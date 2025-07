Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 4 al 6 de julio

Mhoni Vidente te revela en sus horóscopos cómo te irá en el terreno del amor, si alguien del pasado quiere buscarte para retomar la relación o simplemente para pasar el rato, lo cual no tiene que ser algo malo, solo debes aclarar tus sentimientos para que no salgas lastimado.

Sabrás también cuáles son tus números de la suerte y colores de la abundancia para que los uses como mejor te convengan, solo mantén la discreción para no levantar ninguna envidia de las personas que se hacen pasar por tus amigos, pero que solo quieren que fracases.

Para este fin de semana, Mhoni Vidente también te dice qué esperar de la relación con tu familia, si alguien necesita de tu apoyo moral o si te acercarás con personas de las que te distanciaste.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de cuidarte de las envidias y mal de ojo, ten en cuenta que siempre vas a brillar y eso les molesta a los demás. Sé más cuidadoso con tus gastos, no consientas tanto a las personas, que ellos mismos se ganen lo que desean. Tu golpe de suerte va a ser con los números 21 y 37, y tu color es el verde. El domingo será ideal para que salgas con amigos a una carne asada. No tengas miedo al qué dirán, tú sigue así de original y triunfador. Fin de semana de tomar decisiones firmes en tu vida. Atravesarás por fuertes energías encontradas en tu vida amorosa, recuerda que tener dos amores al mismo tiempo es una situación complicada; tus signos más compatibles son Capricornio y Leo. Viernes de juntas de trabajo para reacomodar proyectos, trata de quitarte estrés y concentrarte en lo que necesitas para tener éxito. Recibes una invitación para salir de viaje en este mes. Un amigo te pide ayuda a causa de un divorcio.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te busca un amor del pasado para platicar, recuerda que todos cometemos errores y es bueno ratificar tus decisiones. Te haces una revisión dental. Ten cuidado con tu carácter, es mejor que no opines y te mantengas al margen de las situaciones complicadas. Sábado y domingo de ir de visita con tu familia. Haces limpia de tu clóset y empiezas una rutina de ejercicio y dieta para verte de lo mejor. Tus números de la suerte van a ser 00 y 05, trata de jugarlos el día domingo; tu color es el naranja. Tendrás tres días para acomodar tu vida laboral, recuerda que tu signo es muy fuerte y casi nunca demuestra problemas, pero trata de ya quitarte de lugares que no son para ti y busca un sitio donde te valoren como persona; de hecho, este viernes tendrás la buena suerte de cambiarte a un mejor lugar laboral, así que no dudes y decídete a ser un triunfador. Cuídate de problemas legales, trata de resolver todo en su momento.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Trata de cuidar más tu dinero y no compres cosas que no vas a utilizar. Te regalan un perfume, se trata de un amor nuevo. El sábado y domingo serán ideales para que tomes un curso de sanación, recuerda que a tu signo le encanta lo místico. Decides hacerte un tatuaje, pero cuídate de problemas en la piel y trata de no hacerte ningún tratamiento estético para que no tengas complicaciones hasta después del día 7 de julio. Ya no comas por nervios, sé un poco más controlado con tu alimentación. Viernes de presiones de trabajo y en tu vida personal, ya que eres muy aprensivo y te cuesta trabajo desligarte de situaciones complicadas, por eso te recomiendo que analices bien todo lo que tienes en planes y no te alteres. Sales de viaje por visitar a un familiar. Recibes un dinero extra gracias a tus números de la suerte que son 04 y 28, y tu color es el azul. Compras ropa y decides cambiar tu look. Un familiar muy querido se va a casar.

Cáncer

Seguirán estos tres días con la suerte de tu lado con el número 07 y 66, y tu color es el blanco. Sigue con la dieta y olvídate de las pastillas, es mejor lo natural; recuerda que tus nervios se alteran mucho con ese tipo de medicamento. Este domingo vendrá a ti una sorpresa. Buscas mudarte más cerca de tu trabajo para tener más tiempo para ti. Compras un boleto de avión. Este fin de semana tendrás muchas alegrías y buenas noticias. Estás en tu etapa mejor, y más porque te sientes enamorado y es tu cumpleaños, debes entender que el amor se da en su momento indicado y a ti te llegó. Viernes de salir de paseo y estar con los amigos en una cena para festejarte. Te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones o el pago de una deuda atrasada. Recuerda dejar a un lado los enojos sin razón con tu pareja. Tendrás problemas en cuestiones de trabajo, trata de no darle tanta importancia a los chismes.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 87, trata de jugarlos este domingo, mientras que tu color es el rojo. Sigue con el ejercicio y dieta, trata de no tomar mucho alcohol y comer en exceso para que después no tengas problemas de gordura. Te buscan amores nuevos y apasionados, toma en cuenta que tu compatibilidad va a ser co nAries y Géminis. Viernes de complicaciones en tu trabajo y problemas personales, será un día de energías revueltas, no trates de hacer ningún cambio laboral y no saques ninguna discusión del pasado hasta que pase este día. Recuerda que a tu signo lo rige el fuego y eso te hace ser muy sensible a todo lo que te rodea. Fin de semana de relajarte e irte de paseo con tu familia. Haces unos cambios en tu casa y cuarto para sentirte más a gusto en tu hogar. Trata de no ayudar a todo mundo porque después te ven la cara, es mejor apoyar a quien realmente va a ser recíproco contigo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te busca un abogado para arreglar asuntos de una propiedad de herencia. Recibes dinero extra por lotería con los números 03 y 71, y tu color es el amarillo. Ten cuidado con lo que vayas a comer este fin de semana, recuerda que uno de tus puntos débiles es el intestino y estómago, trata de ser más cuidadoso. Decides cambiar el plan de tu celular por uno más económico. Este viernes tu signo se llena de buenas noticias, ya que las energías positivas de tu vida van a estarse renovando por completo. Estás en tu época de crecer más económicamente, así que no lo dudes, trata de hacer los cambios necesarios para estar mejor. Te llega un regalo que no esperabas por parte de un amor nuevo. Recibes la noticia que un familiar te va a invitar a su boda. Ya no busques pretextos donde no los hay, déjate querer, es momento de que te vuelvas a enamorar; tus signos más compatibles serán Aries y Capricornio.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

A tu signo le sienta de maravilla vivir una relación plena, es momento de que te dejes querer y abras tu corazón. Deja atrás esos “peros” que le pones al romance, porque en estos días se te presentará ese amor verdadero que tanto anhelas. Pon especial atención a personas de Acuario o Géminis, podrían ser la clave de tu felicidad. No le cuentes tus problemas a todo el mundo, no todos celebran tus triunfos, a algunos incluso les gusta verte tropezar; sé más discreto con tus asuntos personales, tu energía y metas son solo tuyas. Para la suerte, los números que te acompañan este fin de semana son 04 y18,, y tu color de la suerte es el verde. Este viernes sentirás la necesidad de renovarte por completo, será un día perfecto para que compres ropa y cambies tu look. Atrévete a lucir diferente, a expresar esa nueva versión de ti mismo. En el ámbito laboral ten cuidado con tu impulsividad y carácter.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es un buen momento para que tramites tu residencia extranjera y planifiques un viaje. Un amor del pasado volverá a buscarte, pero será solo por un encuentro íntimo. Tu energía sexual es muy fuerte, eso te convierte en un imán. Este viernes estarás un tanto cansado, sientes que la energía en tu trabajo es demasiado pesada, por lo que necesitas plantearte un cambio, ya sea a una nueva empresa o a un proyecto con mejores vibras a tu alrededor; recuerda que tu elemento es el agua, lo que te hace sumamente sensible y capaz de percibir todo en tu entorno. Expandir tus horizontes siempre es bueno para el alma. Te enterarás de un problema familiar, tu apoyo emocional y económico será fundamental, tu gran corazón y fortaleza serán un pilar. Estos días tendrás mucha suerte en juegos de azar, intenta jugar con los números 09 y 17, mientras que tu color de la suerte es el blanco, verás cómo llega dinero extra.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tendrás mucha suerte el domingo con los números 06 y 77, y tu color de la suerte es el naranja. Eres un líder natural, un guerrero incansable que lucha por ser alguien en la vida. No hay duda que estás en tu mejor momento para crecer económicamente, así que no lo pienses más, este fin de semana es ideal para que inicies ese negocio que tienes en mente. También eres el mejor amante del Zodiaco, por eso te encuentras con más de una pareja a la vez, porque eres muy territorial y apasionado. Estos tres días estará cargado de trabajo y pendientes, procura organizar mejor tu tiempo para que no dejes nada sin hacer, tu clave será la planificación. Aprovecha para hacer cambios en tu casa y comprar muebles, dale un toque fresco a tu espacio. El sábado es perfecto para que salgas a cenar con tu pareja y disfrutes de un momento especial. Puede que te encuentres un poco pensativo por un amor del pasado.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres increíblemente intuitivo y siempre logras lo que te propones. Como signo de tierra y el más inteligente del Zodiaco, te destacas por tu tenacidad, siempre buscando el reconocimiento de los demás. En el amor, eres muy celoso, pero esa pasión se combina con una gran fuerza sexual, lo que más valoras como amante es la discreción, los escándalos no van contigo. Tu mejor día de la semana es el viernes, lo que te hace muy sociable y presente en cuanta invitación a fiestas recibas. Recuerda que debes controlar tu carácter para no caer en problemas sin razón, a veces tu firmeza puede ser malinterpretada. Este fin de semana, un amigo te buscará para invitarte a un concierto, acepta la invitación y diviértete. Te espera dinero extra con los números 01 y 30, úsalos y concéntrate en tus finanzas; tu color de la suerte es el rojo. Ten cuidado con las envidias de tus amigos.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Eres el más carismático del Zodiaco, regido por el elemento aire, lo que te dota de una mente brillante y habilidad de palabra que te lleva al éxito en todo lo que te propones. Siempre eres el más conciliador, eso te convierte en un gran líder social y comunicador, además de que tu energía es contagiosa. Este fin de semana te sentirás con muchos ánimos para empezar un régimen de ejercicio y dieta, es el momento perfecto para que renueves tu cuerpo y te veas de lo mejor. Te espera un premio en la lotería con los números 14 y 50 y tu color de la suerte es el azul, así que úsalo. Este viernes te invitarán a una fiesta donde te divertirás muchísimo, disfruta de la compañía y buena vibra. En el amor, intenta no pelear con tu pareja, recuerda que no todos son tan detallistas como tú; relájate y simplemente disfruta del romance. A los solteros les viene un amor muy apasionado de Aries o Libra.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son 03 y 20, y tu color de la abundancia es el blanco. Rodéate de personas tan positivas como tú y deja atrás lo que ya no te suma. Son tiempos de decisiones importantes y todas serán para tu bien. Eres el signo del sentimiento verdadero y del amor puro, tu elemento, el agua, te convierte en la mejor pareja amorosa del Zodiaco, y por si fuera poco, eres el más fiel. Siempre buscas ayudar a los demás, lo que te hace destacar. No olvides tu gran creatividad como diseñador o arquitecto. Este fin de semana analizarás un cambio de casa y trabajo, recuerda que tu signo se aburre fácilmente, pero estos cambios serán benéficos para tu vida. El viernes es ideal para que salgas con tu pareja y se diviertan, disfruten de un momento especial juntos. El sábado aprovecha para ir a un curso de idiomas, tu signo siempre busca aprender y expandir sus conocimientos.