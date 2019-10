¿Quién es la profesora que enseña física con ejemplos de la Fórmula 1?

"¿Para qué me van a servir las matemáticas? ¿esto qué tiene que ver con el mundo real?", preguntas que se hacen los alumnos de ciencias muy a menudo, a menos de que tengan a una profesora como Paula Ximena García Reynaldos.

Paula Ximena, quien se hace llamar PauX (@paux_gr) en Twitter, aprovechó la carrera de la Fórmula 1 del pasado fin de semana para preparar su clase de física del día lunes.

¿La misión? Aplicar las leyes de Newton con base en datos de la F1. ¿No lo crees? Te compartimos su publicación vía Twitter.

Hoy en una de mis clases de física hicimos ejercicios sobre leyes de Newton basados en datos de la #F1. Con algunos de mis alumnos hablé un rato del #MexicoGP, las malas estrategias de Ferrari y la trágica historia de los hermanos Rodríguez pic.twitter.com/haGyz5vKSv — PauX (@paux_gr) October 29, 2019

De esta manera, aprovechó la carrera de automovilismo más importante a nivel mundial para analizar el Gran Premio de México, las malas estrategias de Ferrari y la trágica historia de los hermanos Rodríguez en su clase de física.

Si quieres saber exactamente qué tipo de ejercicios utilizó, en resumen, son cálculos de aceleración, masa y peso.

Por ejemplo, con respecto a la 2ª Ley de Newton:

"Calcula el peso [N] del piloto de F1 Sergio Pérez, si su masa es de 65 kg."

"Si en una curva un piloto de F1 experimenta una aceleración de la gravedad hasta 6.5 veces mayor (6.5 g), ¿cuál sería el peso del piloto Sergio Pérez en ese caso?"

Como te imaginarás, la publicación tuvo un gran alcance, superando los 13 mil me gusta y los 3 mil 500 retweets.

Twitter / Paula Ximena García

¿Quién es la profesora Paula Ximena García Reynaldos?

Con la frase "Química, mágica y musical" en su red social, la profesora, con estudios de licenciatura, maestría y doctorado de Química en la UNAM, es una apasionada de la ciencia comprometida con la divulgación.

Tan es así, que cuenta con un blog denominado Café Científico, donde publica información relevante de este campo de estudio.

Allí, ella comparte un poco de su historia.

"Desde que mis papás "hicieron" que viera Cosmos, quise dedicarme a "algo" que tuviera que ver con ciencia.

Cuando mi maestra de Ciencias Naturales de la secundaria me hizo aprenderme la tabla periódica, decidí que odiaba la química, pero al final nos reconciliamos y terminé estudiando Química en la UNAM, donde hice también mis estudios de maestría y doctorado.

He sido profesora universitaria, y desde hace casi 10 años me he dedicado a la divulgación de la ciencia, tanto de forma profesional (en la UNAM y en la Universidad Veracruzana), como de forma voluntaria con colaboraciones en el programa La Feria Carrusel Cultural, de Horizonte 107.9 en Radio IMER.

El blog lo comencé como una extensión de las colaboraciones semanales que publico para el periódico en línea de Xalapa, Veracruz alcalorpolitico.com desde 2014 y con él formo parte de la Red Latinoamericana de Blogs de Ciencia #RedLBC, un esfuerzo unificador de muchos latinoamericanos para llevar la ciencia a públicos más amplios.

Actualmente soy profesora de ciencias en secundaria, en la CDMX."

Paula Ximena García / Café Científico

Comentarios y reacciones

Una persona le escribió en respuesta a su publicación de la clase de física:

"Cuánto desearía que mi cerebro hubiera dado para hacer esas fórmulas y poder ser física o química. Pero soy burraaaaaa."

La profesora respondió:

"Son cosas complejas sí, pero debe existir un momento en tu educación básica cuando empezaste a creer que "no eras buena". Yo no quiero que todos mis alumnos sean científicos, sólo que aprecien la ciencia, la vean como parte de su vida y se sientan capaces de resolver estas cosas."

Entre otros comentarios destacados se encuentran:

“No quiero politizar, pero qué diferencia de académicos de la educación privada a lo que nos dan en la educación pública. Lógico, no todos, pero, los que vienen dudo tengan la mitad de preparación que ud. Muchas felicidades, y más académicos como ud. Por el bien de México!!!”

Paula Ximena García / Twitter / Café Científico

“Mis respetos!! El motivar a sus alumnos de esa forma es valiosísimo, mi hijo le fascinan los autos y quiere ser ingeniero. Sólo pediría se encontrará con un maestro así. Muchas felicidades.”

“Siempre he creído que las matemáticas deben tener un sustento, darles forma y causar interés. Me ponían números en la escuela sin saber de QUÉ estábamos hablando y terminaba por aburrirme y sin entender. Si se les da un motivo y una forma resulta más fácil!!”

"Muy bien! Es lo que debemos hacer todos los maestros, tratar de contextualizar los aprendizajes para que sean relevantes y significativos para ellos, lo que les interesa lo aprenden y es una buena manera de que le pierdan el miedo a las ciencias y de hacer divulgación."

Un comentario con un poco de humor

"Para la próxima!! 3) Calcula los años que podría Sergio Pérez aguantar con el mismo juego de neumáticos duros siguiendo las leyes de la termodinámica."

Y a ti, ¿te interesaría estudiar física con ejemplos reales de automovilismo?

