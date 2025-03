“El Marino” cae en Canadá por homicidio de adolescente en Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) logró detener en Canadá a José Luis “N”, “El Marino”, acusado del homicidio de un adolescente de 16 años en el municipio de Lázaro Cárdenas el 5 de junio de 2023, al parecer por conflictos con la madre del joven, dueña de una empresa de transporte.

La investigación determinó que la víctima se encontraba afuera de su casa a bordo de una camioneta, cuando fue herida por disparo de arma de fuego, aunque fue llevado a un hospital de esa ciudad portuaria, al día siguiente perdió la vida.

“Se recabaron datos de prueba de la posible participación de José Luis ‘N’ en el delito, por lo que fue obtenida una orden de aprehensión en su contra. Tras haber obtenido el mandato judicial, se emitió un acuerdo de recompensa, solicitando a la ciudadanía proporcionar información que ayudara en la ubicación del presunto responsable”.

Además de que se solicitó una notificación roja y alerta migratoria ante la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e Interpol, así como ante el Instituto Nacional de Migración (INM), para ubicar y detener a José Luis “N”, con fines de extradición.

Tras la detención de “El Marino” en Canadá se iniciará el procedimiento de extradición con ayuda e intervención de la Unidad de Procedimientos Internacionales de la Fiscalía General de la República (FGR).

“El Marino” operaba para grupo criminal en Tierra Caliente

De acuerdo con La Silla Rota, Jorge Luis Villalón Torres afirmaba haber sido elemento de la Secretaría de Marina (Semar), pero no hay registro de ello, aunque sí se desempeñó, por seis años, como delegado de la Capitanía de Puerto en la presa de Infiernillo, en el municipio de Arteaga, Michoacán.

Pero su declive ocurrió cuando la Secretaría de Marina tomó el control de los puertos y capitanías de todo el país en 2021, por lo que decidió renunciar, además de que lo investigaban por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y delincuencia organizada, los cuales cometió cuando aún era servidor público.

Además de operar para un grupo criminal en Tierra Caliente, una organización criminal contraria lo perseguía porque le robó un cargamento de cocaína. En represalia, mataron a dos de sus hermanos: Santiago y Omar, de este último también asesinaron a su esposa e hija.

Issis Nínive Ortíz Cortez, madre del joven asesinado en Lázaro Cárdenas, relató que contrató a “El Marino” porque se lo recomendaron de otra empresa, sin saber nada de sus antecedentes delincuenciales, pero con el pasó del tiempo descubrió que le robaba, quitaba clientes y trataba con extrema violencia e insultos.

“Decidí cortar la relación laboral con él y me amenazó con pistola en mano; me dijo que me iba a acordar de él y, desafortunadamente, lo cumplió: asesinó a sangre fría a mi hijo”.