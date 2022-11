Luis García: ‘México debe apelar a su experiencia en Qatar 2022 '

La Selección mexicana está cerca de debutar en la Copa del Mundo de Qatar 2022, y uno de sus referentes históricos como el exdelantero Luis García, confía en que la escuadra dirigida por Gerardo Martino tendrá una buena actuación que les permitirá avanzar a la siguiente ronda.

El ahora analista afirmó que la experiencia de algunos jugadores puede ser clave para esta actuación en una Copa del Mundo. Además, respalda la decisión de Martino de mantener a solo tres delanteros de cara a este proceso.

¿Qué opinas de la actualidad de la Selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022?

— La Selección nacional está en un momento complicado, no vive un momento correcto, adecuado, pero también es una realidad y no vamos a descubrir algo nuevo, que esta Selección y muchos jugadores, tienen mucha experiencia en este tipo de menesteres. Hay gente que va a jugar su cuarto Mundial y algunos que llegan hasta a su quinta Copa, por lo que saben qué esperar, cómo se vive, cómo se sufre, cuál es la presión, por dónde son las rutas de salida, las de escape. Más allá de un momento no tan correcto, siempre tenemos la esperanza de reconocer a un equipo que tiene mucha experiencia en sus elementos y ellos saben de qué se trata. Históricamente, México se ha arreglado la vida, en la fase de grupos en su mayoría, para poder avanzar. La Selección mexicana, siempre genera emociones en la fase de grupos, tiene uno o dos partidos en los que dices “ah caray”, en donde lo hace muy bien y alcanza a pasar a la siguiente ronda. Espero que se apele a esa sabiduria y a esa historia de que México sabe cómo competir en la fase de grupos.

En el tema de la delantera ¿Crees que Martino debería llevar a Javier Hernández?

— Habría que preguntarle a él, pero los hechos son muy claros. Raúl Jiménez es el uno, Rogelio Funes Mori es el dos, y el tercer puesto lo están buscando Santiago Giménez y Henry Martín, del América. Gerardo Martino solo ocupa a un centro delantero, no ocupa a dos delanteros, por lo que tres jugadores en esa posición son más que suficientes para ocupar ese sistema que viene trabajando desde hace mucho tiempo. Yo no soy Martino, aunque la realidad es que hay un uno, un dos y dos tipos que están peleando por ese tercer lugar.

¿Cuál es la percepción que te deja el grupo en el que participará México en Qatar 2022?

— El grupo que le tocó a México es el mismo en relación a las pasadas Copas del Mundo. Hay un ‘Toro de Miura’, que es Argentina. El mundial pasado fue Alemania, el antepasado fue Brasil y asi nos vamos. Siempre te toca un equipo muy poderoso. No nos ha tocado ser cabeza de serie y eso provoca que te toque contra un `toro´. Tienes uno que está en tu nivel, que es Polonia, antes fue Croacia, y recuerdas en las Copas del Mundo que siempre hay un equipo de segunda línea que está en tu renglón. Incluso, hoy con la mejor versión de México en contra de la de Polonia, me quedo con la del Tri. La bronca es que se llegue a esa mejor versión. Y luego tienes ese tercer elemento que es la ‘piñata’, o el ‘patito feo’, que ahora es Arabia Saudita, antes fue Camerún, en 2018 fue Corea del Sur. Entonces, si ves el poderío de los rivales que tiene México, es el mismo que le toca exactamente cada cuatro años, no le ha tocado un grupo diferente en ningún sentido. Se va a jugar la vida contra Polonia, que es el que está al nivel.

En tu experiencia ¿Consideras que le falta amor por la camiseta a algunos elementos de la Selección?

— Yo no creo que sea así, es una generación que ha pasado por muchos momentos muy buenos y ha vivido muchos horribles. También, han permanecido mucho tiempo. Estamos hablando de jugadores que van por su cuarto y quinto mundial, lo cual, significa que llevan de 16 a 20 años con la camiseta del Tri, es una generación que ha estado mucho tiempo en Selección y por lógica, te tocan cosas muy altas y otros que han sido historias dantescas. Pero, de eso a decir que no hay amor, ese concepto no lo comparto. Tiene que ver con una idea de talento. Son individuos responsables y que de esa forma han vestido la camiseta de la Selección nacional 200 mil veces.

¿Crees que la solución para la Selección mexicana es que los jóvenes juegen en Europa?

— Sí y al futbol mexicano también llegará un beneficio, igual no para hoy, pero sí para un futuro cercano. Un ejemplo, Jorge Sánchez será titular en el Mundial, Santiago Giménez, que fue al Feyenoord, posiblemente se cuele a la Copa del Mundo, Naveda lo veo complicado, pero, mientras más mexicanos se vayan a futboles mejores que el mexicano, automaticamente, serán superiores y eso beneficia a todos, incluyendo a la Selección, que la hará mejor. Ese es el camino, que los jóvenes se vayan lo más rápido que puedan. No hay un manual de cuándo o a qué hora se deben ir, pero deben hacerlo a un mejor futbol del que están para potenciar sus cualidades.

¿Qué opinas de Gerardo Martino, actual entrenador de la Selección mexicana?

— A mí, Gerardo Martino me gusta. He platicado con algunos de los jugadores de la actual Selección y es un tipo claro, que no tiene dobles discursos, que es pragmático, que no se mete en problemáticas, cree a muerte en un grupo de jugadores que los va defender hasta la última instancia en la Copa del Mundo. Para mí, Martino me parece un tipo inteligente, preparado, con recorrido, que ha cometido errores, pero en general me gusta mucho como gestor de un recurso humano.