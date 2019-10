Imprudencias que cometen los choferes del transporte escolar y no sabías

Circulando por las calles de la Ciudad de México, nos percatamos de una gran cantidad de choferes que transportan a los niños a sus casas o al colegio que cometen grandes imprudencias. Esta falta de compromiso que tienen los conductores, puede ser la causante de accidentes sumamente graves.

Choques, peleas internas o que niño se salga por la ventana, son algunas de las circunstancias que podrían suceder si no se ponen manos a la obra. Para evitar estas terribles historias, es importante señalar los errores que están cometiendo los choferes y que nadie los ha percatado. ¿Tú que tan seguro estás del transporte escolar de tu hijo?

Asegúrate de que los choferes del transporte escolar sean responsables / Foto: Cuartoscuro

Errores que cometen los choferes del transporte escolar

1. No sientan a los niños con cinturón de seguridad

Lo primero que notamos fue la falta del cinturón de seguridad en los niños. Es increíble, pero algunos de estos camiones, no los tienen o simplemente no se percatan de quien lo lleva puesto. Hemos visto a muchos niños andar corriendo por los pasillos del camión o inclusive sentados en el suelo o jugando en los parabrisas mientras están en movimiento.

2. Los niños tienen facilidad de abrir y cerrar puertas

Por algo existen los seguros de niños. Sin embargo, hay camiones escolares que no están diseñados para transportar a niños pequeños.

La facilidad que tiene de abrir ventanas y puertas, puede ser un detonante para ocasionar accidentes graves. Es importante que, para evitar, los niños estén sentados con el cinturón de seguridad.

Aumentan accidentes de niños que viajan en el transporte escolar

3. El conductor es el único adulto responsable

No es en todos los casos, pero generalmente el chofer es el único adulto responsable del traslado. Evidentemente el control de más de 10 niños en un vehículo es difícil. Por lo que le recomendamos hacer una sugerencia a los colegios en llevar a más de un adulto con la responsabilidad de los pequeños. Así podrán mantener mucho más orden.

4. No hay orden

Si no hay más de dos adultos responsables y los niños no van bien sentados con cinturón de seguridad, entonces no esperemos a que exista orden. Esto puede provocar peleas entre los pasajeros y ocasionar una terrible distracción en el chofer.

171212-F-PQ438-008 transporte escolar escuela

5. Velocidad del chofer

¿Cuántas veces nos hemos frenado por un transporte escolar que invade nuestro carril? Ya sea porque tienen horarios muy estrictos o porque son muy inconscientes, algunos de los choferes suelen abusar del vehículo que traen.

Es importante saber qué tipo de persona conduce el transporte escolar de nuestros seres queridos y en quien confiamos sus traslados.

Fotos: Flickr