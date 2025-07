Mhoni Vidente: los horóscopos de la semana del 7 al 10 de julio

En sus cartas del tarot, Mhoni Vidente te dice cuál es tu carta de la suerte, la cual te ayudará a concretar tus planes, ya sea en el trabajo, el amor, la escuela o tus proyectos de vida, solo procura confiar en las personas adecuadas para que no atraigas mala energía.

Mhoni Vidente te revela en sus horóscopos cuáles son tus colores de la abundancia y prosperidad, así como los números que te ayudarán a conseguir buena fortuna.

Y también conocerás con qué signos tendrás la mejor compatibilidad para el amor o emprender algún negocio que te ayude a tener más prosperidad económica.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu punto débil es la retención de líquidos y el colesterol alto. Estarás atravesando por decisiones importantes en tu entorno laboral, aprovecha para destacar. Tu signo estará viajando por cierre de contratos y vacaciones con tu pareja. Prepara tu papelería para volver a la escuela. En el amor, decides formalizar y dejas atrás el miedo a tomar decisiones fuertes como casarte o mudarte por inmadurez. Trata de pagar tus deudas para evitar problemas. La carta del tarot “As de Oros” te indica que ya no debes platicar tus metas, es necesario que te vuelvas más discreto. Pensar en grande y caminar con humildad te llevará al éxito. Esta será una semana ideal para hacer cambios y recibir un dinero por una deuda. Tu mejor día es el miércoles; tus números de la suerte son 06, 07 y 29, tus colores son el amarillo y el naranja, y tus signos compatibles son Capricornio, Leo y Sagitario. Tu consejo de la semana es disponerte a perdonar.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Decides formalizar tu relación y comenzar a formar un patrimonio. Recibirás una invitación para irte de vacaciones en estos días. Un amor del pasado buscará pedirte perdón. Debes tener seguridad y confianza en ti mismo, verás cómo las puertas del éxito se abren. La carta del tarot “El Diablo” te indica que no desistas y seas persistente en tus metas. Es momento de hacer una limpieza de tu entorno y te enfoques en lo que deseas lograr. Se te presentan oportunidades de negocios y cierres de contratos; pero ten cuidado porque la envidia te rodea. Tu mejor día es el lunes y tendrás dos golpes de suerte con los números 10, 24 y 66, mientras que tus colores son el azul y el rojo. Tu punto débil es el estómago y la gastritis, así que aprende a comer mejor. Tus signos compatibles son Virgo, Capricornio y Aries, y recibirás una propuesta de amor. Te recomiendo que realices todos los cambios que tienes en mente. Será una semana de estrés laboral.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás una semana decisiva para elegir entre quedarte en tu trabajo actual o buscar uno mejor. Piensas mucho en un amor del pasado, cierra ya ese ciclo para que no cargues con energías negativas. Cuida más tu dinero, la abundancia que ahora tienes es para solventar los días difíciles, es tiempo de que formes un patrimonio. Tu temperamento impulsivo llegará a un límite. La carta del tarot “As de Copas” te indica que es momento de que guardes silencio y no hables sobre tu vida, ya que muchas envidias provienen de lo que tú mismo compartes. Debes volver a estudiar y no dejar inconcluso nada de lo que empieces. Tu mejor día es el martes; tus números mágicos son 02, 16 y 35, tus colores son el azul y el verde, y tus signos compatibles para el amor son Libra, Sagitario y Acuario. Tu punto débil son los riñones y el páncreas. Pasarás por problemas familiares que podrían afectar tu estabilidad emocional.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Decides cursar una maestría. Si estás soltero, te llegará un amor del signo de Aries o Escorpión que será muy compatible contigo. Eres un maestro de vida que siempre propone ideas para mejorar. Recibirás una invitación para salir de viaje. La carta del tarot “El Mundo” te dice que es momento de que tomes acciones que mejoren tu calidad de vida. No pierdas el rumbo en tus proyectos y ten cuidado con los chismes que podrían rodearte, evita hablar de tu vida privada. Tu mejor día es el viernes; tus números mágicos son 01, 12 y 30; tus colores de la abundancia son el verde y el blanco, y tu propósito de vida es ser un triunfador. Recibirás un regalo inesperado que te dará mucha alegría. Tu punto débil es la vista y el oído. Recibirás una propuesta de amor verdadero. Cambia tu actitud para bien, sin miedo al qué dirán, ya que la justicia divina estará de tu lado. Haces pagos atrasados de tarjeta de crédito.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Todo lo vivido en el pasado te ayudará a crecer como persona, recuerda que no hay mal que por bien no venga. En el amor, seguirás estable con tu pareja. No te automediques, si te sientes mal, acude al especialista. Preparas un viaje relámpago para visitar a tus familiares. La carta del tarot “El Mago” te recuerda que no debes dudar de tu fuerza para lograr lo que tanto deseas. Es necesario que dediques un poco de tiempo a tus proyectos para ver resultados positivos, no te rindas. Es tu momento de triunfar, pero debes tener cuidado con quién te relacionas, ya que a tu signo lo persiguen las traiciones. Tu mejor día es el jueves; tus números mágicos son 03, 18 y 21; tus colores de la suerte son el amarillo y el verde, y tu punto débil es el intestino. Es momento de crecer en todo lo que has planeado, pero debes ser cauteloso con tus relaciones de negocio. Mueve las energías a tu favor, ya te toca estar arriba.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este 07 de julio te recomiendo prender una veladora roja y pedirle a tu ángel de la guarda que te conceda eso que tanto deseas. La carta del tarot “El Juicio” te indica que es momento de que resuelvas todos los asuntos pendientes relacionados con tu futuro, como problemas legales y de crecimiento económico. Te llegará una sorpresa que te hará sonreír. Se aproxima un momento de evaluación que traerá un cambio poderoso a tu vida. Puede que enfrentes una pequeña pérdida o preocupación material. Tu día de la suerte es el miércoles; tus números son 08, 17 y 31; tus colores son el amarillo y el rojo, y tus signos compatibles son Capricornio, Piscis o Tauro con los cuales te llega el amor verdadero. Prepárate para una transformación positiva. Tu astucia e intelecto superan a cualquiera, solo debes ponerlos en práctica. Ten cuidado con las decisiones personales que tomes, piensa dos veces antes de actuar.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus signos compatibles para el amor son Acuario, Sagitario y Géminis. Pon atención a cualquier dolor de cuello o cabeza, es fundamental que te enfoques en restablecer la armonía en tu cuerpo. La carta de “La Rueda de la Fortuna” trae un mensaje claro para ti, pero no te adelantes a los acontecimientos, tus problemas se resuelven en el presente. Recuerda que tu mente es poderosa, los pensamientos positivos te atraerán una vida positiva, solo ten cuidado con las traiciones. La envidia te ronda y es crucial que seas discreto con tus metas profesionales, evita el exceso de confianza, es mejor que guardes tus planes para ti. Tu día de la suerte será el lunes; los números mágicos que te darán doble suerte son 09, 24 y 37, y vístete de naranja y blanco para atraer la buena energía. Es un momento excelente para que encuentres el equilibrio en tu vida y te dediques a estudiar más, expandiendo tus conocimientos, la felicidad y el éxito están en tu mano.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor trata de no ser dramático y controlador con tu pareja, verás que se llevarán de maravilla. La carta de “El Loco” trae un mensaje poderoso para ti: es tiempo de que madures y establezcas objetivos en tu vida, es momento de que mires hacia adelante y definas qué deseas para triunfar. Ten cuidado con los gastos excesivos, es crucial que retomes el control de tus finanzas, enfocándote en la administración y ahorro. Si tienes planeada una cirugía, te aconsejo posponerla hasta después del 17 de julio, las energías se alinearán a tu favor en esa fecha. Atrévete a dar un salto de fe y toma la iniciativa con esa nueva idea que ronda tu cabeza. Esta semana será ideal para que descubras un amor verdadero y dejes atrás esos conflictos pasados que te pesaban. Tu día de la suerte será el martes, tus números mágicos son 13, 34 y 40; para atraer la buena fortuna usa rojo y azul, y tus signos compatibles son Acuario, Piscis y Cáncer.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Debes hacer las cosas que más quieras y no sentirte atado a un trabajo que no te satisface, así evitarás deprimirte. La carta de “La Fuerza” te dice que debes ser generoso, especialmente en lo económico, para que las energías positivas te recompensen. Tu día de la suerte será el viernes, y tus números mágicos son 15, 27 y 44. Te recomiendo que este 7 de julio prendas una vela blanca y pidas a tu ángel de la guarda lo que tanto necesitas. Prepárate para el cierre de contratos. Es crucial que te deshagas de esas envidias que vienes arrastrando, sé cauteloso con tus palabras y no confíes en nadie. Recibirás una invitación para salir de viaje, eso te ayudará a sentirte mejor. Tu fuerza interior será clave para moverte con confianza hacia tus metas. La humildad te abrirá muchas puertas. Tus colores de la abundancia son naranja y rojo, y tus signos compatibles para el amor son Piscis, Aries y Leo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu día de la suerte es el miércoles; los números mágicos, que te darán dos golpes de suerte, son 05, 27 y 32; tus colores de la fortuna son el amarillo y el rojo, mientras que Tauro, Virgo y Aries son tu mejor compatibilidad para el amor. La carta de “El Emperador” afirma que estás en el camino adecuado para lograr lo que tanto deseas en la vida, así que es momento de que te enfoques en tus metas y no permitas distracciones. Deja a un lado la soberbia y el ego, ya que solo te causan problemas. Aprende a seleccionar mejor a tus amigos y pareja sentimental, pues ese es un factor clave para que tengas una vida maravillosa. Tendrás encuentros importantes con personas de poder que te traerán grandes frutos. Tu punto débil es tu sistema hormonal, así que préstale atención. Crecerás más en lo económico, podrás incluso comprar una casa con algún crédito, recuerda que lo más importante para tu signo es asegurar tu patrimonio.

Acuario

La carta de “El Sol” afirma que la buena suerte te sonríe, pero ten cuidado, no te autosabotees con pensamientos negativos. La riqueza vendrá, cualquier cambio en negocios o nuevos proyectos de trabajo te resultará de lo mejor. Te esperan sorpresas placenteras y un momento de gran vitalidad y confianza. Es mejor que no opines nada a nadie, la discreción será tu mejor aliada. Vístete de rojo y amarillo para atraer la buena fortuna; tu día de la suerte será el martes; tus signos compatibles para el amor son Tauro, Géminis y Libra, y tus números mágicos son 19, 26 y 48. Cuida tu cabello y mantente atento a posibles migrañas. Un amor muy sincero llegará a tu vida, pero si estás en pareja, podrías tener algunas dificultades por celos; trata de no llevar la situación a mayores y comunícate con tu pareja. Ya no seas tan ostentoso, trata de llevar tu vida de la manera más sencilla, eso te hará grande como persona.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no estés preocupado por tu relación amorosa, recuerda que si algo es tuyo, regresará; si no, nunca lo fue; el amor siempre llega cuando menos lo esperas. Tus colores son el azul y el blanco, y tus signos compatibles son Géminis, Cáncer y Escorpión. La carta de “La Templanza” te dice que es el momento de que te calmes, no vivas tan acelerado ni con tanto drama, recuerda que la vida es sencilla, lo complicado somos nosotros, relájate y piensa dos veces lo que vayas a decir estos días. Recurre a la paciencia y equilibrio para integrar todo lo que llega a tu vida, debes tener más estabilidad en tu presente para no sentirte tan abrumado por las opciones que se presenten en el trabajo. Este es el momento propicio para que realices estudios de posgrado. Tu día de la suerte es el lunes, y los números mágicos, que te darán dos golpes de suerte, son 08, 25 y 49. Tu punto débil son tus piernas y huesos, préstales atención y evita accidentes.