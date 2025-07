Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 18 al 20 de julio

Para este fin de semana, descubre en los horóscopos de Mhoni Videte cuál es la carta del tarot que te acompañará para que tu suerte sea más poderosa y que enfrentes los retos con la mejor actitud, pues ya es tiempo de que la abundancia llegue a tu vida.

Sabrás también qué colores son los que te favorecerán para tener mejores resultados en tus proyectos, así que no olvides usar prendas de los tonos que te recomienda Mhoni Vidente.

En los horóscopos sabrás cuáles son tus números de la suerte que te ayudarán a tener buenos resultados en la lotería, pero solo hazlo con responsabilidad, evita andar de presumido para no atraer la mala suerte.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salió la carta de “La Justicia”, lo que implica que vencerás cualquier conflicto actual, las envidias a tu alrededor quedarán atrás. Recuerda que tu signo es fuerte y líder, no permitas que pensamientos negativos te afecten; si surge algo inesperado, enfréntalo con tu naturaleza valiente, podrías encontrar una solución brillante e inesperada. Este sábado asistirás a una fiesta donde te divertirás mucho. Recibes un ingreso extra y un regalo inesperado de un nuevo amor. Terminas de acondicionar tu casa para estar más cómodo. Gozarás de un golpe de suerte el domingo con los números 09 y 21, y tu color de la fortuna es el blanco. Concéntrate en tus propios objetivos financieros y evita la comparación; ve a tu paso, atendiendo únicamente tus necesidades. Te busca un familiar que podría invitarte a un viaje. Cuida tu piel y evita exponerte demasiado al Sol. La energía negativa se alejará de ti y todo mejorará. Si estás casado, disfrutarás de días llenos de amor y convivencia. Es posible que te regalen una mascota.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La presencia de la Luna en tu signo despierta tus ganas de renovación y fertilidad, pero también te marca el inicio de una etapa espiritual. Tu color es el rojo; una persona de signo Escorpión o Capricornio podría declararte su amor, y tendrás un golpe de suerte el sábado con los números 00 y 21. Tu sensibilidad se afina y descubres tu vocación de ayudar a los demás. Recibirás una propuesta laboral que te entusiasmará y será bien remunerada. La carta de “La Luna” te dice que necesitas tener más cautela en tus compras, evita fraudes y piensa dos veces antes de gastar para que no tengas problemas económicos. Recuerda que el verdadero éxito surge de actuar con autenticidad y no satisfacer expectativas de otros. Trata de ya no platicar tanto tus planes para evitar las envidias y para que no te los salen; recuerda que tu signo es el toro y siempre te gusta pisar en firme para realizar todo lo que tienes pensado.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana tendrás una revelación importante que te ayudará a comprender situaciones personales. Tu dualidad atrae muchas miradas… y envidias. Te salió la carta de “El Juicio”, esto significa que tendrás una revelación divina en estos días que te ayudará a entender lo que está pasando en tu vida, recuerda que tú eres el gemelo del Zodiaco y eso te hace ser el más inteligente y carismático, por esa razón te siguen muchas envidias o mal de ojo y esta carta te recomienda que prendas una vela de color blanca este viernes y pidas a todos los ángeles su protección y verás que serás escuchado. Realizarás cambios en tu hogar, compras muebles o sacas cosas para eliminar la energía acumulada. El domingo será ideal para que des un paseo familiar o hagas un viaje corto. Recuerdas un viejo amor, lo que podría entristecerte, así que trata de hablar y quedar en paz con tu corazón, considera cerrar ese ciclo en paz. Te invitarán a una graduación. Tus números de suerte son 76 y 13, y tu color el verde.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana enfrentarás situaciones de confusión, podrías dudar entre seguir en tu empleo o cambiar de rumbo, incluso en dejar a tu pareja amorosa actual, por lo que debes mantener la calma y recuerda que los vínculos profundos toman tiempo para consolidarse. Te salió la carta de “El Loco”, lo que indica que tu signo es emocional, y siempre te hace batallar mucho para tomar decisiones, por lo que te recomiendo que trates de analizar todo lo que estás pasando en este momento y decidas tener una respuesta en tu vida para que logres avanzar. El sábado podrías viajar para festejar tu cumpleaños. El domingo, será momento de que compartas con tu persona más querida. Trata de hacerte un chequeo médico general, recuerda que lo más importante en la vida es tu salud. Tus números de la suerte son 00 y 23, y tu color, el azul. Se abren oportunidades para que reconectes y hagas nuevas amistades

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el horóscopos del tarot te salió la carta de “El Sol”, por lo que entras en una de tus mejores etapas, ya que el verano potencia tu energía. Recuerda que tu signo necesita mucho de los rayos del Sol para renovar tu energía, por eso te recomiendo que salgas a caminar con los primeros rayos del Sol para que te recargues de buena energía. También esta carta te indica que te encuentras en un periodo de abundancia, por lo que es momento de que emprendas un negocio propio para que crezcas más económicamente. Este fin de semana podrías recibir una invitación para viajar. No debes temerle a los cambios en tu vida amorosa, te busca un amor del sigo Aries o Sagitario, por lo que habrá mucha pasión en tu vida. Evita dar consejos no solicitados a tus amigos o seres queridos porque podrían malinterpretarse, procura ser más discreto. Recibes un dinero inesperado por la lotería, juega con los números 05 y 66, y tu color de la fortuna es el naranja.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te salió la carta de “La Templanza”, significa que estás por entrar en una etapa de profunda espiritualidad, atraviesas por momentos ideales para encontrarte contigo mismo y decidir qué rumbo tomar en tu futuro. Recuerda que tu signo es el más responsable del Zodiaco y siempre velas por tu familia, por eso te recomiendo que comiences ya ese negocio que tienes en mente para crecer económicamente. En el amor, seguirás confundido, pues no logras decidir entre dos personas, así que hazle caso a tu intuición y quédate con quien mejor te trate. En estos días te invitan a un viaje, recibes un regalo inesperado que te alegrará mucho, y tendrás una fiesta el sábado donde te divertirás bastante, también recibirás la noticia de que una amiga se casa y te invitará a la celebración. Recuerda que los domingos son para la familia, así que procura pasar tiempo con tus padres y consentirlos.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte son el 03 y 27, y tu color para atraer la buena fortuna es el azul, vístete de ese color y verás cómo la energía positiva fluye a tu favor. En el amor, seguirás gozando de la estabilidad con tu pareja, incluso es buen momento para que hablen de formalizar la relación; sin embargo, ten mucho cuidado con parejas del pasado, no permitas que te incomoden ni te roben tu paz, enfócate en el presente y futuro con quien realmente te ama. Tu carta del tarot es “El Carruaje”, señal inequívoca de que se abren para ti puertas de crecimiento laboral, es el momento perfecto para que te sientes con tus superiores, les demuestres tu valía y pidas ese ascenso que tanto mereces, se te va a dar porque eres el mejor en lo que haces; confía en tu talento y no dejes pasar esta gran oportunidad. El viernes será ideal para que pongas en orden tus finanzas, aprovecha para arreglar cualquier asunto pendiente.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu signo y la carta de “El Mago” son una explosión de buena suerte y prosperidad, esta conexión con lo místico te impulsa a iniciar un cambio en todo lo que te rodea, especialmente en amistades y amores que te hacen daño, pues aunque tu signo es muy fuerte y aguantador, debes recordar que todo tiene un límite y mereces ser feliz. La carta también te anuncia un nuevo negocio o cambio de puesto de trabajo para alcanzar la prosperidad; prepárate, porque las oportunidades están a la vuelta de la esquina. Alista tus maletas, te hacen una invitación para salir de viaje. Experimentas una elevación a tu máximo nivel, debes aprovechar cualquier asunto que tengas pendiente, tendrás el éxito garantizado. Este fin de semana gozarás de alegrías y sorpresas agradables, te llega dinero extra por cuestiones de lotería con los números 11 y 28 , y tu color para atraer buena fortuna es el amarillo, así que úsalo para vibrar alto.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Te recomiendo que termines de pagar tus deudas para que tu mente pueda funcionar mejor, eres muy gastador, eso te enreda en tus labores, así que libérate de esas cargas financieras. La poderosa carta de “El As de Bastos” te acompañará este fin de semana, significa que estás en tu momento de mayor fuerza y poder, la combinación de esta carta con tu signo te convierte en el más triunfador en los negocios, aprovecha esta racha para consolidar tus proyectos, pero también te advierte sobre tu mal carácter, a veces tú mismo te saboteas en tus relaciones, recuerda que todos necesitamos de todos, trata de ser más sociable, abre tu corazón y mente a los demás. En cuanto a los amores, tómate tu tiempo, no te apresures a estar en una relación solo por tener una pareja, el amor indicado llegará a tu vida, será de Leo o Piscis. Tus números de la suerte son 23 y 40, y tu color para atraer la buena fortuna es el rojo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números de la suerte para este fin de semana son 30 y 77. Tendrás días llenos de fiestas y convivencia familiar, disfruta de esos momentos especiales con tus seres queridos. Tu carta del tarot es “La Estrella”, significa que lo ideal para ti es siempre combinar tu inteligencia con tu buen carácter, esa fórmula te llevará a tener el éxito. Tu signo es líder nato, ya sea en el ámbito empresarial o político, y esta carta del tarot también te dice que es momento de que tengas más control de tu forma de pensar. Deja atrás los malos momentos y no seas tan rencoroso, libérate de esas cargas para que tu energía fluya libremente. Sigue adelante con tus estudios universitarios, es momento de que inviertas en tu conocimiento y futuro. Cuídate de las traiciones de personas nuevas, recuerda que debes irte con calma cuando acabas de conocer a alguien. Tu mejor compatibilidad será con Aries y Virgo.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana será para recordar a personas que ya no están contigo, permítete sentir y honrar esos recuerdos. Ten cuidado con problemas de tránsito, sé precavido al manejar. La carta “As de Oros” te salió en el tarot, significa que es momento para que te arriesgues a hacer cualquier inversión o inicies un proyecto nuevo de trabajo, pues te va a ir de maravilla, solo ten cuidado con lo que platicas, no le cuentes a todo el mundo tus planes para que no se arruinen. Tu signo es el más comunicador del Zodiaco, en combinación con la carta, te dice que te irá muy bien en todo lo relacionado con las ventas. Estos días festejarás a un familiar, disfruta de esos momentos de unión y alegría. Te compras ropa nueva o cambias de look, ya que es momento de que renueves tu imagen y te sientas de maravilla. Tus números de la suerte son el 21 y el 79, y tu color para atraer la buena fortuna es el azul.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tienes la fuerza suficiente para enfrentar cualquier problema, si estás pensando en comprar una casa, hazlo, los astros están a tu favor. Ten cuidado con las envidias, sé más prudente con lo que platicas, ya que no todos quieren lo mejor para ti. En el amor, seguirás muy tranquilo con tu pareja, e incluso son momentos de que formalicen su relación. Para los que están solteros, es momento de dejarse enamorar, abre tu corazón a nuevas posibilidades. Te tocó la carta de “El Emperador”, significa que se avecina un cambio muy positivo a tu vida, tendrás la oportunidad de cerrar ciclos que ya no eran para ti, especialmente en el amor, lograrás un renacer en toda tu forma de pensar. Tus números de la suerte son 06 y 22, y tu color para atraer la buena fortuna es el verde. Trata de cuidar tu mente, no te llenes de situaciones negativas y evita sobrepensar las cosas de tu vida, confía en el proceso y en tu intuición.