Mhoni Vidente: los horóscopos del fin de semana del 25 al 27 de julio

Descubre cuál es el arcángel que te protegerá este fin de semana para alejar todo mal de tu vida y que así puedas crecer económicamente, toda enfermedad se aleje de tu cuerpo y concretes los proyectos que tienes.

Mhoni Vidente te dice también cómo te ira en los caminos del amor, si tu relación se fortalecerá hasta el punto que decidan vivir juntos o si tomarán una pausa para replantearse cosas que les incomodan.

Conocerás cuáles son tus colores de la abundancia y números que te ayudarán a tener una gran premio en los juegos de azar, solo hazlo con responsabilidad y mantén la discreción para que no atraigas envidias.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Sabrás de un embarazo familiar, noticia que te llenará de alegría. Tendrás un golpe de suerte con los números 07 y 99. Tu color de la suerte es el amarillo, porque atrae prosperidad. Tu mejor día será el domingo. Este fin de semana el arcángel Metatrón, tu ángel de la Riqueza, te estará acompañando. Invócalo con fe para que todas tus metas se cumplan. La energía de la abundancia está contigo. El viernes será un día de buena suerte en el trabajo. Recibirás varios ofrecimientos de nuevos puestos. Si estás haciendo tu servicio social, te llegará una ayuda económica que no esperabas. Habrá sorpresas agradables en el ámbito profesional. No te preocupes por lo que digan o piensen los demás de ti. Tú tienes luz propia y siempre estarás en la mira de otros por la envidia. No le des importancia a eso. Recuerda que los problemas son pequeños; uno mismo los agranda, no te estreses.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este fin de semana el arcángel Miguel, tu ángel de la Protección, será quien te guíe. No dudes en invocarlo para que la fuerza y abundancia reinen en tu vida. El viernes te llegará una sorpresa económica con los números 00 y 13. Tus colores de la suerte son naranja y rojo. Combínalos con tu día de nacimiento para personalizarla aún más. Es tiempo de sacar rencores del pasado y ser más fuerte en cuestión de sentimientos. Estás pasando por una etapa de renovación amorosa, sé que a tu signo le afecta mucho todo lo relacionado con el amor. Te recomiendo que platiques con alguien de confianza para que te dé un buen consejo y puedas superar esta situación. Cuídate del estómago y trata de no comer tanto picante o alcohol, ya que serán días de muchas fiestas y celebraciones. El domingo, aprovecha para salir a pasear con tu familia. Disfruta de esos momentos de unión y alegría.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día será el sábado, tendrás un golpe de suerte con los números 03 y 66. Tu color de la suerte es el rojo, te llenará de energía. Te aconsejo que revises tu carro, especialmente los frenos y llantas, para que puedas salir de viaje más tranquilo con tu familia, la precaución es clave. Este fin de semana el arcángel Gabriel, tu ángel de la Aceptación y Paz, te guiará para que puedas solucionar todo lo que tenías pendiente y, muy importante, para que saques de tu vida personas y situaciones tóxicas. Es momento de liberarte. Tu signo tiende a ser muy complicado en el amor, así que trata de ser más relajado y déjate querer. El amor no tiene por qué ser un laberinto. El viernes será un día de muchos movimientos en cuestiones de trabajo y juntas para posibles cambios de puesto. Mantén siempre tu pensamiento en positivo y no te dejes llevar por las envidias que te rodean.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu signo es a menudo blanco de malos comentarios, pero ignóralos y sigue adelante. Que tu éxito sea la envidia de otros. Prepárate porque este fin de semana el arcángel Chamuel, tu ángel de la Luz Dorada y Fuerza será tu guía. Todo lo que necesites para salir de problemas sentimentales, este ángel te protegerá y ayudará. Invócalo con mucha fe. El viernes será de mucho trabajo. Ya estás en un proyecto laboral propio que te ayudará a crecer en lo económico. Recuerda que tu signo siempre busca estar en constante aprendizaje, así que sigue tomando cursos de tu profesión para mantenerte a la vanguardia. Estás planeando vacaciones para agosto con tu pareja, será un tiempo maravilloso para reconectar. Tu mejor día será el domingo. Todas las buenas energías se juntarán para ayudarte a salir de tus problemas. Tendrás un golpe de suerte con los números 11 y 17 y tu color es el azul.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te pondrás a dieta y te realizarás una operación estética, momento de consentirte y sentirte aún mejor contigo. Además, estarás preparando un viaje para festejar tu cumpleaños con tu pareja, les irá de lo mejor y disfrutarán mucho. Te llegarán regalos que no esperabas. Prepárate porque este fin de semana el arcángel Rafael, tu ángel de la Verdad y Prosperidad, reinará en tu vida. No te sientas solo, este ángel es muy poderoso y te ayudará en cualquier situación complicada que tengas. El viernes será un día para sacar fuerzas de donde no las hay y renovarte por completo. Recuerda que tu signo es líder y eso te convierte en el pilar de todo lo que te rodea. Mantente fuerte, siempre saldrás victorioso de cualquier desafío. El domingo tendrás mucha suerte con los números 04 y 18. Ponte colores fuertes en la ropa para que tu suerte se multiplique y atraigas aún más abundancia.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu mejor día será el viernes, los astros se unirán para ayudarte a estar mejor en todos los sentidos. Aprovecha ese derrame de abundancia y busca más posibilidades para crecer. Tus números de la suerte son 09 y 12. Tu color es el blanco, te brindará paz y claridad. Te aconsejo que hagas tus pagos para no tener deudas en el futuro. Sé más administrado con tu dinero y verás cómo la prosperidad llega a tu vida. Este fin de semana el arcángel Uriel, tu ángel de la Vibración Superior, te estará protegiendo de cualquier situación negativa que te pueda rodear. A menudo cargas con problemas del pasado y situaciones que no puedes controlar, lo que distrae tu mente. Ya no hay que quejarse, es hora de convertirte en un triunfador. Te llegará una propuesta de un negocio para los fines de semana, acéptala sin dudar. Te irá de lo mejor, estás en una época de gran crecimiento económico.

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Es tiempo de poner tu hogar en orden, arreglar tu espacio para sentirte cómodo y atraer buenas vibras. Prepárate porque esta semana el arcángel Miguel, tu ángel de la Iluminación y Fuerza Cósmica, está listo para asistirte en todo lo que anhelas, solo invócalo con fe. Son días de renovación total, momento de cambiar tu actitud, de inyectar energía positiva en tus proyectos y enfocarte en el futuro. Te preocupas mucho por el bienestar económico, no lo pienses más y lánzate a ese negocio que tienes en mente. La prosperidad está esperando por ti. Serán días llenos de alegría y sorpresas agradables en compañía de tu familia. Disfruta cada momento, el universo te tiene preparado algo muy especial. Tu mejor día será el domingo, aprovecha al máximo su energía. Tus números mágicos son 19 y 21, tu color de la suerte es amarillo. La mejor compatibilidad la tendrás con Aries y Géminis.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 40. Tu color de la abundancia es el verde, representa esperanza, crecimiento y abundancia. Este fin de semana el arcángel Rafael, tu ángel de la Curación y Sanidad estará contigo para ayudarte a sacar cualquier enfermedad de tu cuerpo. Solo pídele con fe y verás cómo llegan las soluciones. Te ayudará a sentirte renovado y lleno de energía. Te verás analizando varios cambios importantes en tu vida. Es posible que estés pensando en pasar un tiempo sin pareja, eso es perfectamente normal. Tu signo es muy fuerte y a menudo disfruta de su soledad. Escucha tu intuición y haz lo que te haga sentir en paz. El viernes las energías estarán algo revueltas, se visualizan algunas dificultades en el trabajo. Para protegerte de cualquier mala vibra, ponte un poco de agua bendita en la nuca y un listón rojo en la muñeca derecha con tres nudos.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

No confundas el amor con la amistad. Es tiempo de poner en claro tus sentimientos y definir esas relaciones que te causan incertidumbre. Eres uno de los signos con más fuerza mental, enfócate en tener más éxito y creer que eres merecedor de toda la abundancia. El arcángel Miguel, tu ángel de las Noticias Positivas, te guiará. Prepárate para sorpresas agradables que te harán sentir de lo mejor. La energía está a tu favor. El domingo será tu día de doble suerte. Tus números mágicos son 19 y 70. Tu color de la suerte es el azul, que atrae calma y prosperidad. Pon especial atención a tu mamá, ya que podría tener la presión alta, cuídala mucho. Además, se visualiza que estarás preparando un viaje para agosto con tu familia, será un momento inolvidable. Este viernes la suerte estará de tu lado. Se visualiza la propuesta de un negocio propio que te ayudará a crecer económicamente.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tu color de la suerte es el naranja, que te llenará de energía y creatividad. Ya no seas tan rencoroso, aprende a soltar lo que no era para ti y a perdonar. Estos días estarán llenos de mucha convivencia con tus seres queridos, disfruta de esos momentos de unión y alegría. Esta semana el arcángel Uriel, tu ángel de la Buena Fortuna y Magia, será tu guía y protección. Tu arcángel te dará fortuna, solo invócalo con fe y verás cómo llega a tu vida la abundancia. Este viernes será crucial para tomar decisiones importantes en tu vida profesional. Los astros se alinean para darte suerte en todo lo relacionado con el trabajo y proyectos. No lo dudes, invierte en lo que tienes planeado, te irá de lo mejor. Eres muy apegado a tus padres, los ayudarás a resolver algún problema y saldrán victoriosos de cualquier situación. El domingo tendrás un golpe de suerte con los números 21 y 30.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Un consejo importante para ti: intenta no dormir de más y levántate más temprano. Tu energía vital necesita del Sol para multiplicarse. Haz ejercicio y lleva una vida saludable para mantenerte lleno de vitalidad. Cuida a tu mascota, pues andará algo enfermita. Dale mucho amor y atención para que se recupere pronto. Esta semana el arcángel Miguel, tu ángel de la Evolución Espiritual y Mental, te guiará para que crezcas en todos los sentidos, especialmente en lo laboral. Tu signo es sinónimo de poder y carisma, sin duda es momento de avanzar en lo económico. Es tiempo de madurar, intenta comprar una casa para asegurar tu patrimonio. Esa estabilidad te brindará mucha paz. Tus números de la suerte son 16 y 25. Tus colores son azul y blanco. Tu mejor día será el domingo, aprovecha esa energía. Se visualiza una invitación a un viaje en agosto, será una experiencia maravillosa.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Prepárate porque este fin de semana el Arcángel Rafael, tu ángel del Poder Infinito y Abundancia, será guía importantísimo para ti. Él te ayudará a resolver cualquier situación negativa que te esté rodeando. Recuerda que este ángel trae la dicha de Dios; sin duda, su fuerza llegará para que por fin encuentres a esa persona ideal en tu vida, es decir, el amor verdadero está a la vuelta de la esquina. Además, te asistirá en tus situaciones económicas, ayudándote a dejar atrás las deudas. Momento de progresar y ver cómo tu dinero se multiplica. Te llegará dinero extra con los números 08 y 99. Tu mejor día será el sábado, tus colores de la abundancia son rojo y azul. Estos días serán para hacer cambios en tu hogar y vivir más plenamente. Busca esa armonía que tanto disfrutas. El domingo tendrás una comida familiar donde se arreglarán asuntos de herencia o trámites importantes.