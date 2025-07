Mhoni Vidente: horóscopos de la semana del 21 al 24 de julio

Conoce con qué signos vas a tener la mejor compatibilidad en la vida amorosa, para que no te enredes con cualquier persona, recuerda que tu bienestar es lo primordial en la vida. No tengas miedo a abrir tu corazón, pues la felicidad está más cerca de lo que imaginas.

Sabrás también qué números te ayudarán a tener un premio en la lotería, así como los colores que te darán abundancia, paz, pasión y prosperidad, así que úsalos en tu ropa y accesorios.

Mhoni Vidente también te dice en sus horóscopos de esta semana cuál es la carta del tarot que te acompañará para que emprendas tus proyectos y tengas el mejor resultados, es tu tiempo de conseguir la abundancia económica.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta del tarot te salió “El Mundo”, nos dice que es el momento de dar el gran salto que esperabas para ser exitoso. Recuerda que tu signo siempre busca la perfección y el reconocimiento de lo que realizas. No debes quedarte estancado y realiza tus proyectos de vida. Se te presentará un viaje por asuntos personales. Te realizarás un chequeo médico. Tu punto débil es la presión alta y la mala circulación, por lo que es importante que estés pendiente de tu salud. Tu mejor día es el martes. Tus números de la suerte son: 10, 31 y 35. Tus colores mágicos son: rojo y verde. Tu lema es: “Respira, analiza y razona; no te dejes llevar por los malos momentos”. También es tiempo de poner límite, evitar chismes, especialmente en el trabajo. Si estás viviendo un momento de separación amorosa, trata de dialogar y terminar bien el ciclo con esa persona para que después no tengas sentimientos de culpa. Te llegará un dinero extra por una deuda del pasado.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta mágica es “El Diablo”, esta carta del tarot te beneficia en todo lo que tengas que realizar en cuestión laboral, pero también te pone sobre aviso que te cuides porque te rodean las envidias y mal de ojo de personas tóxicas y que nunca debes de confiar de más en nadie. Tu mejor día es el lunes, tus números mágicos son 16,23 y 27, tus colores son amarillo y naranja. Punto débil: oído y ojos, trata de ir con tu médico. Los problemas se soluciona rápido. En esta semana podrás realizar cualquier pendiente que tengas en mente, solo trata de ser discreto con los demás para que no te llenes de energías negativas. Debes seguir con tus estudios y tomar una maestría, eso te va a ayudar mucho a crecer en lo laboral. Eres el pilar de tu familia, tendrás que ayudar a todos para salir de sus problemas. Ya no seas tan terco, si esa situación de negocio no se da, trata de seguir adelante con otro proyecto.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tramitas un crédito para comprar una casa, recuerda que la base en la vida es el patrimonio. Ten cuidado con traiciones en el trabajo, trata de ser discreto y no meterte en problemas que no son tuyos. Realizas pagos de colegiatura, te llega una demanda legal que la vas a poder arreglar de la mejor manera. La carta de “El Emperador” dice que no temas a tomar decisiones. Recuerda que si no te da miedo o zozobra no es un cambio verdadero, así que piensa en todo lo positivo de esos proyectos que te darán más ingresos económicos. Te recomiendo que juegues los números 09, 20 y 63. Usa los colores azul y amarillo, tu punto débil es la espalda baja y los riñones, trata de ir con tu médico. Te llega un amor nuevo y verdadero de Acuario, Libra y Aries. Recibes un regalo que no esperabas que te dará mucha alegría. Vas por buen camino en cuestiones amorosas que con la persona que estás en este momento.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás juntas en tu trabajo para nuevos proyectos. Recibes una invitación a salir de viaje con tus amigos. La carta de “El Sol” nos dice que estás en el momento de ser el mejor, ya es tu tiempo de ver más para ti y realizarte. Cuidado con las envidias y brujerías de las personas que están a tu lado, siempre protégete y deja de confiar. Si ya te traicionaron una vez lo volverán hacer. Tu mejor día es el miércoles, tus números mágicos son 08, 22 y 26. Tus colores mágicos son rojo y amarillo. Tu punto débil es el páncreas, debes trata de controlar el exceso de consumo de azúcar y realizar más ejercicio. Tus signos compatibles son Piscis, Escorpión y Tauro. Debes tratar de cerrar ciclos del pasado y así poder avanzar en tu futuro. Tu signo tienes una chispa carismática que hace que todo avance sin contratiempos. Seguirás con tu buena racha en cuestiones amorosas.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega una propuesta de amor verdadero de alguien de Escorpión, Sagitario y Aries. Los que están pareja, tendrán algunas dificultades por cuestiones de celos, así que trata de no llegar a más esa situación. Te salió la carta de “El Carruaje”, es el momento de ser un triunfador, no pierdas el tiempo con personas o situaciones que no te dejan nada positivo. Tu signo es líder y el mejor para empezar negocios. Te llega un regalo por parte de alguien muy especial que te dará mucha felicidad. Decides festejarte tu cumpleaños saliendo de viaje, es tu momento de disfrutar tu nuevo ciclo de vida. Te invitan a dar una conferencia, eso te ayudará a tener más relaciones públicas. Tu mejor día es el martes, tus números mágicos son 13,14 y 68, tus colores el verde y blanco. Tu punto débil es la depresión e insomnio, trata de hacer ejercicio y mantenerte saludable. Ten cuidado con tu mascota porque va a estar enferma. Mandas arreglar tu coche para venderlo.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu carta es el “El Mago”, significa que tendrás grandes oportunidades laborales que no debes dejar pasar. Tus números de la suerte son 21, 29 y 66. Tus colores mágicos: rojo y amarillo. Recuerda que el tiempo avanza y es momento de realizarte profesionalmente. Podrías recibir una invitación para irte a vivir al extranjero por motivos de trabajo. También te buscará un amor del pasado con la intención de cerrar ciclos, pero no olvides cobrarle el dinero que te debe antes de dar por terminado ese capítulo. Tu punto débil: el estómago, especialmente por problemas de gastritis. Un nuevo amor compatible llegará a tu vida; podría ser de Sagitario, Capricornio o Tauro. Trata de dormir mejor por las noches, ya que el insomnio está afectando tu rutina diaria. Esta será una semana de mucho estrés y reuniones con tus superiores; mantén la calma y verás cómo logras salir adelante.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus números mágicos son el 11, 18 y 50, el miércoles será tu día de la suerte. Y para atraer aún más la buena vibra, tus colores son morado y blanco. La carta de “La Rueda de la Fortuna” gira a tu favor. Es una señal divina de que las cosas están a punto de cambiar para bien. Esa discusión o malentendido que traías arrastrando en el trabajo se va a solucionar de la mejor manera. Tu signo no busca problemas, ellos te buscan a ti, así que aléjate de las personas conflictivas. No te enredes en pleitos que no son tuyos. Te llega dinero extra por un trabajo que ni te imaginabas. La abundancia está tocando a tu puerta. Recibirás una invitación para ir de viaje en agosto. Aprovéchala al máximo, porque te va a ir de lo mejor con tu familia. Tu punto débil esta semana son la piel y cabello. Estarás en la encrucijada de decidir si te quedas en tu trabajo actual o si buscas uno mejor.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Cuidado con los comentarios y chismes que andan rondando. Ya no den más información de su vida, sean más discretos. Es una semana ideal para seguir con el ejercicio y mejorar la alimentación. La carta de “El Juicio” viene a guiarte, momento perfecto para tomar decisiones importantes que te llevarán a tener ingresos económicos que tanto necesitas. Días de arreglar asuntos legales, así que pon todo en orden. Tu mejor día será el viernes. Números mágicos: 34, 46 y 55. Los colores rojo y blanco te ayudarán a atraer pasión y pureza. Tus signos compatibles: Cáncer, Géminis y Piscis. Cuida tu salud para evitar problemas de vejiga e infecciones urinarias. Momento de ponerse al día con pagos atrasados. Eres inteligente y siempre necesitas estar aprendiendo para desarrollar la mente. Cuida tu forma de ser en el amor, la tendencia a ser posesivo y dramático puede herir a tu pareja.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En el amor, seguirás con tu pareja muy estable. Y para cerrar con broche de oro, preparen un viaje relámpago para visitar a unos familiares. La carta de “La Torre” es una señal divina sobre el momento perfecto para formar esa empresa que tanto has soñado. La oportunidad de crecer económicamente se dará sin problema. Además, te van a buscar para invitarte a trabajar con personas del extranjero. Aprovéchenlo, que son oportunidades de oro. Trata de resolver todo en su momento, no dejes que se acumulen los problemas. Recibirán una invitación para salir de un amor prohibido, piénsenlo bien antes de dar ese paso. Tu mejor día será el viernes, úsalo para tomar decisiones importantes. Los colores de la suerte son azul y amarillo. Tu punto débil son la espalda y riñones. No te automediques, si te sientes mal acude con el médico. Tus signos compatibles son Aries, Piscis y Virgo.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La carta de “La Templanza” te reafirma que tengas calma porque vas por buen camino, esa oportunidad laboral que tanto deseas se presentará. Además, llega dinero extra por una deuda del pasado. La prosperidad está llegando. Ten cuidado con problemas de infección de piel o garganta. Sigue con esa buena alimentación y ejercicio, ya te estás viendo de lo mejor. Regresar con amores del pasado solo te va a causar problemas. Es mejor seguir adelante en la vida y mirar hacia el futuro. Para atraer más la buena vibra, usa los colores rojo y naranja. Tu mejor día será el martes. Tus números mágicos: 09, 28 y 30. Recuerda que eres el más astuto del zodiaco, eso te hace merecedor del triunfo en cualquier área que te desempeñes. Cuidado con los chismes entre familia, es mejor no opinar y mantenerse al margen. La paz es lo más importante. Adoptarás una mascota que te dará mucha alegría.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el amor, tus signos compatibles son Libra, Géminis y Leo. En el tarot te salió la carta “As de Bastos”, señal divina de reconciliación, primero contigo y luego con los demás. Quítate esas culpas del pasado que no dejan avanzar. Así que no sabotees el éxito y felicidad. A veces tu carácter puede jugarte una mala pasada. Prende una vela y pide a tu ángel de la guarda todo lo que necesitas. Serán días de mucho trabajo y juntas, trata de no estresarte y ten paciencia para terminar todo lo pendiente. Para los casados: paciencia en su matrimonio. Eviten que las cosas lleguen a la separación. Tu tendencia es engordar, así que sigue una dieta saludable. Tus números mágicos son 01, 05 y 27. Tus colores de la suerte son rojo y morado. Tu punto débil esta semana es la cadera y espalda baja. Tu mejor día será el lunes, así que aprovecha esa energía para empezar la semana con todo.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

La empresa donde trabajas va a cerrar, así que es momento de buscar un empleo nuevo y mejor pagado. La abundancia está esperando por ti. Tu mejor día será el jueves, aprovechan esa energía para gestiones. Tus números mágicos: 07, 19 y 32. El azul y blanco te ayudarán a conseguir paz y claridad. En el amor, la mejor compatibilidad es con Escorpión, Cáncer y Libra. Esta semana en el tarot te salió la carta de “El Loco”, es una señal clarísima de que debes cambiar la actitud hacia el futuro. No te conformes con tan poco, tienes una cualidad muy especial para enamorar. Tiempo para quitarte a todas esas personas negativas. Te van a buscar para invitarte a salir de viaje en estos días. Hazlo porque necesitas un tiempo para ti. Tendrás trámites pendientes de pagos de impuestos y tarjetas de crédito, así que pon todo en orden. Recibirás un regalo inesperado de un amor nuevo.