Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 23 al 25 de mayo

Si pasas por un momento complicado en tus finanzas, descubre en los horóscopos de Mhoni Vidente si este fin de semana ocurrirá algo que te ayude a mejorar esto, así saldrás adelante de tus deudas y podrás recuperar la calma, solo recuerda que no puedes gastar más de lo que tienes.

Mhoni Vidente también te revela cuáles serán tus números de la abundancia y colores de la suerte, los cuales puedes combinar para que la racha de buena energía sea más poderosas. Pero no olvides que debes ser discreto para que no lleguen las envidias a tu camino y te tropieces con ellas.

En los terrenos del amor, Mhoni Vidente te dice si pasarás algún momento complicado con tu pareja o fortalecerán su relación, hasta el punto de contemplar vivir juntos, casarse o tener hijos. Además, los solteros sabrán si conocerán a alguien al que le abrirán la puerta de su corazón.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con los chismes de tus amigos, sé más discreto con tu vida personal. Haces una limpieza en tu casa para renovar energías y atraer la buena suerte, y te recomiendo usar loción de Siete Machos y agua bendita. Planeas con unos amigos iniciar un negocio de comida en el que les irá muy bien económicamente. Tomas clases de yoga y meditación. El sábado será ideal para que salgas de antro y estés muy feliz, rodeado de tus mejores amigos y el domingo vas de paseo con tu familia. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 07 y 23, y tu color es el rojo, úsalo en tu ropa interior para que el amor llegue a ti este fin de semana. Viernes de mucho trabajo y de realizar un proyecto importante para tu futuro. Sales de viaje o vas a ver a tu pareja o familia. Serán unos días para que te reencuentres con el amor y te sientas muy enamorado este fin de semana, con tu pareja o alguien nuevo del signo Virgo o Tauro.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con el amor apasionado y fugaz, así que no te enamores tan rápido sin conocer bien a las personas, o tú mismo te romperás el corazón. Tus números de la suerte son 23 y 40, y tu color es el azul, úsalo en los muebles de tu casa para mayor armonía. El viernes será ideal para que realices planes para salir de viaje con tus amigos, te sentirás muy seguro y firme en lo que deseas para tu futuro. Este día también recibirás dinero extra por una venta o comisiones. Continúa con el ejercicio, ¡te estás viendo mejor que nunca! Ten cuidado con los chismes de exparejas, trata de dejar todo en paz y cierra el ciclo antes de que sigas haciéndote daño. Tomas un curso de inglés que te ayudará a mejorar tu futuro profesional. Alguien del signo Acuario o Virgo te invita a salir y será muy compatible contigo. El domingo realizas trabajos extras y arreglas papeles escolares.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuídate de dolores de espalda y cuello, enfrentas mucha tensión, así que haz más ejercicio y respira aire puro en el campo. Realizas trámites relacionados con residencia o extranjería y te visita un familiar de fuera y se van de paseo. Terminas de estudiar y piensas en hacer una maestría en Finanzas. Los casados tendrán la sorpresa de un embarazo. El domingo festejas tu cumpleaños con tus seres queridos. Cambias tu look y te compras ropa nueva. Un amigo del signo de tierra te va a traicionar, ten cuidado y no compartas tus secretos con nadie en estos días. Tus números de la suerte son 11 y 29, y tu color es el rojo. El viernes realizas trámites y pagos atrasados; es momento de que pongas al día tu economía y aprendas a ahorrar para el futuro. Recuerda la importancia de controlar tus gastos y no compres cosas que no necesitas en tu día a día.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mamá te busca para que la visites, o para que vayas con tus abuelitos; no te alejes tanto de tu familia, recuerda que es lo más importante en tu vida. Cuida tu estómago e intestinos; no comas en exceso. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 02 y 56, mientras que tu color de la fortuna es el amarillo. No andes contando lo que te confían, para no verte envuelto en chismes. Gozas de un viernes de excelentes noticias en el trabajo y proyectos nuevos. Este fin de semana será de suerte para tu signo, así que aprovéchalo para hacer todo lo que tienes pendiente. Te llega un dinero extra por un bono o pago de deuda, pero recuerda que estás ahorrando, no gastes en cosas innecesarias. Te busca un amor del extranjero para hablar de formalidad. Los Cáncer solteros tendrán días de mucha diversión y conocerán a personas compatibles. Arreglas tu casa y decides pintarla. Un nuevo amor te regala un perfume que te encantará.

Signo Leo

Te busca un amor del pasado, pero trata de cerrar ese ciclo y avanza en tu vida, date la oportunidad de conocer nuevos romances. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 05 y 31, y tu color de la prosperidad es el naranja. El viernes gozas de muy buena suerte en el amor: por fin regresa esa persona que se fue, o tendrás ya una pareja formal. Realizas pagos atrasados, recuerda que tu signo tiende a gastar más de lo que debe, así que compra solo lo necesario y guarda dinero para tener un ahorro de emergencia. Te invitan a un cumpleaños este fin de semana, donde conocerás nuevos amigos y una posible pareja del signo Piscis o Escorpión. Decides inscribirte a un curso de natación y hacer más deporte los fines de semana; el ejercicio hará que te veas de lo mejor en los próximos meses. Ten cuidado con dolores de cabeza o espalda. Compras ropa para la boda de un amigo o familiar, donde serás padrino o madrina.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Domingo de paz y convivencia con tus seres queridos. No pierdas el tiempo, analiza la posibilidad de tomar un curso de ventas o administración. Un amor del pasado te buscará para volver, pero piensa bien si es lo que quieres o conoce a alguien nuevo. Cuida tus rodillas y piernas, serán tu punto débil. Este viernes será un día especial para ti, por fin se acaba esa mala racha y comienzas a avanzar en lo laboral y retomas un proyecto que tenías pendiente. Deja de ser tan confiado y no cuentes todo lo que tienes o cuánto ganas, que solo sepan lo necesario. Recibes una invitación para salir de viaje los próximos días y ver a tus familiares. Gozas de un golpe de suerte con los números 00 y 19, y tu color es el verde, trata de usarlo en tu ropa, accesorios o muebles de casa para que la abundancia y la riqueza lleguen a tu vida este fin de semana. Cambia los muebles de lugar para renovar la energía.

Signo Libra

Tendrás un golpe de suerte con los números 27 y 80, y tu color de la abundancia será el rojo. Realiza una limpia de todo lo que ya no necesitas en tu clóset y renueva tus energías para que el universo te envuelva con vibra espectacular. Todo lo que vives es para tu felicidad y para que estés mejor, no te preocupes por lo que no puedes controlar, y a esa persona que no te valoró, dile adiós sin remordimientos. Se vislumbran viajes y festejos para ti. Realizarás unos pagos para un boleto de avión y te lanzarás a la aventura con tus amigos a celebrar la vida. Además, festejarás el cumpleaños de un ser querido, así que prepárate para la diversión. En el amor, te presentarán a alguien de Géminis o Capricornio que será muy compatible contigo, pero ojo, no te enamores demasiado rápido y sé siempre cauteloso; deja que las cosas fluyan y no te precipites para evitar malentendidos.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Se acerca un fin de semana lleno de magia y buenas vibras, el viernes te llega una propuesta de trabajo nuevo y será muy bien pagada, pero recuerda no platicarle a nadie de esto hasta que se concrete; piensa que el silencio es oro en este caso. Eres un imán para conquistar y enamorar, pero estos tres días trata de controlar tu impulso sexual, pues a veces la pasión te desborda, y es bueno que mantengas un equilibrio. Una sorpresa económica te espera y vendrá de la mano de los números 09 y 27, te recomiendo combinarlos con tu día de nacimiento para potenciar esa energía, mientras que tu color de la suerte es el amarillo. Ya no tengas pleitos con tu expareja, es momento de que realicen una negociación que beneficie a ambos; cierra ciclos de la mejor manera y avanza. Sacarás un permiso para salir de viaje al extranjero, prepárate para nuevas aventuras. El domingo es ideal para que tomes un curso de algún deporte.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Podrías tener algunos problemas con tu pareja, serán por celos o diferencias de ideas, así que trata de no estar susceptible y dialoga con calma para resolver cualquier malentendido. Este fin de semana es crucial, el viernes es el día perfecto para que transformes esa energía negativa en positiva y veas todo de la mejor manera. Recuerda que eres un genio para idear y realizar proyectos nuevos, pero a veces la flojera te gana, así que inyéctate tú mismo fuerza y voluntad para que logres todo lo que deseas. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 20 y 99, y tu color de la suerte es el rojo, te llenará de pasión y vitalidad. A los que están solteros, les vendrán amores nuevos de Libra o Aries, los cuales serán muy apasionados contigo; abre tu corazón a estas nuevas conexiones. Realizarás pagos importantes de tu casa. Siempre sé precavido y asegúrate de dejar bien cerrada tu casa.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es fundamental que trates de pagar deudas para que tengas una economía más estable, a tu signo le gusta mucho gastar y verse bien, así que trata de controlarte con ese impulso; la disciplina financiera te traerá mucha paz. Un amor del pasado te buscará con la intención de volver, mi consejo es que hables con esa persona, pero no regreses, es mejor que cierres ciclos y avances. Nuevas oportunidades te esperan, este fin de semana se presenta con mucha actividad y prosperidad para tu signo. El viernes tendrás un día de mucho trabajo y movimientos importantes en tu empresa, incluso podrías recibir un cambio de puesto y aumento salarial. Te llega dinero extra por las utilidades. El sábado es un día para el crecimiento personal, ya que asistirás a un curso de idiomas. Te invitarán a una fiesta de último momento, pero ten cuidado con el alcohol, la moderación es la clave para que evites la cruda moral.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibirás dinero extra por un premio de la lotería, así que usa los números 21 y 88, pon tu día de nacimiento antes para personalizar la suerte. Tu color de la fortuna es el naranja. Este fin de semana se presenta con desafíos amorosos, pero nada que no puedas superar; deja a un lado los celos y platica de forma más estable con tu pareja, tu signo es muy posesivo y a veces quieres dominar a los demás, así que es momento de que cambies esa actitud para que la armonía reine. El viernes tendrás juntas con tus jefes, aprovecha para pedir tus vacaciones para el verano, así no te las niegan; es importante que planifiques tu descanso. Visita a tus padres, el apoyo y cariño de los tuyos es fundamental para tu bienestar. Para los solteros, el sábado será mágico para conocer personas muy afines. Se vislumbran amores muy apasionados y sexuales, así que abre tu corazón a nuevas experiencias.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor del pasado te buscará para cobrarte dinero y algunas cosas, mi consejo es que cierres ese capítulo de la mejor manera posible, libérate de esas cargas y avanza. Este fin de semana se presenta mágico, el viernes es un día especial, más porque tus números de la suerte son 13 y 23, y te recomiendo ponerte ropa de colores rojo o blanco y usar perfume para que las energías positivas se intensifiquen a tu alrededor. Recuerda que eres muy carismático y el más atractivo de los signos del Zodiaco, tu encanto es innegable. Saldrás de viaje a un lugar muy cercano, como un día de campo, aprovecha para hacer deporte al aire libre y conecta con la naturaleza. El domingo tendrás una invitación a un cumpleaños familiar, así que prepárate para celebrar. Es momento de que termines ese negocio que tienes en planes, te sentirás mucho mejor contigo mismo y verás cómo tu confianza se eleva.