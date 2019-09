Cantar José José en el auto te hará mejor conductor que solamente escucharlo, estudio

¿Cuál es la mejor manera de honrar a José José? No es escuchando sus canciones, sino cantándolas.

Y, aunque no lo creas, si las cantas serás mejor conductor. Con información The Sun, la compañía de seguros, ingenie, realizó un estudio con base en datos de caja negra de mil 400 de sus miembros.

Los datos correspondían a velocidad, aceleración, frenado y curvas. A su vez, les asignaron a cada uno una puntuación sobre 100 para clasificar sus habilidades de conducción.

¿Qué arrojó?

Los automovilistas que cantan al volante recibieron en promedio un puntaje de 79, mientras que, los que simplemente escuchan música, obtuvieron 75 puntos,

Sin embargo, no es cantar cualquier cosa, ¡el género tiene mucho que ver!

¿Los más hábiles? Los rockeros con 82 puntos. Quienes también resultaron buenos conductores, son quienes escuchan música indie (81) y pop (80).

¿Los peores? Quienes gustan por el hip hop (75) y drum and bass (73).

De esta manera, cantar no te hará nada de daño. Sin embargo, es importante considerar que la música puede distraer al conducir.

No sólo lo ha establecido organizaciones de seguridad vial, como Brake, sino es algo muy bien sabido por los pilotos asiduos.

¿Y canciones de José José?

Si tomamos en cuenta que la balada por excelencia, la canción "Perfect" de Ed Sheeran está entre las más seguras, seguro las del príncipe de la canción también lo serán.

En cuanto a las más inseguras se encuentran canciones como "Big For Your Boots" de Stormzy y "Castle on the Hill" de Ed Sheeran.

A su vez, recuerda que el volumen es un elemento clave para tener una conducción segura. De esta manera, si escuchas las canciones a un volumen moderado estarás seguro.

Si optas por escuchar José José en tu playlist de toda la semana, sólo procura acompañarlo cantando suavemente y apreciando su voz.

Continúa con: