Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 26 al 29 de mayo

Descubre cuál es tu carta del tarot para esta semana, Mhoni Vidente te revela en sus horóscopos qué puedes esperar de tu carta y cómo te ayudará para que concretes tus planes en muchos ámbitos, como el trabajo, la economía, el amor o las relaciones con tu familia.

Sabrás también en los horóscopos qué colores te ayudarán a conseguir prosperidad, además de los números de la suerte que puedes usar en los juegos de azar, solo recuerda ser responsable y procura no contar tus planes para que no se arruinen.

Mhoni Vidente también te dice qué puntos debes cuidar de tu salud, ya que no solo debes dejar todo en manos del universo, sino cuidar tu integridad para que la fortuna sea más poderosa. También descubrirás cuál será tu mejor día de la semana en el que el poder del universo te arropará con más fuerza.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te regalan una mascota y compras una bicicleta para hacer ejercicio. Trata de olvidar a ese amor de Géminis o Virgo que solo jugó con tus sentimientos. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Loco”, lo que significa que no debes tener miedo de avanzar en tu vida profesional, pues los astros te darán buena suerte. Sales de viaje, disfruta mucho. Recibirás dinero extra, trata de invertirlo. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 07, 13 y 21; tus colores son el rojo y blanco, y tu punto débil, el riñón o si eres hombre, la próstata. Te llega una propuesta de matrimonio o amor verdadero de Leo, Sagitario o Capricornio. Días de no rendirte tan fácilmente, eres muy perfeccionista. Te dan un crédito para comprar un coche. Es difícil andar con dos personas a la vez, quédate con una sola pareja. Trata de dormir más. Evita platicar cuánto ganas y cuánto te quieren, sé discreto. Por fin decides arreglar una demanda legal o de pensión alimenticia.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A veces piensas lo que no es, y más en el amor, y por eso casi no duras con tu pareja, ya que te llenas la mente de celos y sientes que te dicen mentiras; tu compatibilidad de signo es con Virgo, Leo y Acuario. Ten cuidado con las bebidas alcohólicas y no comas en exceso. Te buscan unos amigos para invitarte de viaje en julio. No busques pretextos para seguir con el ejercicio, recuerda que como te ven, te tratan. Ya no des consejos si no te los piden, sé prudente. Te salió la carta del “As de Copas”, lo que implica que es el momento perfecto para que formes un patrimonio, vas a poder comprar casa o departamento. Ten cuidado con amores traicioneros. Tu punto débil será la piel y el cabello. Enfrentas una semana de mucho estrés y carga de trabajo. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 04, 18 y 31, y tus colores son el rojo y amarillo. Recibirás un regalo sorpresa. Necesitas ordenar tus prioridades para que después no te veas tan presionado.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Arreglas un asunto legal que tenías pendiente, recuerda que estás en tu mejor momento, y por eso se te abren todas las puertas del éxito. Arreglas tu coche. Un familiar se divorcia. Te salió en el horóscopo del tarot la carta de “La Estrella”, que junto con tu cumpleaños implica que tendrás días llenos de abundancia y sorpresas. El amor verdadero llegará para quedarse, y si tienes pareja, te pide matrimonio. Te tienes que proteger de brujerías y mal de ojo, para ello usa plata y perfume de sándalo. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 14, 15 y 27; tus colores son el amarillo y el rojo, y tu punto débil son la garganta o las muelas. Ten cuidado con los fraudes, lee bien lo que vas a firmar. Días de hacer pagos, tienes que ponerte al corriente con tus deudas. Estarás con mucho trabajo. Te invitan a una reunión en la que te vas a divertir mucho y vas a conocer personas importantes que te ayudarán a crecer en tu vida laboral.

Cáncer

Te busca una amiga para invitarte a vender ropa y poner un negocio de comida que te dará dinero extra para mejorar tu economía. Sales de viaje por cuestiones de trabajo. Ya no tengas rencor con ese amor del pasado, recuerda que es mejor perdonar y avanzar en tu vida sentimental. Cuida más a tus mascotas para que no se enfermen y dales más cariño. Te salió la carta de “El Carruaje”, lo que implica que estás en tu momento de crecer en lo profesional, es decir, seguir con tus estudios de maestría y diplomados. Es momento de que tomes decisiones, no te quedes en un lugar donde no te quieren, deja de sufrir por personas que no te valoren. Sigue con la dieta y ejercicio. Tu mejor día es el miércoles; tus números mágicos son 10, 36 y 39; tus colores son el azul y el rojo fuerte, y tu punto débil es el oído y problemas de vista. Ten cuidado en tu trabajo, hay personas que no te quieren allí y sienten mucha envidia por tu desempeño; sufrirás una traición.

Signo Leo

Ten cuidado con problemas legales. Recuerda que tu signo es el más sexual del Zodiaco, por eso siempre busca tener varias parejas a la vez, pero mejor trata de controlar tus impulsos y tener una sola pareja. Te busca un exjefe para ofrecerte un mejor trabajo. Apoyas a tus padres con dinero que necesitan para pagar unas deudas. Sacas el pasaporte y la visa americana. Ya no te preocupes tanto por lo que piensan de ti los demás. Te salió la carta de “La Torre”, lo cual es señal de que no debes dejar que se pase el tiempo sin hacer nada, deberás aprovechar cada minuto de tu vida para lograr tus objetivos y dejar a un lado la indecisión y la flojera, ya que el éxito te espera. Busca nuevas formas de ganar dinero, como un negocio propio. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 05, 11 y 19; tus colores son el azul y el blanco, y tu punto débil es la gordura y la vejez. Aprende a tener más paciencia. Los casados tendrán un embarazo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te busca un amor del pasado para volver, trata de hablar claro y date la oportunidad de volverte a enamorar para estar avanzando más en la vida. Ten en cuenta que puedes ser ahorrativo con todo. Te regalan un perfume, se trata de un amor nuevo. En la carta del tarot te salió “El Emperador”, eso implica que eres grande como persona y más en lo profesional. Busca otro empleo donde valoren tu capacidad de líder y así obtengas más ingresos. Toma cursos de política y leyes, no tengas miedo al “qué dirán”, tú sigue así de auténtico. No prestes dinero porque te roban tu buena suerte. Tu mejor día es el lunes; tus números mágicos son 16, 41 y 42; tus colores son el amarillo y el rojo, y tu punto débil es el estrés y la depresión. Te invitan a salir de viaje para visitar a tu familia. Ten cuidado con las pérdidas en las calles. Sigue con la dieta, que ya te estás viendo de lo mejor, pero no olvides que lo más hermoso es tu corazón noble.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu día de la suerte será el jueves, aprovecha esa energía para mover montañas; tus números mágicos son 03, 22 y 30, y los colores que te llenarán de buena vibra son el rojo y el amarillo. Te tocó la carta de “El Mundo”, significa que es momento de que saques esa valentía y determinación que te caracterizan, no le tengas miedo a los cambios. Eres la balanza del Zodiaco, tu misión es tomar decisiones firmes, aunque sean difíciles. El éxito te espera al final del camino, pero no hay lugar para la pereza ni los bajones. Estás en tu mejor momento, valórate, quiérete y si sientes que algo te incomoda, repite: “soy capaz y yo soy la fuerza”, verás cómo creces y te conviertes en gigante. Tu punto débil serán las piernas y huesos. En el amor, vienen cambios positivos, si tienes pareja, prepárate para una etapa de más unión, y si estás soltero, el amor está a la vuelta de la esquina con Acuario, Aries y Géminis.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del “As de Oros” te dice que la buena suerte te abraza para que consigas todo lo que deseas, esta carta te habla de liberación y continuidad. Procura ser más discreto con tus planes. Prepárate para un cambio radical en tu forma de ser y en todo lo que te rodea, dejas atrás situaciones complicadas y te llega la abundancia en todo lo que realices, especialmente en inversiones. Tendrás una semana con mucha carga de trabajo y reajuste de personal, mantente prevenido y listo para cualquier cambio. Cuídate de los problemas con el alcohol y vicios, es importante que controles tu consumo. Tu día de la suerte es el martes, aprovéchalo al máximo; tus números mágicos son 24, 26 y 47; tus colores de la prosperidad son el azul y el blanco, y tu punto débil será la espalda baja y las torceduras. Es momento de que sueltes todo lo que no era para ti. Tus signos compatibles son Piscis, Cáncer y Leo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Ten mucho cuidado con las malas amistades, a tu signo siempre lo buscan para robarle su energía positiva, así que trata de ser más selectivo con las personas que te rodean y protege tu buena vibra. Te tocó la carta de “La Templanza”, significa que estás en la mejor época de tu vida, la riqueza y abundancia están presentes desde este momento, debes aprovecharlas al máximo. Es el momento perfecto para que cambies de trabajo o inicies tu propio negocio. Tus signos compatibles son Aries, Piscis y Leo. Los colores que te llenarán de energía son amarillo y rojo; tu mejor día será el miércoles, prepárate para conquistar al mundo; tus números mágicos son 09, 17 y 60, y tu punto débil será el estómago y gastritis, así que cuida mucho tu alimentación. “La Templanza” y tu signo son una dupla perfecta para el éxito, por lo que podrás sacar todos los miedos de tu vida. Eres el conquistador del Zodiaco y siempre tendrás una pareja a tu lado.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Necesitas un tiempo para ti, sal a caminar por las mañanas, los rayos del Sol te ayudarán a estar saludable y con más entusiasmo para hacer tus cosas. Esta semana tendrás exámenes, organiza bien tu tiempo para cumplir con todo; también realizarás pagos atrasados de tus deudas, y por fin pones tus finanzas en orden. En el tarot, tu carta es “El Diablo”, significa que el dinero te va a llegar a manos llenas, prepárate para la abundancia, pero también te advierte que no te confíes de nadie y protégete contra el mal de ojo. Tus signos compatibles son Acuario, Aries y Virgo; tu punto débil será la mente, los nervios o el estrés, tus números mágicos son 01, 02 y 20, y tu mejor día para jugarlos es el martes. Si te invitan a viajar, hazlo sin dudarlo, eso renovará tu energía y te llenará de fuerza. Estás en un momento de energía positiva, recuerda que tu signo está entrando en una etapa de prosperidad.

Acuario

Esta semana será de emociones encontradas, no sabrás qué hacer con un amor del pasado; recuerda que las mejores decisiones se toman con calma, déjate fluir y todo saldrá de lo mejor. Eres el más coqueto del Zodiaco y eso te hace estar siempre en compañía amorosa, tus signos compatibles en el amor son Géminis, Leo y Libra. Para este lunes te recomiendo que prendas una vela roja y pidas a tu ángel lo que tanto necesitas. La carta de “El Sol” te indica que tu vida entra en una etapa de estabilidad económica y confianza en ti, ya no debes dudar de tus cualidades para triunfar. Pon en práctica todo lo que sabes para ser exitoso, tienes una guía en tu vida para estar de lo mejor. Tus pensamientos son reflejo de tus acciones, deja a un lado todo lo negativo. Tus números mágicos son 08, 12 y 25; tus colores son el azul y el amarillo, y tu punto débil es el cuello o la espalda, trata de relajarte.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu punto débil es el páncreas y riñón, trata de comer más saludable y cuida tu cuerpo. El amor de tu vida vendrá de otra parte del mundo, espéralo con el corazón abierto. Prepárate para una semana de pura magia y realización. La carta de “El Mago” te indica que estás en plenitud profesional, vas a empezar una etapa de realización en el ambiente laboral, no dudes de tu capacidad, mantén tu mentalidad en modo positivo. Tu mejor día será el miércoles; tus números mágicos son 28, 32 y 33, y tus colores de la prosperidad son el azul y el rojo. Tendrás oportunidades de crecimiento y una economía estable, solo trata de no platicar tus planes para que no se te arruine el asunto. Si te invitan a un negocio, hazlo sin dudarlo, eso te ayudará mucho en el futuro. No debes agobiarte por las situaciones caóticas de la vida, necesitas tener más paciencia para saber resolverlas en su momento.