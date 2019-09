Autos raros que te motivarán a divertirte más y buscar el tuyo algún día

Cuando hablamos de autos divertidos, generalmente pensamos en motores potentes, tracción trasera y deportividad. Sin embargo, la creatividad no se limita a los vehículos comerciales: los ingenieros se divierten creando y experimentando.

De esta manera, a lo largo de las décadas, pequeños fabricantes han elaborado vehículos que, si bien muchos no cuentan necesariamente con reglamentación para calle, pueden ser conducidos por diversión.

Y, aunque no lo creas, ¡estos vehículos sí venden! De la misma manera, la pasión automotriz no se limita a la alta ingeniería: hay muchos aficionados que se divierten tuneando su vehículo y haciendo experimentos raros, incluso cuando técnicamente no tengan el mejor desempeño.

De esta manera, te compartimos una galería de vehículos raros para los aficionados del motor en todas sus presentaciones: motocicletas, autos, camiones, todoterreno y por qué no, autos legendarios que hoy nos siguen sorprendiendo por su diseño.

No olvides compartirnos cuáles te gustaron más

Autos diferentes y divertidos

