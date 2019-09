Aprende a detectar los puntos ciegos del auto con estos consejos

¿Alguna vez has querido cambiar de carril, crees que no hay un coche a tu lado y de repente te tocan el claxon? Pues esto sucede debido a que los retrovisores no alcanzan a darnos la vista completa de lo que hay a nuestro alrededor. Esta falta de visión, se le denomina como “punto ciego”.

En más de una ocasión, los “puntos ciegos” han hecho que nos asustemos o inclusive han provocado accidentes. De acuerdo a un estudio realizado por Cesvi México, se comprobó que el 23% de los conductores no cambian de carril de la manera correcta. A esto se refiere con la falta de visión a través de los espejos laterales y/o retrovisor.

¿Dónde están los puntos ciegos?

Para localizar los puntos ciegos del auto es importante que dividas en tres puntos las partes de la carrocería. Los postes del marco del parabrisas serían el punto A, los postes centrales, el punto B y los costados superiores traseros el C. Es importante que consideres estas zonas debido a que son las que obstruyen la visión del conductor.

Cabe mencionar que el poste del marco del parabrisas izquierdo, es el que puede llegar a ser más peligroso. Se ha descubierto que reduce la visión hasta 15 grados, casi la pérdida total de un ojo.

Para evitar accidentes y tener una imagen lo más clara posible de nuestro entorno, es importante ajustar los espejos. Date tu tiempo y coloca los laterales de una manera en la que puedas ver el final de la carrocería y el carril de cada lado. El retrovisor debe tener una imagen limpia de todo lo que hay detrás. No lo ocupes para ver tus lindos ojos.