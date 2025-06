Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 20 al 22 de junio

Para este fin de semana descubrirás cuáles son tus números de la suerte para que los uses como mejor te convengan, solo tienes que ser prudente para no despertar envidias y que tus planes no tengan ningún obstáculo.

Mhoni Vidente te dice también con qué colores conseguirás prosperidad, abundancia, amor y pasión, así que puedes usarlos en tu ropa o en la decoración de tu espacio para que la buena vibra te acompañe.

En los horóscopos de este fin de semana también sabrás cómo te irá en el trabajo, pues mereces tener una excelente racha de abundancia y prosperidad para que mejore tu economía, así que a darte algunos lujos pero sin gastar más de lo que puedes pagar.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te invitan a salir de viaje para visitar a tu familia. Recuerda que eres el líder del zodiaco, así que toma un curso de administración o liderazgo; eso te ayudará mucho en el futuro. Este 21 de junio prende una vela roja, córtate el cabello para renovar tu energía, usa perfume de sándalo y verás cómo los meses de verano te van de lo mejor. Tus números de la suerte son 06 y 15; tu color, rojo intenso. Carta del tarot: “El Emperador”. Viernes, día de suerte para tu signo de fuego. Trata de cerrar ese contrato que te están ofreciendo y busca nuevos rumbos de progreso en tu vida laboral. Serán días ideales para arreglar tu hogar y hacerle mejoras para vivir mejor. Te llega un amor nuevo del signo Leo o Capricornio, que será muy duradero. Procura llevar el amor con más tranquilidad y menos celos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te invitan a una fiesta este sábado donde la pasarás increíble y conocerás a grandes personas. Sigue estudiando o toma tus clases de inglés. También podrías ir a una alberca este fin de semana. Tus números de la suerte son 05 y 44; tu color, azul. Carta del tarot: “La Fuerza”. Viernes de muchos compromisos personales. Trata de administrar bien tu tiempo y no quedes mal con nadie ni malgastes tu tiempo libre. Cuida tus ojos y compra lentes de sol; recuerda que tu punto débil son los sentidos: vista, oído y garganta, así que ten cuidado con los virus de la temporada. Este 21 de junio prende una vela roja, ponte ropa nueva de colores fuertes y mucho perfume para atraer prosperidad. Evita problemas con personas ajenas a tu vida y controla tu temperamento; deja de enojarte y tener celos por todo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tramitas tu pasaporte para salir de vacaciones en verano fuera del país. Eres muy apegado al amor y tu signo busca estar en pareja para sentirse feliz. Estás en la etapa de lograrlo con tus signos más compatibles: Acuario y Libra. Este 21 de junio prende una vela blanca y usa perfume de sándalo o maderas fuertes para atraer la suerte a ti vida diaria. Tus números mágicos son 02 y 21; tus colores, rojo y blanco en tu ropa. Carta del tarot: “La Rueda de la Fortuna”. Fin de semana de suerte en lotería y dinero extra. Junio será un mes muy bendecido en todos los sentidos, con buenas noticias y abundancia. Un nuevo amor te busca para invitarte a un viaje; acéptalo, te divertirás y hasta formalizarás con una relación estable. Recibes una sorpresa familiar: alguien se casa y tu serás padrino o invitado de honor.

Cáncer

Un familiar te busca para que lo avales o firmes un crédito. Te regalan un reloj. Cuidado con los chismes; no hables de más. Este 21 de junio prende una vela roja y ata un listón amarillo con tres nudos en tu tobillo izquierdo; déjalo hasta que se caiga, servirá como protección. Carta del tarot: “El Sol”. Fin de semana de diversión total porque ya es tu cumpleaños. Te llegan regalos inesperados, incluso de un amor del pasado que te dará gusto pero solo se quedará en un recuerdo. Cuida tu piel si tomas sol, usa bloqueador, pues ese es tu punto débil. Te llega un amor nuevo del signo Aries o Escorpión, será una relación apasionada pero nada que tomar en serio. Tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 21; tus colores, verde y amarillo. Sigue con tus cursos de natación o ejercicio este verano. En julio podrías viajar, aprovéchalo.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Carta del tarot: “El Rey de Bastos”. Viernes de mucho trabajo y cierre de proyectos. Tu desempeño en la empresa es clave; tienes el apoyo de tus superiores, hazlo bien, pronto tendrás el ascenso que tanto deseabas y te mereces. Cuida dolores estomacales o intestinales; sigue una dieta más saludable porque te estás viendo de lo mejor estas semanas. Eres el rey del zodiaco y siempre tienes un amor cerca, pero ya es hora de controlar ese impulso sexual y ser más fiel o te vas a quedar en la soledad. Fin de semana de diversión y varias fiestas, disfrútalas y conoce gente nueva compatible contigo como alguien del signo Cáncer o Aries. Este 21 de junio usa mucho perfume y ropa nueva de colores claros para atraer la suerte económica y terminar con los problemas. Recibirás un golpe de suerte con los números 02 y 77; tu color, naranja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, estarás muy cotizado; varios amores nuevos te buscarán y podrás elegir a quien más te convenga. Eres el pilar de tu casa y tu familia depende de ti, así que apóyalos siempre en lo que necesiten. A las solteras les podría llegar un embarazo sorpresa; tengan precaución si no es lo que buscan en este momento de su vida. Tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 17; tu color, verde. Recibirás una propuesta para mudarte o vivir lejos. Carta del tarot: “El Ermitaño”. Viernes de presión económica por pagos atrasados y deudas delpasado; ya no pidas dinero prestado y evita problemas. Tu signo tiende a gastar de más, así que aprende a ser más administrativo y compra solo lo necesario para tu día a día. Este 21 de junio prende una vela blanca y lleva un limón verde en tu bolsa con tu perfume de uso diario: atraerá abundancia.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este 21 de junio es clave para tu protección. Te recomiendo usar algo de plata y llevarlo contigo, prende una veladora para alejar cualquier mala energía. Tu hermana te buscará para pedirte un consejo, guíala con tu sabiduría. Procura no comer de más y sigue firme con tu rutina de ejercicio. Te regalarán una mascota que llenará tu vida de alegría. Tu energía está enfocada en el trabajo, nadie como tú para dejarlo todo impecable. Siempre te distingues por tu excelente desempeño, por eso las oportunidades no te faltan. Ten cuidado con tu columna, no cargues cosas pesadas. En el amor, un ser de signo tierra te buscará con intenciones de retomar la relación. Si estás soltero, no te obsesiones buscando pareja. Deja que el amor fluya, verás cómo la persona indicada llegará a tu vida. Tus números de la suerte son el 07 y el 09, tu color para atraer la buena vibra es el amarillo.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son 15 y 88 y tu color que te traerá paz y claridad es el blanco. Este viernes viene con mucha presión laboral. Tu signo es conocido por ser sumamente responsable con todo lo que se te encarga, vas a quedar de maravilla con tus superiores. Solo ten cuidado de no caer en enojos con tus compañeros de trabajo, mantén la calma. Prepárate porque te llega dinero extra. Será por un pago atrasado que por fin verás reflejado. Estás pensando en escaparte con tu familia a la playa, te digo que lo hagas sin dudarlo. Ese viaje te ayudará muchísimo a renovar energías y regresar con toda la pila. En el amor, baja un poco la intensidad de los celos. Recuerda que la confianza es la base de toda relación sólida. Deja que tu pareja sienta tu seguridad y verás cómo todo fluye mejor. Este 21 de junio te recomiendo prender una vela roja y ponerte agua bendita en la nuca.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Cuida mucho tu salud, ten cuidado con problemas de gastritis o úlceras. Trata de no consumir picante ni alcohol. Prepárate para un fin de semana lleno de buena suerte. El Sol es tu mejor aliado, salir a tomarlo hará que tu energía positiva crezca aún más fuerte. Este viernes estarás con prisa para resolver todo lo pendiente en el trabajo. Procura administrar mejor tu tiempo para que nada se te escape. Este 21 de junio te recomiendo prender una vela blanca y darte un baño especial: en tres litros de agua, ponle un poco de sal en grano y úsala para bañarte. Esto hará que la prosperidad y la salud reinen en tu vida. Te vas de viaje, esto te caerá de maravilla para despejar la mente. En el amor, decides tomarte un tiempo sin pareja y salir a divertirte con tus amigos. Disfruta esa libertad. Tus números de la suerte son 10 y 76. Tu color para atraer pasión y energía es el rojo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No confíes plenamente en ninguna tienda donde vayas a comprar, lee bien las letras pequeñas. Un familiar te buscará para poner un negocio. Hazlo sin dudarlo porque te irá de lo mejor. Este viernes te espera una cena con un amor nuevo que te hará sentir de maravilla. Eres el gran conquistador del zodiaco, por eso nunca estás solo. Este fin de semana es perfecto para salir de viaje con tus amigos, disfruta de esa compañía. Tendrás un golpe de suerte con los números de la fortuna 19 y 30. Tu color de la prosperidad es el azul. Te invitarán a una graduación, con tu buen gusto, decides comprarte ropa y un perfume nuevo. Te verás espectacular. Este 21 de junio te recomiendo prender una vela blanca y usar perfume. Esto atraerá todas buenas energías a tu alrededor y te protegerá. Cuida tu salud, especialmente pulmones y garganta. Es un buen momento para tratar de dejar el cigarro.

Acuario

Sigue firme con tu dieta y no comas de más. Intenta controlar la comida en las noches, tu cuerpo te lo agradecerá. Este 21 de junio te recomiendo encender una vela roja y poner un limón verde en tu bolsa. Esto atraerá paz y prosperidad. Tus números mágicos son 11 y 90. Tu color de la suerte es el verde. Tendrás un fin de semana lleno de libertad y buenas vibras. Días perfectos para salir y estar en contacto con la naturaleza. Tu signo está hecho para ser libre en todos los sentidos. Pero ten cuidado con problemas legales. Es importante que trates de solucionar pendientes de pagos de casa o carro para evitar complicaciones. Eres un amigo excepcional, a veces eso hace que tus amistades confundan cariño con amor. Procura dejar en claro tus sentimientos para evitar malentendidos. Un amor de fuego te buscará para invitarte a salir de viaje, así que prepárate para la aventura.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No te enredes en pensamientos que no son, especialmente en el amor. Si esa pareja no es para ti, es mejor hablarlo y tomarse un tiempo. Lo más importante en esta vida eres tú y tu felicidad. Este fin de semana te vas a reinventar por completo. Las energías positivas te rodean, así que aprovecha este momento para realizar todos los cambios que desees, ya sea en el trabajo o para iniciar tu propio negocio. Procura pagar tus cuentas atrasadas y evita caer en compras innecesarias. Recuerda que el estrés se disipa haciendo ejercicio, así que muévete. Un amor nuevo llegará a tu vida. Será del signo de Escorpión o Capricornio, muy apasionado y te llenará de muchos regalos. Este 21 de junio te recomiendo usar zapatos nuevos y prender una vela roja para que pises el éxito en todo lo que hagas. Tus números de la suerte son 01 y 08 y tu color que te traerá paz y claridad es el blanco.