Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 9 al 12 de junio

Mhoni Vidente te dice si esta semana un amor del pasado de nuevo estará en tu vida, pero sobre todo, para que conozcas cuáles son sus intenciones, si de verdad quiere remediar las cosas o solo busca causarte problemas.

También descubrirás cuáles son tus colores de poder que te ayudarán a conseguir abundancia y prosperidad, solo recuerda que debes mantenerte alejado de los chismes para no levantar envidias. Sabrás además cuáles son tus números de la fortuna, los cuales puedes usar en los juegos de azar.

En los horóscopos de esta semana de Mhoni Vidente verás con qué signos tendrás la mejor compatibilidad para lanzarte al camino del amor, no tengas miedo a abrir tu corazón, recuerda que todos merecemos ser queridos y correspondidos.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En estos días estarás con muy buenas energías a tu alrededor, no le des importancia a las críticas, vienen de tente que te envidia. Sales de viaje por trabajo, pero trata de pagar tus deudas y organizar tus gastos. Tendrás una relación más formal. Te dan dinero de liquidación de un empleo. Tendrás toda la ayuda espiritual necesaria para salir de tus problemas, cualquier ritual o encantamiento te funcionará, ya que eres el poder de la transformación. En el horóscopo del tarot te salió la carta del “As de Oros”, así que es momento de que tomes las decisiones para ser grande y exitoso, el triunfo estará en tus manos. Trata de arreglar todo asunto legal que tengas, saldrás victorioso. Tu punto débil es la presión alta y migraña; tu mejor día es el 13 de junio; tus números mágicos son 16, 19 y 28; tus colores son el amarillo y el rojo, y tus signos compatibles: Libra, Sagitario y Capricornio. Tendrás una semana de explosión de buenas noticias.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate, habrá cambios de puestos en tu trabajo. Presentas un examen para entrar a la universidad. Es el tiempo de que estés en comunión con lo espiritual y encuentres la paz interior. A veces eres muy impulsivo contigo mismo y te castigas mucho; es tiempo de que te quieras más. Recuerda que la ley espiritual nos dice: como es adentro, es afuera, así que trabaja tu fuerza espiritual. En la carta del tarot te salió “El Loco”, por lo que tu fuerza mental estará muy elevada, todo lo que pienses se va a materializar. Ten cuidado con malas decisiones por impulso y trata de pensar más lo que vayas a decidir. Tienes la máxima suerte en la lotería con tus números mágicos: 09, 12 y 25; tus colores son el blanco y el naranja; tu punto débil: la espalda baja y la cintura, y tus signos compatibles: Géminis, Virgo y Piscis. Suelta para avanzar en la vida, sigue con tus proyectos para que formes un patrimonio. Sales de viaje por de trabajo, solo cuida tu celular.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus signos compatibles son Libra, Acuario y Aries; tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 18, 29 y 40; tus colores son el azul y blanco, y tu punto débil: la piel y el cabello. Siempre ten en claro tu propósito de vida, eres muy perfeccionista y te molesta que los demás no lo sean; trata de estar en paz y no busques problemas. Realizas compras para tu hogar y pintas tu casa. En el amor, en estos días conocerás a personas más compatibles contigo, aunque te domina la pasión y el sexo. Te encuentras con amigos del pasado y te invitan a salir de viaje. Debes confiar más en tu poder de decisión y avanzar en tu vida, deja atrás traumas y complejos. En la carta del tarot te salió “El Mago”, que junto a tu cumpleaños, es la explosión mágica de la buena suerte, así que usa mucho perfume y estrena ropa para que la riqueza esté más tiempo contigo. Es momento de que busques un nuevo empleo y mejor pagado.

Cáncer

Te invitan a una boda. Haces cambios en tu persona y tratas de mejorar en tu vida amorosa, ya que eres muy sentimental y eso te causa muchas dudas, así que relájate y disfruta. Te llega la propuesta de irte a vivir al extranjero para un nuevo trabajo. Cuídate de problemas de nervios. Ya no busques ese amor que se fue. La vida es una aventura, necesitas arriesgarte más para conseguir lo que deseas y deja la zona de confort para tener progreso. En la carta del tarot te salió “La Torre”, te indica que no desperdicies tu tiempo con personas y lugares que no son para ti. Te irá de maravilla, reacomoda tus gastos y sé más consciente con lo que compras para que después no tengas problemas de falta de liquidez económica. Tus números mágicos son 02, 04 y 15; tus colores son el verde y amarillo; tu punto débil el estrés y la depresión, y tus signos compatibles: Piscis, Sagitario y Escorpión. Siempre protégete y no te confíes de nadie, las envidias te rodean.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En cuestión amorosa, ten cuidado con las traiciones, trata de platicar con tu pareja y dense un tiempo antes de que terminen muy mal. Tienes el poder de hacer los cambios necesarios para brillar, solo concéntrate y enfócate en lo que deseas. En la carta del tarot te salió “El Mundo”, lo que implica que es tiempo de que te muevas y dejes a un lado el estar estancado o pensando cómo cambiar. También te indica que llegarás muy lejos y que te darán un puesto de jerarquía en tu trabajo. Sigue con el ejercicio y la buena alimentación. Ten cuidado con las amistades que solo buscan hacerte daño con malos comentarios. Tu mejor día es el jueves; tus colores son el amarillo y rojo; tus números mágicos son 08, 25 y 66, y tu punto débil la garganta y los pulmones. En estos días tendrás sorpresas económicas. Te invitan a un cumpleaños de un familiar y la pasarás de lo mejor. Recibes un reconocimiento en tu escuela, eso te va a motivar.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Acudes a una consulta con un médico por un embarazo. Te va a buscar un amor del pasado, pero solo quiere tu energía y fuerza. Ya es tiempo de que te salgas de tu entorno familiar y busques un poco tu independencia. El universo conspira a tu favor para que te llenes de triunfos, solo debes dejarte fluir por lo bueno y saber perdonar. No te desesperes, cuando sea el momento indicado, te va a llegar lo que esperabas. En la carta del tarot te salió “La Estrella”, significa que la buena suerte te rodea en todos los sentidos, trata de hacer cambios positivos. Debes gastar solo lo que vayas a necesitar, no caigas en el despilfarro. Tu punto débil es el estrés y el cerebro; tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 06, 11 y 23; tus colores son el azul y el rojo, y tus signos compatibles: Capricornio, Tauro y Géminis. Te llega la propuesta de un negocio, pero ten cuidado con las mentiras de las personas que te rodean, protégete contra los fraudes.

Signo Libra

Prepara tus maletas, es tiempo de que arregles tu papelería de pasaporte y permiso de migración, porque te invitarán a un viaje. Ten cuidado con un amor del pasado que solo busca hacerte daño o traerte malas energías. La carta del tarot que te salió es “El Diablo”, esto no es cualquier cosa, te está pidiendo que seas más que cauteloso cuando se trate de trámites legales o cualquier inversión de dinero, revisa con mucho cuidado todo lo que vayas a firmar porque hay energías negativas a tu alrededor. En el ámbito laboral, te enterarás de cambios de personal o alguien muy cercano se irá al extranjero por trabajo. Tu día de la suerte será el viernes, así que aprovéchalo para todo lo que necesites; tus números mágicos son 01, 03 y 15; los colores que te darán poder son rojo y amarillo, y tu punto débil esta semana será el pie y el tobillo, ten mucho cuidado al caminar, evita caídas o golpes.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, tus signos compatibles son Piscis, Aries y Cáncer; tus números mágicos son 07, 13 y 32; tus colores de poder son verde y blanco, y esta semana, tu punto débil serán el intestino y estómago, aprende a comer mejor. Visualízate siempre en el éxito y verás cómo lo tendrás. Esta semana te harás esa operación estética que deseas para verte mejor. La carta de la “La Rueda de la Fortuna” gira a tu favor, indica que tu vida está por dar un gran cambio positivo; para que esto se dé, necesitas cambiar esas actitudes negativas, verás cómo, al hacerlo, todo empieza a componerse mágicamente. También te aconsejo un cambio de ciudad o incluso de país, es momento perfecto para que muevas tus energías y busques nuevos horizontes, esto te traerá mejores resultados en el trabajo y en tu vida en general. Sigue estudiando y preparándote, porque eso te hará más fuerte en tu día a día.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tus colores de poder son verde y naranja; tu día de la suerte será el jueves; tus números mágicos son 17, 20 y 21, y tus signos compatibles en el amor son Virgo, Leo y Aries. Es momento de saber perdonar y perdonarte, solo recuerda que no has hecho nada malo, fueron circunstancias de la vida. El tiempo vuela y no regresa, disfruta todo lo que haces sin las presiones que tú mismo te pones en la mente. Ten cuidado con problemas legales. En el tarot te salió la carta de “El Carruaje”, significa que tendrás una oportunidad de trabajo mejor pagado y estás en el momento indicado para buscar poder y sabiduría. Serán días de renovación de tu espíritu aventurero, mira hacia adelante y busca tu progreso, ya sea en tu país o en otro, para que no te estanques. Tu signo es uno de los más deseados. Esta semana tendrás buena suerte en juegos de azar y lotería, y te llegará la propuesta de un amor verdadero.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Estás en un ciclo de profunda transformación, es tu tiempo de madurar y crecer económicamente. Esta semana estará llena de éxito y experiencias nuevas en lo personal, pero debes controlar tu temperamento y no explotar por situaciones que no puedes controlar. Te tocó la carta de “El Sol”, significa que es tu momento de brillar como nunca, no dejes que nadie opaque tu luz; la envidia es el precio de tu éxito, recuerda que tu signo está diseñado para ser triunfador en todo, por eso siempre levantarás envidias y corajes a tu alrededor. Protégete siempre con buena vibra. Te llegará una invitación para un viaje familiar. Cuídate de problemas de virus de la piel o garganta, no dudes en ir al médico si lo necesitas. Tu mejor día será el viernes; tus números mágicos son 05, 10 y 27; tus colores de poder para esta semana son azul y rojo, y tus signos compatibles en el amor son Aries, Tauro y Escorpión.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te toca la carta de “El Emperador”, es una señal inequívoca de que es momento de que le digas que sí a la riqueza que te llegará a manos llenas, solo trata de no sabotearte a ti mismo con pensamientos negativos y mediocres. Tu mejor día será el martes; tus números mágicos son 23, 31 y 40; tus colores de la suerte son verde y blanco, y te llega una propuesta de amor verdadero de alguien de Tauro, Géminis y Libra. Deja de sentir vergüenza y temores que solo existen en tus pensamientos, visualízate como un triunfador, porque eso eres. Presta atención a tu punto débil esta semana: los sentidos. Te llega una recompensa económica que tanto estabas esperando, eso te ayudará a estar mejor en tu vida; sin embargo, ten cuidado con los problemas familiares, trata de no discutir de más. Vas a enfrentar tus retos más duros de la vida, así sabrás de qué estás hecho en tu interior.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son 24, 48 y 75; tu mejor día será el jueves; tus colores mágicos son verde y amarillo, e invoca al arcángel Miguel, ya que vendrá en tu ayuda y te protegerá de envidias y demonios que te rodean. Sigue con esa dieta que te está sentando de maravilla y no olvides ir al dentista, es momento de que sonrías sin miedo. Recibirás un regalo inesperado que te llenará de felicidad. En el tarot te salieron las carta de “La Fuerza” y “La Luna”, significan que es momento de que te dejes querer y no pongas tantos peros y porqués a las situaciones diarias, deja el drama a un lado y vive intensamente feliz. Estas cartas también hablan de relaciones públicas, conocerás a personas importantes que te ayudarán a tener un mejor nivel de trabajo, tendrás la oportunidad de descubrir tu potencial en el trabajo. Serán días muy buenos para que puedas reinventarte en todos los sentidos.