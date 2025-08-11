Horóscopos de Mhoni Vidente de lunes 11 al 14 de agosto

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tus colores son el rosa mexicano y el rojo fuerte, úsalos más para atraer abundancia; tu mejor día es el 13 de agosto, y tus signos compatibles para iniciar una relación son Capricornio y Leo, pero ojo que te va a buscar un amor del pasado. El arcángel Metatrón es quien te va a estar guiando y protegiendo esta semana, serás una luz para los demás. Estás destinado a tener el éxito en tus manos y te llega un dinero extra por parte de una deuda. Trata de no estar tan melancólico, recordar es volver a vivir. Preparas tu tesis. La carta de “El Mago” te va a estar guiando, dice firmemente que la buena suerte y el triunfo van a estar en tus manos, que dejes atrás la inseguridad y que tengas en claro lo que quieres para progresar. Deberás ser prudente con tus declaraciones porque hay personas que se ofenden por tus palabras. Cuídate de problemas del estómago e intestino. Tus números mágicos son 06, 13 y 44, con cinco golpes de suerte.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Miguel te va a guiar esta semana y te dice que es momento de que actúes conforme a tus planes para que alcances el triunfo. Te llegarán sorpresas económicas y tendrás más lujos. En estos días estarás ocupado con algunos pendientes de escuela y trabajo. Aprende a ser tolerante, es momento de que pidas perdón y sepas reconocer tus errores. La carta de “El Diablo” te va a guiar en estos días, te pone sobre aviso de que hay personas negativas que te quieren hacer daño, así que usa un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo, además de ponerte mucho perfume para cortar lo negativo. Es momento de que pongas un negocio. Tus números mágicos son 05, 27 y 48; tus colores mágicos son azul y blanco y tus signos compatibles Virgo y Capricornio. Si estás en pareja y sientes que el amor se acabó, es mejor que lo digas y te marches. Tu punto débil son los tobillos y pies. Tu lema es: “me propongo ser feliz todos los días de mi vida”.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega una propuesta de amor verdadero en estos días. El arcángel Rafael es quien te va a ayudar esta semana, te dice que los sueños siempre se hacen realidad, así que cree en ti, pues solucionarás tus problemas. Estos días estarás con muchas energías positivas a tu alrededor, te ofrecen un puesto de trabajo muy bien pagado y decides cambiarte de casa para estar más cómodo. Te tocó la carta de “El Mundo”, indica que es momento de que salgas adelante de cualquier situación difícil en tu ambiente laboral. Necesitas más dedicación para tener éxito, así que deberás ser más constante con tus obligaciones. Si tienes trámites de papelería de extranjera se resolverá sin problema. Días de mucho estrés personal, trata de salir a caminar, eso te ayudará a relajarte. Ten cuidado con traiciones de personas a tu alrededor. Tu mejor día es el 14 de agosto; tus números mágicos son 14, 16 y 19; tus colores son azul y amarillo, y tus signos compatibles son Acuario y Libra.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibes una invitación para salir de viaje con tus amigos o decides hacer una asociación para ayudar a las mascotas, pues tu signo es muy humanista dentro del Zodiaco. La carta del “As de Copas” indica que habrá días mágicos para tu signo, tendrás energías positivas a tu alrededor. Son tiempos de madurar, así que piensa en tu futuro profesional. Terminas de estudiar y decides hacer una maestría o diplomado en finanzas. Te busca un amor del pasado para volver. Tu mejor día es el 11 de agosto; tus números mágicos son 12, 26 y 33, y tus colores son rojo y verde. Intenta dormir y silenciar tu mente, el insomnio te está haciendo daño, tu punto débil son las hormonas y quistes. El arcángel Uriel te va a guiar estos días, te dice: “Atrévete a ser diferente y auténtico, trata de quitarte complejos que no te dejan ser feliz”. Reinarán en tu signo las buenas ideas para trabajar por tu cuenta.

Leo, horóscopos de Mhoni Vidente Julio 23 - Agosto 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te llega un regalo que te dará mucha felicidad. El arcángel Miguel es quien te va a guiar esta semana, te dice: “Se optimista en todo lo que vayas a realizar en cuestión de trabajo y ten autocontrol, lo que sin duda te caerá como anillo al dedo para tener mejor temperamento”. Recibes un reconocimiento económico por parte de tu trabajo. Ten cuidado con problemas de intestino o úlceras. Pon atención porque podrías enfrentar un divorcio y pensión. La carta del “As de Oros” indica que el éxito está en tus manos, no lo dejes escapar platicando tus planes. El triunfo en cuestión legal o de migración será tuyo. Te invitan a salir de viaje para celebrar tu cumpleaños. Tu mejor día es el 11 de agosto; tus números mágicos son 04, 21 y 32; tus colores son negro y amarillo, y tu punto débil es la mente, es decir, depresión, angustia e insomnio, así que trata de salir a caminar y ponte en contacto con la naturaleza, eso te ayudará a estar mejor.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

El arcángel Metatrón te va a ayudar y guiar esta semana, solo recuerda que la vida es maravillosa, debes vivirla cada instante y no desperdicies tu tiempo. Te viene un éxito en cuestión laboral, pero recuerda que la prosperidad se atrae con pensamientos positivos. En estos días tendrás muchas presiones en el trabajo. Te llega la invitación a salir por parte de un ex. Te compras ropa y decides cambiar de look. La carta de la “Rueda de la Fortuna” te dice que es momento de que pongas el cien por ciento en todo lo que vayas a realizar, que la mediocridad no es lo tuyo. Es tiempo de que estés arriba, las malas situaciones quedaron en el pasado, vive el aquí y ahora con entusiasmo. Tu mejor día es el 12 de agosto; tus signos compatibles son Tauro y Aries; tus números mágicos son 22, 23 y 29; tus colores son rojo y amarillo, y tu punto débil es el páncreas y acumulación de grasa. ​

Libra, horóscopo de Mhoni Vidente Septiembre 23 - Octubre 22. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te tocó la carta de “El Juicio”, implica que estás en tu momento de empezar a crecer profesionalmente, así que deberás tomar una decisión importante de si te quedas o te vas a buscar un nuevo trabajo. La carta también dice que cualquier situación legal que tengas pendiente la podrás resolver sin problema, solo trata de darle continuidad. Tu mejor día es el 13 de agosto con tus números mágicos con 08, 24 y 40; tus colores son el verde y blanco; tu punto débil es la piel y el cabello, y tus signos compatibles son Aries o Géminis, con quienes podrías tener propuesta de matrimonio en estos días. El arcángel Uriel te ayudará en estos días para que tengas una fuerza espiritual muy elevada y venzas cualquier obstáculo que se te presente en estos días, invócalo y verás cómo esa ayuda te va a llegar. También te apoyara para que cortes brujerías y energías negativas que tengas a tu alrededor. Un amor del pasado te busca para volver.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Te tocó la carta de “La Estrella”, significa que tendrás nuevas metas de negocios propios y cambios positivos en lo laboral, pues es tu momento de hacer un patrimonio en tu vida, así que deja a un lado el pesimismo. Vendrán a tu vida personas de poder empresarial para ayudarte a tener mejores ingresos económicos, pero cuídate de las personas que solo buscan un interés económico y no son sinceros contigo. Tu mejor día es el 12 de agosto; tus números mágicos son 15, 26 y 30; tus colores el rojo y el naranja; tu punto débil es el riñón e hígado, y tus signos compatibles son Leo y Piscis. El arcángel Metatrón es el que te ayudará en estos días para que tengas fortaleza espiritual, debes pedirle con toda tu fe que te conceda los logros que tanto deseas. Elimina de tu vida las malas amistades y amores negativos, limpia por completo tu entorno. Piensa más de dos veces lo que vayas a hacer y decir para que después no te veas en situaciones complicadas. Esta semana será de cambios repentinos en tu trabajo.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

En la carta de “E Sol” te va a guiar en estos días, te dice que brilles y no dejes que tu mal carácter arruine tu día, controla tus decisiones para que alcances el éxito. Recibes un dinero extra por la venta de una propiedad. Cuídate de los chismes y malos comentarios de personas que trabajan contigo, eres el Sol de todo el Zodiaco, por eso siempre te van a buscar para pedirte un consejo. Tu mejor día es el 11 de agosto con tus números mágicos 01, 07 y 19; tus colores son el azul y el rojo, tu punto débil es la gastritis y úlceras, y tus signos compatibles Aries y Libra. Recuerda que la máquina del tiempo no existe, así que trata de vivir el presente con fuerza y determinación. El arcángel Gabriel te va a guiar en estos días para que tu vida se vuelva a reacomodar y saques todo lo que negativo, te recomienda que te abras a las posibilidades de cambios positivos y dejes la indecisión. También tiene la facultad de ayudarte, así que pide, que se te dará. Trata de ya no pelear con tu pareja sentimental, si ves que ya no hay remedio, date un tiempo y busca un amor más compatible en tu vida.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salió “El Carruaje”, indica no debes temer al futuro, llénate de energías positivas y de entusiasmo para realizar esos negocios que tienes en mente y o el cambio de trabajo, que se te va a dar sin problemas así. No dejes entrar a tu vida a personas negativas que solo te roban tu energía. Cuídate de las pérdidas de tus pertenecías, sé más cauteloso. Tu mejor día es el 13 de agosto con tus números mágicos 03, 10 y 24; tus colores son el rojo y el blanco; tus signos compatibles Aries y Virgo, y tu punto débil el riñón e infección. El arcángel Uriel es el que te va a acompañar esta semana, significa abundancia de Dios, y te ayudará para que no cargues con energías negativas ajenas. También te va a dar la oportunidad de crecimiento laboral, pero debes concentrarte en lo que deseas para tu futuro. Acudes a juntas de última hora para cambios de puesto. Los que están estudiando reciben una propuesta de una beca para estudios superiores en otro país. Ya no busques el reconocimiento de los que te rodean, trata de sentirte pleno contigo mismo y sé feliz.

Acuario, horóscopos de Mhoni Vidente Enero 21 - Febrero 18 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En el tarot te salió “El Loco”, significa que tendrás que poner más estabilidad en tu vida, busca la madurez en lo personal y profesional, recuerda que tu signo es volátil, por eso siempre buscas nuevos rumbos de vida. Te llega dinero para pagar tu coche y comprarte uno nuevo. Recibes dinero rápido por lotería con tus números 02, 09 y 28; tus colores son el amarillo y el verde; tu mejor día es el 12 de agosto, y tus signos compatibles son Géminis y Libra. El arcángel Miguel te va a guiar en estos momentos de crisis para que puedas salir adelante y no quedes atrapado en situaciones que no puedas resolver, te dice que es el momento de que todo lo que te debían será recompensado. Podrás resolver situaciones legales a tu favor. Esta semana estarás con mucho trabajo, nuevos jefes en el trabajo y recibes una sorpresa muy agradable. Trata de no dormir de más y levántate temprano, recuerda que tu energía necesita del astro rey el Sol para que se multiplique.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

En la carta del tarot te salió “La Torre”, así que evita meterte en problemas que no son tuyos y permanece al margen de las situaciones que están a tu alrededor. Tendrás días de descanso y vacaciones con tu familia, así que trata de disfrutarlo al máximo. Te llega la oportunidad de trabajar con personas del extranjero, acepta, eso te hará sentir de lo mejor. Tu mejor día es el 11 de agosto con tus números mágicos 11, 17 y 18; tus colores son el amarillo y el naranja; tu punto débil la garganta e infección viral, y tus signos compatibles Escorpión y Cáncer. El arcángel Uriel te ayudará en estos días para que puedas tener progreso económico. La dicha de Dios sin duda te va a llegar con mucha fuerza para que tengas esa persona ideal en tu vida, por fin encuentra el amor verdadero gracias a la ayuda del arcángel. Resuelves situaciones económicas y dejas atrás la pobreza y deudas, progresas en lo económico. Te llega una buena noticia desde lejos que te dará mucha alegría. Recibes un regalo que no esperabas.