La victoria de Mercedes-AMG Petronas en palabras de Lewis Hamilton y Valtteri Bottas

El pasado fin de semana, celebramos el Gran Premio de México 2019 en el Autódromo Hermanos Rodríguez, siendo testigos de la victoria número 100 histórica de Mercedes-AMG Petronas en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton, uno de los favoritos para llevarse el título, efectivamente se llevó el primer lugar, representando su victoria número 83 en la F1, al número 2 en México y la 10 en la temporada 2019.

Ahora, con 363 puntos lidera el Campeonato de Pilotos, seguido de Valtteri Bottas con 289 puntos. De esta manera, Mercedes-AMG Petronas Motorsport es líder del campeonato de constructores.

Mercedes-Benz

¿Cómo vivió la carrera y la victoria Lewis Hamilton?

Con información de Mercedes-Benz, te compartimos su testimonio.

“Hoy fue una sorpresa, realmente llegamos este fin de semana esperando una carrera muy difícil.

Pensamos que estaríamos atrás, pero seguimos trabajando duro y todo salió bien al final.

Tuve un par de curvas muy alocadas al principio, me empujaron al césped al comienzo y luego Max me pegó. No fue fácil recuperarse de eso: me faltaba una gran parte de mi piso, por lo que la parte trasera del auto se movía mucho y tuve que cambiar la dinámica de cómo conducía.

Mercedes-Benz

Los muchachos también hicieron un trabajo fantástico con la estrategia: nos detuvimos bastante temprano y, sinceramente, pensé que podría haber sido demasiado temprano, pero al final todo salió bien. Realmente quería correr para los fanáticos hoy.

Todos estuvieron allí durante el desfile de pilotos apoyándome, así que realmente quería darles un buen desempeño y estoy muy agradecido de haber ganado”.

Valtteri Bottas

Por su parte, tras haber comenzado en sexto lugar y haber tenido un accidente en la calificación, su compañero de equipo, Valtteri Bottas, se posicionó finalmente en tercer lugar.

Mercedes-Benz

“Hoy fue un muy buen día, especialmente teniendo en cuenta las circunstancias: la forma de mi automóvil después del accidente de ayer y el hecho de que comencé P6.

Tuve un comienzo difícil, pero después de eso tuve una carrera muy fuerte. Cuidé las llantas y logré extender un

poco el primer período, lo que abrió algunas oportunidades.

Estaba tratando de presionar a Sebastian, pero en última instancia, no creo que el margen entre él y yo fuera suficiente para superar.

Maximizamos nuestro resultado y todo el equipo entregó hoy, desde los mecánicos que arreglaron mi auto hasta los estrategas que idearon un gran plan para la carrera, todos hicieron un muy buen trabajo.

Mercedes-Benz

Aseguramos el Campeonato de Constructores en la última carrera, pero el resultado de hoy muestra que este equipo todavía tiene hambre y estoy realmente feliz de que todo el trabajo duro de todos en Brackley y Brixworth valió la pena hoy”.

Tras la emoción y la adrenalina vivida el pasado fin de semana, ahora queda ver el desempeño de los equipos en la siguiente fecha de la temporada, el Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Texas.

Finalmente, se espera que sea en el próximo fin de semana que se defina el resultado del Campeonato de Pilotos 2019, con Hamilton y Valtteri Bottas, del equipo Mercedes, en la delantera.

