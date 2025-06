Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 13 al 15 de junio

Mhoni Vidente te revela si para este fin de semana el amor tocará a tu puerta, ya sea con una persona nueva o si alguna persona del pasado aparecerá de nuevo, solo analiza con cuidado la situación para que tu corazón no salga lastimado, perdonar también es un acto de bondad.

En los horóscopos de Mhoni Vidente sabrás también cuáles son tus colores de la abundancia, prosperidad y energía. Además de tus números de la suerte, los cuáles puedes usar en los juegos de azar, ten en cuenta que mantener la discreción para que tus planes no tengan contratiempos.

Mhoni Vidente te dice también cuál es tu carta del tarot, la cual te ayudará a concentrar la energía el universo para fortalecer tus relaciones amorosas, familiares y sociales.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día será el 13 de junio, cuando las corrientes de cambios positivos en el amor rodeen tu vida. Los números mágicos de la suerte son 00, 13, 27 y el color de la abundancia es el rojo, que sin duda te dará felicidad en estos días. Es normal que recuerdes a un amor del pasado, pero debes dejar eso atrás y empezar una nueva vida amorosa; no dejes ir a quien te quiere por quien te lastimó. Preparas papelería para pasaporte y visa americana, y retomas un curso de idiomas que te funcionará muy bien para tu futuro profesional; es tiempo de evolucionar y ser. En este fin de semana, la carta del tarot “As de Oros” te va a guiar para tener toda la fuerza suficiente para que se realicen tus metas. Así, la buena suerte estará de tu lado. También esta carta te va a dar la estabilidad financiera que tanto deseas, pero te advierte que debes tener cuidado con pérdidas por malas inversiones: sé precavido.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son 05, 66, 71, el color de la abundancia es el rojo oscuro y tu mejor día es el domingo. Recuerda que quien se enoja, pierde; trata de tener toda la paciencia posible en estos días para no terminar con problemas. En el amor, seguirás como conquistador sin un amor estable, ya que te gusta estar con varias personas. Cambias el look y gozarás de buena salud; no dejes el ejercicio y sigue la dieta, te estás viendo de lo mejor y pronto conseguirás los resultados que tanto deseas. La carta del tarot que te va a dominar en estos tres días es “La Fuerza”, que sin duda te da la capacidad de vencer obstáculos que se presenten en este momento y te coloca el éxito en las manos. También te dice que el poder de la mente te permitirá superar indecisiones. Debes ponerte en modo positivo y dejar de lado todo lo que te pueda hacer daño. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Fin de semana de muchos regalos inesperados y viajes que disfrutarás mucho. Tu mejor día es el 15 de junio, tus números mágicos son 03, 28, 77 y tu color de la abundancia es el rojo. Amor nuevo en puerta para quienes estás solteros. En la carta del tarot te salió “El Mago”, que nos dice que vas a tener un fin de semana de buena suerte en todo lo que empieces a realizar, como el negocio que tanto deseas y retomar los estudios que habías dejado para mejorar tu futuro profesional. Las energías se alinean contigo, especialmente porque es tu cumpleaños este mes de junio. Será una nueva etapa con cambios favorables en lo personal. La carta te dice que llegará lo que tanto pediste al universo, así que sé agradecido con lo que te da. En su lado negativo, esta carta puede provocar conflictos con personas de poder, así que sé prudente al hablar, sobre todo en entornos familiares y laborales.

Cáncer

Te invitan a fiestas y conocerás personas más compatibles contigo. Tu mejor día es el 14 de junio, tus números mágicos son 08, 19, 33, tu color es el azul fuerte, y tu mejor día es el domingo. En las cartas del tarot te salió la carta “El Carruaje”, que significa la valentía de enfrentar tu destino, deja el miedo atrás y arriésgate. Esta carta te ayudará a salir de los problemas que se presenten y también te indica que es el momento de dar el paso hacia un negocio propio, que te irá muy bien económicamente. Esta carta está en constante movimiento, es decir, no te quedes estancado en la vida que llevas ahora; tienes todo para avanzar y mejorar en la vida. Es momento de hacer cambios positivos. El lado negativo de esta carta es la falta de madurez para realizar un cambio en tu vida amorosa, es decir, empezar a ser más estable emocionalmente. Sigue con la dieta; tu punto débil es el estómago.

Signo Leo

En los estudios, es tiempo de retomar esa carrera universitaria que deseas, quizá los fines de semana o en línea para un mejor futuro profesional. Tu mejor día será el 15 de junio, tus números mágicos son 00, 15, 37, y el color de la prosperidad es el verde. Te invitan a un viaje a la naturaleza con amistades; ve, eso te hará mucho bien y te ayudará a abrir los canales de la abundancia y la buena suerte. Para este signo de fuego, la carta del tarot que lo va a dominar es “As de Bastos”, que indica que el poder de la buena suerte estará en tus manos. Debes aprovechar este momento de tu vida para iniciar tu propio negocio y crecer económicamente los próximos meses; te va a ir muy bien con los clientes. Recuerda que esta carta te dice que tu único límite eres tú mismo; arriesgate. Quita de tu mente los pensamientos destructivos y conviértete en un verdadero triunfador, tienes todo para serlo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Terminas de pagar deudas atrasadas de tu tarjeta de crédito. Visitarás familiares en el extranjero en estos días y te quedarás un tiempo para disfrutar de su compañía. Tu día de la semana es el 13 de junio, tus números mágicos son 20, 40, 90, y tu color de la abundancia es el blanco, usalo en tu ropa. En las cartas del tarot te salió la de “Los Amantes”, que significa que nunca estarás solo; siempre tendrás la compañía de una buena amistad y el amor verdadero, solamente debes elegir bien a las personas. Este fin de semana estarás como conquistador, y el verdadero amor llegará a ti para proponerte una relación formal. Usa perfume de sándalo y vístete con colores fuertes para atraer la buena suerte. También esta carta te indica que es el momento de tomar decisiones que cambien tu vida hacia lo positivo y que crezcas económicamente cambiando a un mejor trabajo o con un negocio propio. ​

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sigue con la dieta y ejercicio, esa disciplina te está sentando de maravilla y ayuda a mantener el buen humor que te caracteriza. Tu carta del tarot es “La Torre”, indica que recibirás justo lo que mereces, el karma positivo llegará. Todo el esfuerzo, por fin dará sus frutos y tendrás la recompensa que tanto deseabas. Este viernes es el día perfecto para que te atrevas a hacer esos cambios de trabajo que necesitas. Verás cómo todo se te dará sin problema y las puertas se abrirán de par en par. Es el momento de volar alto. Ten cuidado con problemas familiares. Es mejor que intentes dialogar y solucionar todo con amor y paciencia. Recuerda que la comunicación es clave para mantener la armonía en el hogar. Tu mejor día será el 15 de junio. Los números mágicos para atraer la fortuna son el 12, 50 y 67. Y para encender la pasión y la buena vibra, tu color de la suerte es el rojo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día será el 14 de junio, aprovéchenlo al máximo. Tus números mágicos para atraer la fortuna son el 19, 40 y 60. Y para la prosperidad y pasión, tus colores son naranja y rojo. Trata de ser discreto con los demás para no llenarte de energías negativas. A veces, la envidia ronda, es mejor mantener los planes en bajo perfil. Un amor del pasado los buscará para pedirles que vuelvan a estar juntos. Recuerda que todos cometemos errores, te recomiendo que se den otra oportunidad. El amor puede sorprenderlos de nuevo. La poderosa carta de “El Sol” significa un cambio radical en la vida para mejorar. Tu grandeza como persona no tendrá límite, podrás realizar cualquier tarea que tengas en mente. Es el momento de alcanzar todas sus metas. Prepárate para un sábado y domingo de hacer cambios en el hogar. Tiempo de renovar energías y dejar que todo fluya en su espacio personal.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “La Estrella” indica una apertura total a todo lo nuevo y profunda necesidad de buscar la renovación. Momento de reinventarse y brillar con más fuerza. Esta poderosa carta te dice que vas por muy buen camino en cuestiones amorosas. Si ya tienes pareja, momento ideal para formalizar la relación y llevarla al siguiente nivel. Para los solteros viene un amor de un signo de fuego que será increíblemente compatible. Prepárense para la chispa y pasión. Ten cuidado con problemas de salud, sobre todo en lo que respecta al corazón. No lo dejes pasar y acude con tu médico para una revisión, el bienestar es lo primero. Tiempos de renacer espiritualmente para pedirle al universo todo lo que necesitas porque se te dará. Tus colores de la abundancia son amarillo y verde, úsalos para atraer prosperidad. Tus números de la suerte son 17 y 20. Y tu mejor día será el 15 de junio.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amor de Aries o Escorpión se queda en tu vida, prepárense para consolidar esa relación. Así que abraza esta energía de madurez, crecimiento y prosperidad, es su momento de brillar. En el tarot te salió la carta de “El Mundo”, te indica que es momento perfecto para madurar en todas las formas de la vida. Deberás tomar decisiones importantes para crecer en lo personal. No le temas a los cambios porque son para tu bien. Te caracterizas por ser muy sincero, pero trata de no opinar si no te lo piden para evitar meterte en problemas que no son tuyos. A veces, el silencio es la mejor respuesta. Tendrás un crecimiento notable en lo económico y podrás salir de viaje en estos días. Preparen sus maletas y disfruten de nuevas experiencias. Llegará dinero con los números 10, 21, 30. Para atraer aún más la buena fortuna usa los colores azul y blanco. Tu mejor día será el 13 de junio.

Acuario

Te llegará la invitación para una boda familiar, lo que indica alegría y unión. Además, tendrás un golpe de suerte el 14 de junio con los números 07, 18, 99. Tu color de la prosperidad será el rojo, así que úsalo para atraer la abundancia. En el horóscopo del tarot te salió nada más y nada menos que la carta de “El Loco”. Es una señal de que la buena suerte te sonríe en todo lo que quieras realizar. Así que no lo dudes, si tienes en mente poner un negocio los fines de semana, es el momento perfecto. El dinero fluirá, pero recuerda ser discreto con tus planes. Es tiempo de tomar una decisión importante en el amor, decídanse a formalizar la relación de pareja. Lo mejor que tiene tu signo es ser muy cariñoso y estable, así que aprovecha esa cualidad para construir un futuro sólido con esa persona especial. Cuídate de problemas de espalda y trata de no cargar cosas pesadas.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopo te salió la carta del “As de Espadas”, es una señal poderosa y significa que ese mal tiempo en cuestiones económicas y trabajos que no te dejaban satisfecho van a quedar atrás. Momento de crecer en todo lo que tienes planeado. Es tu oportunidad de conquistar esos sueños. Tendrás un golpe de suerte el 13 de junio con los números 03, 28, 66. Los colores de abundancia para ti son azul y blanco. Ese día mágico te recomiendo ponerte agua bendita en la nuca y frente, usa algo de plata para que la suerte sonría siempre. En el amor, seguirás con tu pareja de forma muy estable y pensando en formalizar la relación. El compromiso se asoma en el horizonte. Te comprarás ropa para un evento familiar muy importante, lo que indica celebración y unión. Llegará un regalo inesperado por parte de un amor nuevo, prepara tu corazón para la sorpresa. Mereces unas buenas vacaciones.