Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 27 al 29 de junio

Si tienes dudas sobre un amor del pasado, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de este fin de semana si esa personas aparecerá de nuevo y cuáles son sus intenciones, analiza con cuidado la situación para determinar si vale la pena retomar la relación o es mejor aclarar las cosas y decir adiós para siempre.

Sabrás también cuáles son tus colores de la abundancia y prosperidad que puedes usar en tu ropa o en la decoración de los espacios que normalmente usas. Además de los números de la fortuna que te ayudarán a tener abundancia, solo recuerda mantener la discreción.

Mhoni Vidente te revela también con qué signos tendrás la mejor compatibilidad, tanto en el terreno del amor como para emprender un negocio y formar una nueva amistad.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sábado de curso de idiomas. Te invitan a un cumpleaños; trata de vestirte de color rojo y blanco para que tu energía esté más fuerte. Domingo de salir con los amigos al cine. A los Aries solteros les va a ir muy bien con amores nuevos y van a ser muy compatibles. Tu número de la suerte es 02, 77; tu color es el rojo y blanco. Fin de semana de mucho trabajo para tener más ingresos. Recuerda que a tu signo lo domina el progreso y siempre va a estar buscando una mejor economía. Viernes de retomar una relación amorosa del pasado y volver a platicar; trata de llegar a un buen arreglo y, si no se puede volver como pareja, sean amigos. A tu signo lo rodea el casamiento en lo que resta del año. Trabajo extra el sábado; trata de administrar más tus gastos. Ten cuidado con un amigo que está hablando mal de ti y te tiene mucha envidia; trata de ser más selectivo en tus amistades.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te invitan a una fiesta en estos días. Te compras ropa para aprovechar las ofertas. Te busca un amor para discutir mucho; recuerda que tú necesitas una pareja que te calme, no que te altere. Así que trata de buscar personas del signo de Acuario o Escorpión, que son tu pareja ideal. Tu número de la suerte es 001, 8; tu color es el verde. Viernes de tener mucha prisa por ser feliz y estar con tu pareja ideal. Recuerda que tu signo es muy fuerte sexualmente y siempre necesita tener un compañero. Así que ya no lo pienses más y dile que sí a esa persona que quiere tener una relación sentimental. Te buscan de un trabajo nuevo para los fines de semana; trata de decir que sí. Eres muy bueno en cuestiones de ingeniería; trata de tomar un curso de estas actitudes. Sábado de salir con tus amigos de paseo.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No te rindas tan fácil por lo que te dicen los demás; tú sigue con el concepto de tu vida y lograrás el éxito que quieres tener. Tu número de la suerte es 09, 28; tu color es el amarillo. Tu mejor compañero de amor es Aries o Libra. Viernes, día de estar con mucho trabajo atrasado. Recuerda que tu signo siempre tiene prisa por terminar a tiempo todas sus obligaciones, pero trata de hacerlo bien y no cometer errores. Te busca alguien del pasado para volver; tú di que sí, a ver qué pasa. Recuerda que tu signo siempre va a dejar huella en amores del pasado. Te llega un dinero extra por la venta de un carro. Trata de arreglar bien toda tu papelería para que no tengas problemas de escuela la próxima semana. Cuídate de problemas de infecciones estomacales. Celebras el cumpleaños de un familiar y va a ser un fin de semana de mucha diversión y reuniones. Te compras otro celular más actual.

Cáncer

Eres muy bueno para organizar eventos, así que trata de poner un negocio de fiestas u organizador de bodas que te va a ir de lo mejor. Sábado y domingo de estar con mucho ánimo para arreglar tu casa y el jardín. Te invitan a salir de viaje la próxima semana; te vas a divertir mucho, así que acepta. Tus números de la suerte son 11, 27; tu color es el azul. Decides festejar tu cumpleaños con tus amistades más queridas en estos días. Fin de semana de muchas reuniones familiares o te llega visita sorpresa a tu casa. Viernes de mucho trabajo y cierre de mes; trata de administrar tu tiempo y sacar todos tus pendientes en el momento para que no tengas estrés en el cuerpo. Ten cuidado con las amistades, te quieren robar a tu pareja, así que pon límites en tu relación amorosa y con tus más cercanos; no seas tan confiado. Te llega un dinero extra por la venta de una propiedad.

Signo Leo

Trata de no tomar mucho alcohol en las fiestas para que después no tengas problemas de gastritis o úlceras. El domingo te invitan al cine con un amor nuevo. Trata de no darle tanta importancia a lo que dicen de ti; es mejor ignorarlos y que tu luz siga brillando más que nunca. Viernes, día de muchas actividades de trabajo, así que trata de estar con toda la buena actitud para que todo te salga de lo mejor. Sabrás de un casamiento de un familiar que te dará mucha alegría; además te pedirán que seas padrino o madrina de algo muy especial. Te invitan a ir a un día de campo y hacer ejercicio al aire libre; te ayudará con la buena energía. Recuerda que tu signo es el León del zodiaco, y eso hace que siempre esté pensando en ser libre, por eso es muy difícil tener una sola pareja amorosa. Tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 08, 66; tu color es el naranja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás una sorpresa por parte de un amor del pasado que te va a buscar para regresar; no permitas que vuelva a lastimarte y dile adiós. Vas a estar este domingo disfrutando de tus seres queridos. Tus números de la suerte son 07, 20; tu color es el verde. Fin de semana de meditar y salir a caminar al campo para mantener la buena energía en tu vida. Fin de semana de estar analizando un cambio en tu actitud. Recuerda que tu signo es el más inteligente del zodiaco y siempre está buscando la verdad de todo, y eso te hace ser el mejor en cuestión de administración, negocios y comunicación. Así que trata de tomar un curso de liderazgo, eso te va a ayudar en tu futuro profesional. Arreglas tu carro para venderlo y comprar uno más reciente. Trata de confiar más en la familia; ellos siempre van a ver por ti y estarán para apoyarte en lo que necesites.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te va a llegar un dinero extra de la lotería con los números 00 y 21. Combina esos números con tu día de nacimiento y el color amarillo, la suerte los va a abrazar con fuerza. Viernes de buena suerte, la fortuna está de tu lado. Recuerda que estás viviendo una época de muchísima abundancia. Más con el número mágico 27. Momento perfecto para cerrar todos esos proyectos que tienes en puerta. Si andas con ganas de vender un carro o una casa, hazlo sin dudarlo. Esa transacción se dará sin ningún problema, porque la energía está fluyendo a tu favor. En este fin de semana viene mucha diversión, prepárate para salir y conocer amores nuevos. Tendrás una sorpresa muy especial en forma de un regalo que no esperabas. Deja de darle vueltas a esa expareja, recuerda que te caracterizas por esa sonrisa y alegría de vivir. Esa relación ya no funciona, momento de dejarla atrás y avanzar.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana viene con trabajo extra y muchos trámites y pagos que tendrás que arreglar. Pero no te pongas triste, serán días donde te sentirás muy seguro de ti mismo, sabiendo perfectamente hacia dónde te diriges en la vida. Recuerda que siempre buscas estabilidad en todo lo que haces, este es el momento en que lo lograrás. Prepárate porque el amor vuelve a tocar tu corazón. Se van a volver a enamorar, esta vez será alguien de Piscis o Cáncer, que son tus almas gemelas. Así que a disfrutar de esta etapa de felicidad que la vida te regala. En casa es posible que tengas una discusión con un familiar. No te lo tomes tan a pecho, deja que todo fluya y verás cómo se resuelve. Recuerda que a veces es mejor soltar y no engancharse. Tus números de la suerte son 02 y 30. Tus colores de la fortuna son rojo y azul, úsalos con confianza. Recibirás dinero extra por una comisión.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Ya deja de pelear con tu expareja, es mejor cortar toda relación con esa persona que te contagia su negatividad. A ti te espera algo mucho mejor. Te invitarán a un día de campo fuera de la ciudad. Lo vas a disfrutar muchísimo, te lo aseguro. Tus números de la suerte son 21 y 30. La prosperidad te llegará con el color verde. Este fin de semana será de muchísima diversión. Recuerda que ustedes son los más amigueros del zodiaco y siempre encuentran un pretexto para juntar a las amistades. En estos días tendrás la oportunidad de verlos, así que disfruta mucho la convivencia. Este viernes arreglarás un asunto legal. También es un buen momento para buscar un trabajo nuevo y mejor pagado. Así que empieza a buscar cómo hacer crecer tu economía. Este domingo llegará una propuesta de negocio que te va a gustar mucho. Eres muy carismático y las ventas se te dan sin ningún problema.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuidado con los chismes familiares, trata de no platicar tu vida privada; es mejor ser discreto en estos días. Protege tu energía de las malas vibras. Aprovecha para arreglar tu cuarto y hacer algunos cambios en casa. Decidirás comprar un regalo para alguien muy especial, ese gesto llenará tu corazón. Este fin de semana será de ponerse al día con todo el trabajo atrasado. Decidirás poner todo en orden. Tu signo es súper administrado, solo necesitas darle tiempo a cada cosa que haces. Te tengo una excelente noticia: llega dinero extra por un trabajo este sábado. Trata de ahorrarlo y empezar a construir un patrimonio para el futuro. Un amor del pasado te buscará para intentar regresar. Podría ser alguien de Aries o Virgo. Analízalo muy bien y piensa si realmente merece la pena volver con esa persona. Tus números de la suerte son 13 y 30. Y tu color de la fortuna es el blanco.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrán un golpe de suerte el domingo con los números 19 y 21. Tu color de la fortuna es el azul. Este viernes será de muchas juntas en el trabajo y sentirás bastante presión. Tu signo es de poca paciencia y se altera rápido, trata de no darle importancia a esas personas que solo buscan incomodarte la vida. Ustedes a lo suyo, que son grandes. Eres un maestro en el comercio y ventas, así que aprovecha los fines de semana para poner un negocio. Esa es la clave para multiplicar tu dinero. Necesitas tomar más cursos de idiomas y ser más aplicado en los estudios para que puedas avanzar y crecer profesionalmente. El conocimiento es poder. Cuidado con las picaduras de insectos en estos días, manténganse protegidos. No todo es trabajo, habrá amores nuevos que te estarán rodeando este fin de semana y serán muy apasionados. Recuerda que tus parejas ideales son de Aries y Géminis.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un amigo te buscará para platicar que se va a divorciar. Recuerda que tu signo es el consejero del zodiaco, no dudes en brindar todo tu apoyo. Recuerda que eres un gran pilar para tus seres queridos. Tendrás un golpe de suerte el viernes con los números 08 y 77. Tu color de la fortuna es el rojo. Este fin de semana será de arreglar asuntos familiares. No olvides que siempre buscas la paz en tu vida personal y estás dispuesto a ayudar a la familia en cualquier problema. Esa es tu hermosa esencia. Llegará una invitación para salir de viaje en julio, acéptenla sin dudarlo porque te irá de lo mejor, te lo aseguro. Andas pensando mucho en formalizar una relación amorosa. Es el tiempo de madurar en el amor, tus signos más compatibles son Cáncer o Sagitario. Abre tu corazón a esa estabilidad que tanto anhelas. Tendrán un sábado de mucha diversión, saldrás con sus amigos de paseo.