¿Por qué la gasolina de tu auto no dura como antes?

Estos cuestionamientos ya son parte de nuestro día a día, y es que el combustible se ha vuelto tan necesario para nosotros como casi el aire que respiramos. Pero con una muy grande diferencia: ¡Cuesta y Mucho!

Si has notado que tu tanque de gasolina se vacía de una manera considerable a pesar de que tus trayectos siguen siendo los mismos, probablemente estés haciendo algo mal.

Pon mucha atención a cada una de las siguientes razones y evita hacerlas para ahorrar unos cuantos litros de combustible. Estamos seguros de que el cambio será de gran ayuda para tu economía.

6 razones por las que no te rinde la gasolina

1- Dejas tu auto prendido

Uno de los hábitos que la mayoría de nosotros tenemos y que no nos damos cuenta es este. Si solemos dejar el auto prendido, mientras esperamos a alguien, vamos a estar consumiendo demasiada gasolina sin razón. No importa si fueron 2 minutos, con eso basta para que se consuma hasta una milla de trayecto.

2- No has cambiado los filtros

No hay nada como tener un auto en buenas condiciones. Si no le has dado mantenimiento y tampoco has cambiado los filtros, entonces no esperes que el consumo de gasolina sea óptimo. Algunos inyectores pueden verse afectados por filtros viejos que permiten el paso de las impurezas del combustible. Esto hace que el motor trabaje de más y por ende consuma más gasolina.

3- Ocupas el aire acondicionado

Sabemos que en ocasiones es necesario traer el aire acondicionado, pero tratemos de usarlo lo menos posible ya que funciona a través del combustible. Notarás un gran ahorro de gasolina.

Te puede interesar: 5 cosas de tu auto que pronto desaparecerán

4- Guardas cosas muy pesadas

Si eres de las personas que suele traer la cajuela con cosas excesivamente pesadas, entonces tendrás que saber que gastarás más gasolina. El usar el coche como transporte de carga, hará que el motor pierda su capacidad de arranque y acelere.

5- Aceleras y frenas constantemente

Una de las razones por las que la gasolina no nos rinde se debe a nuestra forma de manejo. No frenes demasiado y tampoco aceleres de una manera agresiva. Así evitarás que el motor consuma de una manera drástica el combustible.

6- Precio

Desgraciadamente el aumento del precio en la gasolina nos está afectando. No es que nos rinda menos, es que es tan cara que optamos por ponerle menos.