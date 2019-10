Documentos que debe tener el auto seminuevo que vas a comprar o vender

Cada vez son más las personas que deciden vender su auto por diferentes razones. Para lograr este objetivo es importante tener en cuenta algunos aspectos que son de suma importancia para el comprador y el vendedor.

Documentos que deben tener los autos seminuevos que se van a vender

Papeles que debes tener en orden para vender tu auto o comprar un auto usado

Factura original del auto

Es importante que tengas tu factura original y unas cuantas copias para cualquier situación. Si vas a vender tu auto, este papel tendrá que ser entregado al nuevo dueño- La factura original confirma legalmente el registro del vehículo y las placas. Antes de vender tu auto, asegúrate de que la factura no diga “gravado”. Esto significa que no lo has terminado de pagar.

Tenencias pagadas y últimas verificaciones

Si quieres vender tu auto a buen precio y con todo en orden, entonces no olvides pagar año con año las tenencias y realizar las verificaciones dependiendo de las placas. Estos dos elementos son básicos para una venta exitosa y todos los compradores te las solicitarán.

Tarjeta de circulación vigente

La tarjeta de circulación es otro de los documentos que deben estar vigentes y que son necesarios para hacer una venta. Con esta tarjeta el dueño podrá manejar sin problemas y es necesario traerla en el auto siempre.

Escritura de venta

Este documento funge como el contrato. Es necesario que tú como vendedor lo hagas y pongas la siguiente información:

Precio de compra original y precio de reventa

Datos del vehículo: marca, modelo y año

Datos de contacto del vendedor y el comprador

Fecha de venta

Getty Images

Registros de mantenimiento

No es obligatorio, pero especificar los arreglos y las visitas al mecánico te ayudará a que el comprador confié en ti.

Cancela el seguro

Cancelar el seguro antes de que lo vendas es una recomendación para evitar cualquier cambio adicional. Además, te tomaría más tiempo y papeleo innecesario.