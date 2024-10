Mujeres conquistan derecho a despenalización del aborto, ahora en Michoacán

Michoacán se convirtió en la entidad 15 que despenaliza el aborto en México, esta decisión se tomó con 27 votos a favor, seis en contra y tres abstenciones de los diputados de esa entidad, en el dictamen aprobado se estableció que el límite para la interrupción legal del embarazo es hasta las 12 semanas de gestación.

La discusión se realizó en un clima de tensión, pues afuera del recinto legislativo se manifestaron grupos a favor y en contra de la despenalización del aborto, los grupos provida quisieron bloquear el acceso de los diputados con al argumento de:”Escucha sus latidos, déjalos vivir”, pero fueron replegados por elementos de seguridad pública.

A la par, colectivas feministas manifestaron su convicción de que las mujeres decidan sobre su cuerpo, así como su rechazo a que la única razón por la que no se emprendan acciones judiciales contra la interrupción de la gestación sea porque el embarazo fue resultado de abuso sexual.

En contra de la despenalización del aborto se manifestó la diputada Vanessa Caratachea, del Partido Acción Nacional (PAN), aunque dijo que es feminista y defiende los derechos de las mujeres, la despenalización del aborto no es uno de ellos y quienes dieron su voto a favor fue para ganar reflectores.

En contraste, Fabiola Alanís, del partido Morena, precisó que la despenalización aplicará cuando la madre decida no proseguir con el embarazo hasta antes de las 12 semanas, tampoco habrá penalización legal cuando se acredite abuso sexual o que de continuar con la gestación la vida de la personas embarazada corra peligro.

Los diputados que votaron en contra fueron cuatro panistas y dos del Partido del Trabajo: Belinda Hurtado y Baltazar Gaona.

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, celebró la noticia y destacó la lucha histórica que emprendieron organizaciones feministas en la entidad para conseguir este logro.

“En Michoacán, tras una lucha histórica, se ha despenalizado el aborto. Damos un gran paso hacia la justicia social y la autonomía reproductiva de las mujeres y personas gestantes. Agradecemos al Congreso por estar a la altura de los nuevos tiempos y garantizar el derecho a decidir hasta las 12 semanas. Es tiempo de mujeres, es tiempo de derechos”.

¿Cuáles son las sanciones en Michoacán por abortar?

Hasta antes de esta resolución, en el Código Penal de Michoacán impone sanción de seis meses a dos años de prisión a la persona que haga abortar a un mujer con consentimiento de ésta; sin embargo, si el aborto se lleva a cabo sin la aprobación de la persona embarazada, se le impondrá de tres a ocho años de prisión, la pena incrementa a seis y nueve años si hay violencia de por medio.

Si el aborto lo realiza un médico, comadrón o partera, enfermero o profesional de la salud, a la pena se añade suspensión por el doble del tiempo de la pena de prisión impuesta del ejercicio de su profesión.

“A la mujer que voluntariamente provoque su aborto se le impondrá de seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad. En este caso, el delito de aborto sólo se sancionará cuando se haya consumado”.

¿Cuándo no se sanciona el aborto?

El mismo documento estipula que no habrá sanción penal para la mujer que aborte, dentro de las primeras 12 semanas, si el embarazo es resultado de violación, inseminación artificial no consentida, procreación asistida no consentida o precaria situación económica.

Tampoco se penaliza si la mujer corre grave peligro en su salud si prosigue con el embarazo; si el producto presenta una malformación grave en su desarrollo, ni cuando sea resultado de una conducta imprudente de la mujer embarazada.