Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 23 al 26 de junio

¿Tienes dudas de tu relación de pareja? Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de esta semana qué te espera en los terrenos del amor, si solo estás pasando por un pequeño bache y todo se arreglará con el diálogo y aclarar las cosas o si es necesario poner fin a una relación que ya no te deja nada bueno.

Sabrás también cuáles son tus números de la fortuna que puedes usar en los juegos del azar, así como si llegará la prosperidad económica que tanto deseas, solo no seas imprudente y divulgues con todo mundo tus logros para no despertar envidias.

En los horóscopos de la semana, Mhoni Vidente también te revela cuál es la carta del tarot que te acompañará estos días, así como los colores que te ayudarán a conseguir prosperidad, abundancia, salud y pasión.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En esta semana la carta del “Loco” te dice que son tiempos de madurar y crecer profesionalmente, que no te detengas por nadie en tu camino al éxito. Viene dinero rápido, tendrás una sorpresa en la lotería con los números 15, 17 y 28 el viernes. Tu color es el amarillo y naranja. Cuidado con el estrés. Visualiza lo que deseas en tu vida. En cuestión de pareja, seguirás conociendo personas del signo de Géminis, Leo y Capricornio. Deberás poner atención a los cambios de trabajo. Lo mejor que tiene tu signo es la fuerza para salir adelante y terminar cualquier proyecto. Eres muy impulsivo y controlador con tu pareja y con las personas, pero debes empezar a controlar ese temperamento y ser feliz. Terminas de hacer unas compras para tu casa. Te llegan amigos de fuera para vacacionar en tu ciudad. Trata de juntarte con tu familia más tiempo. Preparas un viaje en pareja.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu punto débil es el estómago e intestino. Corta lazos negativos que te rodean y del pasado. Días de cierre de mes y de exámenes en tu escuela. Trámites de pagos de casa y tarjeta de crédito. Realizas un negocio con un familiar. Cuidado con fraudes y problemas bancarios. Festejas el cumpleaños de un familiar. Te busca una empresa internacional para un trabajo. Ya no seas tan terco en unas situaciones. Sigue con el ejercicio, lo más importante es tu salud y bienestar. En la carta del tarot te salió el “Diablo”, la buena suerte te rodea en proyectos y juegos de lotería con los números 09, 27 y 66. Tu color es el rojo y amarillo. Hay personas a tu alrededor con envidias y mal de ojo, protégete con perfume de sándalo y un limón verde en la bolsa. Tu felicidad es la envidia de los demás. Tu mejor día es el lunes. Tus signos compatibles son Tauro, Virgo y Capricornio.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A tu signo lo domina ser aplicado y divertido, trata de encontrar equidad. Sales de viaje familiar. Celebras el cumpleaños de un hijo o tendrás una reunión en tu casa. Viene una semana de amores sin compromiso; cuidado con los embarazos sorpresa. En la carta del tarot del “Mundo” te dice que es el momento de arriesgarse y hacer cambios para ser feliz. Recomienda hacer un diplomado en el extranjero para que puedas prepararte más. Cuidado con personas del pasado, sobre todo ex parejas, quieren hacerte daño. Toma decisiones con la razón, no con el corazón. Tus números mágicos son 03, 16 y 25. Tu color es el azul y blanco. Tus signos compatibles son Libra, Escorpión y Acuario. Tu punto débil es el riñón y la vejiga, trata de ir con tu médico. Días de renovarse en cuestión de trabajo con mejor pago. Tu mejor día es el martes. Ten cuidado con las envidias de tus compañeros de trabajo.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cada vez que cumples años las energías se renuevan y te haces más fuerte. Trámitas tu pasaporte. Recuerda que tu signo es agua y siempre busca una relación formal o casarse. Trata de ponerte al corriente con tus pagos de tarjeta o deudas del pasado. Sigue estudiando, eres muy inteligente. Te compras ropa y aprovechas tus ofertas. En la carta del tarot te salió el “As de Oros”, tendrás tres golpes de suerte en juegos de azar con tus números 14, 20 y 23. Tu mejor día de la semana es el jueves. Esta carta, junto con tu cumpleaños, nos dice que es el momento de hacer una fiesta para festejarte y que te consientan. Son momentos de cambios en cuestión de pareja sentimental con personas del signo de Acuario, Piscis y Aries. Regálate un viaje de cumpleaños. Tu punto débil es el cerebro o la migraña, trata de quitarte estrés en tu día a día con ejercici. Tu color es el rojo y naranja. Siempre protégete de las envidias, no seas tan confiado.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Date baños de agua bendita y esencia de flores para alejar las malas vibras de tu vida. En el trabajo va a haber revisión para dar aumentos y nuevos puestos. Pagas deudas de gobierno o te pones al corriente. Trata de adoptar una mascota. Te invitan a una graduación. En la carta del tarot te salió el “Juicio”, no tengas miedo a realizarte un cambio de look. Eres muy vanidoso y eso lo te ver siempre bien, así que tú anímate. Arregla todos los asuntos legales pendientes. Te invitan a salir de viaje y estar en contacto con la naturaleza, que eso te va a ayudar a renovar energías. Tu mejor día es el miércoles. Tus números mágicos son 01, 23 y 48. Tu color es el rojo y blanco. Tus signos compatibles son Sagitario, Acuario y Aries con propuesta de amor. Tu punto débil es el colesterol y presión alta. Eres el más encantador y sociable de los signos del zodiaco y por eso siempre te toca organizar las reuniones de tu familia.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recuerda que tu signo le da por ser muy sacrificado en el amor, ya es tiempo de que pongas más carácter. Sabrás de un nacimiento de un bebé familiar. Eres fuerte y tu temperamento domina en todos los sentidos,. Trata de no tomar mucho alcohol y no comer de más, para después no tener sentimiento de culpa; vienen días de renovar tu look. En la carta del tarot te salió el “Carruaje”, un nuevo comienzo en cuestión amorosa; es el momento de enamorarse de alguien del signo de Capricornio, Tauro y Géminis. Pon un negocio propio, te dará más ingresos. Tu mejor día es el martes. Tus números de lotería son 07, 28 y 39. Tu color es el rojo y verde. Tu punto débil es el páncreas y el riñón. El Arcángel Rafael te protege de envidias y mal de ojo. Vienen graduaciones y cumpleaño.. Recuerda que tu signo es muy detallista y siempre le gusta quedar bien con todos. Recibes un bono o te pagan dinero que te debían.

Signo Libra

Tus números mágicos que te guiarán hacia la fortuna son 02, 13 y 37. Tus colores para atraer la buena vibra son verde y amarillo. La carta de “El Emperador” te grita que eres grande, tienes un poder inmenso dentro de ti. Momento perfecto para seguir adelante con todos tus proyectos. Visualiza esos triunfos que te esperan, porque la abundancia está de tu lado. Mucho cuidado con los problemas familiares. La energía en casa puede estar tensa, te aconsejo que no te metas en asuntos que no son tuyos. Recibirás un reconocimiento económico por tu desempeño labora. Te llegará una invitación para irte a vivir fuera del país. Tu mejor día será el viernes. Aprovecha esa energía para resolver lo que tengas pendiente. Presta especial atención a tu salud: tu punto débil esta semana podría ser la tiroides y garganta. En el amor, tus signos compatibles son Sagitario, Acuario y Géminis.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Para los que están casados, la carta de “La Rueda de la Fortuna” anuncia que les llegará un embarazo. Momento de estar en la cima, no permitas que los pensamientos negativos invadan tu mente. Inyéctate de buenas energías, porque se avecina un nuevo proyecto de trabajo que estará mucho mejor pagado. Es el mejor momento para invertir en una casa o departamento. Sentirás una estabilidad y una alegría inmensa al hacerlo. Tu mejor día de la semana será el miércoles. Aprovéchalo para tomar decisiones importantes y para enfocarte en lo que realmente deseas. Tus números mágicos que te guiarán hacia la suerte son el 13, 21 y 74. Para atraer la buena vibra, tus colores de poder son amarillo y naranja. Tus signos compatibles esta semana son Piscis, Aries y Cáncer. La conexión con ellos será fluida y positiva. Es crucial que te tomes un tiempo para ti. No todo en la vida es trabajo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

La carta de “La Torre” te dice que la vida es simple. No caigas en complicaciones, es vital que no te involucres en problemas que no son tuyos y que dejes ser a las personas tal como son. No trates de cambiar a nadie, porque cada quien tiene su propio camino. Tendrás la posibilidad de ganar un sorteo, ya sea en el trabajo o de lotería. Tus números mágicos que te guiarán a la fortuna son 05, 19 y 26. Tus colores para atraer la buena vibra son azul y naranja. Es momento de poner tus finanzas en orden. Paga deudas del pasado y estabiliza tus cuentas bancarias. La tranquilidad económica está a tu alcance. Presta atención al estrés y migraña. Te recomiendo salir a caminar y disfrutar del Sol; eso te inyectará de energía positiva. Tus signos compatibles esta semana son Sagitario, Aries y Cáncer. La conexión con ellos será armónica y fluida. Tu mejor día de la semana será el lunes.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no trates de controlar a tu pareja, dale su espacio para que esa relación funcione mejor. La confianza y el respeto son la base. Un hermano te buscará para pedirte prestado. Decides ponerte a dieta y hacer ejercicio. Verás cómo te sientes más ligero y con más energía. El “As de Bastos” es un símbolo de poder y firmeza en tus decisiones. Solo te pido que seas discreto: no platiques demasiado tus éxitos y mantente con un perfil bajo. Estos días serán propicios para conocer personas importantes, no te pierdas ninguna reunión; ahí podría estar la clave de tu próximo ascenso. Tu punto débil podría ser la piel y una posible infección de riñón. Un amor del pasado podría reaparecer, pero solo para causarte problemas. Tus números mágicos son 10, 22 y 30. El verde y el rojo te traerán éxito. Tu mejor conexión es con Aries, Tauro y Virgo. Tu mejor día de la semana será el viernes.

Acuario

Tendrás una excelente conexión esta semana con Libra, Leo y Géminis. Tu mejor día será el martes. Aprovecha esta energía para avanzar en tus planes. En el tarot te salió la carta de “El Sol”, te aconsejo ser más consciente en tus gastos y empezar un sistema de ahorro. Esto te ayudará a sentirte más seguro y construir un futuro sólido. Momento de salir adelante de cualquier problema legal que puedas tener. Tendrás golpes con los números 06, 08 y 26. Los colores para potenciar tu energía son blanco y naranja. Tiempo para llenarte de energías positivas y de ver crecer tu patrimonio. Deja el pasado en el olvido y enfrenta tu presente de la mejor manera. Trata de no meterte en problemas que no son tuyos. Mantente al margen y enfócate en lo tuyo. Tendrás la fuerza para vencer cualquier obstáculo. En el amor, seguirás con tu pareja de manera muy estable. La armonía prevalecerá.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Son tiempos de estar en paz con tu pareja y decidirte a madurar en la relación. Te llegará una sorpresa económica. También se vislumbra un viaje o una visita a familiares. Aprovecha para recargar energías y fortalecer lazos. Semana llena de trabajo atrasado, lo que podría hacerte sentir de mal humor. Trata de controlarte y respira hondo. Debes protegerte de las energías oscuras de algunos de tus “amigos” que solo te envidian. La carta de “El Mago” te anuncia que se avecinan cambios favorables en tu ambiente laboral. Este es tu momento para brillar. Presta atención a tu salud, especialmente con la piel y garganta. Adoptarás a una mascota que te hará muy feliz y te llenará de amor. Tu mejor día de la semana será el martes. Tus números mágicos son el 04, 11 y 40. La buena vibra te llegará con los colores rojo y amarillo. Tu mejor entendimiento será con Leo, Virgo y Escorpión.