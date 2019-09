Tips para tomar el control del auto en una curva

Todos los conductores estamos expuestos a perder el control del auto en una curva por diferentes razones. Ya sea por exceso de velocidad o porque el pavimento estaba en malas condiciones, nuestro vehículo puede llegar a salirse del camino.

En muchas ocasiones, podemos salir de un imprevisto grave, si se sabe actuar rápido y fríamente.

¿Qué hacer si perdiste el control del auto en una curva?

No cerrar los ojos

Aunque en el momento sea difícil, por ningún motivo cierres los ojos ni tampoco quites las manos del volante. Mantener la calma es de las acciones que debemos tener al momento de comenzar a perder el control del auto.

Mantener la vista lo más lejos posible

Siempre dirige la vista lo más lejos posible con las manos en el volante. Esto hará que el auto tome el camino que estás visualizando.

Intentar recuperar el camino correcto

Si no tienes autos cercanos o a tu lado, entonces trata de recuperar el camino girando el volante y no lo hagas de manera brusca. Si el auto se está yendo de un lado, lo mejor es que lo endereces y gira hacia el lado opuesto sin acelerar.

Soltar el acelerador

Si has perdido el control del auto en una curva, por ningún motivo continúes acelerando. En cuanto sientas que estas fuera del camino, lo mejor es que desaceleres de inmediato.

Dependiendo de la situación: frenar o no frenar

Frenar o no frenar depende totalmente de la situación en la que te encuentres. Si perdiste el control de tu auto en una curva y estás a punto de estrellarte, lo mejor será frenar. Si ves que todavía tienes trayecto y no tienes coches cercanos, no frenes y trata de retomar el camino.

