecto, ábrele la puerta al amor. Esta semana el universo te trae una combinación de emociones y oportunidades con “El As de Copas” y “El Loco”. Prepárate para construir tu hogar y darle un giro inesperado a la vida amorosa, es el momento de ideal para que eches raíces, esto te dará la seguridad que necesitas para fluir en tu día a día. No te dejes llevar por los chismes, busca la verdad antes de sacar conclusiones, pero si sientes que tu relación sentimental ya no llega a nada, es mejor que busques otras aguas; a veces debes soltar para avanzar. Tus números de prosperidad son 12, 25 y 33; tus colores el azul y el blanco, mientras que Cáncer, Leo y Libra te apoyarán con toda su energía. Abrígate bien y toma vitaminas para evitar enfermedades. Te recomiendo guardar dinero y que no gastes en cosas innecesarias.