Los Suzuki del futuro fueron presentados en Tokio

En el Auto Show de Tokio se presentaron diferentes modelos Suzuki del futuro. Es decir, automóviles que darán pie al lanzamiento de vehículos de producción en los siguientes años.

Los 6 conceptos de los Suzuki del futuro

Se exhibieron dos concept cars, tres prototipos y una moto, los cuales se alinean con la marca en su tema actual Waku Waku Switch for Everyone: excitement for you, excitement for everyone.

Suzuki Waku Sportback / Cortesía

Waku Spo: basado en el Fronte de los 60. El concepto de movilidad eléctrico de estilo vintage ofrece la particularidad de transformar su forma. A fin de dar cabida a la familia o a los intereses de vehículo personal. Sus formas pueden ser ideales también como crossover, por lo que servirá para transportar bicicletas, mascotas o artículos voluminosos.

Suzuki Hanare Concept / Cortesía

Hanare: vehículo de movilidad autónoma, está basado en robótica e inteligencia artificial. El auto prioriza las necesidades humanas y las preferencias personales. Destaca por su interior confortable y porque puede ser modificado como casa rodante.

Suzuki Hustler City / Cortesía

Hustler City: un crossover para uso citadino.

Suzuki Hustler Adventure / Cortesía

Hustler Adventure: la versión del crossover en propuesta para la vida en exteriores.

Suzuki Every Go / Cortesía

Every Go: es una propuesta móvil para la crianza de bebés en caso de desastres naturales. Por ello cuenta con espacio para cambiar pañales y brindar lactancia a los infantes.

Otros vehículos

Entre autos y motos destacaron los compactos: XBEE, Solio Bandit, Vitara (Escudo), Jimny, Swift Sport y S-Cross. Entre los minicars apreciamos: Spacia Gear, Spacia Custom, Jimny, Alto, Wagon R y Super Carry. Además de que en motos se vio la Gixxer SF 250, la Gixxer 250, la GSX-RR, la Katana, GSX-R1000R ABS y V-Strom 250 ABS.