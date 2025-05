Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 19 al 22 de mayo

Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos si la abundancia económica llegará a tu vida para ayudarte a que conseguir tus proyectos sea más fácil, solo recuerda no despertar envidias en las personas, mejor presume un poco hasta que tengas la certeza que tus sueños se materializaron.

Sabrás también qué colores te ayudarán a conseguir abundancia y prosperidad, para que los uses en tu ropa o amuletos. Además de las cartas del tarot que te protegerán y con la fuerza divina podrás retomar el camino para sentirte mejor en el amor y las relaciones familiares.

Mhoni Vidente también te revela cuáles son los signos que tienen la mejor compatibilidad para ti, serán las personas ideales para que emprendas un negocio consideres formar una relación sentimental. No renuncies al amor, aunque te hayan lastimado, tienes la fuerza necesaria para salir adelante.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, aunque extrañas a tu pareja, cada separación los une más, pero pronto estarán juntos. No descuides tu salud, agenda una cita médica y hazte un chequeo general. Tus cartas son “As de Oros”, “As de Bastos” y “7 de Oros”, las cuales indican que debes romper con todo lo que te hacía daño en el pasado, especialmente ese amor que solo drenaba tu energía. Estas cartas también representan tu grandeza como ser humano, sin límites en lo que puedes lograr. Tu día clave es el martes; tus fechas mágicas, 19, 27 y 31; tus signos influyentes, Cáncer, Virgo y Capricornio, y tus colores el blanco y el azul. Tu mensaje dice: ¡Arriésgate a cambiar!”. En cuanto a salud, cuida tu sistema respiratorio. Si tienes asuntos legales pendientes, podrás resolverlos con éxito. Además, debes poner en su lugar a quienes lo merecen y evitar involucrarte en chismes, sobre todo laborales. Vienen días de transformación positiva y muy buena suerte para tu signo.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Si un negocio o trabajo no se te da, sigue adelante con otro proyecto, te irá mejor con los clientes. El Tarot te impulsa a moverte, por lo que cambiar de casa, país, empleo o área de estudios te traerá mayor crecimiento económico en los próximos meses. Tus cartas son “La Torre”, “4 de Copas”, “6 de Copas”, las cuales señalan que tu grandeza personal no tiene límites y podrás realizar cualquier tarea o reto que tengas en mente, pero sé discreto para no absorber envidias o energías negativas y arruinar tus planes. Tu día clave es el miércoles; tus fechas mágicas, 23, 26 y 31; tus signos influyentes son Piscis, Virgo y Sagitario, mientras que tus colores son rojo y verde. Tu mensaje dice: “semana bendecida para tu signo, aunque con sacudidas necesarias”. Respecto a tu salud, vigila tus riñones y espalda baja. Retoma tus estudios profesionales. Eres el pilar de tu familia, ayúdales sin dudarlo y hazlo sin temor para que no se te haga muy complicada tu misión.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Vas por buen camino en el amor, la persona actual podría ser alguien serio en tu vida, no la dejes ir. Ten cuidado con traiciones laborales, mantente al margen, trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Realizarás pagos escolares y resolverás una demanda legal favorablemente. La llegada de tu cumpleaños te indica que en menos de lo que esperas llegará a ti la propuesta de un nuevo trabajo con un puesto más alto y mayor sueldo que te ayudará a crecer económicamente para terminar con tus deudas. Tus cartas son “El Ermitaño”, “5 de Oros” y “4 de Bastos”, las cuales te aconsejan a pensar dos veces antes de tomar decisiones para que después no tengas ningún contratiempo en tu vida persona. Tu día clave es el miércoles; tus fechas mágicas, 22, 26 y 29; tus signos influyentes, Virgo, Libra y Acuario, mientras que tus colores son el amarillo y el verde. Tu mensaje indica: “no busques el porqué, solo actúa. En tu salud cuida tu tiroides y garganta.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu buena racha en el amor continúa, formaliza ya esa relación. Sana tu corazón: pide perdón si es necesario. Cambia tu celular para estar más comunicado. El Tarot indica que es momento de resolver asuntos pendientes, especialmente legales, a tu favor. No seas tan confiado con las personas porque te pueden traicionar de la peor forma posible; cuídate de envidias y malas energías esta semana. Las cartas que te tocaron son “El Loco”, “3 de Bastos” y “6 de Bastos”; estas te indican que enfrentarás dificultades laborales, pero mantén la calma y sé prudente con todo lo que vayas a comentar sobre los demás, recuerda que tu signo es caracteriza por ser muy sincero, así que trata de no opinar si no te lo piden; evita los chismes. Tu día clave es el lunes; tus fechas mágicas, 20, 21 y 26; tus signos influyentes, Cáncer, Escorpio y Piscis, y tus colores: amarillo y rojo. Tu mensaje dice “cierra ciclos y suelta lo que pesa”. En tema de salud cuida tus ojos, riñones y boca.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuida de tu mascota, podría enfermarse esta semana. No discutas tanto en el trabajo, ten en cuenta que liderar no significa tener siempre la razón, así que trata de medir todas las situaciones que se presenten y pensar antes de hablar. Debes abrirte a la abundancia y dejar de autosabotearte, recuerda que si te lo propones, lo puedes lograr. Tu futuro económico está asegurado si te administras mejor, la suerte está de tu lado. Tus cartas son “La Templanza”, “2 de Oros”, y “7 de Copas”; estas te señalan que es el momento ideal para que cambies de trabajo o empieces ese proyecto que tienes planeado, pues el tarot indica que estás atravesando por una etapa de abundancia y crecimiento laboral en tu vida. Tu día clave es el jueves, tus fechas mágicas, 22, 28 y 30; tus signos influyentes, Géminis, Aries y Sagitario, y tus colores son el rojo y amarillo. Tu mensaje es: “Ve al mar, necesitas reconectar con tu fuego interior;”. En temas de salud, pon atención a tus huesos, ten cuidado con caídas.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aléjate de personas interesadas, quédate con quien te demuestre amor y serás feliz. Te buscarán para ofrecerte un empleo en el gobierno o te arriesgas con un negocio propio. Tus cartas son “As de Bastos”, “2 de Bastos” y “7 de Espadas”, las cuales te indican que resolverás cualquier asunto laboral pendiente; es tiempo de que madures, y también te señalan que debes cuidar tus lazos familiares y no descuidar tus estudios. Tu día clave es el viernes; tus fechas mágicas el 24, 30 y 31; tu signos influyentes son Acuario, Tauro y Capricornio, y tus colores son blanco y negro. Tu mensaje indica: “Una mano amiga aparece justo cuando más lo necesitas”. En tu salud, cuida tu estómago e intestinos. Estás en tu mejor momento: tu energía positiva está en su punto más alto. El 21 de mayo enciende una vela blanca y pide a tu ángel guardián lo que necesitas; eleva tu espíritu hacia lo divino y ten mucha fe. Alguien del signo Aries te ayudará en lo laboral.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus carta de la fortuna para esta semana son “La Rueda de la Fortuna”, “6 de Oros”, y “5 de Espadas”. Tu día clave será el jueves; la magia llegará los días 19, 23 y 27; tus signos influyentes son Acuario, Géminis y Leo, y tus colores de energía son amarillo y rosa. Tu mensaje dice: “La vida te exige ser fuerte”. Por más atención a dolores de cuello y cabeza. Es tiempo de que madures como persona y dejes a un lado lo que tanto te hacía daño, recuerda que lo peor de ti ya quedó atrás y es el momento de que hagas una transformación positiva. Te recomiendo que eleves tu espíritu hacia lo divino para que tengas protección de tu ángel guardián. Vas a tener juntas de última hora para cambiar de proyecto y renueves documentos. Pensarás con quién te vas a quedar en la vida, sobre todo en cuestiones de esos dos amores con los que estás saliendo; debes quedarte con quien te demuestre con hechos sus sentimientos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La energía es suprema si la sabes utilizar en tu favor, te ayudará a crecer en lo profesional, debes ser más astuto y fuerte para que lo que pienses, se realice. Te llega dinero extra por lotería y trámites de un crédito. “La Fuerza”, “As de Oros” y “Caballo de Oros” son tus cartas de poder, estas cartas junto con tu signo significan el gran deseo de ser alguien en la vida y siempre estar en constante lucha para sobresalir ante los demás, te indican responsabilidad y conciencia, ya que estás en el momento de tomar riendas de tu vida y asumir todo lo que haces ante los demás. El miércoles será tu día clave; tus fechas mágicas son 21, 24 y 27; Leo, Cáncer y Piscis son los signos que te influyen, mientras que el amarillo y verde son tus colores de abundancia. Tu mensaje dice: “Se abre una nueva vida y renaces con poder”. Cuida tus riñones y páncreas. Decides pausar tu relación para sanar temas que te hacen daño.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Semana para que saldes pagos atrasados. Cuídate de problemas en tu trabajo, trata de no discutir sin razón. Saldrás de viaje con tu familia. Tu mensaje indica: “deja de autosabotearte”, ten en cuenta que tu expansión está al alcance si confías en ti. El estómago te traerá algunos problemas de salud. Es el momento de que dejes ese amor o amistades que solo quieren un interés económico, no lo dudes y trata de seleccionar mejor a las personas que están a tu alrededor. Tus cartas de protección son “El Mundo”, “5 de Bastos” y “As de Espadas”, por lo que te aconsejo que pongas mayor atención a las coincidencias y casualidades que se dan en tu vida para que te guíen por dónde ir y logres lo que tanto deseas. El rojo y azul son tus colores de la suerte; Piscis, Leo y Virgo son tu mejor compatibilidad; tu día clave es lunes, y tus fechas mágicas son 21, 24 y 28. Eres una explosión de sentimiento, por eso siempre tratar de medir tus palabras.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no digas que no al amor, es momento de que estés en pareja. Tienes días de exámenes y entras a un torneo que te hará ser más competitivo. Terminas de hacer unos cambios en tu casa para vivir mejor. Tu mensaje dice: “imagina un destino nuevo y corre hacia él con fuerza”. Para esta semana, tus cartas de protección son “El Carruaje”, “2 de Espadas” y “7 de Bastos”, las cuales te alertan que en cualquier momento se puede derrumbar todo lo que construiste, solo quedaría tu espíritu para volver empezar, ya que estás en una etapa para valorar lo que te hace feliz. Tu día clave será el martes; para el amor, la mejor compatibilidad la tienes con Aries, Tauro y Escorpión; tus fechas mágicas son 19, 22 y 27, y tus colores de la fortuna serán rojo y amarillo. Pon más atención a tu salud, sobre todo en las hormonas y huesos. No todo en la vida es lo material, también es importante lo espiritual para que puedas tener una base solida en tu plan de vida.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te visitará un amigo del extranjero que te hará sonreír y pasarlo de lo mejor. Trata de ser más apegado a tus ideas y condiciones, no por darle gusto a las demás vas a cambiar tu forma de ser. Recuerda que tu signo es líder y siempre van a imitar lo que hagas, así que procura ser un ejemplo positivo en tu comunidad. “El Juicio”, “4 de Espadas” y “4 de Oros” son tus cartas, las cuales te auguran un gran porvenir. Tus signos influyentes son Géminis, Cáncer y Libra; el miércoles será tu día clave de la semana; tus fechas importantes son 20, 25 y 30, mientras que el blanco y rojo son los colores que impulsarán tu fuerza divina. Tu mensaje dice: “cierra un conflicto emocional, mereces paz y amor en tu vida”. Seguirás con todo el poder que necesitas para llevar a cabo tus metas, solo ten en cuenta que algunos chismes pueden ocasionar problemas, no te metas en temas que no son tuyos, salvo que pidan tu consejo. Ten cuidado con problemas de infección de piel.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salieron las cartas de “El Diablo”, “Rey de Oros” y “7 de Espadas”, que indican que estás en una de tus mejores etapas y tendrás una gran fuente de vitalidad y alegría, ya que los astros y el universo conspira a tu favor para que puedas realizar todos tus planes. Tus signos influyentes son Cáncer, Capricornio y Leo. Te llega una sorpresa económica que no esperabas y con eso te compras ropa y zapatos para renovar tu guardarropa. Tu día clave será el martes; tus fechas mágicas son 27, 30 y 31, y tus colores de prosperidad son rojo y blanco. Tu mensaje indica: “recuperas el poder sobre ti”. En los temas de salud, ten cuidado con las hernias. Debes cuidarte de las envidias y mal de ojo que te rodea. Te recomiendo que salgas a caminar en las mañanas para que los rayos de Sol cubran tu cuerpo. Son tiempos de estar en paz con una pareja, tu signo es el último en tomar la decisión de vivir una relación estable.