Taxistas se enfrentan a esto todos los días con sus pasajeros

Si eres taxista, lo sabes. Si no lo eres, imagina, ¿cuántas conversaciones han escuchado los taxistas? ¿con cuántos tipos de personalidades se han cruzado? ¿qué situaciones viven todos los días?

La mejor manera de saberlo es de su propia boca, quienes, a través de las plataformas Quora y Reddit, han externado algunas de sus experiencias cotidianas más difíciles con los pasajeros.

¿Qué les molesta más a los taxistas?

Te compartimos algunos de sus comentarios.

"Los que hacen demasiadas preguntas."

"Uno que no da propina. A los conductores de Uber no se les paga mucho. En realidad, sólo vemos aproximadamente 1/3 de lo que paga el piloto. Entonces, una propina es muy útil."

"Las almas arrogantes."

"Trayectos cortos sin propina y muchas golosinas."

"Del tipo de pasajeros que vomitan en tus vehículos."

"Me pongo nervioso cuando me hacen las mismas preguntas todo el tiempo. ¿Ha afectado Uber a tu negocio ? ¿Por qué no conduces para Uber?"

"Los que no saben diferenciar entre un taxi y un hotel."

A su vez, un taxista compartió una experiencia que tiene frecuentemente y representa a la gran mayoría.

"Los que actúan súper estresados ​​y tensos y preocupados de que el taxi no llegue o de que no como conductor no sepa cómo llegar (incluso con GPS, Google Maps, etc.). Esto comienza desde el momento en que me llaman.

Actúan como si fueran la primera persona en la historia en llamar a un taxi. "¿De verdad vienes?", "¿Es una garantía de que estarás aquí?", "¿Estás seguro de que sabes dónde estoy?".

Les digo que estaré allí en 20 minutos. 10 minutos después, recibo otra llamada telefónica:"¿Cuánto tiempo más vas a tardar?"

Luego, cuando entran al taxi, tengo que tratar de convencerlos de que conozco la ruta. E incluso si tengo mi NAV encendido, ellos encienden su navegación. Entonces ahora tenemos dos aplicaciones corriendo."

El prejuicio por delante

Un conductor reveló que fue víctima de un prejuicio grave por parte de los pasajeros, quienes estaban lejos de saber por lo que estaba atravesando.

"Le estaba dando un servicio a una pareja 3 días después de que mi hermano menor había muerto y realmente no me sentía con ganas de conversar.

Mantuve mis ojos en la carretera y la señora le dijo a su pareja: "cariño, nuestro conductor parece que está drogado; mira cómo se ve ", diciéndolo como si yo no estuviera en el vehículo.

Le sonreí a la señora y le dije: "¿Cómo va su noche?" Ella ni siquiera respondió."

Y esto, sin contar, el problema de delincuencia e inseguridad que se vive en México.

¿Cuáles han sido tus experiencias?

