Descubre cuándo llega la nueva marca de vehículos 100% deportivos

No está en todo el mundo, de hecho México será uno de los primeros en contar con ella, es una marca de vehículos desarrollados en específico para ser deportivos, tanto terminados dedicados de gran calidad como sus motorizaciones son creados en una parte especial de su planta cerca de Barcelona en la ciudad de Martorell, en el mismo laboratorio donde se preparan sus autos deportivos y hay gran conocimiento de ingeniería aplicada al desempeño nace esta nueva marca que hoy llegará a concesionarias del país bajo el auspicio de SEAT de México, Cupra es una realidad para México.

Para platicar de ella, esta semana pude platicar con Edgar Casal, director general de la marca SEAT en México, una marca que nació en España, aunque hoy forma parte del Grupo Volkswagen, él me confirmó la llegada de esta nueva marca. Primero, hay que entender las raíces y el por que le dejarán traer además de SEAT este nuevo nombre, de hecho, SEAT no se encuentra en muchos países del mundo como precisamente Estados Unidos y Cupra nueva menos aún. En cuanto a importancia de mercado nuestro país ocupa el quinto lugar en el mundo para la empresa luego de algunos en Europa. En este año la industria mexicana registra hasta el mes pasado registrado 7.9% de caída, pero SEAT ha crecido 6.8 %, lo que el ejecutivo explica como razón es el equipamiento de sus vehículos es sumamente apropiado, escucha a sus clientes y por sus nuevos crossovers como la nueva Ateca, Arona y Tarraco, cada una de ellas han atraído a distintos clientes, con nuevo diseño y propuestas de la marca, lo que ya le permite no depender de los clientes de Ibiza y León que sin duda son los éxitos y continuarán siéndolo de la armadora, pero ahora distintas propuestas han hecho crecer sus ventas.

SEAT desarrolla marca 100% deportiva, Cupra / Cortesía

Ateca, en específico ya trae el tablero digital, lo que, apuesta por nuevas generaciones, tanto como su unión con la música convirtiéndose en el patrocinador de unos de los festivales de música mas importantes del país y presentando versiones unidas a marcas de audio de mayor relevancia.

Así, con este buen trabajo en el mercado, hoy la marca “Cupra” es una realidad para México en espacios especiales dentro de las concesionarias SEAT, diferenciaciones importantes en salas de ventas y entrada especial de servicio, por lo que representa ser un nombre nuevo y esta en estudio el poder tener un lugar exclusivo Cupra en alguna parte del país. Con ello Cupra Ateca que es la primera en presentarse bajo este nombre estará ya lista para comprarse en México en próximos meses y de ahí los que vengan, que seguramente llegarán con toda una línea de “Estilo de Vida” en ropa, accesorios y hasta posiblemente bicicletas de la marca. Esperemos pronto la apertura del primer punto de distribución Cupra en el país.

Para rematar nuestra charla Edgar Casal, respondió un categórico “Sí” a los híbridos y eléctricos de SEAT a nuestro país solo condicionando a que mercado se dirigirán y cuando entrar.