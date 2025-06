Mhoni Vidente: los horóscopos de junio

Mhoni Vidente te revela cuáles son tus perspectivas para que junio lo vivas al máximo al saber cuál es tu carta del tarot y números de la suerte que te ayudarán a conseguir abundancia para que emprendas los proyectos que tanto quieres, como tomar un diplomado para titularte, remodelar tu casa o tomar unas merecidas vacaciones.

También te revela en sus horóscopos con qué signos tendrás la mejor compatibilidad para encontrar el amor, solo debes quitarte esos malos pensamientos en los que consideras que no naciste para amar, deja abiertas las puertas de tu corazón porque la persona correcta llegará.

Mhoni Vidente también te dice cuál será tu lema de este mes, para que lo pongas en práctica diario y tu racha de buena energía se haga presente, principalmente los días que serán los más celestiales para ti.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu arcángel Rafael es tu protector, y será tu guía máxima durante este mes. Te recomiendo tratar de tener más tolerancia y no discutir sin razón. Te invitan a salir de viaje en pareja. Mandas a arreglar asuntos de un título de propiedad o un vehículo. Te llega dinero extra. En cuestión de salud, va a ser un mes lleno de estrés, así que trata de tomar vitaminas y hacer ejercicio. Arregla tu pasaporte o tu visa. En este mes de junio te salió la carta del tarot “El Emperador”, lo que implica que tendrás 30 días llenos de energías positivas y te podrás reinventar. Te realizan la propuesta de un trabajo nuevo que va a ser mejor pagado. Tu mejor día del mes es el jueves; tus números mágicos son 01, 15 y 22; tus colores son el rojo y blanco; tus días clave del mes son 01, 04, 05, 07, 11, 17, 20, 22, 27 y 30 de junio, y tus signos compatibles son Capricornio, Sagitario y Leo, con quienes tendrás propuestas de amor verdadero.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Pagas deudas de tu tarjeta de crédito y comienzas un negocio familiar. En este mes te recomiendo bañarte con agua bendita y sal en grano para purificar tu energía y tener buena suerte. En el mes de junio tu carta del tarot es “La Rueda de la Fortuna”, lo que implica que tendrás la oportunidad de solucionar todo lo que tengas pendiente. Tus mejores días del mes son el 02, 03, 08, 10, 14, 17, 21, 22, 27 y 30, los cuales estarán llenos de cambios positivos; tus colores son el verde y el amarillo; tu punto débil es el intestino y riñón, y tus números mágicos son 05, 10 y 14. Tus signos compatibles para el amor son Capricornio, Virgo y Libra. El arcángel Metatrón te ayudará en todo lo que quieras realizar. Tendrás un mes de cambios en el ámbito personal, por fin decides formalizar con tu pareja; recuerda que tu signo es muy difícil que se comprometa en el amor; los que están solteros seguirán saliendo con diferentes parejas y sin tomar nada en serio. Aprende a llevar una buena dieta para evitar problemas de salud.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Debes darte tiempo para ti, te sugiero que este mes uses mucho perfume antes de salir de casa para que cortes la energía negativa. En el amor, ya deja a esa persona que no era para ti. Tienes un embarazo en puerta. Retomas tu rutina de ejercicio. Va a ser un mes para darte cuenta de que debes madurar y también tramitas tu título. Toma en cuenta que el arcángel Miguel será tu protector, invócalo. Este mes de junio es de buena suerte por tu cumpleaños, te tocó la carta del tarot “El Mundo”, la cual hace la sinergia perfecta para que goces de 30 días llenos de experiencias positivas. Tendrás la oportunidad de salir de viaje y cambiarte de casa. Tus mejores días son 01, 02, 07, 08, 11, 13, 15, 20, 21, 26 y 30; te llegan amores nuevos del signo de Libra, Sagitario o Acuario; tus números de la lotería con dos golpes de suerte son 03, 07 y 20, y tus colores son el verde y el amarillo. Tu punto débil es la migraña y la espalda, trata de relajarte.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un mes de cambios radicales con un negocio o un nuevo empleo, solo cuídate de las envidias o el mal de ojo, por eso te recomiendo cortarte el cabello y usar mucho perfume antes de salir. Arreglas un asunto de tu coche y saldrás victorioso. Te invitan a una boda. Te llegará tu residencia o te autorizan la visa. Tu carta del tarot es “El Carruaje”, esto quiere decir que en este mes de junio tendrás nuevos retos que deberás enfrentar con decisión y poder, ya que tienes la capacidad de vencer todas las adversidades. Tus mejores días son 03, 07, 10, 12, 15, 20, 21, 24, 28 y 30, que serán mágicos y te permitirán resolver cualquier situación negativa; tus números de la lotería son 13, 16 y 32, con cuatro golpes de suerte; tus colores son el rojo y el blanco, y tu punto débil es la tiroides o los quistes. Un amor a distancia vendrá para hablarte de un compromiso firme, el arcángel Gabriel será quien te ayude y guíe; no dudes en invocarlo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Uriel será tu guía, invócalo cada vez que vayas a hacer algo nuevo. Tus números mágicos son 21, 23 y 24, con cinco golpes de suerte. Recuerda que tu signo es de fuego, y eso provoca que tengas cero tolerancia, por lo que debes tener más paciencia. No te sabotees a ti mismo cuando llegue la felicidad, dile que sí y no busques el porqué. Realizas un negocio de comunicaciones o publicidad. Sacas tu título universitario y decides estudiar una maestría. Sales dos veces de viaje en este mes y tramitas tu permiso de migración americana. Te busca un amor prohibido para ser amantes. Te regalan una mascota. La carta del tarot que te salió es “El Ermitaño”, quiere decir que tendrás un mes lleno de cambios positivos, sé menos impulsivo en tus decisiones. En estos 30 días te llegan nuevos caminos que recorrer en cuestiones amorosas con tus signos compatibles Aries, Sagitario y Acuario. Tu punto débil es el estómago y la digestión.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ten cuidado con los papeles que vayas a firmar, o si tienes una demanda en curso, revisa todo el proceso legal. Te busca un ex para volver, pero mejor trata de hablar bien y claro, y deja esa situación amorosa en el pasado para poder avanzar. En el horóscopo del tarot te salió la carta “As de Oros”, esto quiere decir que tendrás un mes idóneo para formar una nueva vida laboral y amorosa, es decir, un nuevo comienzo. Tramitas tu visa o tu pasaporte. Tus números mágicos son 04 y 13; tus días de energía positiva son el 04, 13, 15, 22 y 28; tus colores son el violeta y el rojo, y tu lema es “El Poder de la Mente y la Determinación”. Trata de mantener pensamientos positivos en este mes de junio, alguien de Aries o Cáncer te propondrá un negocio; hazlo, nunca te van a traicionar. Ten cuidado con el estrés, trata de salir unos días de vacaciones o al campo. En el amor, seguirás con tu pareja, solo recuerda que cada quien debe tener su espacio.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, ya no seas celoso y controlador en tu relación, ten en cuenta que lo mejor de una pareja es tenerse confianza; tus mejores parejas son personas de Aries, Sagitario y Géminis. En el tarot te salió la carta de “El Diablo”, pero esto no es para asustarse; al contrario, te indica que es momento de ser grande en todo lo que te propongas, es el empujón que necesitabas para terminar tu carrera universitaria y empezar ese negocio que tanto deseas. Tus números mágicos son 10 y 25; tus colores de poder son el morado y el rojo, úsalos para atraer la buena vibra, y tus días mágicos son 03, 04, 13, 19 y 25, que serán clave para ti. Tu lema para este mes es: “Realizarte en tu vida”. Te llega una propuesta de un trabajo que te dejará más ganancias, acéptalo sin dudarlo, porque será de suerte para tu signo en lo profesional. Cuídate mucho de las envidias y los chismes, trata de no platicar mucho tu vida privada.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo del tarot te salió la carta “As de Copas”, lo que implica que tendrás un mes de muy buena suerte en cuestión de dinero y trabajo. Deberás ser más constante en lo que realizas y no dejar tus proyectos para después, recuerda que la constancia es sinónimo de éxito. Cuídate de chismes, trata de hablar solo lo necesario para evitar malentendidos. Tus días mágicos son 07, 10, 11, 21 y 27; tus colores de poder son verde y naranja, úsalos para atraer prosperidad, y la fortuna te llegará con los números 10 y 25. Tu lema para este mes es: “Ser prudente”. Ten cuidado con golpes y caídas. Te llegará una invitación para salir de viaje, será para cerrar un proyecto nuevo de trabajo muy productivo. La mejor compatibilidad para el amor la tendrás con Piscis, Virgo o Tauro. Terminarás de pagar tu carro y ya estás pensando en cambiarlo por uno más reciente. En tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tendrás días de mucho trabajo por nuevos proyectos que te harán crecer como persona. Eres el más intuitivo del Zodiaco, te recomiendo que cada vez que vayas a tomar una decisión, pidas un consejo para que no te equivoques. Te llega la propuesta de salir de vacaciones con tu familia. Recibes dinero que no esperabas por la venta de un coche o propiedad. Trata de dormir más, tu cuerpo y mente necesitan descansar, deja un poco las redes sociales por las noches para un mejor descanso. Tus colores de poder son rojo y amarillo, úsalos para atraer buena fortuna; tus números de la suerte son 01 y 07; en el amor, te recomiendo relacionarte con Aries, Acuario o Tauro, y tus días mágicos del mes son 04, 06, 12, 21 y 27. Este mes, tu lema es: “Ser ambicioso”. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “La Muerte”, esto significa que será un mes de brillar en todos los sentidos, pero más que nada en lo artístico.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu lema en este sexto mes del año es: “Nuevos rumbos de vida”. Tus números de la suerte son 17 y 19; tus mejores días de junio serán 03, 06, 13, 19 y 27, y tus colores de la suerte, naranja y blanco, úsalos para atraer buena vibra. En el tarot te salió la carta de “El Sol”, lo que implica que es tu momento de brillar. No te desanimes si las cosas no salen como deseas, recuerda que es momento de tomar decisiones para crecer, pero todo tiene un proceso. Un amor se va de tu vida, trata de quedar en paz y no busques rencores; te recomiendo relacionarte con Virgo, Leo o Sagitario. Estos días serán clave para definir tus pasos hacia tu futuro y lo que quieres llegar a ser, sin duda, tu sexto sentido y tu intuición se verán muy elevadas para ayudarte a ser una mejor persona. Decides cambiarte de casa o irte a vivir un tiempo separado de la familia para poder madurar. Te dominará un impulso lo sexual, vas a tener un mes de mucha pasión en tu vida de pareja.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor compatibilidad es con Aries, Leo o Libra, esos signos serán la mejor pareja para ti. En el horóscopo del tarot te salió la carta de “El Juicio”, la cual te dice que es tiempo de que pidas, porque se te va a dar. Sin duda, es uno de tus mejores meses para que te puedas realizar en tu trabajo o en el negocio que tienes, el triunfo estará en tus manos. Vas a poder tener una pareja formal, sin tantos contratiempos en cuestión de enojos. Tus mejores días para este mes son 04, 07, 15, 21 y 23; tus números mágicos son 19 y 20; tu lema del mes es: “Nuevas oportunidades de trabajo”, y tus colores de poder son azul y amarillo. Tu signo es el que más destaca en el Zodiaco y eso te da la facultad de hacer cambios positivos, no le tengas miedo al qué dirán, recuerda que no somos medallita de oro para caerles bien a todos. Lo más importante en una relación es que estés feliz, si no es así, es mejor que conozcas a otras personas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Será un mes para que tomes decisiones y vivas en pareja, para que tengas más estabilidad amorosa. Tus signos compatibles son Escorpión, Aries o Cáncer. Recuerda que Piscis es el sanador y diseñador del Zodiaco, usa eso a tu favor. Tus números mágicos son 15 y 21; tu lema es: “Ser más materialista”; la buena fortuna te va a sonreír en junio, tus días mágicos para este mes son el 03, 08, 14, 21 y 30, y el azul y blanco son tus colores de la prosperidad. Tu carta es “La Templanza”, esto indica que será un mes de movimientos positivos, habrá cambios en tu trabajo, casa y hasta de pareja, pero no te asustes, porque estos movimientos servirán para que empieces a dejar todo lo negativo que te rodeaba. Este junio será un mes de muchos viajes y de estar moviendo las energías, tu signo son dos peces, eso te hace estar siempre en dos lugares al mismo tiempo, por eso la necesidad de mover tus energías saliendo de viaje.