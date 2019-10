Lincoln Aviator 2020, el premio que tendrán 19 golfistas en México

Después de una serie de torneos de golf, se entregarán 19 Lincoln Aviators 2020 por parte de los distribuidores de la marca automotriz localizadas en puntos diferentes del país.

Estas unidades serán para aquellos golfistas que logren un “Hole in One” durante los tres últimos fines de semana de octubre.

En el torneo, hay más de dos mil 600 jugadores inscritos que estarán disputando en cuatro categorías distintas.

19 Lincoln Aviators 2020 serán destinados para los primeros 19 golfistas que hagan un “Hole in One”. Esta nueva SUV de la firma fue presentada en el Auto Show de Nueva York y lanzada en México en el marco del evento The Gourmet Master By Millesime.

19 Lincoln Aviators 2020 para los primeros 19 golfistas de estos torneos

Lincoln tiene como objetivo crear una experiencia de lujo, comodidad y diversión. Con esta dinámica, la marca automotriz sella su compromiso con los mejores eventos.

“Es un honor para nosotros participar en una serie de eventos tan únicos y en donde los ganadores podrán ser los primeros en descubrir la elegancia y tecnologías que Aviator brinda para dar una experiencia de manejo única” comentó Rosangela Guerra, Directora de Lincoln México.

Estos son los nombres del Campo de Golf en donde estarán participando los golfistas:

Club de Gold México

Los Lagos de Hermosillo

Guadalajara Country Club

Club de Golf la Herradura

La Vista Country Club

El Jaguar

San Francisco Country Club

El Molino Golf Club

Club de Golf Avandaro

Club de Golf Chapultepec

Club de Golf Churubusco

Club Campestre de Saltillo

Club de Golf la Primavera

Club Campestre Juarez AC

Club Social y Deportivo Campestre de Tijuana

Club de Golf Vallescondido S.A de C.V

Lomas Country Club

Club Campestre Tuxtla S.A de C.V

Puerto Cancún Golf Course

